През нощта за пореден път руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

"Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, в резултат на нощната атака с дронове е повреден обект на транспортната инфраструктура. За съжаление, един работник е бил ранен. Оказана му е медицинска помощ. Ранен е още един човек, а също повредени са покривът и остъкляването на частната му къща", каза Олег Кипер.

По негова информация регистрирани са прекъсвания на електрозахранването.

"До сутринта енергетиците са успели да възстановят повредената инфраструктура от различни източници, където това е било технически възможно. В момента 11,3 хиляди абонати имат електричество, а 46,6 хиляди потребители остават временно без ток. Ремонтните дейности продължават", констатира Кипер.

Служителите на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област продължават да отстраняват последствията. По информация на украинското министерство на развитието, Русия е атакувала с дронове депото на украинската железница "Укрзализница" в Одеса през нощта. Машинистът на влака е ранен от шрапнели. Оказана му е необходимата медицинска помощ.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.