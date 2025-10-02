Новини
Естония: Щеше да бъде стратегическа грешка, ако бяхме свалили руските изтребители
Естония: Щеше да бъде стратегическа грешка, ако бяхме свалили руските изтребители

2 Октомври, 2025 13:06 2 822 68

Инцидентът предизвика разговори за по-твърд отговор срещу нарушенията на въздушното пространство, включително сваляне на руски самолети

Мария Атанасова

Ръководителят на естонските въоръжени сили защити отговора срещу руското нарушаване на въздушното пространство на страната му, като заяви, че решението за сваляне самолети, каквито предложения се появиха, би било стратегическа грешка, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Продължавам да смятам, че щеше да бъде стратегическа грешка, ако ги бяхме свалили тогава. Последиците за нас щяха да бъдат по-лоши от дипломатическия успех, който ние постигнахме, като разрешихме този инцидент. Много от нашите съюзници вероятно няма да разберат подобна стъпка", заяви Андрус Мерило в интервю за естонска телевизия, излъчено късно снощи.

Според Естония три руски военни самолета МиГ-31 са летели незаконно във въздушното пространство на страната над Балтийско море в продължение на 12 минути на 19 септември.

Естония поиска извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си в НАТО, за да бъде обсъдено това нарушение на въздушното пространство. В последващо изявление НАТО предупреди Русия за възможно използване на сила при отговора на бъдещи нарушения.

Инцидентът предизвика и разговори за по-твърд отговор срещу нарушенията на въздушното пространство, включително сваляне на руски самолети.

Андрус Мерило заяви, че справянето с бъдещи инциденти ще зависи от ситуацията и подчерта, че НАТО ще отговаря решително и ще използва сила, ако е необходимо. Но преди две седмици не е имало причина за свалянето на руските самолети, заяви естонският главнокомандващ на естонските сили. Той добави, че въоръжението на руските самолети не е било разработено да разрушава цели на сушата, затова те не са били класифицирани като непосредствена заплаха.

Въпреки последните нарушения на въздушното пространство, Мерило смята, че цялостната оценка на заплахата срещу Естония не се е променила. Като се има предвид, че руските сили остават ангажирани в конфликта в Украйна, рискът от конвенционална военна атака не е нараснал, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    105 20 Отговор
    Вече нямаше да ви има.

    Коментиран от #51, #54

    13:09 02.10.2025

  • 2 604

    48 8 Отговор
    Я къ пумагът нъ зеля , лъвчитъ...пхахахахахя

    13:09 02.10.2025

  • 3 историк

    107 14 Отговор
    Ама защо не пробвахте. Нали искате да освободите Украйна !!

    Коментиран от #52

    13:09 02.10.2025

  • 4 Сандо

    91 7 Отговор
    Няма ли кой да сложи някакъв нормален край на тая простотия?

    13:11 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    50 7 Отговор

    До коментар #5 от "Зов за помощ":

    Заминавъйти нъл имъми гумини лодки..

    13:14 02.10.2025

  • 7 Иван

    61 8 Отговор
    Кая ли ще ги сваля.

    Коментиран от #13

    13:15 02.10.2025

  • 8 Естония- това не беше ли

    74 14 Отговор
    някакъв град от СССР ?

    Коментиран от #58

    13:16 02.10.2025

  • 9 Не, нямаше да бъде грешка...

    13 81 Отговор
    ..... още по малко стратегическа, Ердо когато свали руския самолет грешка ли беше?, не, беше юмрук в зъбите на плешивия негодник, и той какво направи?.... ами нищо, сви се в ъгъла като бито псе и заскимтя, че и сега ще е същото, ще поскимтят, ще се позъбят и толкова, докато на тези варвари не се започне да им избиват зъбите, те няма да се кротнат.

    Коментиран от #15, #17, #20, #24, #25, #55

    13:16 02.10.2025

  • 10 Винкело

    52 9 Отговор
    Ако ги бяхте свалили? Не, вие щяхте да опитате да ги свалите. Което обаче е пак същата грешка.

    13:18 02.10.2025

  • 11 Тези са я докарали до там

    45 4 Отговор
    да си приватизират улиците ! От много "просперитет" от заеми.

    13:18 02.10.2025

  • 12 Мералня

    27 5 Отговор
    шса сетите. сетили сте се

    13:19 02.10.2025

  • 13 Серсемин

    33 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Като по-млада можеше да ги вдига, ама вече и е по-трудно.

    13:21 02.10.2025

  • 14 Куцото добиче

    49 6 Отговор
    Ако пък и имахте с какво да ги свалите щеше и да е реално.

    Коментиран от #27, #28

    13:21 02.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Некой си

    58 5 Отговор
    С какво точно естонската армия би свалила какъвто и да е летящ обект?
    Щото на последния им военен парад видях няколко АТВ-та, един кукурузник и два хеликоптера.

    13:24 02.10.2025

  • 19 Блок 70 стават таман за такава беля

    37 4 Отговор
    Късмет , че идват сакати !

