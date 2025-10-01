Задържан танкер край Франция: френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския сенчест флот

Френски военни се качиха на борда на танкер, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския т.нар. „сенчест флот“. Според властите плавателният съд може да е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Свидетели разказват, че следобед на палубата на кораба са били забелязани въоръжени войници в камуфлажни униформи и маски. Те са патрулирали и охранявали плавателния съд, а кадри от акцията са заснети от фотограф и видеожурналист на АФП от въздуха.
От армията потвърдиха, че танкерът е „бил задържан миналата събота“, след което „екип за проверка се е качил на борда му“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #11
20:59 01.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боруна Лом
21:01 01.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да,бе
21:04 01.10.2025
8 az СВО Победа80
Пиратството е присъщо на европейците....
Коментиран от #12
21:05 01.10.2025
9 az СВО Победа80
Коментиран от #10
21:12 01.10.2025
10 Копейкин Костя
До коментар #9 от "az СВО Победа80":Брилянтен както винаги!
Сподели идеята си с Митрофанова, може и орден "Ленин " да получиш...
21:15 01.10.2025
11 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Пич":Не, няма да посмеят да се качат, ако на борда пише "Коиловци"😂😂😂😂😂
Коментиран от #14
21:16 01.10.2025
12 Ъгъл
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Ватенките в ъгъла, зад Урал. Никой няма да им позволи дивотиите.
Коментиран от #18
21:16 01.10.2025
13 Симо
Коментиран от #27
21:20 01.10.2025
14 Пич
До коментар #11 от "Ъъъъ не!":Абе..... не бих се басирал ! Франсетата обичат да флиртуват.......и стига след боя да има продължение , ще се хвалят когато се приберат !
Коментиран от #17
21:21 01.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лут
21:30 01.10.2025
17 Ъъъъ не!
До коментар #14 от "Пич":😂😂😂😂😂 Жива да не бях!
21:31 01.10.2025
18 Българин
До коментар #12 от "Ъгъл":Айде да видим кой ще е в ъгъла и не вярвам една ядрена свръхсила да бъде в ъгъла.Очевидно западната кенефска армия трябва да бъде шамаросана и наритана за назидание на румънци и българи.А Одеса и Преднестровието ще са отново РУСКИ.
Коментиран от #28
21:32 01.10.2025
19 Френски Командоси превземат
21:34 01.10.2025
20 Георгиев
21:38 01.10.2025
21 az СВО Победа80
Не по-малко от 50 демилитаризирани! ....
21:47 01.10.2025
22 Бай Кожугет
Ох благ мехлем ми капе на сърцето като го чуя
21:48 01.10.2025
23 Армагедон
21:50 01.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гражданин
21:53 01.10.2025
26 Не е ли пуснал и марсианци
21:53 01.10.2025
27 ХА ХА
До коментар #13 от "Симо":Нищо не се преплита, морските власти не са като пътна полиция, в морето шега няма и нищо не е случайно.
Аре бехай да си ихраеш.
21:54 01.10.2025
28 Дон Корлеоне
До коментар #18 от "Българин":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!
22:01 01.10.2025
29 Уере
22:02 01.10.2025