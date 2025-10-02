Израел блокира основен път в Газа и предупреждава за засилване на офанзивата

Израелски танкове затвориха в четвъртък ключовия път на юг от град Газа, като не позволиха на хората, напуснали обсадения град, да се върнат обратно. Според министъра на отбраната Израел Кац, това е „последна възможност“ за стотици хиляди да се евакуират, преди армията да разшири офанзивата си срещу бойците на „Хамас“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Израелските власти настояват цялото население да се изтегли на юг, докато военните започват една от най-мащабните операции през този месец, насочена към „пълното унищожаване“ на бойците в градските квартали на най-големия град в Газа.
Очевидци разказаха пред „Ройтерс“, че по пътя са изградени пясъчни бариери. Хора са били пропускани да излизат, но не и да се връщат. Кац уточни, че напускащите ще бъдат подложени на военни проверки.
Армията съобщи ден по-рано, че започва операция за укрепване на контрола върху т.нар. „коридор Нецарим“, който разделя северната и южната част на ивицата Газа. По данни на ООН, в града остават между 600 000 и 700 000 души, след като около 400 000 вече са избягали през последните седмици.
Някои жители обаче отказват да тръгнат. „Страхуваме се, че ако напуснем, никога повече няма да се върнем в нашия град“, сподели 24-годишният Хани, цитиран от агенцията.
Междувременно израелски самолети и танкове продължиха бомбардировките. Министерството на здравеопазването в Газа обяви, че за последното денонощие са загинали най-малко 77 души. Сред тях – девет цивилни, включително петима членове на едно семейство, убити при удар близо до обществена кухня в Ал-Маваси, зона, определена от Израел като „хуманитарна“.
Здравните власти предупреждават, че наземната офанзива все повече парализира работата на лечебните заведения. Четири болници вече са затворени, а най-голямата – „Ал Шифа“ – рязко е ограничила дейността си заради непрекъснатите удари в района. Пациенти алармират, че животът им е в опасност.
Конфликтът започна след нападението на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени като заложници. Оттогава израелската кампания е отнела живота на над 66 000 души в Газа, по данни на местното здравно министерство.
1 Биби
16:37 02.10.2025
2 Дон Дони
16:37 02.10.2025
3 си дзън
Коментиран от #4
16:38 02.10.2025
4 ЩЕ ГИ ИЗНЕСАТ
До коментар #3 от "си дзън":ЩАТ НЕ ЩАТ.ПОСЛЕ СТАВАТ РИВИЕРА КАКТО ОБЕЩА НОВИЯ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ
16:41 02.10.2025
5 Лицемерни джендъри
Коментиран от #7
16:42 02.10.2025
6 Симеон Иванов
"отнели животи" - Нещо като османското "присъствие" в България.
Ционистката жестокост и убийства НЯМАТ оправдание.
Няма и доказателство, че историята с нападението на Хамас не е дело на МОСАД ...
Ужасявам се в какъв свят живея, и какви хора се разхождат по улиците - продават си душата за една редакторска заплата ....
16:47 02.10.2025
7 хахаха
До коментар #5 от "Лицемерни джендъри":е няма и да се чуе - всички сме зелени ама едните са по тъмно зелени
16:48 02.10.2025
10 Феникс
Коментиран от #11
17:07 02.10.2025
11 Нека да пиша
До коментар #10 от "Феникс":Ганчо, ти гледай комшиите от Турция да не дойдат, че ти ще си първият който е избягал.
Коментиран от #12
17:10 02.10.2025
14 Бaй рамирез
17:46 02.10.2025