Руски кораб засечен край газопровод близо до полския град Шчечин

2 Октомври, 2025 17:19, обновена 2 Октомври, 2025 17:20 849 31

  • газопровод-
  • полша-
  • руски кораб

Плавателният съд е бил риболовен и е напуснал района след намеса на граничните служби

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полски граничари са забелязали руски кораб в близост до газопровод в района на северния град Шчечин. Инцидентът е станал вчера, а днес за него съобщи говорител на Министерството на вътрешните работи на Полша, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Според властите, става дума за риболовен кораб. Екипажът е изпълнил разпореждането на граничарите и е напуснал района на газопровода. Повече подробности не бяха предоставени.


  • 1 Kaлпазанин

    35 6 Отговор
    То не бяха ли дронове балони самолети кораби ,сега очакваме да ревнат че и някоя чайка от Русия е нарушила натювското въздушно пространство или някое делфинче се объркало та влязло в техни води

    17:23 02.10.2025

  • 2 От ръководството на НАТО

    23 5 Отговор
    Бързо раздавайте памперси

    17:25 02.10.2025

  • 3 Пич

    18 5 Отговор
    Прави са поляците !!! След като видяха летящите лопати в Украйна имат пълно право да се притесняват че някоя риба с особено предназначение може да им се надене в газопровода.......и да се мята , да пляска...

    Коментиран от #14

    17:25 02.10.2025

  • 4 Попето

    26 6 Отговор
    Тия вече се плашат и от сянката си. Туск в Дания ревал и се жалвал как Русия пак го напада, а то било рибарски кораб.

    17:25 02.10.2025

  • 5 ЖЕКО

    16 6 Отговор
    СТРАХА ПЛАШИ ЕВРОГЕИЦИ

    17:30 02.10.2025

  • 6 Слава Украине!

    10 12 Отговор
    Още един корвет посети морското дъно без шансове за изпъване .
    Руският корвет Ивановец потъна в Черно море, на около 12 км от Донузлав, близо до Крим. Кауза: от украинските морски дронове MAGURA V5

    Коментиран от #8

    17:30 02.10.2025

  • 7 Бай той Толстой

    7 3 Отговор
    Сложил е бомбите!

    17:31 02.10.2025

  • 8 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украине!":

    АБЕ ТЯ УКРАИНА ПОТЪНА ТИ ЗА КАКВИ КОРАБИ ГОВОРИШ БЕ МИШОК ОСТАНАХМЕ БЕЗ ДЪРЖАВА

    17:33 02.10.2025

  • 9 Ловци на духове

    14 6 Отговор
    Руските призраци са навсякъде, то не бяха делфини разузнавачи, гларуси бомбардировачи, летящи лопати,хвърчащи перални и сушилни, тежкотоварни хладилници, 155мм-ови тигани...а ха ха хаааа

    17:33 02.10.2025

  • 10 Ета всьо

    7 9 Отговор
    русия е просто една бензиностанция без бензин.

    17:34 02.10.2025

  • 11 РОЗА

    13 5 Отговор
    САЩ И ТЕ ПОТЪНАХА ЗАЩО НЕ ПИШЕТЕ НИЩО БЕ МИНДИЛИ

    17:34 02.10.2025

  • 12 Наритай руснак

    8 10 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #16

    17:34 02.10.2025

  • 13 пиночет

    7 9 Отговор
    От Русия се очаква само убийства, войни и палячовщини!

    17:35 02.10.2025

  • 14 прави са

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Да се притесняват европейците. Видяха, че руснаците владеят морското дъно. Тва Курск, тва Москва...

    17:36 02.10.2025

  • 15 Боруна Лом

    2 4 Отговор
    ТОВА НЕ ИНЦИДЕНТ!ГАЗА Е РУСКИ! ИНЦИДЕНТ Е УКРИ РАКЕТА КЪДЕТО УБИ ДВАМА НЕВИННИ ХОРА В ПОЛША!

    17:36 02.10.2025

  • 16 ЛИЛИ

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Наритай руснак":

    ТИ ОТ ИЗНАСИЛИНИТЕ ЛИ СИ ТА ТАКА РЕВЕШ

    Коментиран от #17

    17:36 02.10.2025

  • 17 Наритай Бг копейка

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "ЛИЛИ":

    Наритай Бг копейка, предоврати лъжа, измама или кражба!

    Коментиран от #23

    17:39 02.10.2025

  • 18 Много меко се пипа

    6 6 Отговор
    Европа е много наивна, заспала и глупава. Ако не беше Зеленски да им каже, че руските тероряги ползват сенчестия флот за изстрелване на дронове срещу държави от НАТО, така и нямаше да се усетят. Как се допускат така да ходят, където искат. Спирай, глобявай, конфискувай. Всичко руско трябва да бъде запретено на територията на Европейския съюз и НАТО. Всички путинисти- куфарчето и един шут посока Сибир. Хайде стига толерастия.

    Коментиран от #21

    17:41 02.10.2025

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 4 Отговор
    Тъпите пАляци вече и от риболовни кораби се подрискват...

    17:42 02.10.2025

  • 20 Медведев Атома

    2 1 Отговор
    Бягаааай

    Коментиран от #28

    17:43 02.10.2025

  • 21 Да знаеш

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Много меко се пипа":

    Педро, хайде бЕгай в Еврогейландия и остави България на нормалните!

    Коментиран от #22

    17:44 02.10.2025

  • 22 касата

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да знаеш":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    17:46 02.10.2025

  • 23 ЛИЛИ

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Наритай Бг копейка":

    НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПЕ ДА ЛИ ТЕ МОГАТ ДА РИТАТ

    17:46 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе

    3 3 Отговор
    Сцепват се да лъжат по всички медии.. такова безопие, никога не е било.

    17:47 02.10.2025

  • 26 пиночет

    4 1 Отговор
    Кога товарим копейките?

    17:47 02.10.2025

  • 27 Матросов

    1 3 Отговор
    Голямата война ще започне от Балтийско море,ще тръгне от западняците.Ще се самоизтрепят заради руската газ без която не могат да съществуват.Решението е сваляне на "джуджето" от власт.ЕС в този си вид не може да съществува и върви към гибел.След разпускане на Варшавския договор,защо не разпуснаха и НАТО?Москва ясно съобщи :свят без Русия е невъзможен!

    17:49 02.10.2025

  • 28 под масата

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Медведев Атома":

    Ли ще падаш? Леко с метилов алкохол че скоро пукнаха 26 ватника за няколко дни.

    17:50 02.10.2025

  • 29 Бай Ганьо

    4 1 Отговор
    За нашите копейки пак остава бибека

    17:51 02.10.2025

  • 30 Блатиста мижитурка

    3 2 Отговор
    Калните ни гаспадари немат аналог у мирето,те искат да разнесат по света своите елементарни лъжи,поституция и кал, както е казал другаря Мленин ,блатен мир!

    17:52 02.10.2025

  • 31 Само така

    0 0 Отговор
    Да ги гонят отвсякъде руснаците. Те само се занимават със саботажи и злини.

    18:00 02.10.2025

