Нова военна сила ще се сражава с бандите в Хаити

1 Октомври, 2025 05:44, обновена 1 Октомври, 2025 04:49 639 1

5 500 военни ще заменят сегашната мисия, която е предвождана от Кения, реши Съветът за сигурност на ООН

Нова военна сила ще се сражава с бандите в Хаити - 1
Снимка: YouTube
Съветът за сигурност на ООН одобри във вторник нова международна сила, която да се сражава с престъпните банди в Хаити, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Новата сила, която ще се състои от 5 500 военни, ще замени сегашната мисия, която е предвождана от Кения и чийто мандат изтича на 2 октомври.

Дванадесет от 15-те членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на новата сила, а Китай, Русия и Пакистан се въздържаха.

Хаити от дълго време не може да се справи с могъщи престъпни банди, които понастоящем контролират 90% от столицата Порт-о-пренс.

Карибската страна с население от около 12 милиона души е най-бедната в Америките.


Хаити
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мисля

    2 0 Отговор
    Когато бях в Република Доминикана, местните се оплакваха и се оправдаваха, че претъпниците идвали от Хаити.

    Не ми се мисли каква е с престъпността сега и в двете страни.

    05:33 01.10.2025