САЩ и коалиционните им партньори свиват военното си присъствие в Ирак

Съединените щати и техните съюзници, членове на международната коалиция, бореща се срещу „Ислямска държава“, ще намалят военното си присъствие в Ирак в съответствие със съществуващия план.
Това беше обявено в писмено изявление, публикувано във вторник от помощник-министъра на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел.
Той отбеляза, че „Съединените щати и коалиционните партньори ще намалят военната си мисия в Ирак в съответствие с указанията на американския президент и в съответствие с решението“ на двустранната военна комисия. Според Парнел, намаляването на военното присъствие на САЩ и техните съюзници в Ирак „отразява общия успех в борбата срещу ИДИЛ“ и прехода към двустранно сътрудничество в областта на сигурността с Ирак, основано на по-рано постигнати споразумения.
Парнел увери, че администрацията на Вашингтон „ще продължи да координира тясно с иракското правителство и членовете на коалицията, за да осигури отговорен преход“ към двустранно сътрудничество с Багдад.
На 18 септември премиерът Мохамед ал-Судани заяви, че иракските власти са способни да поддържат стабилност и да защитават територията си без помощта на западната коалиция, водена от Съединените щати. Той заяви, че Съединените щати „вече нямат причина“ да поддържат военен контингент в страната, тъй като активната фаза на борбата срещу ИДИЛ е приключила.
През 2014 г. Вашингтон създаде коалиция за борба с ИДИЛ в Ирак и Сирия и стартира операция „Вродена решителност“. През юли 2025 г. ал-Судани заяви, че международната коалиция ще изпълни целите си и ще завърши мисията си през септември 2026 г. Премиерът отбеляза, че иракските власти водят разговори с членовете на коалицията за „преход към двустранни отношения за сигурност“. На 5 януари 2020 г. парламентът прие резолюция, изискваща пълното изтегляне на всички чуждестранни сили от Ирак. През март 2021 г. иракските власти заявиха, че броят на американските войски в страната не надвишава 2500.
На 22 декември 2021 г. иракският Генерален щаб съобщи, че коалицията е завършила изтеглянето на войските си от страната, но е запазила присъствие на ниво военни съветници.
1 Соломон Паси
06:57 01.10.2025
2 Ами ДА...!
Като иракчаните им ,,свиха сармите"...!
06:58 01.10.2025
3 си дзън
06:58 01.10.2025
4 Супер
06:59 01.10.2025
5 Милен
Вече голяма част от страните се отърваха от Руският Тероризум и Пе До Филско влияние
Коментиран от #7
07:01 01.10.2025
6 Те сами си решават Какво ще правят
Хихихи
07:02 01.10.2025
7 Драги ми смехурко
До коментар #5 от "Милен":Когато САЩ свиват военното си присъствие в някоя част от света следва, че го разширяват в друга такава.
07:04 01.10.2025
8 Русия загуби и Молдова
Руският народ Вика. Не на Тиранинът Не на Гладът Не на Диктатурата
Свобода
Коментиран от #9
07:05 01.10.2025
9 си дзън
До коментар #8 от "Русия загуби и Молдова":Руският народ е сбор от крепостни и не вика нищо бе.
07:09 01.10.2025
10 Артилерист
07:20 01.10.2025
11 ТРУДНО Е
07:25 01.10.2025
12 Анонимен
08:11 01.10.2025