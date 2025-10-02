Новини
Свят »
Дания »
Географските познания на Тръмп предизвикаха смях сред евролидери

Географските познания на Тръмп предизвикаха смях сред евролидери

2 Октомври, 2025 19:36 2 342 49

  • география-
  • доналд тръмп-
  • евролидери-
  • смях

Президентът на САЩ обърка Армения с Албания, предизвиквайки смях сред световни лидери на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Географските познания на Тръмп предизвикаха смях сред евролидери - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Географското объркване на президента на САЩ Доналд Тръмп стана обект на подигравки между световни лидери на среща на върха днес, пише "Политико", предава News.bg.

Албанският премиер Еди Рама беше заснет да се шегува с френския президент Еманюел Макрон и президента на Азербайджан Илхам Алиев на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.

"Трябва да ни се извините, защото не ни поздравихте за мирното споразумение, което президентът Тръмп сключи между Албания и Азербайджан", заяви Рама на Макрон, което накара Алиев да избухне в смях.

"Съжалявам за това", пошегува се на свой ред Макрон.

Тръмп многократно е бъркал Армения с Албания, когато е говорил за усилията си за разрешаване на дългогодишното напрежение между Армения и Азербайджан.

"Реших войните, които бяха неразрешими. Азербайджан и Албания - това продължаваше много, много години, премиерите и президентите им бяха в кабинета ми", изтъкна той по Fox News миналия месец.

На съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър Тръмп обяви: "Уредихме Абербайджан и Албания", като сгреши името на едната южнокавказка страна и обърка напълно това на другата.

За да е ясно: Тръмп посредничи за споразумение между лидерите на Армения и Азербайджан в Белия дом през август, като и двете страни се ангажираха да сложат край на десетилетна борба и да разширят връзките си с Вашингтон. Републиканският лидер приветства споразумението като голяма дипломатическа победа, утвърждавайки пълномощията си, докато води кампания за Нобелова награда за мир.

Той многократно е твърдял, че е сложил край на седем войни откакто се е завърнал на поста си тази година, действайки като посредник - нещо, което е невярно. Сред конфликтите, които Тръмп твърди, че е разрешил, са войните между Сърбия и Косово, както и между Египет и Етиопия. Въпреки напрежението между тези страни, те не са воювали напоследък.

Индия отхвърли твърдението на Белия дом, че Тръмп е допринесъл за деескалацията на военните действия с Пакистан през май.

Объркването между Армения и Албания не е първият случай, в който Тръмп показва съмнителни познания по география.

Веднъж той обърка Унгария и Турция по време на кампанията си през 2023 г., наричайки унгарския премиер Виктор Орбан "лидер на Турция" и казвайки, че страната му има "фронт" с Русия. Нито Турция, нито Унгария имат сухопътна граница с Русия.

Преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин през август пък Тръмп заяви: "Отиваме в Русия. Ще бъде голяма работа". Срещата на върха се проведе в Аляска - щат на САЩ.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дали

    29 0 Отговор
    е чувал за България ?

    Коментиран от #8, #15, #24

    19:39 02.10.2025

  • 2 гост

    25 0 Отговор
    Когато гониш 80-те деменцията не прощава!

    19:40 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    38 1 Отговор
    Те американците не си знаят даже собствените щати.Никой не може да изброи 50 щата.

    19:41 02.10.2025

  • 4 Бърка ли

    25 0 Отговор
    България с Бавария ?

    Коментиран от #19

    19:41 02.10.2025

  • 5 дядо поп

    38 2 Отговор
    Изобщо не ги е объркал , не ги знае. Нещо което е типично за повечето американци.

    19:41 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тръмп

    28 0 Отговор
    1000 процента мита за Албания защото ми се подиграват.

    19:42 02.10.2025

  • 8 ФЕЙК - либераст

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "А дали":

    Той може да не е чувал, но восъчната му фигура знае и се снима и с македонската президентка и с българския министър - предател!

    19:42 02.10.2025

  • 9 България ???

    14 1 Отговор
    Аааааа!Стоичкоф....

    19:43 02.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи

    13 3 Отговор
    А бидоня бъркаше иранци с украинци, ха ха ха

    19:43 02.10.2025

  • 12 име

    22 3 Отговор
    Странно що не им беше смешно на европинчерите когато им се налагаше да ходят пеш из Ню Йорк и да звънят на Тръмп да каже на полицая да ги пусне да пресекат улицата?!

    19:44 02.10.2025

  • 13 Ааа...

    15 1 Отговор
    Той и на Мелания така бърка географията , но която и падина да уцели , все е доволен !

    19:44 02.10.2025

  • 14 Дедо

    9 4 Отговор
    Много е глупав и некадърен.. И в бизнеса и в политиката е трагичен.

    19:44 02.10.2025

  • 15 Айде нЕма нужда

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "А дали":

    да ни чува,а и Аляска си е Русия.

    19:45 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мошЕто

    21 0 Отговор
    Важното е , че се оправя с финансите си , Географията му е слабата страна , но това не му попречи да стане президент .Такива като него в Щатите с лопата да ги ринеш .

    19:47 02.10.2025

  • 18 Аспарух

    15 2 Отговор
    Тръмп знае ли за 1300 годишната държава ?

    19:48 02.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тръмп

    9 1 Отговор
    е фен на хан Кубрат !

    19:49 02.10.2025

  • 21 Историк

    8 1 Отговор
    Простотията е типична за диктаторите. Той пред форума на ООН като се хвалеше колко войни е прекратил,което е пълна лъжа и присъстващите знаят ,че лъже, нарече Азербайджан Азербайджан и предизвика смях. Смях,ама поражда много плач в света.

    19:50 02.10.2025

  • 22 Историк

    7 2 Отговор
    Азербайджан прошзнесеъкато Абербайджан.

