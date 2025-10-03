ЕС иска да използва замразените руски активи за Украйна. Но Макрон е против

Европейският съюз иска да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче е против, пише focus.de.
ЕС обсъжда как замразените руски активи биха могли да бъдат използвани за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна. Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, предложи да се използват средствата за финансиране на заеми за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче вече ясно се обяви против директната конфискация на замразените активи.
По този начин той се присъедини към позицията на Белгия. „Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи“, заяви по-рано белгийският премиер Барт де Вевер. „Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, каза той.
Френският лидер е подчертал, че международното право трябва да се спазва. „Когато активите се замразяват, международното право трябва да се спазва“, каза Макрон в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.
Голяма част от замразените руски активи се държат в Белгия. Според RBC-Ukraine, Euroclear Bank в Брюксел държи 183 милиарда евро от общо 300 милиарда евро, блокирани в Европа.
Европейската комисия предложи да се използват тези активи за репарационен заем за Украйна. Заемът от 300 милиарда долара може да бъде използван за финансиране на разходите за отбрана и покриване на бюджетния дефицит. Изплащането му би било възможно само след като Русия плати обезщетението. Въпреки блокадата от Белгия и Франция, ЕС търси начини да предостави финансова подкрепа на Украйна.
Белгийският премиер Вевер заяви, че е поискал от другите лидери на Европейския съюз да дадат гаранции, че ще споделят риска, ако замразените руски активи, държани в неговата страна, бъдат използвани за финансиране на заеми за Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:55 03.10.2025
2 Нашите чужди медии мълчат
Коментиран от #7
14:55 03.10.2025
3 Путин
14:57 03.10.2025
4 мошЕто
14:57 03.10.2025
5 Столичанин в повече
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-скоро от друго ги е страх...я полет,я чай
14:58 03.10.2025
6 Явно е чел история
14:58 03.10.2025
7 Алтернативни
До коментар #2 от "Нашите чужди медии мълчат":германци...
14:58 03.10.2025
8 Временното явление ЕС
че с лихвите ще връщат откраднатото
14:58 03.10.2025
9 Тъп та дрънка
Кой ще държи парите си там, където на някой политик му хрумне да ги гепи
14:59 03.10.2025
10 Я пък тоя
14:59 03.10.2025
11 Пишустин
15:00 03.10.2025
12 Данко Харсъзина
15:00 03.10.2025
13 Мужик
Коментиран от #37
15:02 03.10.2025
15 По принцип
15:05 03.10.2025
16 Бай Груди Сапа
15:06 03.10.2025
17 Разумно решение
Коментиран от #21, #36
15:07 03.10.2025
19 Президентът на Франция
15:08 03.10.2025
20 Тома
Коментиран от #27
15:09 03.10.2025
21 Да бе,да
До коментар #17 от "Разумно решение":Репарации ще плаща ЕС , включително и ти
15:10 03.10.2025
22 Хахахаха😂😂😂😂
15:12 03.10.2025
23 В В.П.
15:12 03.10.2025
25 В В.П.
Коментиран от #31
15:14 03.10.2025
26 Ти да видиш
15:14 03.10.2025
27 Кви са тия руснаци
До коментар #20 от "Тома":Ма шма тарок!? ))))
Буряти? Якути? Удмурти?
Къде живеят тия... руснаци?
Ааасаахахаааа
15:16 03.10.2025
29 В В.П.
Коментиран от #35
15:17 03.10.2025
30 Счетоводителя
15:19 03.10.2025
31 Верно се гав рят
До коментар #25 от "В В.П.":За 3 дня от СИРИЯ! ))))
2 РЕПУБЛИКИ ЗА 5 ДНИ)))
Фюрера пеДОФил избега посред нощ само по трусики от един готвач))))
12 год щурм в Украйна и...НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ПРЕВЗЕТА))))
И всичко това за САМО ...2 МИЛИОНА блатни монголяци фира))))
15:20 03.10.2025
33 На снимката Зеленски гледа
15:21 03.10.2025
35 Така е нище БРОД скъсан
До коментар #29 от "В В.П.":Само 3 ПЪТИ ПО-- МАЛКО ОТ ЩАТА ТЕКСАС.
НЕ САЩ а ТЕКСАС
Хахахаха
15:24 03.10.2025
36 Ъъъъ
До коментар #17 от "Разумно решение":В коя война победителите са плащали репарации? В часовете по история влизал ли си?😂
15:25 03.10.2025
37 Атина Палада
До коментар #13 от "Мужик":Не е така! Явно си нямаш от понятие за световната финансова система,която точно Тръмп сега иска да разруши ..Тези активи на РФ в Euroclear не са крадени от никого. Това са резерв на РЦБ..
Други пари има крадени а именно . Още преди много години Путин съветваше руските олигарси да си приберат парите от Запад ,защото ще дойде ден,когато Запада ще им ги вземат..Е, сега Тръмп намерил едни 15 трилиона долара скрити в офшорки а кодовете били в САЩ и САЩ смятат да си ги приберат лекичко .:) Така ,много олигарси,в това число и българи ще пият по една студена водичка .
15:26 03.10.2025