Израелски военни свалиха от лодка с хуманитарна помощ за Газа активистката Грета Тунберг

Международната флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщи, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време остава неясно в какво положение се намират екипажът и пътниците на лодката "Спектър", допълват активистите в социалните мрежи.

Като цяло флотилията, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, обяви, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия".

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

Президентът на Колумбия Густаво Петро изгони израелски дипломати, които се намират в южноамериканската страна, след като Израел спря международната флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд", предаде Франс прес.



Държавният глава определи действията на израелските сили като "международно престъпление" и осъди задържането на двама колумбийски граждани в "международни води".



Колумбия влоши димполатическите си отношения с Израел миналата година, припомни АФП, допълвайки, че по нейна информация четирима израелски дипломати са останали в страната.

В различни градове в Италия, късно снощи започнаха протести в знак на солидарност с Глобалната флотилия „Сумуд“, след като нейни плавателни съдове бяха прехванати от израелските власти на 75 морски мили от Газа, предаде БНР.



Хиляди излязоха на спонтанни протестни шествия в Рим, Милано, Болоня, Неапол, Торино, Генуа, Пиза, Палермо и в други големи градове.



В Неапол над 300 млади активисти блокираха в продължение на повече от половин час релсите на Централната гара, което спря целия железопътен трафик и той трудно се възстанови с големи закъснения.



В Торино, Милано и Рим протестът беше също край главните железопътни гари, като в Рим шествието от близо 10 000 души се отправи към правителственият дворец „Киджи“.



Протестиращите блокират навсякъде важни улици, провеждат митинги пред кметства и институции. Те са в готовност да блокират всичко, пеят „Bella ciao” и скандират в защита на мирното население на Палестина.



Полицията контролираше ситуацията навсякъде в готовност да реагира в случай на необходимост.



Относно флотилията, за Раи 1 външният министър Антонио Таяни каза, че помолил израелския външен министър Гидеон Саар да гарантира, че няма да има насилие.