Берлин: Остават много въпроси около мирното решение за Газа, планът не може да бъде приложен веднага

1 Октомври, 2025 06:38, обновена 1 Октомври, 2025 05:41 451 0

Германия е готова активно да подкрепи прилагането му, заяви външният министър Йохан Вадефул

Берлин: Остават много въпроси около мирното решение за Газа, планът не може да бъде приложен веднага - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия е готова активно да подкрепи прилагането на практика на мирния план за ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА и БТА.

Същевременно, германският министър каза, че планът не може да бъде изпълнен незабавно.

Според Вадефул има доста въпросителни за начина, по който се очаква да сработи планът, включително и за това как Газа ще бъде управлявана в бъдеще, как ще бъде гарантирана сигурността, как ще бъде възобновена хуманитарната помощ и как ще бъде организирано възстановяването на палестинския анклав.

"Това ще е един труден процес", отбеляза външният министър.

Вадефул каза още, че Германия може да изиграе основна роля при решаването на оперативни въпроси, като германското правителство вече обеща да участва във възстановяването на Газа.


