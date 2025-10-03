Мицотакис: Гърция настоява за консенсус при присъединяване към ЕС

Гърция няма да се съгласи да отпадне принципът на единодушие при вземането на решения на определени етапи от процеса на присъединяване към Европейския съюз. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пред агенция АНА-МПА в Копенхаген, където участва в среща на Европейската политическа общност, предава БТА.

Мицотакис коментира предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за преразглеждане на начина на вземане на решения при разширяване на ЕС, с преход от принципа на консенсус към квалифицирано мнозинство.

„Нашата позиция е ясна - Гърция няма да се съгласи да отпадне консенсусът на ключови етапи от процеса на присъединяване“, заяви премиерът. „За определени етапи, като отварянето на конкретни глави, може да обсъдим използването на квалифицирано мнозинство. Но консенсусът остава задължителен за затварянето на главите и за крайното решение за присъединяване. Нито Гърция, нито която и да е друга страна могат да приемат да загубят правото да блокират процеса, ако сметнат, че той застрашава европейски или национални интереси.“

По време на визитата си в Копенхаген Мицотакис се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След срещата той повтори, че Гърция няма да подкрепи включването на Турция в европейския кредитен механизъм за финансиране на отбраната SAFE, докато Анкара не отмени решението на турския парламент от 1995 г. Това решение гласи, че ако Гърция разшири териториалните си води в Егейско море от 6 на 12 морски мили, Турция ще го сметне за casus belli - повод за война.