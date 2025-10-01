Новини
САЩ и коалиционните им партньори свиват военното си присъствие в Ирак

1 Октомври, 2025 06:46, обновена 1 Октомври, 2025 06:55 662 12

На 18 септември премиерът Мохамед ал-Судани заяви, че иракските власти са способни да поддържат стабилност и да защитават територията си без помощта на западната коалиция

САЩ и коалиционните им партньори свиват военното си присъствие в Ирак - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати и техните съюзници, членове на международната коалиция, бореща се срещу „Ислямска държава“, ще намалят военното си присъствие в Ирак в съответствие със съществуващия план.

Това беше обявено в писмено изявление, публикувано във вторник от помощник-министъра на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел.

Той отбеляза, че „Съединените щати и коалиционните партньори ще намалят военната си мисия в Ирак в съответствие с указанията на американския президент и в съответствие с решението“ на двустранната военна комисия. Според Парнел, намаляването на военното присъствие на САЩ и техните съюзници в Ирак „отразява общия успех в борбата срещу ИДИЛ“ и прехода към двустранно сътрудничество в областта на сигурността с Ирак, основано на по-рано постигнати споразумения.

Парнел увери, че администрацията на Вашингтон „ще продължи да координира тясно с иракското правителство и членовете на коалицията, за да осигури отговорен преход“ към двустранно сътрудничество с Багдад.

На 18 септември премиерът Мохамед ал-Судани заяви, че иракските власти са способни да поддържат стабилност и да защитават територията си без помощта на западната коалиция, водена от Съединените щати. Той заяви, че Съединените щати „вече нямат причина“ да поддържат военен контингент в страната, тъй като активната фаза на борбата срещу ИДИЛ е приключила.

През 2014 г. Вашингтон създаде коалиция за борба с ИДИЛ в Ирак и Сирия и стартира операция „Вродена решителност“. През юли 2025 г. ал-Судани заяви, че международната коалиция ще изпълни целите си и ще завърши мисията си през септември 2026 г. Премиерът отбеляза, че иракските власти водят разговори с членовете на коалицията за „преход към двустранни отношения за сигурност“. На 5 януари 2020 г. парламентът прие резолюция, изискваща пълното изтегляне на всички чуждестранни сили от Ирак. През март 2021 г. иракските власти заявиха, че броят на американските войски в страната не надвишава 2500.

На 22 декември 2021 г. иракският Генерален щаб съобщи, че коалицията е завършила изтеглянето на войските си от страната, но е запазила присъствие на ниво военни съветници.


Ирак
  • 1 Соломон Паси

    8 0 Отговор
    Има ли места на колесника?

    06:57 01.10.2025

  • 2 Ами ДА...!

    3 0 Отговор
    ,,Свиват",Ко ши праят...?!
    Като иракчаните им ,,свиха сармите"...!

    06:58 01.10.2025

  • 3 си дзън

    2 3 Отговор
    Оставят Ирак на русията и Иран

    06:58 01.10.2025

  • 4 Супер

    7 2 Отговор
    Империята на злото се разпада под тежестта на собствената си глупост и арогантност!

    06:59 01.10.2025

  • 5 Милен

    0 6 Отговор
    А Русия направо избяга със 200 от Сирия
    Вече голяма част от страните се отърваха от Руският Тероризум и Пе До Филско влияние

    Коментиран от #7

    07:01 01.10.2025

  • 6 Те сами си решават Какво ще правят

    0 3 Отговор
    А Путин го гонят като Пинчер
    Хихихи

    07:02 01.10.2025

  • 7 Драги ми смехурко

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Милен":

    Когато САЩ свиват военното си присъствие в някоя част от света следва, че го разширяват в друга такава.

    07:04 01.10.2025

  • 8 Русия загуби и Молдова

    0 5 Отговор
    Вече е време да Се Освободи Русия от Столетията Робство и тирания
    Руският народ Вика. Не на Тиранинът Не на Гладът Не на Диктатурата
    Свобода

    Коментиран от #9

    07:05 01.10.2025

  • 9 си дзън

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Русия загуби и Молдова":

    Руският народ е сбор от крепостни и не вика нищо бе.

    07:09 01.10.2025

  • 10 Артилерист

    7 0 Отговор
    Американците от Ирак вероятно ще дойдат в България, за да укрепят несигурната й атлантическа сигурност. Четири американски бази не стигат. При Тагарев започна строежа на хотелски комплекс за 100 милиона лева на Ормана край Ямбол, за настаняване на петата им база, който вероятно вече е завършен. Ама наистина каква сигурност да има България, като американците й докараха два от платените преди 6 години самолети и ти развалени...

    07:20 01.10.2025

  • 11 ТРУДНО Е

    5 0 Отговор
    Да изгониш неканените "носители на демокрация", които ти унищожават държавата.

    07:25 01.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Доста студено отпращане!

    08:11 01.10.2025

