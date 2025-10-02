Новини
Съюзници в НАТО притискат Гърция да продаде изтребители „Мираж“ на Украйна

Съюзници в НАТО притискат Гърция да продаде изтребители „Мираж“ на Украйна

2 Октомври, 2025 09:29 1 852 50

  мираж
  украйна
  изтребители
  гърция
  нато

Готовност да изиграе ролята на посредник е изразила и Естония – един от най-твърдите поддръжници на Украйна

Съюзници в НАТО притискат Гърция да продаде изтребители „Мираж“ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзници и партньори на Гърция в НАТО са подновили натиска върху Атина да продаде чрез посредници изтребители „Мираж“ на Украйна, пише гръцкият ежедневник „Катимерини“, цитиран от БТА.

По-конкретно според публикацията подобно искане отправят преди всичко САЩ и Франция, както и съюзници от източния фланг на НАТО. Ако Гърция се съгласи да продаде част от общо 24-те си изтребителя „Мираж 2000-5“, в ролята на посредници могат да влязат САЩ, Франция или Германия, а център на такива сделки е Чехия.

Готовност да изиграе ролята на посредник е изразила и Естония – един от най-твърдите поддръжници на Украйна.

Позицията на Гърция към подобна сделка обаче е негативна, защото страната иска да избегне възможността високотехнологично въоръжение от нейния арсенал да бъде насочено срещу Русия, пише „Катимерини“.

От друга страна Атина се интересува от възможността да придобие от Франция още 6-12 по-модерни самолета „Рафал“ и е обсъждала с френската страна намаляване на цената им в случай на препродажба на по-старите „Мираж“. Засега опитите да продаде „Мираж“-ите са ударили на камък. Разговорите с Индия за такава препродажба не са дали резултат, както и контактите със страни от Балканите.

Въпреки нежеланието си да продаде на Украйна високотехнологични оръжия, Гърция продължава да доставя остаряло въоръжение като например 60 самоходни 203 мм гаубици M-110, които са в арсенала ѝ от 60-те години на миналия век. Гаубиците ще бъдат доставени на Чехия, която в замяна ще достави нови снаряди 155 мм с обсег от 40 км, както и резервни части за бойни машини с източен произход, които са на въоръжение в Гърция.

Вестникът пише още, че върху Гърция се оказва натиск, предимно от Вашингтон, да закупи оръжия за Украйна по инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - "Списък с първостепенните нужди на Украйна“). До момента в инициативата участват предимно балтийски и скандинавски страни.

Гърция е подложена и на друг натиск, този път в рамките на ЕС, а именно да се съгласи на включването на Турция в европейския кредитен механизъм за отбраната SAFE. Целта на страните, които настояват за това, е не толкова да постигнат практически резултати, доколкото Анкара развива вече двустранно сътрудничество със страни от ЕС, а по-скоро да я сближи с Брюксел. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обаче многократно е подчертавал, че Гърция няма да се съгласи Турция да бъде включена в SAFE, докато не се откаже от заплахата с война в случай, че Атина реши да разшири териториалните си води в Егейско море.


  • 1 иван костов

    60 2 Отговор
    Нали им дадоха Ф16, какво направиха с тях?

    Коментиран от #10

    09:32 02.10.2025

  • 2 Някой

    68 2 Отговор
    Значи не да никакви съюзници. Съюзниците не правят така. Всички са в един кюп против волята на народите си. Там се нарежда и изпълнява, а това не е съюз, а диктатура.

    09:33 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    49 2 Отговор
    Да подари.Украйна няма пари.

    Коментиран от #11, #36

    09:34 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    53 2 Отговор
    С такива "съюзници" врагове не ти трябват‼️

    09:35 02.10.2025

  • 6 Госあ

    52 2 Отговор
    хохохолите що не си купят от франсетата ? М ? 😂 Аман от селските им пинизи ! А европарламента също се напълни с некви провинциални лелки и чичета от простолюдието.

    09:36 02.10.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    53 1 Отговор
    Да им продадем нашите Ф16, но да дойдат с платформа да ди ги вземат!

