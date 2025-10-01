Задържан танкер край Франция: френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския сенчест флот

Френски военни се качиха на борда на танкер, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския т.нар. „сенчест флот“. Според властите плавателният съд може да е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Свидетели разказват, че следобед на палубата на кораба са били забелязани въоръжени войници в камуфлажни униформи и маски. Те са патрулирали и охранявали плавателния съд, а кадри от акцията са заснети от фотограф и видеожурналист на АФП от въздуха.

От армията потвърдиха, че танкерът е „бил задържан миналата събота“, след което „екип за проверка се е качил на борда му“.