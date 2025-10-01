Нова военна сила ще се сражава с бандите в Хаити

Съветът за сигурност на ООН одобри във вторник нова международна сила, която да се сражава с престъпните банди в Хаити, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Новата сила, която ще се състои от 5 500 военни, ще замени сегашната мисия, която е предвождана от Кения и чийто мандат изтича на 2 октомври.

Дванадесет от 15-те членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на новата сила, а Китай, Русия и Пакистан се въздържаха.

Хаити от дълго време не може да се справи с могъщи престъпни банди, които понастоящем контролират 90% от столицата Порт-о-пренс.

Карибската страна с население от около 12 милиона души е най-бедната в Америките.