Словашкият премиер Фицо ще пропусне срещата на върха на ЕС в Копенхаген,

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да участва в днешната среща на върха на Европейския съюз в Копенхаген, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Причината са здравословни проблеми, свързани с опита за покушение срещу него миналата година.

"Премиерът се извинява, че няма да присъства поради утежнени здравословни проблеми, свързани с опита за покушение", уточниха от правителствения кабинет.

През 2024 г. Фицо беше прострелян четири пъти от близко разстояние в корема, което го остави в критично състояние и наложи операция. Той се върна на работа месеци след нападението.

Въпреки че присъства на сутрешно заседание на правителството, Фицо е отменил други участия през последните месеци.

Лидерите на страните от ЕС, които се срещат в Копенхаген, ще обсъдят предложения за изграждане на "стена от дронове" и други отбранителни инициативи, както и предложения за използване на руски активи, замразени в Европа, като част от отговора на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Фицо е известен с позицията си срещу военната помощ за Украйна и поддържа отворени отношения с Русия, от която Словакия получава енергийни доставки.

По-рано този месец той заяви, че страната му не може да подкрепи нови санкции на ЕС срещу Русия, докато не получи предложения от Съюза за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната индустрия и тежката промишленост, както и мерки за справяне с високите цени на електроенергията в блока.