    09:37 02.10.2025

  • 8 Пак казвам

    45 2 Отговор
    Не разбирам небивалото търпение на Русия. Западните сатанисти, докато не започнат да дават жертви войната на да свърши

    09:38 02.10.2025

  • 9 Съмзници!?

    50 2 Отговор
    Какви съюзници като Рюте и Урсула се държат като господари на Европа и я управляват с постоянен терор и тормоз а пък Кипър Макрон и Мерц са им подгласници! Всички останали са само марионетки длъжни да се съобразяват със капризите Им.

    09:38 02.10.2025

  • 10 Как

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    какво ? На скраб !

    09:38 02.10.2025

  • 11 точно

    45 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    наще мигове ги подарихме, щото украинеца не можел да пилотира ф-16 пък наще ще се научат на чертежите

    09:38 02.10.2025

  • 12 Пич

    48 2 Отговор
    Ако нашите самолети летяха , и нас щяха да ни притискат !!! Ерго - добре сме си ! Защото и гърците знаят че да продадеш на Украйна , значи да подариш на Украйна !!! Затова и нашите по добре на стойка пред кметствата , но наши !!!

    09:39 02.10.2025

  • 13 Тази сутрин НОВА ТВ от Сливен

    29 3 Отговор
    Разказаха за операция "Справедливост"?!, военно-полицейско учение,
    и шеф от полицията обясни какво ще разиграват като
    извънредна ситуация:

    реакция при въоръжено нападение - ранените хора
    ще са статисти от местния театър и сградата на театъра.

    После ще отидат в Нова Загора, където ще има тълпа от екзалтирани хора
    и как ще се справи полицията с разтревожената тълпа!
    Учение за реагиране при посочените действия....
    Което няма нищо общо с ескалацията из Европа...

    09:39 02.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    47 3 Отговор
    И защо Гърция?
    Групата на желаещите нямат ли самолети?
    А бе щом са им свършили самолетите да грабват лопатите, добра работа вършат.🤣

    09:40 02.10.2025

  • 15 стоян георгиев

    32 6 Отговор
    как така ще ги продава трябва да ги подари!

    09:41 02.10.2025

  • 16 име

    40 3 Отговор
    Бандерите кога се ваучиха да пилотират миражи? Или от гърците се иска със всеки мираж да пратят и по двама пилоти?

    Коментиран от #19

    09:43 02.10.2025

  • 17 Последните новини

    27 2 Отговор
    От Гърция са потресаващи и невероятни новини от там четохме вчера, че идея нямам на каква химия са ги подложили Съюзници и НАТО и как са ги притискали, но определено нещо там не е у ред. ....

    09:47 02.10.2025

  • 18 гражданин

    36 2 Отговор
    Както вървят нещата , може нашите самолети направо от САЩ да ги пратят на Украйна

    09:48 02.10.2025

  • 19 Ааа...

    22 2 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Бандерите могат всичко. Пилот бандера - камикадзе бандера! Като се качват на самолета удрят един самогон , четат хайку което гласи - Обещавам да не правя повече така , и - Пуфф...

    09:51 02.10.2025

  • 20 Ъхъъъъъ.....Мираж пичове

    23 2 Отговор
    Гърция: скоро с 13-часов работен ден
    по 6 дни в седмицата.....повишаване на възрастовата граница за откупуване на военна служба от 33 на 40 години, на цена от 1500 евро на месец служба вместо досегашните - 900 евро

    09:51 02.10.2025

  • 21 Значи православни срещу православни

    29 3 Отговор
    Е доктрината на НАТО

    09:51 02.10.2025

  • 22 вехтия

    17 3 Отговор
    да им продадем нашти ф ки.ний без туй не знаем,какво да ги правим.тъй ще събират прахта,поне да вземем някой лев

    09:54 02.10.2025

  • 23 Зорба

    27 3 Отговор
    Искат Гърция да остане без самолети,защото е православна държава Като са и съюзници,защо не ги заменят с по- модерни Или по- модерните не вършат работа,затова и не ги предлагат на Украйна Нашите модерни не могат да ги вдигнат във въздуха.

