ЕС иска да използва замразените руски активи за Украйна. Но Макрон е против
  Тема: Украйна

ЕС иска да използва замразените руски активи за Украйна. Но Макрон е против

3 Октомври, 2025 14:52

Френският президент е подчертал, че международното право трябва да се спазва

ЕС иска да използва замразените руски активи за Украйна. Но Макрон е против - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз иска да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче е против, пише focus.de.

ЕС обсъжда как замразените руски активи биха могли да бъдат използвани за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна. Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, предложи да се използват средствата за финансиране на заеми за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче вече ясно се обяви против директната конфискация на замразените активи.

Още новини от Украйна

По този начин той се присъедини към позицията на Белгия. „Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи“, заяви по-рано белгийският премиер Барт де Вевер. „Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, каза той.

Френският лидер е подчертал, че международното право трябва да се спазва. „Когато активите се замразяват, международното право трябва да се спазва“, каза Макрон в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

Голяма част от замразените руски активи се държат в Белгия. Според RBC-Ukraine, Euroclear Bank в Брюксел държи 183 милиарда евро от общо 300 милиарда евро, блокирани в Европа.

Европейската комисия предложи да се използват тези активи за репарационен заем за Украйна. Заемът от 300 милиарда долара може да бъде използван за финансиране на разходите за отбрана и покриване на бюджетния дефицит. Изплащането му би било възможно само след като Русия плати обезщетението. Въпреки блокадата от Белгия и Франция, ЕС търси начини да предостави финансова подкрепа на Украйна.

Белгийският премиер Вевер заяви, че е поискал от другите лидери на Европейския съюз да дадат гаранции, че ще споделят риска, ако замразените руски активи, държани в неговата страна, бъдат използвани за финансиране на заеми за Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #5

    14:55 03.10.2025

  • 2 Нашите чужди медии мълчат

    32 0 Отговор
    Докато редица западни политици и медии обвиниха Русия, че пуска дронове, за да провокира Европа, Норвегия арестува първите виновници. Трима германци вече са арестувани в Норвегия. Те са обвинени, че са пуснали дрон в забранената петкилометрова зона около летище Рьосвол във вторник.

    Коментиран от #7

    14:55 03.10.2025

  • 3 Путин

    12 0 Отговор
    има открити и скрити лимонки !

    14:57 03.10.2025

  • 4 мошЕто

    22 2 Отговор
    Нищо няма да посмеят да направят в крайна сметка тия смешници от ЕС, само лаят и накрая - едно голямо НИЩО !

    14:57 03.10.2025

  • 5 Столичанин в повече

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-скоро от друго ги е страх...я полет,я чай

    14:58 03.10.2025

  • 6 Явно е чел история

    18 1 Отговор
    Един преди него го заселиха на един остров, и оплакваше съдбата си с червено вино

    14:58 03.10.2025

  • 7 Алтернативни

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нашите чужди медии мълчат":

    германци...

    14:58 03.10.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    18 0 Отговор
    Урсуланковците нали се сещат,
    че с лихвите ще връщат откраднатото

    14:58 03.10.2025

  • 9 Тъп та дрънка

    23 2 Отговор
    И след това стотици милиарди ще напуснат ЕС.
    Кой ще държи парите си там, където на някой политик му хрумне да ги гепи

    14:59 03.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    20 1 Отговор
    ЕС не иска, Урсула иска, че са ѝ малко парите от ваксините.

    14:59 03.10.2025

  • 11 Пишустин

    0 14 Отговор
    Ще обърнем замразените активи в рупии !

    15:00 03.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    В Русия има суматия френски активи. Освен това голяма част от руските активи в ЕС, са френски дългови облигации. Съвсем закономерно е Макарон да е против.

    15:00 03.10.2025

  • 13 Мужик

    0 20 Отговор
    Това са парите на руския народ,откраднати съвместно от Путин и запада !

    Коментиран от #37

    15:02 03.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По принцип

    17 0 Отговор
    европейците никога не са имали проблем с кражбите. Може би в случая се страхуват от възмездие. Все пак в случая не иде реч за кражба от някакви африканци...