    13:25 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И С КВО ШИ ГИ СВАЛИТЕ БЕ

    38 6 Отговор
    ДЕБИ...ЛИ
    И ОСВЕН ТОВА ГРЕШКАТА ЩЕШЕ ДА Е ФАТАЛНА
    ДЕБИ...ЛИ

    13:26 02.10.2025

  • 22 Тома

    46 3 Отговор
    Много интересно е естонците с какво и как щяха да свалят руските самолети защото цялата им армия е возих в двойния икарус до поделението

    13:27 02.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И ПОСЛЕ ЖЕНАТА НА ЕРДО

    30 3 Отговор

    До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":

    МУ КУПУВА НОВИ ПОТУРИ
    ЩОТ КОЛЕНАТА НА СТАРИТЕ СЕ ПРОТРИХА
    НАЛ ПОМНИШ
    АМА ЕДВА ЛИ СЕ ПАК СА МИНАЛИ ТРИ МИНУТИ

    13:29 02.10.2025

  • 25 Щеше

    8 33 Отговор

    До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":

    да е грешка. Путин търси нарочно инцидент за вътрешна употреба -- да може да убеди руснаците че воюват с цялото НАТО и да ги обедини в момент в който те вече спират да вярват в силата и правотата на руската армия. С цената на 2 самолета Путин щеше да обедини руснаците. Така че не е трябвало да ги сваля Естония а да ги изгони, както всъщност и направи

    Коментиран от #40

    13:29 02.10.2025

  • 26 Хъш

    21 3 Отговор
    Мерило е напълнил гащите.

    13:29 02.10.2025

  • 27 604

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Куцото добиче":

    Глей чи дажи немът фърчилу за снимкъ!

    13:32 02.10.2025

  • 28 Саша Грей

    12 10 Отговор

    До коментар #14 от "Куцото добиче":

    Е как да нямат - за този варел буркан от кисели краставички или доматено пюре са достатъчни. За съвременните СУшки - Ф-16 Блок 20 от 70-те години. Вече е изпитано.

    13:35 02.10.2025

  • 29 Бат Путин

    21 2 Отговор
    Не ,,стратегическа",щеше да е последна грешка.

    13:37 02.10.2025

  • 30 Умирам от смях

    25 3 Отговор
    Да, защото след 1 час щахте да престанете да съществувате

    13:37 02.10.2025

  • 31 Дарил

    5 24 Отговор
    А,що да е грешка.Когато турците удариха руския самолет ,да не беше грешка ,а?От тогава да сте чули руски самолети да навлизат в турско въздушно пространство,аз не съм чул.Както се казва ,страх лозе пази!

    Коментиран от #41

    13:39 02.10.2025

  • 32 ЗА РАЗЛИКА ОТ УКРАЙНА

    18 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    КОЯТО Е СЪЩАТА ЖЕНА АМА САМО ДЕТО НЕ СА И ПЛАТИЛИ А И НЯМАТ НАМЕРЕНИЕ

    13:39 02.10.2025

  • 33 Факт

    31 3 Отговор
    Естония има 4500 човека армия,1 танк и 0 самолети.Не знам с какво и какво ще сваля,ама Путин ако пусне оркестъра на руската армия,ще я прегазят за половин час.Свалячи и те!

    13:41 02.10.2025

  • 34 Бъзиктар

    23 3 Отговор
    Голям бой щях да го бия,ако беше ме хванал😆Естонийо-о,Естонийо тигре европейски.

    13:43 02.10.2025

  • 35 Георгиев

    12 2 Отговор
    Сигурно има нарушено въздушно естонско пространство. Аз не зная самолет с 2500 - 3000 км в час как ще криволичи в тази тясна не национална зона от три километра ширина. Това са 700-800 метра в секунда. И става дума за евентуален опит за сваляне на тия три самолета. И то от силите на НАТО. Финалът при опит е неясен. Но инцидентът е поука и за двете страни

    13:45 02.10.2025

  • 36 Някой

    13 2 Отговор
    Така и никой не обясни къде е проблемът, та го чух само от един коментар. Че има спорове около остров докъде е въздушно пространство на Естония. Те го изкарват тяхно, а за други не е така. Руснаците все някак трябва да летят и плават над и по Балтийско море до Калининград. Няма нищо неестествено в това.
    Отделно не е такава процедурата при нарушено въздушно пространство. Пращат се предупреждения. Излитат самолети които да придружават и изискват кацане на летище. Чак при отказа може да следва сваляне. Първият пътнически самолет го сваля ... България, където е трябвало да лети над Гърция за Израел, но е летял над нас.
    Отделно МиГ-31 са съвсем друг тип изтребители. На друга височина и много по-големи скорости. Покрай някой Ф-35 може да мине, все едно е забит знак Стоп. Реално нямат с какво да го посрещнат.

    13:46 02.10.2025

  • 37 ССС

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зов за помощ":

    "Министърът на отбраната на Великобритания Бен Уолъс призова за спешно разследване, след като The Sun разкри, че рутинна проверка на борда на една от британските ядрени подводници „Трайдънт“, струваща 88 милиона паунда, е открила доказателства за изключително неуспешни ремонтни дейности – болтове на реактора са били залепени с лепило..."
    Тия ще ги глобяваме ли, или ...? В сравнение с това замърсяване, нафтата ще ти се види песен!

