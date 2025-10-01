Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на фона на ключови реформи в Босна и Херцеговина

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се очаква да посети Босна и Херцеговина следващата седмица, съобщи на пресконференция в Сараево премиерката Боряна Крищо, цитирана от местните медии. По неофициална информация от Делегацията на Европейската комисия визитата е планирана за 14 октомври, но окончателното потвърждение все още предстои, предава БТА.
Посещението идва малко след като Съветът на министрите на Босна и Херцеговина прие проектопрограма за реформи - ключов документ, който е условие за получаването на около 900 милиона евро под формата на нисколихвени заеми и безвъзмездни средства от европейския План за растеж на Западните Балкани.
Крищо уточни, че програмата вече е изпратена в Брюксел, но работата по нея не е приключила. Документът първо трябва да бъде одобрен от Европейската комисия, която се очаква да даде коментари в рамките на два месеца, съобщи босненската редакция на Евронюз.
Босна и Херцеговина вече изгуби 108,5 милиона евро от Плана за растеж, тъй като политическите лидери в страната не успяха да постигнат съгласие в продължение на 20 месеца. Средствата ще бъдат пренасочени към други държави от региона или върнати в бюджета на ЕС.
В рамките на инициативата Европейският съюз отпуска общо 6 милиарда евро за страните от Западните Балкани с цел ускоряване на тяхното развитие и интеграция. Босна и Херцеговина остава единствената страна, която не изпълни навреме предварителните условия за финансиране и не представи приемлива за ЕК програма за реформи.
Според проекта, видян от Радио Свободна Европа, властите в Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина са предвидили кандидатстване с инфраструктурни проекти на обща стойност над 2,3 милиарда евро.
1 Помак
21:25 01.10.2025
2 000
Коментиран от #8
21:29 01.10.2025
3 Пич
21:31 01.10.2025
4 Време е ...
Що обикновен чиляк ако крадне -ще лежи и за 2 гуми...
А тая с нейните далавери за мултимилиарди- ще и се размине - ТЪЙ ЛИ...
21:34 01.10.2025
5 ТаА ли...?!
21:35 01.10.2025
6 Урсула
21:35 01.10.2025
7 Артилерист
21:35 01.10.2025
8 Пффф...
До коментар #2 от "000":Аре бегай че санитарите те търсят ...
21:35 01.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
21:37 01.10.2025
11 Гробар
21:37 01.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
21:39 01.10.2025
15 Kaлпазанин
21:40 01.10.2025
16 от Сараево
21:40 01.10.2025
17 Може би
До коментар #9 от "Един":и Върховния Дипломат на ЕС се бори също за първото място.
Конкуренцията е голяма
Сандьо и Мете също не са за подценяване. Дори Аналената има шансове имайки предвид родословното и дърво.
Коментиран от #19
21:43 01.10.2025
18 Друг
До коментар #9 от "Един":Винаги съм мразел началниците си...!
21:49 01.10.2025
19 Клаус Шваб
До коментар #17 от "Може би":Искахте жени лидери защото били по-миролюбиви- снабдих ви със жени!
И пак недоволствате.
Искахте млади мъже политици - достасвих ви...и пак мъркате
21:49 01.10.2025
20 Ти пък...?!
До коментар #13 от "Тази":Да не си се намразил...?!🙄🙄🙄🤭
Коментиран от #23
21:50 01.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прочетох коментарите...!
21:54 01.10.2025
23 Ааа... Не !
До коментар #20 от "Ти пък...?!":Но понякога трябва да се издигнеш на висотата на ситуацията ! Кой , ако не аз ?!
21:56 01.10.2025
24 Наритай Бг копейка
Коментиран от #30
21:57 01.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЦЪК!
До коментар #21 от "стар виц":Нищо подобно няма да му се случи...!
И не за друго,а защото само при гледката и...,,самолетът му, ще се приземи,трайно на 6 часа"...!
Коментиран от #27, #31, #33
21:58 01.10.2025
27 обаче проблем,
До коментар #26 от "ЦЪК!":изтриха стария виц🤣🤣🤣Нямаше и една нецензурна дума😂😂😂
Може би защото е стар...🤣🤣🤣
Коментиран от #36
22:03 01.10.2025
28 То тва е трудно да се нарича женя...
Съдбата на такива е като на Бидоня - веднага щом слезе от сцената и никой вече не си спомня за него...
Коментиран от #32
22:03 01.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аре къш ве ...
До коментар #24 от "Наритай Бг копейка":Още ли не си разбрал че цантовете свършиха...
Хабиш се залудо...
22:05 01.10.2025
31 или пък
До коментар #26 от "ЦЪК!":някой от афторити не са го разбарали,е.с.,например,не се слави с особен интелект🤣🤣🤣
22:05 01.10.2025
32 пропусна...
До коментар #28 от "То тва е трудно да се нарича женя...":и с криви крака🤣🤣🤣
22:06 01.10.2025
33 Уф бе , начии...
До коментар #26 от "ЦЪК!":Все негативно виждаш нещата ! Ще зажмя и ще си представям Орнела Мути !
Коментиран от #37
22:07 01.10.2025
34 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:08 01.10.2025
35 УдоМача
22:09 01.10.2025
36 Хахаха
До коментар #27 от "обаче проблем,":Изтриха го защото ти отговорих интересно. Жалят на Урсула това зад нея ! Урсула щеше да ми казва - дай дай дай , не ме интересува какво правят хората зад гърба ми..
22:10 01.10.2025
37 надявам се ,
До коментар #33 от "Уф бе , начии...":да си я представяш на млади години...Орнела де ,то фон дер Пералнен и на млади години не става...🤣🤣🤣
22:10 01.10.2025
38 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
22:11 01.10.2025