Финландия произнася решение по случая с повредените кабели в Балтийско море

Финландски окръжен съд се очаква да произнесе присъдата си в петък по наказателния процес срещу капитана и първия и втория офицер на петролния танкер Eagle S, обвинени в прерязване на пет подводни електрозахранващи и телекомуникационни кабела в Балтийско море миналата година, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Процесът е сред първите опити за наказателно преследване на заподозрени в повреждане на критична подводна инфраструктура. Случаят е усложнен от международното морско право и трудността да се докаже престъпно намерение. Тримата обвиняеми отричат вината си.

Инцидентът от 25 декември 2023 г. стана един от поредица прекъсвания на кабели и газопроводи в Балтийско море след началото на войната в Украйна. В отговор силите на НАТО в региона бяха поставени в повишена бойна готовност.

Според обвинението корабът, превозващ руски петрол, е влачил котва с тегло 11 000 кг по морското дъно на Финския залив в продължение на 90 км. Това е довело до скъсването на финландско-естонския електропровод Estlink 2 и четири интернет линии.

Финландските прокурори обвиниха грузинския капитан и първи офицер, както и индийския втори офицер, в утежнено престъпление и намеса в телекомуникациите. Според съдебните документи обвиненията се основават на твърдения за груба небрежност заради неизправна котвена лебедка, а не на доказателства за умишлено действие.

Подсъдимите пледираха невинни и заявиха, че котвата е паднала незабелязано поради техническа повреда. Те отхвърлиха и исковете за обезщетения за десетки милиони евро от страна на собствениците на повредените кабели.

Прокуратурата поиска наказание от минимум две години и половина затвор за всеки от подсъдимите. Защитата от своя страна настоя, че Финландия няма юрисдикция, тъй като щетите са причинени в международни води - аргумент, който съдът ще разгледа при решението си.

След края на процеса през септември съдът отмени забраните за пътуване и тримата обвиняеми напуснаха Финландия. Няма повдигнати обвинения срещу собственика на кораба, а плавателният съд бе освободен от арест през март.