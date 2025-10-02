Новини
Свят »
Украйна »
Руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област

2 Октомври, 2025 11:54 959 48

  • украйна-
  • одеска област-
  • одеса-
  • русия-
  • война-
  • дронове

До сутринта енергетиците са успели да възстановят повредената инфраструктура от различни източници

Руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През нощта за пореден път руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи областният управител, предаде БТА.

През нощта за пореден път руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

"Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, в резултат на нощната атака с дронове е повреден обект на транспортната инфраструктура. За съжаление, един работник е бил ранен. Оказана му е медицинска помощ. Ранен е още един човек, а също повредени са покривът и остъкляването на частната му къща", каза Олег Кипер.

По негова информация регистрирани са прекъсвания на електрозахранването.

"До сутринта енергетиците са успели да възстановят повредената инфраструктура от различни източници, където това е било технически възможно. В момента 11,3 хиляди абонати имат електричество, а 46,6 хиляди потребители остават временно без ток. Ремонтните дейности продължават", констатира Кипер.

Служителите на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област продължават да отстраняват последствията. По информация на украинското министерство на развитието, Русия е атакувала с дронове депото на украинската железница "Укрзализница" в Одеса през нощта. Машинистът на влака е ранен от шрапнели. Оказана му е необходимата медицинска помощ.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 5 Отговор
    Одеса е на някакви си 300км от Одесос.

    Коментиран от #5

    11:56 02.10.2025

  • 2 си дзън

    6 33 Отговор
    Крайно време е и укрите да отговорят със същото. Ватите да страдат.

    Коментиран от #18, #22

    11:56 02.10.2025

  • 3 ОДЕСА Е БИЛА РУСКА

    31 4 Отговор
    И ИСКА ПАК ДА РУСКА. И ТАКА ЩЕ БЪДЕ.

    Коментиран от #8, #12, #36

    11:57 02.10.2025

  • 4 Баце ЕООД

    15 4 Отговор
    Днес това ли лъжем пак? Все едно не знаем че украинците свалят дронове над цивилни зони..

    11:57 02.10.2025

  • 5 си дзън

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Град Сталин е станал руски анклав. Всички руснаци и тези с купените паспорти - вън от ЕС.

    Коментиран от #9, #40

    11:58 02.10.2025

  • 6 Абе

    9 3 Отговор
    Кой лъже повече Кирил "Тони Стораро" Петков или факти?

    11:58 02.10.2025

  • 7 Националист

    4 26 Отговор
    Не пишете Руски а терористи от РУСИЯ атакуваха жилища в Украйна

    11:58 02.10.2025

  • 8 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи.

    11:58 02.10.2025

  • 9 Е то

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    По тази логика, ти и братята ти обратно в Индия

    11:59 02.10.2025

  • 10 Аз съм веган

    3 21 Отговор
    Като не могат да бомбят военни обекти, ще бомбят цивилни. Бензиностанцията е хартиен тигър. А хаяско е хартиен клоун.

    11:59 02.10.2025

  • 11 Ааааа

    10 2 Отговор
    Една баба ми каза,че пренасяли амуниции с коне и мулета и камили имало недостиг на техника

    11:59 02.10.2025

  • 12 Гоце

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    И България е била Византия иска ли пак да бъде

    Коментиран от #19, #20

    12:00 02.10.2025

  • 13 матю хари

    3 18 Отговор
    Каквото и да атакуват - все тая. Русия загази яко - икономиката е пред крах, а САЩ и Украйна ще нанасят разрушителни удари дълбоко в руска територия.

    12:00 02.10.2025

  • 14 2222

    4 16 Отговор
    Вече повече от година руснаците не са ползвали Орешник. Защо? Тази ракета се оказа една бутафория.

    Коментиран от #39

    12:01 02.10.2025

  • 15 Някой

    20 3 Отговор
    Подредената информация е некоректна. Руснаците надали са атакували гражданката инфраструктура. Целят се във военната такава. Това, че някоя е се използва с двойна цел, не я защитава.
    Как укритие удрят по петролната промишленост на Русия? Тя е гражданска цел.

    Коментиран от #21

    12:01 02.10.2025

  • 16 Вълк

    3 15 Отговор
    Само превантивен удар по блатната държава и ще има мир

    Коментиран от #30, #35

    12:02 02.10.2025

  • 17 az СВО Победа80

    19 3 Отговор
    Накратко:

    Руските въоръжени сили нанесоха удари по военни цели в шест области на Украйна през нощта.
    Основните цели бяха железопътна и енергийна инфраструктура.
    В Одеска област бяха ударени тягови подстанции на железопътна линия, използвана за транспортиране на военни доставки за украинските въоръжени сили. Удари бяха ударени и по високоволтова електропроводна линия северозападно от Одеса.

    В Киевска област, близо до Буча, бяха ударени енергийни съоръжения, захранващи железопътната инфраструктура.

    Също вчера бяха нанесени удари по енергийни съоръжения в Славутич, Конотоп и Днепропетровск.

    Съобщава се за спиране на няколко товарни влака, пътуващи към Харковска и Сумска области.

    Вечерта ракетен удар порази ресторант в Балаклея, Харковска област, където, по предварителна информация, се е състояло съвещание на висомопоставени военнослужещи от ВСУ. Минимум 50 демилитаризирани.

    Коментиран от #43

    12:02 02.10.2025

  • 18 Някой

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ако "ватите" почнат да страдат, това ще донесе още по-големи страдания за европците. И за нас в това число, нищо че не си личи да сме европци.

