Израелски военни свалиха от лодка с хуманитарна помощ за Газа активистката Грета Тунберг

Израелски военни свалиха от лодка с хуманитарна помощ за Газа активистката Грета Тунберг

2 Октомври, 2025 05:14, обновена 2 Октомври, 2025 04:57 474 3

Колумбия изгони израелски дипломати, след като Израел спря международната флотилия "Глоубъл Сумуд"

Израелски военни свалиха от лодка с хуманитарна помощ за Газа активистката Грета Тунберг - 1
Снимка: YouTube
Международната флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщи, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време остава неясно в какво положение се намират екипажът и пътниците на лодката "Спектър", допълват активистите в социалните мрежи.

Като цяло флотилията, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, обяви, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия".

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

Президентът на Колумбия Густаво Петро изгони израелски дипломати, които се намират в южноамериканската страна, след като Израел спря международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд", предаде Франс прес.

Държавният глава определи действията на израелските сили като "международно престъпление" и осъди задържането на двама колумбийски граждани в "международни води".

Колумбия влоши димполатическите си отношения с Израел миналата година, припомни АФП, допълвайки, че по нейна информация четирима израелски дипломати са останали в страната.

В различни градове в Италия, късно снощи започнаха протести в знак на солидарност с Глобалната флотилия „Сумуд“, след като нейни плавателни съдове бяха прехванати от израелските власти на 75 морски мили от Газа, предаде БНР.

Хиляди излязоха на спонтанни протестни шествия в Рим, Милано, Болоня, Неапол, Торино, Генуа, Пиза, Палермо и в други големи градове.

В Неапол над 300 млади активисти блокираха в продължение на повече от половин час релсите на Централната гара, което спря целия железопътен трафик и той трудно се възстанови с големи закъснения.

В Торино, Милано и Рим протестът беше също край главните железопътни гари, като в Рим шествието от близо 10 000 души се отправи към правителственият дворец „Киджи“.

Протестиращите блокират навсякъде важни улици, провеждат митинги пред кметства и институции. Те са в готовност да блокират всичко, пеят „Bella ciao” и скандират в защита на мирното население на Палестина.

Полицията контролираше ситуацията навсякъде в готовност да реагира в случай на необходимост.

Относно флотилията, за Раи 1 външният министър Антонио Таяни каза, че помолил израелския външен министър Гидеон Саар да гарантира, че няма да има насилие.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    4 2 Отговор
    и мнго правлно...

    Коментиран от #3

    04:26 02.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Грета Палестинката?💋👩🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    04:46 02.10.2025

  • 3 Хахохихо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Прах на тупан - паралелният свят е бъдещата тежка смърт на ционизма и съвременният нацизъм ! Спящите клетки Северна Америка , Китай , Индия , Русия и Арабските мнозинства ще го сторят !

    04:48 02.10.2025