    Коментиран от #32

    09:54 02.10.2025

  • 24 Ъхъъъъъ.....Мираж пичове

    27 2 Отговор
    Ще купуваш „Рафал“ с кредити и ще продаваш ама без пари „Мираж“ ...яка далавера нали ?

    09:55 02.10.2025

  • 25 хихи

    20 2 Отговор
    Кой с квот може да помага. България с Жива сила. Целия МС и половината НС на фронта... с референдум...

    09:57 02.10.2025

  • 26 Джакпот

    19 1 Отговор
    Да им дадем нашите фъ16 те за летене може и да не стават ама може да ги ползват като плашило дори да ги ударят с ракета няма да е проблем защото са плашила и ракетата с която са ги ударили струва повече от тях.

    09:59 02.10.2025

  • 27 Да бе , да ! ,🤔

    17 2 Отговор
    Сащ и англичаните натискат да направят целите Балкани под властта на Турция !

    10:00 02.10.2025

  • 28 Ами ние да ги купим

    17 1 Отговор
    на украинската цена а?

    10:02 02.10.2025

  • 29 Един

    22 2 Отговор
    Кво значи притискат?!
    За тях кой е по-важен - Гърция да има зашитни сили срещу Турция или пропаднала Украйна?!

    И какво значи " да продаде"
    Пропаднала Украйна от кога има пари да плаща за каквото и да е?

    Коментиран от #38

    10:03 02.10.2025

  • 30 Атлантенца .....

    17 1 Отговор
    Скоро и вие ще се откупувате като в Гърция от военна служба на цена от 1500 евро на месец. Тагарев ще ви уреди ....

    10:04 02.10.2025

  • 31 И кво ?!

    16 2 Отговор
    Кво стана с F16 , дето дадоха на Украйна ?

    10:06 02.10.2025

  • 32 Порно

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зорба":

    Ние нямаме модерни самолети, МиГ 29 са модел от 1982, а Ф-16 и Су-25 от началото на 70-те. То отделен е въпросът освен повредените ефки, останали нещо друго у нас? Щото складовете ги изпразниха, остана само техника за парад. А какви пари даваме, един господ знае. И не само за оръжие, що ток и газ им изнасяме, пишем фактури и ги трупаме по папките и това е. Те за благодарност правят опити да асимилират българите там.

    10:07 02.10.2025

  • 33 Циркове и корупция

    17 1 Отговор
    (Ако Гърция се съгласи да продаде част от общо 24-те си изтребителя „Мираж 2000-5“, в ролята на посредници могат да влязат САЩ, Франция или Германия, а център на такива сделки е Чехия.)...... хахахаха ....

    10:08 02.10.2025

  • 34 Хаха

    15 1 Отговор
    Публикуван е пълен препис от разговора на Вован и Лексус с бившия посланик на САЩ в ООН и бивш директор на USAID Саманта Пауър. Разговорът е проведен от името на „бившия украински президент Петро Порошенко“. В него е посочено в прав текст: „По време на войната превеждахме 1,5 милиарда долара месечно директно в украинската хазна, в брой“. Тя добави, че за преводите са използвани механизми на Световната банка. С други думи, САЩ финансираха войната и личното обогатяване на Зеленски и неговото обкръжение. Но най-отвратителното е, че целият свят се престори, че не забелязва, защото „Яйцето е скъпо на Великден“. Влакът отплава, както се казва. Парите са получени, разпределени - всички са доволни. С изключение на убитите с тези пари.
    Дори "умницата" Саманта е пуснала видео по време на разговора...

    10:09 02.10.2025

  • 35 604

    10 2 Отговор
    Да беше само гърция наще оглозгаха кот имаше, то го глозгат от 89 насам. Русия ви надумкъ шамарите, ама кът гледам искате и шутове директно в мусурти. посли че имъ амъ лошътъ рашъ нъ нападна. Малиийййй то вой то памперси..

