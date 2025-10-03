Новини
Мицотакис: Гърция настоява за консенсус при присъединяване към ЕС

Мицотакис: Гърция настоява за консенсус при присъединяване към ЕС

3 Октомври, 2025 09:48

Премиерът подчерта, че страната му няма да подкрепи отпадането на принципа на единодушие, а Турция остава извън европейския механизъм SAFE, докато не отмени „casus belli“.

Мицотакис: Гърция настоява за консенсус при присъединяване към ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Гърция няма да се съгласи да отпадне принципът на единодушие при вземането на решения на определени етапи от процеса на присъединяване към Европейския съюз. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пред агенция АНА-МПА в Копенхаген, където участва в среща на Европейската политическа общност, предава БТА.

Мицотакис коментира предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за преразглеждане на начина на вземане на решения при разширяване на ЕС, с преход от принципа на консенсус към квалифицирано мнозинство.

„Нашата позиция е ясна - Гърция няма да се съгласи да отпадне консенсусът на ключови етапи от процеса на присъединяване“, заяви премиерът. „За определени етапи, като отварянето на конкретни глави, може да обсъдим използването на квалифицирано мнозинство. Но консенсусът остава задължителен за затварянето на главите и за крайното решение за присъединяване. Нито Гърция, нито която и да е друга страна могат да приемат да загубят правото да блокират процеса, ако сметнат, че той застрашава европейски или национални интереси.“

По време на визитата си в Копенхаген Мицотакис се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След срещата той повтори, че Гърция няма да подкрепи включването на Турция в европейския кредитен механизъм за финансиране на отбраната SAFE, докато Анкара не отмени решението на турския парламент от 1995 г. Това решение гласи, че ако Гърция разшири териториалните си води в Егейско море от 6 на 12 морски мили, Турция ще го сметне за casus belli - повод за война.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 3 Отговор
    Схемата Понци, ъъъ €-зоната има спешна нужда от балъци, ъъъ пари за да съществува❗
    Ще приемат дори и Джибути ❗

    09:52 03.10.2025

  • 2 Дедо Йоцо

    7 3 Отговор
    Украйна в ЕС и ЕС автоматично става Коалиция на удавниците с камък на шията.

    09:55 03.10.2025

  • 3 Роки

    10 2 Отговор
    Добре, че са Гърция и Унгария, че нашите се съгласяват на АБСОЛЮТНО всичко, дори и на това дето никой не ни го иска!

    09:57 03.10.2025

  • 4 име

    2 1 Отговор
    Още сега чувам воя на умряло, който се разнесе от един бункер в Киев!

    Коментиран от #7

    10:01 03.10.2025

  • 5 Премиерчето дЖилезку

    1 0 Отговор
    Какво настоява? Да свалим за пореден път гащи предполагам

    10:01 03.10.2025

  • 6 отпадането на принципа на единодушие

    2 0 Отговор
    съвсем ще ни направи васали и колония и няма да има смисъл членството ни в ЕС

    10:03 03.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    От там ли е тоя вой?
    А аз помислих, че ми се причува. 🤣🤣🤣

    10:04 03.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Добре, че са гърците. Нашите така са се снишили, все едно ги няма.

    10:04 03.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ако не са гърците, македонците ще ни изядат живи.

    10:06 03.10.2025

  • 10 Подлият Мицотакис....

    1 0 Отговор
    „За определени етапи, като отварянето на конкретни глави, може да обсъдим използването на квалифицирано мнозинство" .....

    10:08 03.10.2025

  • 11 456

    1 0 Отговор
    Мдаа, това което писах онзи ден, че в Копенхаген ще се опитат да премахнат правото на вето. Ако успеят, малките държави остават без глас и мнение .

    10:08 03.10.2025

  • 12 Директен удар и по България ще е

    1 0 Отговор
    преразглеждане на начина на вземане на решения при разширяване на ЕС, с преход от принципа на консенсус към квалифицирано мнозинство..... но дЖилезку и подлогите си налягат парцалите

    10:10 03.10.2025

  • 13 Даа!

    0 0 Отговор
    Комшиите,доказват за пореден път,че са истински държавници,който поставят свойте интереси над всичко останало.Така постъпиха и преди десетилетия,когато не разрешиха въздушен коридор за щатските бомбардировачи към бивша Югославия.А ние клекнахме веднага.Подлизуркото никой не уважава,а само го използва.Докато му върши работа.

    10:11 03.10.2025

  • 14 Русия

    0 0 Отговор
    Незнам за Какво ЕС са се зациклили по таз окраина да ставала членка ,тя по нито една критерия на ЕС за членство не отговаря , единствено имат некви природни ресурси и изход към море, но то скоро и това няма да имат

    10:11 03.10.2025

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор
    Ей затова гърците винаги са по-добре от нас . А българските евродепутати (щатско-турски слугини ) веднага щяха да одобрят каквото им спуснат от еврокомисията .

    10:13 03.10.2025

