Британски гражданин от сирийски произход е извършителят на кървавото нападение пред синагогата в Манчестър ВИДЕО

3 Октомври, 2025 05:34, обновена 3 Октомври, 2025 05:25 574 2

Британски гражданин от сирийски произход е извършителят на кървавото нападение пред синагогата в Манчестър ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят, който уби двама души пред синагогата в Хийтън Парк в предградие на английския град Манчестър вчера, навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението), е британски гражданин от сирийски произход на име Джихад аш Шами, съобщи полицията в града, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Трима души са арестувани по подозрение в планиране на терористична атака във връзка с убийствата, извършени от него, добавиха органите на реда.

Трийсет и пет годишният Аш Шами бе застрелян на място от полицията в Манчестър 7 минути, след като полицаите бяха уведомени за атаката вчера сутринта.

Полицията съобщи, че двама мъже на около 30 години и една жена на 60 години са арестувани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.

Джихад аш Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван, сочат първоначалните проверки на полицията и службите за сигурност.

Извършват се допълнителни проверки, за да се установи дали някакви данни за него не се появяват където и да било в хода на други разследвания.

Полицията в Манчестър съобщи, че нейните служители "работят, за да разберат мотивите зад атаката" и потвърди, че нападателят не е бил включен в британския правителствен регистър за предотвратяване на тероризма.

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на големите градове в Испания в подкрепа на флотилията и срещу правителството на Израел, предаде БНР. Протестиращите поискаха освобождаването на корабите с хуманитарна помощ за Ивицата Газа.

Според оценка на Градската гвардия на Барселона около 15 000 души са участвали в демонстрацията. След края на митинга около 200 от тях са вдигнали палатки близо до пристанището на каталунската столица и са ги нарекли „Палестински лагер“. В крайна сметка са били изгонени от полицията и са се преместили близо до Световния търговски център. В Мадрид протестът, започнал пред Министерството на външните работи, прерасна в шествие, обиколило централните улици. Демонстрацията там е завършила с арести, след като полицаи са атакували протестиращите, останали около едно кръгово и са използвали сълзотворен газ, за да ги разпръснат. Някои от протестиращите са се опитали да седнат и да се съпротивляват, но в крайна сметка са избягали. В демонстрацията в Гранада са участвали около 3000 души по оценка на Националната полиция. Участниците в протестното шествие във Валенсия са носили плакати „Справедливост за Палестина" и „Край на глада в Газа“.

Същевременно стана ясно, че испанското правителство е наредило на военния кораб „Фурор“ да не влиза в обявената от Израел за забранена морска зона край Ивицата Газа, за да се избегне ескалация на напрежението. Плавателният съд на Военноморските сили тръгна от Картахена на 30 септември със задачата да окаже помощ и да сътрудничи при евентуално спасяване на членове на флотилията.


Великобритания
  • 1 Арчи

    1 0 Отговор
    Крайно време е да се осъзнае , че арабите са заплаха за Европейската цивилизация и е редно да бъдат върнати там от където са дошли.

    05:13 03.10.2025

  • 2 вече е бил чист британец

    1 0 Отговор
    от арабски проозход

    05:17 03.10.2025

