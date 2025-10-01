Новини
Задържан танкер край Франция: френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския сенчест флот

1 Октомври, 2025 20:56

Корабът е спрян за проверки край френското крайбрежие и е заподозрян в участие в инцидента с дронове над Дания.

Задържан танкер край Франция: френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския сенчест флот - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френски военни се качиха на борда на танкер, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския т.нар. „сенчест флот“. Според властите плавателният съд може да е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Свидетели разказват, че следобед на палубата на кораба са били забелязани въоръжени войници в камуфлажни униформи и маски. Те са патрулирали и охранявали плавателния съд, а кадри от акцията са заснети от фотограф и видеожурналист на АФП от въздуха.

От армията потвърдиха, че танкерът е „бил задържан миналата събота“, след което „екип за проверка се е качил на борда му“.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    49 18 Отговор
    Като са толкова бабаити франсетата , що не се качат на някой български рибар на лодката и да му дръпнат лефера ?! Боя ще бъде епичен....... като у царевичака...

    Коментиран от #11

    20:59 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боруна Лом

    38 17 Отговор
    МАЙ ПЕТЛЕТАТА ЩЕ СТАНАТ НА ПЕЧЕНИ БРОИЛЕРЧЕТА?

    21:01 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да,бе

    15 6 Отговор
    Къде ми е кометара,бе пасивняк потомствен?

    21:04 01.10.2025

  • 8 az СВО Победа80

    34 20 Отговор
    Нищо ново!

    Пиратството е присъщо на европейците....

    Коментиран от #12

    21:05 01.10.2025

  • 9 az СВО Победа80

    29 16 Отговор
    Следва да очакваме танкерите да започнат да плават с тежковъоръжени "музиканти" на борда...

    Коментиран от #10

    21:12 01.10.2025

  • 10 Копейкин Костя

    12 22 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Брилянтен както винаги!
    Сподели идеята си с Митрофанова, може и орден "Ленин " да получиш...

    21:15 01.10.2025

  • 11 Ъъъъ не!

    23 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не, няма да посмеят да се качат, ако на борда пише "Коиловци"😂😂😂😂😂

    Коментиран от #14

    21:16 01.10.2025

  • 12 Ъгъл

    15 26 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Ватенките в ъгъла, зад Урал. Никой няма да им позволи дивотиите.

    Коментиран от #18

    21:16 01.10.2025

  • 13 Симо

    20 8 Отговор
    От тук нататък, всеки кораб може да бъде тероризиран или най-често казано елиминиран от конкуренцията под прелога, че е от "сенчестия" флот на Русия. Започват да се преплитат икономически и идеологически интереси.

    Коментиран от #27

    21:20 01.10.2025

  • 14 Пич

    13 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъ не!":

    Абе..... не бих се басирал ! Франсетата обичат да флиртуват.......и стига след боя да има продължение , ще се хвалят когато се приберат !

    Коментиран от #17

    21:21 01.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лут

    7 14 Отговор
    Айде,чакаме Медведев утре да удари ено шуше водчича и да излезе гол до кръста да стреля с прашка и да размахва дървена пръчка

    21:30 01.10.2025

  • 17 Ъъъъ не!

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    😂😂😂😂😂 Жива да не бях!

    21:31 01.10.2025

  • 18 Българин

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ъгъл":

    Айде да видим кой ще е в ъгъла и не вярвам една ядрена свръхсила да бъде в ъгъла.Очевидно западната кенефска армия трябва да бъде шамаросана и наритана за назидание на румънци и българи.А Одеса и Преднестровието ще са отново РУСКИ.

    Коментиран от #28

    21:32 01.10.2025

  • 19 Френски Командоси превземат

    4 6 Отговор
    Руският Танкер.

    21:34 01.10.2025

  • 20 Георгиев

    8 4 Отговор
    И какво ще стане? В международни води, атакуват, качват се на борда, щели да проверяват документите. И после? Френските кораби ще треперят по целия свят. Простотии. Къде е Сталин2? Путин не става за съвременния свят.

    21:38 01.10.2025

  • 21 az СВО Победа80

    12 5 Отговор
    В Балаклее, Харковска област, руска ракета "посети" съвещание на ВСУ в ресторант "Тбилиси.

    Не по-малко от 50 демилитаризирани! ....

    21:47 01.10.2025

  • 22 Бай Кожугет

    7 7 Отговор
    Има ли вой на рубраджии ???

    Ох благ мехлем ми капе на сърцето като го чуя

    21:48 01.10.2025

  • 23 Армагедон

    5 7 Отговор
    Медведев е професионалист , Финландия я опрасква за 30 минути

    21:50 01.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гражданин

    4 0 Отговор
    А в Руска блат вдигат ДДС на 22%

    21:53 01.10.2025

  • 26 Не е ли пуснал и марсианци

    1 1 Отговор
    на нещастниците? Фашизъм в действие. Лъжи и пропаганда.

    21:53 01.10.2025

  • 27 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Симо":

    Нищо не се преплита, морските власти не са като пътна полиция, в морето шега няма и нищо не е случайно.
    Аре бехай да си ихраеш.

    21:54 01.10.2025

  • 28 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала!

    22:01 01.10.2025

  • 29 Уере

    1 0 Отговор
    Къде са руските командоси, да покажат на франсетата къде зимуват раците? Няма повече да повторят.

    22:02 01.10.2025

Новини по държави:
