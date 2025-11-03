Тайпе очаква 18 мобилни ракетни системи за залпов огън (MLRS) M142 HIMARS, произведени в САЩ, да бъдат разположени на острова до края на 2026 г., съобщи Taipei Times.

Според изданието, островът първоначално е трябвало да получи HIMARS през 2027 г., но САЩ може да доставят системите по-рано от планираното. Доставката на MLRS ще включва 18 пускови установки, придружени от 20 тактически ракетни системи ATACMS с обхват до 300 км и 864 прецизно насочващи се ракети с обхват 70 км. Това ще бъде втората партида от тези MLRS системи, доставена на тайванските сухопътни сили. Островът закупи 29 пускови установки HIMARS от САЩ и получи първите 11 през 2024 г.

През май тази година 58-мо артилерийско командване на острова проведе първите си бойни стрелби с HIMARS. Освен това Тайван планира да закупи допълнителни 28 системи HIMARS от Съединените щати в допълнение към 29-те, които вече е придобил. В същото време, посочва вестникът, редица американски доставки за Тайван се забавят.

По-конкретно, получаването на 66 изтребителя F-16V Block 70 е отложено за неопределено време – първоначално се очакваше всички самолети да пристигнат до края на 2026 г., но вече е ясно, че няма да бъдат доставени навреме. Доставката на авиобомби AGM-154C, предназначени за F-16V, също е изправена пред забавяне, както и доставката на 24 тежки торпеда Mark 48, съобщава вестникът.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се оттеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на Китайската народна република. Вашингтон прекъсна дипломатическите отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китайската народна република.

Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да ѝ доставят оръжия, чийто обем, според китайски оценки, е надхвърлил 70 милиарда долара през последните няколко години.