Израел блокира основен път в Газа и предупреждава за засилване на офанзивата

2 Октомври, 2025 16:34 658 14

Хиляди жители са изправени пред избор – да се евакуират или да останат в обсадения град под бомбардировки

Израел блокира основен път в Газа и предупреждава за засилване на офанзивата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелски танкове затвориха в четвъртък ключовия път на юг от град Газа, като не позволиха на хората, напуснали обсадения град, да се върнат обратно. Според министъра на отбраната Израел Кац, това е „последна възможност“ за стотици хиляди да се евакуират, преди армията да разшири офанзивата си срещу бойците на „Хамас“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Израелските власти настояват цялото население да се изтегли на юг, докато военните започват една от най-мащабните операции през този месец, насочена към „пълното унищожаване“ на бойците в градските квартали на най-големия град в Газа.

Очевидци разказаха пред „Ройтерс“, че по пътя са изградени пясъчни бариери. Хора са били пропускани да излизат, но не и да се връщат. Кац уточни, че напускащите ще бъдат подложени на военни проверки.

Армията съобщи ден по-рано, че започва операция за укрепване на контрола върху т.нар. „коридор Нецарим“, който разделя северната и южната част на ивицата Газа. По данни на ООН, в града остават между 600 000 и 700 000 души, след като около 400 000 вече са избягали през последните седмици.

Някои жители обаче отказват да тръгнат. „Страхуваме се, че ако напуснем, никога повече няма да се върнем в нашия град“, сподели 24-годишният Хани, цитиран от агенцията.

Междувременно израелски самолети и танкове продължиха бомбардировките. Министерството на здравеопазването в Газа обяви, че за последното денонощие са загинали най-малко 77 души. Сред тях – девет цивилни, включително петима членове на едно семейство, убити при удар близо до обществена кухня в Ал-Маваси, зона, определена от Израел като „хуманитарна“.

Здравните власти предупреждават, че наземната офанзива все повече парализира работата на лечебните заведения. Четири болници вече са затворени, а най-голямата – „Ал Шифа“ – рязко е ограничила дейността си заради непрекъснатите удари в района. Пациенти алармират, че животът им е в опасност.

Конфликтът започна след нападението на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а 251 бяха отвлечени като заложници. Оттогава израелската кампания е отнела живота на над 66 000 души в Газа, по данни на местното здравно министерство.


Израел
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Биби

    9 0 Отговор
    Който цивилен не избяга и остане го зачитаме за терорист.

    16:37 02.10.2025

  • 2 Дон Дони

    9 5 Отговор
    Ето това е геноцид, не в Украйна! Израел е терористична държава, а Нетаняхо подмина и фюрера!

    16:37 02.10.2025

  • 3 си дзън

    4 6 Отговор
    Нещата се движат в правилната посока. До Нова година май всички ще се изнесат от Газа.

    Коментиран от #4

    16:38 02.10.2025

  • 4 ЩЕ ГИ ИЗНЕСАТ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    ЩАТ НЕ ЩАТ.ПОСЛЕ СТАВАТ РИВИЕРА КАКТО ОБЕЩА НОВИЯ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ

    16:41 02.10.2025

  • 5 Лицемерни джендъри

    11 2 Отговор
    Нещо не се чува Нетаняху да е тepopucт и да има санкцийки срещу Израел

    Коментиран от #7

    16:42 02.10.2025

  • 6 Симеон Иванов

    2 2 Отговор
    Само откровени лицемери могат да пишат такива неща.
    "отнели животи" - Нещо като османското "присъствие" в България.
    Ционистката жестокост и убийства НЯМАТ оправдание.
    Няма и доказателство, че историята с нападението на Хамас не е дело на МОСАД ...
    Ужасявам се в какъв свят живея, и какви хора се разхождат по улиците - продават си душата за една редакторска заплата ....

    16:47 02.10.2025

  • 7 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лицемерни джендъри":

    е няма и да се чуе - всички сме зелени ама едните са по тъмно зелени

    16:48 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Феникс

    2 1 Отговор
    Да започваме ли да строим газови камери че модата им тепърва се завръща! В Манчестер миналата седмица са з@кл@ли четирима от богоизбраните!

    Коментиран от #11

    17:07 02.10.2025

  • 11 Нека да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Феникс":

    Ганчо, ти гледай комшиите от Турция да не дойдат, че ти ще си първият който е избягал.

    Коментиран от #12

    17:10 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бaй рамирез

    1 0 Отговор
    Да се гордеем че на времето сме спасили тези дяволи.Оня с мустака е бил прав историята трябва на ново да се пренапише

    17:46 02.10.2025