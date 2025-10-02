Руски кораб засечен край газопровод близо до полския град Шчечин

Полски граничари са забелязали руски кораб в близост до газопровод в района на северния град Шчечин. Инцидентът е станал вчера, а днес за него съобщи говорител на Министерството на вътрешните работи на Полша, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Според властите, става дума за риболовен кораб. Екипажът е изпълнил разпореждането на граничарите и е напуснал района на газопровода. Повече подробности не бяха предоставени.