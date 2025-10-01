САЩ и коалиционните им партньори свиват военното си присъствие в Ирак

Съединените щати и техните съюзници, членове на международната коалиция, бореща се срещу „Ислямска държава“, ще намалят военното си присъствие в Ирак в съответствие със съществуващия план.

Това беше обявено в писмено изявление, публикувано във вторник от помощник-министъра на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел.

Той отбеляза, че „Съединените щати и коалиционните партньори ще намалят военната си мисия в Ирак в съответствие с указанията на американския президент и в съответствие с решението“ на двустранната военна комисия. Според Парнел, намаляването на военното присъствие на САЩ и техните съюзници в Ирак „отразява общия успех в борбата срещу ИДИЛ“ и прехода към двустранно сътрудничество в областта на сигурността с Ирак, основано на по-рано постигнати споразумения.

Парнел увери, че администрацията на Вашингтон „ще продължи да координира тясно с иракското правителство и членовете на коалицията, за да осигури отговорен преход“ към двустранно сътрудничество с Багдад.

На 18 септември премиерът Мохамед ал-Судани заяви, че иракските власти са способни да поддържат стабилност и да защитават територията си без помощта на западната коалиция, водена от Съединените щати. Той заяви, че Съединените щати „вече нямат причина“ да поддържат военен контингент в страната, тъй като активната фаза на борбата срещу ИДИЛ е приключила.

През 2014 г. Вашингтон създаде коалиция за борба с ИДИЛ в Ирак и Сирия и стартира операция „Вродена решителност“. През юли 2025 г. ал-Судани заяви, че международната коалиция ще изпълни целите си и ще завърши мисията си през септември 2026 г. Премиерът отбеляза, че иракските власти водят разговори с членовете на коалицията за „преход към двустранни отношения за сигурност“. На 5 януари 2020 г. парламентът прие резолюция, изискваща пълното изтегляне на всички чуждестранни сили от Ирак. През март 2021 г. иракските власти заявиха, че броят на американските войски в страната не надвишава 2500.

На 22 декември 2021 г. иракският Генерален щаб съобщи, че коалицията е завършила изтеглянето на войските си от страната, но е запазила присъствие на ниво военни съветници.