Словашкият премиер Фицо ще пропусне срещата на върха на ЕС в Копенхаген,

Словашкият премиер Роберт Фицо няма да участва в днешната среща на върха на Европейския съюз в Копенхаген, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Причината са здравословни проблеми, свързани с опита за покушение срещу него миналата година.
"Премиерът се извинява, че няма да присъства поради утежнени здравословни проблеми, свързани с опита за покушение", уточниха от правителствения кабинет.
През 2024 г. Фицо беше прострелян четири пъти от близко разстояние в корема, което го остави в критично състояние и наложи операция. Той се върна на работа месеци след нападението.
Въпреки че присъства на сутрешно заседание на правителството, Фицо е отменил други участия през последните месеци.
Лидерите на страните от ЕС, които се срещат в Копенхаген, ще обсъдят предложения за изграждане на "стена от дронове" и други отбранителни инициативи, както и предложения за използване на руски активи, замразени в Европа, като част от отговора на руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Фицо е известен с позицията си срещу военната помощ за Украйна и поддържа отворени отношения с Русия, от която Словакия получава енергийни доставки.
По-рано този месец той заяви, че страната му не може да подкрепи нови санкции на ЕС срещу Русия, докато не получи предложения от Съюза за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната индустрия и тежката промишленост, както и мерки за справяне с високите цени на електроенергията в блока.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
16:43 01.10.2025
2 Съобщението на Путин, целия свят чака!
да произнесе важна реч,
която се очаква с нетърпение по целия свят.
Това се случва на фона на промяната в стратегията на Пентагона,
заплахите от американския президент Доналд Тръмп и
изявленията на европейските ни съседи,
че открито се готвят за война с Русия!
УТРЕ!
Коментиран от #6
16:44 01.10.2025
3 Таратор
16:44 01.10.2025
4 Пимпарев от Антарктида
16:45 01.10.2025
5 си дзън
защото не е поканен.
16:45 01.10.2025
6 си дзън
До коментар #2 от "Съобщението на Путин, целия свят чака!":Утре Путин сменя Захарова с Кабаева. Това е.
16:46 01.10.2025
7 Тошо
16:48 01.10.2025
8 Тия от Копенхаген го застреляха,
17:00 01.10.2025
9 КзББ и ДП
17:01 01.10.2025
10 Сигурно
17:02 01.10.2025
11 !!!?
17:12 01.10.2025