    15:05 03.10.2025

  • 16 Бай Груди Сапа

    20 0 Отговор
    Този много твърд го даваше, но бързо омекна. Най-жалкият президент на Франция досега. Путин го остави на масата без вода и хляб на 20 метра от него, Тръмп го остави да се шляе по улиците, оня двуполовия го ошамари в самолета, Ердоган го унижи с дългият пръст, ...ще пипнете активите друг път

    15:06 03.10.2025

  • 17 Разумно решение

    1 10 Отговор
    Не пипайте замразените руски активи! След края на войната руснаците ще трябва да плащат много репарации за разрушенията в Украйна, а те няма да искат. Тогава е моментът за използването на тези активи за възстановяване на Украйна.

    Коментиран от #21, #36

    15:07 03.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Президентът на Франция

    9 0 Отговор
    Ще видите активи през крив Макрон, ха ха

    15:08 03.10.2025

  • 20 Тома

    7 1 Отговор
    Макарона знае че руснаците винаги се връщат за своето.

    Коментиран от #27

    15:09 03.10.2025

  • 21 Да бе,да

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Разумно решение":

    Репарации ще плаща ЕС , включително и ти

    15:10 03.10.2025

  • 22 Хахахаха😂😂😂😂

    5 0 Отговор
    Приличат на онези кученца от клиповете в ютуб които , а да посегнат към храната, обаче навреме се сещат , какво са им заповядали стопаните и само се оглеждат дали не ги наблюдават!😂😂😂😂

    15:12 03.10.2025

  • 23 В В.П.

    5 0 Отговор
    Тия разиграват театър .Да мога да трепят окропите .Никому не нужни.Да не се отказват .Обаче и РФ не ше окропитеците ...Оня ден, Емо искаше активите ,сега не иска . Болшой театър...Ахаха .Тия активи не могат да ги похарчат.

    15:12 03.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В В.П.

    4 1 Отговор
    Палячовци..Путин и РФ се гаврят с тия нещастници..

    Коментиран от #31

    15:14 03.10.2025

  • 26 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Тоя... зеления милиардер да вземе да помогне малко на франсетата, че са го закъсали. То и без това парите ги е свил от нашите данъци.

    15:14 03.10.2025

  • 27 Кви са тия руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    Ма шма тарок!? ))))
    Буряти? Якути? Удмурти?
    Къде живеят тия... руснаци?
    Ааасаахахаааа

    15:16 03.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 В В.П.

    1 1 Отговор
    Еййй ,ама много пари имат тия руснаци Еййй.

    Коментиран от #35

    15:17 03.10.2025

  • 30 Счетоводителя

    1 0 Отговор
    Всички искат активите, но никой не смее да направи първата крачка.

    15:19 03.10.2025

  • 31 Верно се гав рят

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "В В.П.":

    За 3 дня от СИРИЯ! ))))
    2 РЕПУБЛИКИ ЗА 5 ДНИ)))
    Фюрера пеДОФил избега посред нощ само по трусики от един готвач))))
    12 год щурм в Украйна и...НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ПРЕВЗЕТА))))
    И всичко това за САМО ...2 МИЛИОНА блатни монголяци фира))))

    15:20 03.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 На снимката Зеленски гледа

    1 0 Отговор
    И си мисли...Ше те nankaм, ей, макарон

    15:21 03.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е нище БРОД скъсан

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "В В.П.":

    Само 3 ПЪТИ ПО-- МАЛКО ОТ ЩАТА ТЕКСАС.
    НЕ САЩ а ТЕКСАС
    Хахахаха

    15:24 03.10.2025

  • 36 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Разумно решение":

    В коя война победителите са плащали репарации? В часовете по история влизал ли си?😂

    15:25 03.10.2025

  • 37 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мужик":

    Не е така! Явно си нямаш от понятие за световната финансова система,която точно Тръмп сега иска да разруши ..Тези активи на РФ в Euroclear не са крадени от никого. Това са резерв на РЦБ..
    Други пари има крадени а именно . Още преди много години Путин съветваше руските олигарси да си приберат парите от Запад ,защото ще дойде ден,когато Запада ще им ги вземат..Е, сега Тръмп намерил едни 15 трилиона долара скрити в офшорки а кодовете били в САЩ и САЩ смятат да си ги приберат лекичко .:) Така ,много олигарси,в това число и българи ще пият по една студена водичка .

    15:26 03.10.2025

