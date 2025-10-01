Новини
Лавров и първите дипломати на Абхазия и Южна Осетия обсъждат в Сочи ситуацията в Кавказ

Лавров и първите дипломати на Абхазия и Южна Осетия обсъждат в Сочи ситуацията в Кавказ

1 Октомври, 2025 04:01

Външните министри ще обменят информация и по актуални международни въпроси

Лавров и първите дипломати на Абхазия и Южна Осетия обсъждат в Сочи ситуацията в Кавказ - 1
Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне със своите колеги от Абхазия и Южна Осетия, Олег Барциц и Ахсар Джиоев, в Сочи в сряда. Планирани са отделни двустранни разговори и тристранна среща.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, на отделните разговори ще бъдат разгледани актуални въпроси в двустранните отношения, както и ще бъдат подписани актуализирани руско-абхазки и руско-южноосетински планове за междуминистерски консултации за 2026-2027 г.

„На тристранната среща министрите ще обсъдят въпроси на външната политика от взаимен интерес, включително взаимодействие в рамките на международните дискусии за сигурност и стабилност в Кавказ“, добави дипломатът.

В анонс за срещите в Сочи, абхазкото външно министерство отбеляза, че външните министри ще обменят бележки по актуални двустранни и регионални въпроси.

По време на среща с президента на Южна Осетия Алан Гаглоев, външният министър на Южна Осетия Джиоев подчерта, че срещата в Сочи ще бъде важна стъпка за укрепване на двустранните отношения и обсъждане на належащи въпроси за сътрудничество.

Предишната среща в този формат се проведе на 4 октомври 2024 г. в Москва.


Русия
