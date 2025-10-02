Естония: Щеше да бъде стратегическа грешка, ако бяхме свалили руските изтребители

Ръководителят на естонските въоръжени сили защити отговора срещу руското нарушаване на въздушното пространство на страната му, като заяви, че решението за сваляне самолети, каквито предложения се появиха, би било стратегическа грешка, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Продължавам да смятам, че щеше да бъде стратегическа грешка, ако ги бяхме свалили тогава. Последиците за нас щяха да бъдат по-лоши от дипломатическия успех, който ние постигнахме, като разрешихме този инцидент. Много от нашите съюзници вероятно няма да разберат подобна стъпка", заяви Андрус Мерило в интервю за естонска телевизия, излъчено късно снощи.
Според Естония три руски военни самолета МиГ-31 са летели незаконно във въздушното пространство на страната над Балтийско море в продължение на 12 минути на 19 септември.
Естония поиска извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзниците си в НАТО, за да бъде обсъдено това нарушение на въздушното пространство. В последващо изявление НАТО предупреди Русия за възможно използване на сила при отговора на бъдещи нарушения.
Инцидентът предизвика и разговори за по-твърд отговор срещу нарушенията на въздушното пространство, включително сваляне на руски самолети.
Андрус Мерило заяви, че справянето с бъдещи инциденти ще зависи от ситуацията и подчерта, че НАТО ще отговаря решително и ще използва сила, ако е необходимо. Но преди две седмици не е имало причина за свалянето на руските самолети, заяви естонският главнокомандващ на естонските сили. Той добави, че въоръжението на руските самолети не е било разработено да разрушава цели на сушата, затова те не са били класифицирани като непосредствена заплаха.
Въпреки последните нарушения на въздушното пространство, Мерило смята, че цялостната оценка на заплахата срещу Естония не се е променила. Като се има предвид, че руските сили остават ангажирани в конфликта в Украйна, рискът от конвенционална военна атака не е нараснал, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #51, #54
13:09 02.10.2025
2 604
13:09 02.10.2025
3 историк
Коментиран от #52
13:09 02.10.2025
4 Сандо
13:11 02.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 604
До коментар #5 от "Зов за помощ":Заминавъйти нъл имъми гумини лодки..
13:14 02.10.2025
7 Иван
Коментиран от #13
13:15 02.10.2025
8 Естония- това не беше ли
Коментиран от #58
13:16 02.10.2025
9 Не, нямаше да бъде грешка...
Коментиран от #15, #17, #20, #24, #25, #55
13:16 02.10.2025
10 Винкело
13:18 02.10.2025
11 Тези са я докарали до там
13:18 02.10.2025
12 Мералня
13:19 02.10.2025
13 Серсемин
До коментар #7 от "Иван":Като по-млада можеше да ги вдига, ама вече и е по-трудно.
13:21 02.10.2025
14 Куцото добиче
Коментиран от #27, #28
13:21 02.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Некой си
Щото на последния им военен парад видях няколко АТВ-та, един кукурузник и два хеликоптера.
13:24 02.10.2025
19 Блок 70 стават таман за такава беля
13:25 02.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И С КВО ШИ ГИ СВАЛИТЕ БЕ
И ОСВЕН ТОВА ГРЕШКАТА ЩЕШЕ ДА Е ФАТАЛНА
ДЕБИ...ЛИ
13:26 02.10.2025
22 Тома
13:27 02.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И ПОСЛЕ ЖЕНАТА НА ЕРДО
До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":МУ КУПУВА НОВИ ПОТУРИ
ЩОТ КОЛЕНАТА НА СТАРИТЕ СЕ ПРОТРИХА
НАЛ ПОМНИШ
АМА ЕДВА ЛИ СЕ ПАК СА МИНАЛИ ТРИ МИНУТИ
13:29 02.10.2025
25 Щеше
До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":да е грешка. Путин търси нарочно инцидент за вътрешна употреба -- да може да убеди руснаците че воюват с цялото НАТО и да ги обедини в момент в който те вече спират да вярват в силата и правотата на руската армия. С цената на 2 самолета Путин щеше да обедини руснаците. Така че не е трябвало да ги сваля Естония а да ги изгони, както всъщност и направи
Коментиран от #40
13:29 02.10.2025
26 Хъш
13:29 02.10.2025
27 604
До коментар #14 от "Куцото добиче":Глей чи дажи немът фърчилу за снимкъ!
13:32 02.10.2025
28 Саша Грей
До коментар #14 от "Куцото добиче":Е как да нямат - за този варел буркан от кисели краставички или доматено пюре са достатъчни. За съвременните СУшки - Ф-16 Блок 20 от 70-те години. Вече е изпитано.
