През нощта за пореден път руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи областният управител, предаде БТА.
През нощта за пореден път руски дронове атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.
"Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, в резултат на нощната атака с дронове е повреден обект на транспортната инфраструктура. За съжаление, един работник е бил ранен. Оказана му е медицинска помощ. Ранен е още един човек, а също повредени са покривът и остъкляването на частната му къща", каза Олег Кипер.
По негова информация регистрирани са прекъсвания на електрозахранването.
"До сутринта енергетиците са успели да възстановят повредената инфраструктура от различни източници, където това е било технически възможно. В момента 11,3 хиляди абонати имат електричество, а 46,6 хиляди потребители остават временно без ток. Ремонтните дейности продължават", констатира Кипер.
Служителите на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област продължават да отстраняват последствията. По информация на украинското министерство на развитието, Русия е атакувала с дронове депото на украинската железница "Укрзализница" в Одеса през нощта. Машинистът на влака е ранен от шрапнели. Оказана му е необходимата медицинска помощ.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
5 си дзън
До коментар #1 от "честен ционист":Град Сталин е станал руски анклав. Всички руснаци и тези с купените паспорти - вън от ЕС.
8 честен ционист
До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":В Одеса има 300000 българи, останалите са евреи.
9 Е то
До коментар #5 от "си дзън":По тази логика, ти и братята ти обратно в Индия
11 Ааааа
12 Гоце
До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":И България е била Византия иска ли пак да бъде
2222
Как укритие удрят по петролната промишленост на Русия? Тя е гражданска цел.
az СВО Победа80
Руските въоръжени сили нанесоха удари по военни цели в шест области на Украйна през нощта.
Основните цели бяха железопътна и енергийна инфраструктура.
В Одеска област бяха ударени тягови подстанции на железопътна линия, използвана за транспортиране на военни доставки за украинските въоръжени сили. Удари бяха ударени и по високоволтова електропроводна линия северозападно от Одеса.
В Киевска област, близо до Буча, бяха ударени енергийни съоръжения, захранващи железопътната инфраструктура.
Също вчера бяха нанесени удари по енергийни съоръжения в Славутич, Конотоп и Днепропетровск.
Съобщава се за спиране на няколко товарни влака, пътуващи към Харковска и Сумска области.
Вечерта ракетен удар порази ресторант в Балаклея, Харковска област, където, по предварителна информация, се е състояло съвещание на висомопоставени военнослужещи от ВСУ. Минимум 50 демилитаризирани.
18 Някой
До коментар #2 от "си дзън":Ако "ватите" почнат да страдат, това ще донесе още по-големи страдания за европците. И за нас в това число, нищо че не си личи да сме европци.
19 Византия
До коментар #12 от "Гоце":е била българска и пак ще бъде.
20 честен ционист
До коментар #12 от "Гоце":На Константинопол са викали Втория Рим. Знаеш ли на кой град му викат Третия Рим?
21 Ти пък
До коментар #15 от "Някой":Гражданска инфраструктура са болници училища жилища магазини и прочие, НПК са военна законна цел
22 чекисть..
До коментар #2 от "си дзън":Одесса всегда е била масковска и будеть
24 Някой
До коментар #21 от "Ти пък":Същото важи за подстанции и жп инфраструктура. Не са болници и училища.
БРАВО
28 Гоце
До коментар #20 от "честен ционист":Столицата на блатата, но само така са искали поне малко да приличат на нормални хора а не диваци
До коментар #16 от "Вълк":Превантивен с лопата по главата ти, трябва
35 табсо..
До коментар #16 от "Вълк":Само батисване на одессос и да идват станбулците,та отново бг-тата да молат кремля да ги освободи за да им остави християнствито и писмеността им..та да има с какво да драскат и да кви4ать по форумите с/у масковците
36 Волгин
До коментар #3 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":Ами защо ги бомбят тогава? Нали там живеят предимно руснаци и войната започна в защита на руснаците, които били тормозени от украинците? Сега ги тормозят и украинците и руснаците.
39 ЛЬОЛЮ
До коментар #14 от "2222":ЮЖ МАШ ---МИШ МАШ---ЦЯЛ МЕСЕЦ ГАДАХА и МЪЛЧАХА
41 Киев за два дня.
До коментар #27 от "БРАВО":Пумияр с пумияр.
42 Аааа
До коментар #19 от "Византия":Маке ли си
43 Точно
До коментар #17 от "az СВО Победа80":описание на ударната офанзива от страна на руските сили. Само за удара по ресторанта в Балаклая пише, че е бил по празнуващи украински войници (Деня на украинския войник), докарани с три автобуса.
44 доктор
До коментар #36 от "Волгин":Копейките са с интелект на маймуна.
45 az СВО Победа80
До коментар #43 от "Точно":Важното е, че са ги ударили, поводът по-който са били събрани заедно не е толкова важен. 👍
46 володимир копийкин
До коментар #41 от "Киев за два дня.":Как пък един евроатлантик не замина за бандеристан да се бие с агресора?!
47 Толкова сте
До коментар #41 от "Киев за два дня.":Глупави, центаджендърите повтаряте си глупостите... А Марк Мили отдавна бе уволнен за тая изцепка.
48 Обратно
До коментар #44 от "доктор":В Индия бе ссссиганин.