    13:48 02.10.2025

  • 38 Ами сега?

    9 1 Отговор
    Щом публично се заявява, че свалянето на вражески самолет нарушител се счита за стратегическа грешка, скоро ще ги очакваме отново и на други места.

    13:49 02.10.2025

  • 39 Сега- стъкло

    11 2 Отговор
    Разбира се. Сега щяхте да сте стъкло.

    13:52 02.10.2025

  • 40 ССС

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "Щеше":

    "...Естония а да ги изгони, както всъщност и направи.."
    Рашките дали разбраха, че са ги изгонили, няколко часа след полета.

    13:52 02.10.2025

  • 41 Не си наясно.

    11 4 Отговор

    До коментар #31 от "Дарил":

    Самият Ердоган каза, че е грешка - и си плати. Ама преди това беше на колене при Путин.

    Коментиран от #44

    13:53 02.10.2025

  • 42 Операция Римон 20

    2 8 Отговор
    Едно време руснаците пращат изтребители срещу Израел. Израелците много добре знаят чии са изтребителите. Израелците дори устройват засада на руснаците. 5 руски самолета са свалени, 4 руснака са унищожени. Резултат - руснаците уважават Израел.

    13:59 02.10.2025

  • 43 Емил Стефанов

    8 2 Отговор
    Със голо дупе ли ще стрелят по самолет чиито паталог по височина е над 20 000 метра!?!

    14:01 02.10.2025

  • 44 я пак!

    3 9 Отговор

    До коментар #41 от "Не си наясно.":

    Защо си мислиш, че ние сме безпаметни? Много добре помним как Путин уж беше сърдит и се заканваше, а пръв изяви желание да отиде в Турция и падна на колене пред Ердоган. Ако беше се запънал и да отвърне с оръжие Москва отдавна щеше да е вече засята нива, а не мегаполис.

    Коментиран от #56

    14:02 02.10.2025

  • 45 Факт

    2 1 Отговор
    Обективна оценка!

    14:06 02.10.2025

  • 46 Сергеев

    4 5 Отговор
    С тези провокации,руснаците отклоняват вниманието от лабута в Украйна !

    14:07 02.10.2025

  • 47 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Даже фатална. Не е ОК да сваляш чужди самолети в международни води

    14:08 02.10.2025

  • 48 Тервел

    3 6 Отговор
    Естонците и въобще Балтийските държави са мъжкари , не са като българите наведени страхливи копейки

    14:10 02.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Хахаха

    14:13 02.10.2025

  • 52 Русия е чао

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    Нищо не става от нея Даже не си струва да се хабят ресурси за война с нея Сама ще се разтури

    14:15 02.10.2025

  • 53 Баба

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    Как може човек, с не традиционна сексуална ориентация, да коментира неща който са мъжки, чисто мъжки, тук не става въпрос за кремове и червила.....

    14:16 02.10.2025

  • 54 Възраждане

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Абсолютно. Братска Русия само чака и гледа сеира на сбъркалите държави. Който настъпи мотиката и нападне Русия ще бъде изпепелен с "Лешниците" за минути

    14:16 02.10.2025

  • 55 Марио

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":

    Написал си свободно съчинение. Ако Ердо е президентът на Турция - Ердоган то той публично заяви, че свалянето на подчертавам руският щурмови изтребител е грешка. Решението за свалянето му е на Давутоглу. И питам те аз, къде е сега това лице? Бизнесът между Русия и Турция върви ли? Платено ли пишеш или просто не правиш разлика между информация и интерпретация.

    14:17 02.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ян бибиян

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Естония- това не беше ли":

    Това беше по-добрата част от СССР. И я загубиха завинаги.

    14:18 02.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Маверик

    2 2 Отговор
    Поне да ги бяха прихванали, пълен резил

    14:22 02.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Симеон Иванов

    4 2 Отговор
    Естония няма капацитета да свали МИГ-31.
    Щяха да плачкат на рамото на съседите .... а после съседите щяха да плачкат, като се сбогуват с няколко Ф-35 ...
    Абе голям рев щеше да е ...

    14:26 02.10.2025

  • 63 Човече

    0 0 Отговор
    Манаафите дето те опъъват, не са жени бе

    14:26 02.10.2025

  • 64 Каква грешка, бре?!

    2 2 Отговор
    ДУМКАЙ ГИ !!

    Коментиран от #66

    14:27 02.10.2025

  • 65 000

    2 0 Отговор
    Естонците са се пошегували :)

    14:31 02.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ПО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    щяха да ви издавят в Балтийско море

    14:34 02.10.2025

  • 68 Чики-Рики

    0 1 Отговор
    Нямаше да може да ги свалите, така или иначе,но дори и плах опит от ваша страна, наистина щеше да е стратегическа грешка! Само не съм сигурен дали щяхте да имате време за да го разберете това, защото Русия, стига да поиска ще ви заличи много бързо и лесно!

    14:35 02.10.2025