    12:03 02.10.2025

  • 19 Византия

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гоце":

    е била българска и пак ще бъде.

    Коментиран от #42

    12:03 02.10.2025

  • 20 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гоце":

    На Константинопол са викали Втория Рим. Знаеш ли на кой град му викат Третия Рим?

    Коментиран от #28

    12:04 02.10.2025

  • 21 Ти пък

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Гражданска инфраструктура са болници училища жилища магазини и прочие, НПК са военна законна цел

    Коментиран от #24

    12:04 02.10.2025

  • 22 чекисть..

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Одесса всегда е била масковска и будеть

    12:05 02.10.2025

  • 23 А Одеска област

    3 2 Отговор
    Да не е станала членка на ЕС или Румъния без да сме разбрали. Нас тва кво ни засяга

    12:05 02.10.2025

  • 24 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ти пък":

    Същото важи за подстанции и жп инфраструктура. Не са болници и училища.

    12:05 02.10.2025

  • 25 Даа!

    13 0 Отговор
    Бях се притеснил,че ще пропуснете,колко българи живеят в Одеса и областта.Но за избитите и живи запалени в Одеса - културният дом на града,десетки българи, включително бременна жена,пълна амнезия.Трябва да сте" политкоректни"- тоест: спазване до запетая,на акушерските директиви.

    12:05 02.10.2025

  • 26 Ама да бе

    4 0 Отговор
    Тя само Русия атакува "гражданската инфраструктура" нали?

    12:06 02.10.2025

  • 27 БРАВО

    5 3 Отговор
    В Одеса искат присъединяване към РФ

    Коментиран от #41

    12:07 02.10.2025

  • 28 Гоце

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Столицата на блатата, но само така са искали поне малко да приличат на нормални хора а не диваци

    12:07 02.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Един

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вълк":

    Превантивен с лопата по главата ти, трябва

    12:08 02.10.2025

  • 31 Определено

    5 2 Отговор
    "Българите" в Одеска област НЕ наброяват над 150 000 души ! По важният въпрос е обаче и малкото които са там защо ги мобилизират? А?

    12:09 02.10.2025

  • 32 Артилерист

    8 2 Отговор
    По същество е започнал последния етап на специалната военна операция. Такова масирано систематично бомбене по военни, енергийни и инфраструктурни обекти не е имало. Укрохунтата се довършва.

    12:10 02.10.2025

  • 33 Жбръц

    10 2 Отговор
    Удриии! Много се бавите,и карате с мекия брус! Удрии ,по сраелската тактика: до основи,тухла цяла да няма! Тогава самият народ ще ги измете.Без това,там най много вилнеят приматите от военните окръжия- ТЦК.Ловят мъже и младежи по улици,в колите,транспорта ,магазини ,като животни.Трябва само малка искра,за да избухне бурето с барут.

    12:10 02.10.2025

  • 34 От кога точно

    0 1 Отговор
    Почваме да ги приемаме в България тези "Българите" в Одеска област дето наброявали над 150 000 души ? Нека вместо майките на работа принудително да връщаме те да създават БВП

    12:13 02.10.2025

  • 35 табсо..

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вълк":

    Само батисване на одессос и да идват станбулците,та отново бг-тата да молат кремля да ги освободи за да им остави християнствито и писмеността им..та да има с какво да драскат и да кви4ать по форумите с/у масковците

    12:15 02.10.2025

  • 36 Волгин

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    Ами защо ги бомбят тогава? Нали там живеят предимно руснаци и войната започна в защита на руснаците, които били тормозени от украинците? Сега ги тормозят и украинците и руснаците.

    Коментиран от #44

    12:17 02.10.2025

  • 37 Мишел

    4 2 Отговор
    Френски специални части се готвят в Румъния за десант в Одеса и руските ВКС демонстрират какво посрещане ще получат там.

    12:17 02.10.2025

  • 38 Майка Тереза, командир на ВКС на Русия

    1 0 Отговор
    За съжаление, един работник е бил ранен

    12:17 02.10.2025

  • 39 ЛЬОЛЮ

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "2222":

    ЮЖ МАШ ---МИШ МАШ---ЦЯЛ МЕСЕЦ ГАДАХА и МЪЛЧАХА

    12:18 02.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Киев за два дня.

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "БРАВО":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #46, #47

    12:20 02.10.2025

  • 42 Аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Византия":

    Маке ли си

    12:21 02.10.2025

  • 43 Точно

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа80":

    описание на ударната офанзива от страна на руските сили. Само за удара по ресторанта в Балаклая пише, че е бил по празнуващи украински войници (Деня на украинския войник), докарани с три автобуса.

    Коментиран от #45

    12:21 02.10.2025

  • 44 доктор

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Волгин":

    Копейките са с интелект на маймуна.

    Коментиран от #48

    12:23 02.10.2025

  • 45 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Точно":

    Важното е, че са ги ударили, поводът по-който са били събрани заедно не е толкова важен. 👍

    12:24 02.10.2025

  • 46 володимир копийкин

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Киев за два дня.":

    Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие с агресора?!

    12:41 02.10.2025

  • 47 Толкова сте

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Киев за два дня.":

    Глупави, центаджендърите повтаряте си глупостите... А Марк Мили отдавна бе уволнен за тая изцепка.

    12:47 02.10.2025

  • 48 Обратно

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "доктор":

    В Индия бе ссссиганин.

    12:48 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания