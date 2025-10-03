Около 20 полета бяха отменени на летището в Мюнхен заради дронове

Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА и БТА.
Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.
По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.
Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.
Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Забелязали са трънки
Ама НИКОЙ НЕ ГИ Е ВИДЯЛ! Измислена история.... Не видяхме нито един дрон над града, но спират полети??? Измама и пропаганда за да оправдаят войната с Русия!!!
Коментиран от #4, #7
04:39 03.10.2025
2 Демократ
Коментиран от #5
04:45 03.10.2025
3 Правят си провокации
04:46 03.10.2025
4 А дали
До коментар #1 от "Забелязали са трънки":не са на терориста от синагогата. Или Путин си е правил кръгчета за забавление над Мюнхен.
Коментиран от #6
04:47 03.10.2025
5 Раята трябва да бъде пратена
До коментар #2 от "Демократ":На източния фронт. Тези хора си провокират война. Борисофф вчера го каза но никой не го чу.
04:49 03.10.2025
6 Абе нищо нямаше
До коментар #4 от "А дали":Цял ден! В Мюнхен беше тих и спокоен ден вчера. Даже пусках и местните радия: нищо не казваха за дронове!!! И говорих със съседите. И те, никой нищо не беше чул или видял някакви си дронове. Никаква паника изобщо нямаше. От къде я взеха тази измишльотина??? Бях и по магазините в града. И там НИЩО!!! Лъжа е...
04:52 03.10.2025
7 Трябва хората да си кажат мнението
До коментар #1 от "Забелязали са трънки":Като мълчат значи са съгласни. Една лъжа повторена сто пъти може да стане истина.
04:52 03.10.2025
8 Макарон иска война
04:55 03.10.2025
9 Ха-ха-ха
Коментиран от #12
04:57 03.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 "Опастност от дронове"
05:01 03.10.2025
12 Не само това
До коментар #9 от "Ха-ха-ха":Тука на запад има действително хора, които искат да направят световна война! Не им пука, че ще е ядрена. Не са много, но ги има. Но и точно такива сега са на власт!
05:02 03.10.2025
13 Сандо
05:53 03.10.2025