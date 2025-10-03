ЕС иска да използва замразените руски активи за Украйна. Но Макрон е против

Европейският съюз иска да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче е против, пише focus.de.

ЕС обсъжда как замразените руски активи биха могли да бъдат използвани за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна. Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, предложи да се използват средствата за финансиране на заеми за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон обаче вече ясно се обяви против директната конфискация на замразените активи.

По този начин той се присъедини към позицията на Белгия. „Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи“, заяви по-рано белгийският премиер Барт де Вевер. „Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, каза той.

Френският лидер е подчертал, че международното право трябва да се спазва. „Когато активите се замразяват, международното право трябва да се спазва“, каза Макрон в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

Голяма част от замразените руски активи се държат в Белгия. Според RBC-Ukraine, Euroclear Bank в Брюксел държи 183 милиарда евро от общо 300 милиарда евро, блокирани в Европа.

Европейската комисия предложи да се използват тези активи за репарационен заем за Украйна. Заемът от 300 милиарда долара може да бъде използван за финансиране на разходите за отбрана и покриване на бюджетния дефицит. Изплащането му би било възможно само след като Русия плати обезщетението. Въпреки блокадата от Белгия и Франция, ЕС търси начини да предостави финансова подкрепа на Украйна.

Белгийският премиер Вевер заяви, че е поискал от другите лидери на Европейския съюз да дадат гаранции, че ще споделят риска, ако замразените руски активи, държани в неговата страна, бъдат използвани за финансиране на заеми за Украйна.