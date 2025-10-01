Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на фона на ключови реформи в Босна и Херцеговина

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се очаква да посети Босна и Херцеговина следващата седмица, съобщи на пресконференция в Сараево премиерката Боряна Крищо, цитирана от местните медии. По неофициална информация от Делегацията на Европейската комисия визитата е планирана за 14 октомври, но окончателното потвърждение все още предстои, предава БТА.

Посещението идва малко след като Съветът на министрите на Босна и Херцеговина прие проектопрограма за реформи - ключов документ, който е условие за получаването на около 900 милиона евро под формата на нисколихвени заеми и безвъзмездни средства от европейския План за растеж на Западните Балкани.

Крищо уточни, че програмата вече е изпратена в Брюксел, но работата по нея не е приключила. Документът първо трябва да бъде одобрен от Европейската комисия, която се очаква да даде коментари в рамките на два месеца, съобщи босненската редакция на Евронюз.

Босна и Херцеговина вече изгуби 108,5 милиона евро от Плана за растеж, тъй като политическите лидери в страната не успяха да постигнат съгласие в продължение на 20 месеца. Средствата ще бъдат пренасочени към други държави от региона или върнати в бюджета на ЕС.

В рамките на инициативата Европейският съюз отпуска общо 6 милиарда евро за страните от Западните Балкани с цел ускоряване на тяхното развитие и интеграция. Босна и Херцеговина остава единствената страна, която не изпълни навреме предварителните условия за финансиране и не представи приемлива за ЕК програма за реформи.

Според проекта, видян от Радио Свободна Европа, властите в Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина са предвидили кандидатстване с инфраструктурни проекти на обща стойност над 2,3 милиарда евро.