Израел блокира основен път в Газа и предупреждава за засилване на офанзивата

Израелски танкове затвориха в четвъртък ключовия път на юг от град Газа, като не позволиха на хората, напуснали обсадения град, да се върнат обратно. Според министъра на отбраната Израел Кац, това е „последна възможност“ за стотици хиляди да се евакуират, преди армията да разшири офанзивата си срещу бойците на „Хамас“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Израелските власти настояват цялото население да се изтегли на юг, докато военните започват една от най-мащабните операции през този месец, насочена към „пълното унищожаване“ на бойците в градските квартали на най-големия град в Газа.

Очевидци разказаха пред „Ройтерс“, че по пътя са изградени пясъчни бариери. Хора са били пропускани да излизат, но не и да се връщат. Кац уточни, че напускащите ще бъдат подложени на военни проверки.

Армията съобщи ден по-рано, че започва операция за укрепване на контрола върху т.нар. „коридор Нецарим“, който разделя северната и южната част на ивицата Газа. По данни на ООН, в града остават между 600 000 и 700 000 души, след като около 400 000 вече са избягали през последните седмици.

Някои жители обаче отказват да тръгнат. „Страхуваме се, че ако напуснем, никога повече няма да се върнем в нашия град“, сподели 24-годишният Хани, цитиран от агенцията.

Междувременно израелски самолети и танкове продължиха бомбардировките. Министерството на здравеопазването в Газа обяви, че за последното денонощие са загинали най-малко 77 души. Сред тях – девет цивилни, включително петима членове на едно семейство, убити при удар близо до обществена кухня в Ал-Маваси, зона, определена от Израел като „хуманитарна“.

Здравните власти предупреждават, че наземната офанзива все повече парализира работата на лечебните заведения. Четири болници вече са затворени, а най-голямата – „Ал Шифа“ – рязко е ограничила дейността си заради непрекъснатите удари в района. Пациенти алармират, че животът им е в опасност.

Конфликтът започна след нападението на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени като заложници. Оттогава израелската кампания е отнела живота на над 66 000 души в Газа, по данни на местното здравно министерство.