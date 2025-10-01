Новини
Словашкият премиер Фицо ще пропусне срещата на върха на ЕС в Копенхаген

1 Октомври, 2025 16:41 572 11

Опит за покушение през 2024 г. остава причина за отсъствието му

Словашкият премиер Фицо ще пропусне срещата на върха на ЕС в Копенхаген - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да участва в днешната среща на върха на Европейския съюз в Копенхаген, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Причината са здравословни проблеми, свързани с опита за покушение срещу него миналата година.

"Премиерът се извинява, че няма да присъства поради утежнени здравословни проблеми, свързани с опита за покушение", уточниха от правителствения кабинет.

През 2024 г. Фицо беше прострелян четири пъти от близко разстояние в корема, което го остави в критично състояние и наложи операция. Той се върна на работа месеци след нападението.

Въпреки че присъства на сутрешно заседание на правителството, Фицо е отменил други участия през последните месеци.

Лидерите на страните от ЕС, които се срещат в Копенхаген, ще обсъдят предложения за изграждане на "стена от дронове" и други отбранителни инициативи, както и предложения за използване на руски активи, замразени в Европа, като част от отговора на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Фицо е известен с позицията си срещу военната помощ за Украйна и поддържа отворени отношения с Русия, от която Словакия получава енергийни доставки.

По-рано този месец той заяви, че страната му не може да подкрепи нови санкции на ЕС срещу Русия, докато не получи предложения от Съюза за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната индустрия и тежката промишленост, както и мерки за справяне с високите цени на електроенергията в блока.


Дания
  • 1 Перо

    8 6 Отговор
    Прав е Фицо, няма грешни пари за Украйна!

    16:43 01.10.2025

  • 2 Съобщението на Путин, целия свят чака!

    5 5 Отговор
    Утре се очаква руският президент Владимир Путин
    да произнесе важна реч,
    която се очаква с нетърпение по целия свят.
    Това се случва на фона на промяната в стратегията на Пентагона,
    заплахите от американския президент Доналд Тръмп и
    изявленията на европейските ни съседи,
    че открито се готвят за война с Русия!
    УТРЕ!

    Коментиран от #6

    16:44 01.10.2025

  • 3 Таратор

    4 2 Отговор
    А така,Фичка, не отивай, не те заслужават,ха ха

    16:44 01.10.2025

  • 4 Пимпарев от Антарктида

    2 6 Отговор
    Достоен мъж!Поклон!

    16:45 01.10.2025

  • 5 си дзън

    7 2 Отговор
    Словашкият премиер Фицо ще пропусне срещата на върха на ЕС в Копенхаген,
    защото не е поканен.

    16:45 01.10.2025

  • 6 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Съобщението на Путин, целия свят чака!":

    Утре Путин сменя Захарова с Кабаева. Това е.

    16:46 01.10.2025

  • 7 Тошо

    3 4 Отговор
    Човекът не иска да си губи времето с глупости и демагогий за болни утопични представи.

    16:48 01.10.2025

  • 8 Тия от Копенхаген го застреляха,

    1 2 Отговор
    всеки обявил се за мир с Русия Европейски Политик е застрелян или в има образувано Дело срещу него, Чарли Кърк в Щатите бе застрелян защото проповядваше мир с Русия.

    17:00 01.10.2025

  • 9 КзББ и ДП

    0 0 Отговор
    Не се знае дали няма да дойдат 20-30дрона

    17:01 01.10.2025

  • 10 Сигурно

    1 0 Отговор
    няма много да изпусне !

    17:02 01.10.2025

  • 11 !!!?

    1 0 Отговор
    И Орбан има проблеми...има запек !

    17:12 01.10.2025