13:35 02.10.2025
29 Бат Путин
13:37 02.10.2025
30 Умирам от смях
13:37 02.10.2025
31 Дарил
Коментиран от #41
13:39 02.10.2025
32 ЗА РАЗЛИКА ОТ УКРАЙНА
До коментар #23 от "Дедо":КОЯТО Е СЪЩАТА ЖЕНА АМА САМО ДЕТО НЕ СА И ПЛАТИЛИ А И НЯМАТ НАМЕРЕНИЕ
13:39 02.10.2025
33 Факт
13:41 02.10.2025
34 Бъзиктар
13:43 02.10.2025
35 Георгиев
13:45 02.10.2025
36 Някой
Отделно не е такава процедурата при нарушено въздушно пространство. Пращат се предупреждения. Излитат самолети които да придружават и изискват кацане на летище. Чак при отказа може да следва сваляне. Първият пътнически самолет го сваля ... България, където е трябвало да лети над Гърция за Израел, но е летял над нас.
Отделно МиГ-31 са съвсем друг тип изтребители. На друга височина и много по-големи скорости. Покрай някой Ф-35 може да мине, все едно е забит знак Стоп. Реално нямат с какво да го посрещнат.
13:46 02.10.2025
37 ССС
До коментар #5 от "Зов за помощ":"Министърът на отбраната на Великобритания Бен Уолъс призова за спешно разследване, след като The Sun разкри, че рутинна проверка на борда на една от британските ядрени подводници „Трайдънт“, струваща 88 милиона паунда, е открила доказателства за изключително неуспешни ремонтни дейности – болтове на реактора са били залепени с лепило..."
Тия ще ги глобяваме ли, или ...? В сравнение с това замърсяване, нафтата ще ти се види песен!
13:48 02.10.2025
38 Ами сега?
13:49 02.10.2025
39 Сега- стъкло
13:52 02.10.2025
40 ССС
До коментар #25 от "Щеше":"...Естония а да ги изгони, както всъщност и направи.."
Рашките дали разбраха, че са ги изгонили, няколко часа след полета.
13:52 02.10.2025
41 Не си наясно.
До коментар #31 от "Дарил":Самият Ердоган каза, че е грешка - и си плати. Ама преди това беше на колене при Путин.
Коментиран от #44
13:53 02.10.2025
42 Операция Римон 20
13:59 02.10.2025
43 Емил Стефанов
14:01 02.10.2025
44 я пак!
До коментар #41 от "Не си наясно.":Защо си мислиш, че ние сме безпаметни? Много добре помним как Путин уж беше сърдит и се заканваше, а пръв изяви желание да отиде в Турция и падна на колене пред Ердоган. Ако беше се запънал и да отвърне с оръжие Москва отдавна щеше да е вече засята нива, а не мегаполис.
Коментиран от #56
14:02 02.10.2025
45 Факт
14:06 02.10.2025
46 Сергеев
14:07 02.10.2025
47 Хохо Бохо
14:08 02.10.2025
48 Тервел
14:10 02.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахаха
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Хахаха
14:13 02.10.2025
52 Русия е чао
До коментар #3 от "историк":Нищо не става от нея Даже не си струва да се хабят ресурси за война с нея Сама ще се разтури
14:15 02.10.2025
53 Баба
До коментар #23 от "Дедо":Как може човек, с не традиционна сексуална ориентация, да коментира неща който са мъжки, чисто мъжки, тук не става въпрос за кремове и червила.....
14:16 02.10.2025
54 Възраждане
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Абсолютно. Братска Русия само чака и гледа сеира на сбъркалите държави. Който настъпи мотиката и нападне Русия ще бъде изпепелен с "Лешниците" за минути
14:16 02.10.2025
55 Марио
До коментар #9 от "Не, нямаше да бъде грешка...":Написал си свободно съчинение. Ако Ердо е президентът на Турция - Ердоган то той публично заяви, че свалянето на подчертавам руският щурмови изтребител е грешка. Решението за свалянето му е на Давутоглу. И питам те аз, къде е сега това лице? Бизнесът между Русия и Турция върви ли? Платено ли пишеш или просто не правиш разлика между информация и интерпретация.
14:17 02.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ян бибиян
До коментар #8 от "Естония- това не беше ли":Това беше по-добрата част от СССР. И я загубиха завинаги.
14:18 02.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Маверик
14:22 02.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Симеон Иванов
Щяха да плачкат на рамото на съседите .... а после съседите щяха да плачкат, като се сбогуват с няколко Ф-35 ...
Абе голям рев щеше да е ...
14:26 02.10.2025
63 Човече
14:26 02.10.2025
64 Каква грешка, бре?!
Коментиран от #66
14:27 02.10.2025
65 000
14:31 02.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ПО ТОЧНО
14:34 02.10.2025
68 Чики-Рики
14:35 02.10.2025