    Коментиран от #28

    19:51 02.10.2025

  • 23 име

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Щото такова е нивото на тоя, който трие. Не го приемай навътре, нали знаеш че с идиоти не се спори.

    Коментиран от #32

    19:51 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тръмп

    9 0 Отговор
    Моят приятел Орбан от Турция :)))

    19:51 02.10.2025

  • 26 Чорапче

    1 2 Отговор
    Бе добре сий той, ко. Имам си му чорапчетата-тръмпчета и си ги обувам на празник. А никой друг държавен глава няма такива.

    19:52 02.10.2025

  • 27 Историк

    6 1 Отговор
    Простотията е типична за диктаторите. Той пред форума на ООН като се хвалеше колко войни е прекратил,което е пълна лъжа и присъстващите знаят ,че лъже, нарече Азербайджан Абербайджан и предизвика смях. Смях,ама поражда много плач в света.

    Коментиран от #30

    19:52 02.10.2025

  • 28 Грузия

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    е Джорджия-овчария !

    19:52 02.10.2025

  • 29 Спецназ

    7 1 Отговор
    Има ли значение Армения ли е Албания ли е.

    ДрЪтия ПЕС се фука че ги помирил.

    Точка,
    не се хилете като радиятори- това е САЩ, ВЕ!!!

    19:53 02.10.2025

  • 30 Заслужава си

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    Нобела !

    19:53 02.10.2025

  • 31 китайски балон

    8 1 Отговор
    Не го мислете БайДончо, ще си назначи ШерминЪ, защото знае 5 езика, обиколила е Исраел, Дубxaй и целия свят и тежи 48 кг и лесно, ще си я носи в джоба😉

    19:53 02.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Газа

    7 0 Отговор
    с какво бърка ?

    19:54 02.10.2025

  • 34 демократ

    3 9 Отговор
    Тръмп и Американците са изйлючително Умни хора.
    Не знаеш това което НЕ ти носи пари и така е логично.
    Европейското гейрманско и руско съветско соц знание е базирано на назубряне на безсмислени рецитали ппвтарянрто им и получаване на потупване по рамото от мбожеството.
    Срам ме е че съм европеец и живея заобиколен с Тотални Дебили наоколо.

    Коментиран от #47

    19:54 02.10.2025

  • 35 Спецназ

    6 3 Отговор
    Като каза че отива в Русия на среща с Путин,

    която беше в Аляска(САЩ) му дойде свише!

    ПРОРОК Дони ще излезе-
    ТОЙ видя в Бъдещето на Аляска в Русия, Баце!

    19:57 02.10.2025

  • 36 А ве смешно,но...

    6 1 Отговор
    ...Тръмп има още малко да се постарае,докато стигне...,,Г-жа 360 градуса"...😉😂😝!

    19:57 02.10.2025

  • 37 Тръмп

    10 1 Отговор
    Бях в Аляска,по покана на Путин !

    19:58 02.10.2025

  • 38 че кои са да ги знае както и нас

    10 1 Отговор
    дребни държавици бедни с корупция


    Тръмп многократно е бъркал Армения с Албания

    19:59 02.10.2025

  • 39 Уса

    6 3 Отговор
    Много добре ви бъзика да ви е радостно и гадно едновременно.Цяла Америка го подкрепя може да си го позволи а не като еврогеовете и двете прасета на 10% купени избиратели милиарди правят

    20:00 02.10.2025

  • 40 Ленко

    9 2 Отговор
    Този бай Дончо ,гони по петите бай Дън!Не случиха краварите на президент!Само АЛЦХАЙМЕР В ИЗОБИЛИЕ!

    20:00 02.10.2025

  • 41 Пълен аматьор,

    4 2 Отговор
    заедно с вицето си и цялата си администрация!

    20:06 02.10.2025

  • 42 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    6 2 Отговор
    Невероятно е как най силната демокрация в света не отреагирва, а се оставя да бъде разрушавана от един необразован и умствено ограничен тиранин с огромни меркантилени претенции...??!

    Коментиран от #45

    20:09 02.10.2025

  • 43 Все тая

    7 2 Отговор
    Дет се вика, тъп като американец 🤷🏽‍♂️

    20:09 02.10.2025

  • 44 Йес

    3 0 Отговор
    Още преди 40 години спечелих бас с мой колега на бутилка уиски,че ще изброя 50 -те щати на Америка е когато го направих тоя мишок се измъкна с бутилка водка....

    20:19 02.10.2025

  • 45 То и

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "ТРЪМП е срам и позор за Америка":

    САЩ са позор за света.

    20:20 02.10.2025

  • 46 Джон Кенеди

    6 2 Отговор
    Всички президенти на САЩ са кукли на конци управлявани от евреиските ционисти така че няма какво да ви учудва ! Имаше един умен и евреите го убиха.! В България е същото положение в момента ! Вижте Желязков, Борисов и Пеевски какви тапунгери са.

    20:30 02.10.2025

  • 47 Тиква

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "демократ":

    Демократ,аз лично не получавам пари, за това че знам кой е Нютон,кой Павлов, Шекспир и Рокосовский,нивото във краваристан наистина ужасна, за съжаление и ние Българите отиваме на това ниво,бях там,контакт със полицаите беше за мен шок,нищо не знаят.

    20:41 02.10.2025

  • 48 Жоро

    0 0 Отговор
    Изхарюиха милиони за тая среща,но единсвеното нещо направено е да се подиграват на Баща си! Закривай Европата.

    21:04 02.10.2025

  • 49 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тези две държави са толкова малки,незначителни за такава страна като САЩ.Нормално е да не чувал въобще за тях.Важен е бизнесът и паричният поток да е голям за тях.

    21:05 02.10.2025

