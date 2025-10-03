Новини
Около 20 полета бяха отменени на летището в Мюнхен заради дронове

3 Октомври, 2025 05:29, обновена 3 Октомври, 2025 04:33 711 13

  • мюнфен-
  • летище-
  • дронове-
  • полети

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко безпилотни апарата

Около 20 полета бяха отменени на летището в Мюнхен заради дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА и БТА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.


Германия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Забелязали са трънки

    10 0 Отговор
    И тука същото! Някакви "извънземни" дронове???
    Ама НИКОЙ НЕ ГИ Е ВИДЯЛ! Измислена история.... Не видяхме нито един дрон над града, но спират полети??? Измама и пропаганда за да оправдаят войната с Русия!!!

    Коментиран от #4, #7

    04:39 03.10.2025

  • 2 Демократ

    9 0 Отговор
    Раята трябва да се будалка и стресира ,24/7/365 дни в годината!!!

    Коментиран от #5

    04:45 03.10.2025

  • 3 Правят си провокации

    11 0 Отговор
    Сам самички

    04:46 03.10.2025

  • 4 А дали

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязали са трънки":

    не са на терориста от синагогата. Или Путин си е правил кръгчета за забавление над Мюнхен.

    Коментиран от #6

    04:47 03.10.2025

  • 5 Раята трябва да бъде пратена

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    На източния фронт. Тези хора си провокират война. Борисофф вчера го каза но никой не го чу.

    04:49 03.10.2025

  • 6 Абе нищо нямаше

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "А дали":

    Цял ден! В Мюнхен беше тих и спокоен ден вчера. Даже пусках и местните радия: нищо не казваха за дронове!!! И говорих със съседите. И те, никой нищо не беше чул или видял някакви си дронове. Никаква паника изобщо нямаше. От къде я взеха тази измишльотина??? Бях и по магазините в града. И там НИЩО!!! Лъжа е...

    04:52 03.10.2025

  • 7 Трябва хората да си кажат мнението

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязали са трънки":

    Като мълчат значи са съгласни. Една лъжа повторена сто пъти може да стане истина.

    04:52 03.10.2025

  • 8 Макарон иска война

    5 0 Отговор
    Мерцедеса също. Но хората не са глупави.

    04:55 03.10.2025

  • 9 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Хайде де! Колкото и зле да са от нато няма начин ако тези дронове съществуват да не са разбрали какви са. Защо се правят на интересни и плашат народа. За да може да измъкнат още пари ли?

    Коментиран от #12

    04:57 03.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 "Опастност от дронове"

    2 1 Отговор
    Европа се превръща в суперсила.

    05:01 03.10.2025

  • 12 Не само това

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха-ха":

    Тука на запад има действително хора, които искат да направят световна война! Не им пука, че ще е ядрена. Не са много, но ги има. Но и точно такива сега са на власт!

    05:02 03.10.2025

  • 13 Сандо

    1 0 Отговор
    И модата с нападения от дронове ще отмине по същия смешен и безславен начин както гоненето на руски дипломати или намирането на руски шпиони.Има си там някъде горе по върховете някакви глупаци,които измислят идиотски кампании по дискредитация на Русия и после ги привеждат в действие европослушковците.Накрая като резултат отново се очертава карикатурния образ на Запада.Проблем е само влошеното психическо състояние на стадото.

    05:53 03.10.2025

Новини по държави:
