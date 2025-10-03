Новини
Финландия произнася решение по случая с повредените кабели в Балтийско море

3 Октомври, 2025 09:16 940 16

Капитан и двама офицери са обвинени в скъсване на подводни кабели в Балтийско море

Финландия произнася решение по случая с повредените кабели в Балтийско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландски окръжен съд се очаква да произнесе присъдата си в петък по наказателния процес срещу капитана и първия и втория офицер на петролния танкер Eagle S, обвинени в прерязване на пет подводни електрозахранващи и телекомуникационни кабела в Балтийско море миналата година, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Процесът е сред първите опити за наказателно преследване на заподозрени в повреждане на критична подводна инфраструктура. Случаят е усложнен от международното морско право и трудността да се докаже престъпно намерение. Тримата обвиняеми отричат вината си.

Инцидентът от 25 декември 2023 г. стана един от поредица прекъсвания на кабели и газопроводи в Балтийско море след началото на войната в Украйна. В отговор силите на НАТО в региона бяха поставени в повишена бойна готовност.

Според обвинението корабът, превозващ руски петрол, е влачил котва с тегло 11 000 кг по морското дъно на Финския залив в продължение на 90 км. Това е довело до скъсването на финландско-естонския електропровод Estlink 2 и четири интернет линии.

Финландските прокурори обвиниха грузинския капитан и първи офицер, както и индийския втори офицер, в утежнено престъпление и намеса в телекомуникациите. Според съдебните документи обвиненията се основават на твърдения за груба небрежност заради неизправна котвена лебедка, а не на доказателства за умишлено действие.

Подсъдимите пледираха невинни и заявиха, че котвата е паднала незабелязано поради техническа повреда. Те отхвърлиха и исковете за обезщетения за десетки милиони евро от страна на собствениците на повредените кабели.

Прокуратурата поиска наказание от минимум две години и половина затвор за всеки от подсъдимите. Защитата от своя страна настоя, че Финландия няма юрисдикция, тъй като щетите са причинени в международни води - аргумент, който съдът ще разгледа при решението си.

След края на процеса през септември съдът отмени забраните за пътуване и тримата обвиняеми напуснаха Финландия. Няма повдигнати обвинения срещу собственика на кораба, а плавателният съд бе освободен от арест през март.


Финландия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 16 Отговор
    До като не се унищожи алкохолния халифат и ботокса не висне от башнята няма да има мир по света, от мен да го запомните!

    Коментиран от #14

    09:19 03.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Атина Палада

    5 13 Отговор
    Пълно ембарго за блатните клошари!

    Коментиран от #10

    09:21 03.10.2025

  • 4 си дзън

    3 8 Отговор
    Който къса - плаща.

    Коментиран от #15

    09:23 03.10.2025

  • 5 Баце,

    16 1 Отговор
    И що трябваха толкоз много приказки?
    Напишете "Путин е виновен" и готово.
    Да ва у жалките миc иpkи продажни, да ва!

    09:25 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 10 Отговор
    блатарите трябва да са заградени в обора с бодлива те, копейките им тоже‼️

    09:28 03.10.2025

  • 8 Механик

    15 0 Отговор
    И ква излезе тя? ПОТОЦИТЕ ги гръмнаха украинци, кабела го скъсаха грузинци, ама НАТО го поставихме в бойна готовност, а понитата виеха в захалас "Путин, Путин...."???

    Коментиран от #13

    09:29 03.10.2025

  • 9 Механик

    1 5 Отговор
    Но трябва да си признаем, че всичкия терор идва от калния бункер, онова с ботокса трябва да изгние в Хага за всичките злини причинени на света!

    09:37 03.10.2025

  • 10 Стига кълна като дърта циганка

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Върви на фронта да помагаш !

    09:38 03.10.2025

  • 11 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    2 1 Отговор
    Оказа се, чи ни бил Путин виновен. Финландците да не ги игонят от НАТЮ защото не спазват правилната политическа линия.

    09:43 03.10.2025

  • 12 Написано си е ясно

    2 0 Отговор
    (груба небрежност заради неизправна котвена лебедка, а не на доказателства за умишлено действие.) И къде е тук сензацията? И що за новина може да бъде? Само ни губите времето да четем тъпотии

    09:50 03.10.2025

  • 13 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    той Путин и нашите училища тероризираше с бомбени заплахи. Помните ли? Това беше първият случай в историята, в който за училищна бомбена заплаха заподозряха друга държава, а не ученици.

    09:53 03.10.2025

  • 14 Абе не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе,не знам колко си Софиянец,но давай го по лежерно,по сдържано,а не с каруцарския речник,присъщ за 30-те от миналия век.Че не се знае,знае ли се! В днешно време,всякакви гости се появяват- нечакани! Нямаш щапка- невидимка! Гледай да не им попаднеш в полезрението,нищо че си тук.Ще ти счупят аипито за минути,а натам си лесен.Чисто човешки ти давам мнение.Не обиждаш селския кръчмар,в колибарското село на дедо ти.

    Коментиран от #16

    09:57 03.10.2025

  • 15 АКОЙТО КРАДЕ....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    ДЕБЕЛЕЕ......

    10:02 03.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе не знам":

    Ще ти счупят самагонената зурла, само пияни гости са в главите празни, подлого продупчена и кална‼️

    10:07 03.10.2025

