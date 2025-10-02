Географските познания на Тръмп предизвикаха смях сред евролидери

Географското объркване на президента на САЩ Доналд Тръмп стана обект на подигравки между световни лидери на среща на върха днес, пише "Политико", предава News.bg.
Албанският премиер Еди Рама беше заснет да се шегува с френския президент Еманюел Макрон и президента на Азербайджан Илхам Алиев на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.
"Трябва да ни се извините, защото не ни поздравихте за мирното споразумение, което президентът Тръмп сключи между Албания и Азербайджан", заяви Рама на Макрон, което накара Алиев да избухне в смях.
"Съжалявам за това", пошегува се на свой ред Макрон.
Тръмп многократно е бъркал Армения с Албания, когато е говорил за усилията си за разрешаване на дългогодишното напрежение между Армения и Азербайджан.
"Реших войните, които бяха неразрешими. Азербайджан и Албания - това продължаваше много, много години, премиерите и президентите им бяха в кабинета ми", изтъкна той по Fox News миналия месец.
На съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър Тръмп обяви: "Уредихме Абербайджан и Албания", като сгреши името на едната южнокавказка страна и обърка напълно това на другата.
За да е ясно: Тръмп посредничи за споразумение между лидерите на Армения и Азербайджан в Белия дом през август, като и двете страни се ангажираха да сложат край на десетилетна борба и да разширят връзките си с Вашингтон. Републиканският лидер приветства споразумението като голяма дипломатическа победа, утвърждавайки пълномощията си, докато води кампания за Нобелова награда за мир.
Той многократно е твърдял, че е сложил край на седем войни откакто се е завърнал на поста си тази година, действайки като посредник - нещо, което е невярно. Сред конфликтите, които Тръмп твърди, че е разрешил, са войните между Сърбия и Косово, както и между Египет и Етиопия. Въпреки напрежението между тези страни, те не са воювали напоследък.
Индия отхвърли твърдението на Белия дом, че Тръмп е допринесъл за деескалацията на военните действия с Пакистан през май.
Объркването между Армения и Албания не е първият случай, в който Тръмп показва съмнителни познания по география.
Веднъж той обърка Унгария и Турция по време на кампанията си през 2023 г., наричайки унгарския премиер Виктор Орбан "лидер на Турция" и казвайки, че страната му има "фронт" с Русия. Нито Турция, нито Унгария имат сухопътна граница с Русия.
Преди срещата на върха с руския президент Владимир Путин през август пък Тръмп заяви: "Отиваме в Русия. Ще бъде голяма работа". Срещата на върха се проведе в Аляска - щат на САЩ.
