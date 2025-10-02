Руски кораб засечен край газопровод близо до полския град Шчечин

Полски граничари са забелязали руски кораб в близост до газопровод в района на северния град Шчечин. Инцидентът е станал вчера, а днес за него съобщи говорител на Министерството на вътрешните работи на Полша, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
Според властите, става дума за риболовен кораб. Екипажът е изпълнил разпореждането на граничарите и е напуснал района на газопровода. Повече подробности не бяха предоставени.
1 Kaлпазанин
17:23 02.10.2025
2 От ръководството на НАТО
17:25 02.10.2025
3 Пич
Коментиран от #14
17:25 02.10.2025
4 Попето
17:25 02.10.2025
5 ЖЕКО
17:30 02.10.2025
6 Слава Украине!
Руският корвет Ивановец потъна в Черно море, на около 12 км от Донузлав, близо до Крим. Кауза: от украинските морски дронове MAGURA V5
Коментиран от #8
17:30 02.10.2025
7 Бай той Толстой
17:31 02.10.2025
8 ИГОР ОТ БАЛЧИК
До коментар #6 от "Слава Украине!":АБЕ ТЯ УКРАИНА ПОТЪНА ТИ ЗА КАКВИ КОРАБИ ГОВОРИШ БЕ МИШОК ОСТАНАХМЕ БЕЗ ДЪРЖАВА
17:33 02.10.2025
9 Ловци на духове
17:33 02.10.2025
10 Ета всьо
17:34 02.10.2025
11 РОЗА
17:34 02.10.2025
12 Наритай руснак
Коментиран от #16
17:34 02.10.2025
13 пиночет
17:35 02.10.2025
14 прави са
До коментар #3 от "Пич":Да се притесняват европейците. Видяха, че руснаците владеят морското дъно. Тва Курск, тва Москва...
17:36 02.10.2025
15 Боруна Лом
17:36 02.10.2025
16 ЛИЛИ
До коментар #12 от "Наритай руснак":ТИ ОТ ИЗНАСИЛИНИТЕ ЛИ СИ ТА ТАКА РЕВЕШ
Коментиран от #17
17:36 02.10.2025
17 Наритай Бг копейка
До коментар #16 от "ЛИЛИ":Наритай Бг копейка, предоврати лъжа, измама или кражба!
Коментиран от #23
17:39 02.10.2025
18 Много меко се пипа
Коментиран от #21
17:41 02.10.2025
19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:42 02.10.2025
20 Медведев Атома
Коментиран от #28
17:43 02.10.2025
21 Да знаеш
До коментар #18 от "Много меко се пипа":Педро, хайде бЕгай в Еврогейландия и остави България на нормалните!
Коментиран от #22
17:44 02.10.2025
22 касата
До коментар #21 от "Да знаеш":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
17:46 02.10.2025
23 ЛИЛИ
До коментар #17 от "Наритай Бг копейка":НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПЕ ДА ЛИ ТЕ МОГАТ ДА РИТАТ
17:46 02.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе
17:47 02.10.2025
26 пиночет
17:47 02.10.2025
27 Матросов
17:49 02.10.2025
28 под масата
До коментар #20 от "Медведев Атома":Ли ще падаш? Леко с метилов алкохол че скоро пукнаха 26 ватника за няколко дни.
17:50 02.10.2025
29 Бай Ганьо
17:51 02.10.2025
30 Блатиста мижитурка
17:52 02.10.2025
31 Само така
18:00 02.10.2025