    10:14 02.10.2025

  • 36 Ръждю ке подари нашите ефки но они не ги

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Скат. Маро ма, що мамиш ма? Натискат ги да ги подарят не да ги продадат. Ама наще двата еф 16 и те ке отидат подарък ама още не моат да полетят щот им тече мазгата ма.

    10:16 02.10.2025

  • 37 Истината:

    15 3 Отговор
    Съюзници в НАТО кога ще притиснат България
    да подари на Укрия двете нови и Неизправни Фърчила
    Ф-16 за които Предплатихме Милиарди
    По вина на Тъпоглавата Мутра БорисоФФФ.

    10:18 02.10.2025

  • 38 Заем

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Един":

    Ние сме гарант .
    Желязков е заложил Водопада .

    10:19 02.10.2025

  • 39 604

    8 0 Отговор
    Вчера гледах жп конвой тежка натю техника....светнъ ама яко не мой се опише с думи. Чудо на чудесата...

    10:20 02.10.2025

  • 40 Имаме проблем

    10 2 Отговор
    Десетина украински пилоти се обучаваха в САЩ няколко години, после на фронта. Днес всички са покойници.

    10:25 02.10.2025

  • 41 Тези гадове да спрат да

    4 2 Отговор
    притискат Гърция

    10:26 02.10.2025

  • 42 Реалист

    2 5 Отговор
    гЪРЦИТЕ ДА НЕ СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ, тези самолети е ясно, че не им тряват! След 4-5 години ще ги дадат за старо желязо за без пари...

    10:27 02.10.2025

  • 43 Хаха

    3 1 Отговор
    Укроперемога в действие:
    Военнослужещи от 114-та бригада за териториална отбрана на украинските въоръжени сили използваха дрон, за да предадат координатите на личния състав от 15-та Кара-Дагска оперативна бригада на руските сили. Информацията беше проверена и потвърдена, след което по тези координати бяха изстреляни авиобомби. При удара бяха ударени не само войници от 15-та бригада, но и войници от 19-ти център на специалните сили на украинските въоръжени сили, които наскоро бяха разположени в района. Известно е, че една от задачите на тези подразделения е била да създават бариерни отряди, за да предотвратят отстъплението на други украински войници."
    Така става, когато ги събират "доброволно"по Жипките, направо от улиците...

    Коментиран от #45

    10:30 02.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    След като тръмп промени позицията си спрямо русия се случват доста неща и то в особена интензивност.доста руснаци ще умрат следствие на тях за съжаление.путлер докара нещата до тук само и само да остане на власт.

    Коментиран от #49

    10:38 02.10.2025

  • 45 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Осъзнаваш ли какво си написал? Украйна предава данни на украйна за да ударят руснаците украинците...хахах...

    10:40 02.10.2025

  • 46 Съдията Дред

    4 1 Отговор
    Бай Дончо затопли отношенията с бай Ердо, и съвсем случайно щатите започват да оказват натиск на гърците да намалят въоръженията си, при нерешен и тлеещ конфликт за Егейските острови. Каква случайност.......

    Коментиран от #48

    10:40 02.10.2025

  • 47 Перо

    3 0 Отговор
    Гърция няма историческа обремененост като някои бивши източноевропейски страни и съветски републики и да имат комплекси!

    10:46 02.10.2025

  • 48 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Съдията Дред":

    Няма никаква връзка.напротив турция трябва да се учи от ситуацията с русия ако нападне гърция.

    10:46 02.10.2025

  • 49 АБЕ БАЩА ТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    ДА НЕ Е РАЗВАЛЕН ГРАМОФОН

    10:47 02.10.2025

  • 50 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    1 0 Отговор
    ДА ПРОДАДЕ ИЛИ ДА ПОДАРИ
    АБЕ ДАЙ ДА ДАДЕМ НАЩЕ Ф16
    ША СИ ГУ УПРАЯТ УКРИТЕ И ША СИ ФЪРКАТ А НИЕ ЩЕ СПЕСТИМ РАЗХОДИ

    10:49 02.10.2025

