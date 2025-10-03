Новини
Русия редовно заглушава британски военни сателити, предупреждава генерал от Обединеното кралство

3 Октомври, 2025 10:48 1 013 23

Съвместни маневри между Великобритания и САЩ в космоса демонстрират ново ниво на военно сътрудничество срещу заплахите от Москва.

Русия редовно заглушава британски военни сателити, предупреждава генерал от Обединеното кралство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия редовно се опитва да заглуши сигналите на британски военни сателити, заяви началникът на Космическото командване на Обединеното кралство генерал-майор Пол Тедман, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА, предава БТА.

В интервю за Би Би Си Тедман посочи, че руските сили "всяка седмица" се стремят да предизвикат нарушения във военните операции на Великобритания и внимателно наблюдават космическите средства на страната. „Нашите сателити са целенасочено заглушавани от руснаците“, добави той.

Великобритания разполага с шест военни сателита за комуникации и наблюдение, оборудвани с технологии за противодействие на заглушаване. Но британските космически апарати не са единствената мишена. Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Русия е следила два спътника „Интелстат“ (Intelsat), използвани от Бундесвера. „Те могат да заглушават, манипулират и да предизвикват кинетически смущения по сателитите“, каза Писториус на пресконференция в Берлин.

В отговор на нарастващите заплахи Великобритания и САЩ проведоха миналия месец първите си съвместни космически маневри. Военнослужещи от двете страни оцениха учението като значителна стъпка към засилване на сътрудничеството в отбраната на орбиталните системи.

Между 4 и 12 септември американски спътник извърши инспекция на британски космически апарат в рамките на операция „Олимпийски защитник“ - съвместен проект за защита на сателитите.

„Гордея се с постигнатия напредък заедно с нашите съюзници“, каза генерал Тедман. „Сега заедно извършваме авангардни операции в орбита, за да пазим и защитаваме общите ни национални и военни интереси в космоса.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    37 3 Отговор
    Не знаех, че само на англосаксите им е разрешено да заглушават сигнали :))))

    10:54 03.10.2025

  • 2 ВКС Русия

    28 3 Отговор
    Ингилизите да се радват,
    че още летят

    10:54 03.10.2025

  • 3 РУСНАЦИТЕ ИДВАТ❗❗❗

    33 1 Отговор
    Джеймс Форестал. Роден на 15 февруари 1892 г. в Мативан (сега Бейкън, Ню Йорк) - Джеймс Форестал се самоубива се на 22 май 1949 г. Той е първият министър на отбраната на САЩ. Той скочи от прозореца на психиатрията с викове: "РУСНАЦИТЕ ИДВАТ!".
    "руснаците идват, руснаците идват. Те са навсякъде. Видях руски войници".

    10:55 03.10.2025

  • 4 Казах

    19 2 Отговор
    Британските сателитоси треа редовно се заглушават!

    11:01 03.10.2025

  • 5 предателства към

    11 1 Отговор
    някой сигурно има . сателитите на генерала . сега на чарли какво ще докладва . глух и ням редовно . има едни нови . стелт сателитник . няма ни заглушаване ни сянка . ама е по скъп .

    11:02 03.10.2025

  • 6 ЮРО ФОРЕВЪР

    17 1 Отговор
    Бритите ходят като ТЛУХИ КУЧКИ сега.

    11:05 03.10.2025

  • 7 Да бе , да ! 😜

    16 2 Отговор
    " Великобритания и САЩ в космоса демонстрират ново ниво на военно сътрудничество " / Нищо ново няма . Понякога дори оставят впечатление , че Лондон управлява Сащ .

    Коментиран от #10

    11:05 03.10.2025

  • 8 Георги

    14 1 Отговор
    е какво очаквахте след като предоставяте тая информация на Украйна. Може да не ст забелязали, макар да сте от виновните, но Русия и Украйна са във война.

    11:07 03.10.2025

  • 9 Сандо

    15 1 Отговор
    Англетата се правят на обидена вдовица.

    11:07 03.10.2025

  • 10 Лопата Орешник

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе , да ! 😜":

    Ами не забравяй кой колонизира Америка! Наистина ли вярваш,че тия САЩ, където на село чешмата е по стара, управляват нещо си? САЩ е частен проект на Лондон, маскиран като държава!

    11:09 03.10.2025

  • 11 Я пък тоя

    15 1 Отговор
    И как разбраха че руснаците ги заглушават!?
    Ами ако са китайците!

    11:11 03.10.2025

  • 12 Нещо не и така

    15 1 Отговор
    Според инцестите от острова Русия живее в 17-ти век - а тогава сателити не е имало. Така че лъжат яко.

    11:12 03.10.2025

  • 13 си дзън

    5 8 Отговор
    Ами и укрите да започнат да заглушават руските. Да заглушиш сателит е най-лесната
    работа и най-евтината.

    11:12 03.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    И как разбраха че руснаците ги заглушават!?
    Ами ако са китайците!

    11:13 03.10.2025

  • 15 име

    9 1 Отговор
    Направо да ги свалят тия сателити. А защо не и да потапят острова.

    11:16 03.10.2025

  • 16 Мюмюн

    7 0 Отговор
    Че направете си сателитите. Това е началото при проектирането им!

    11:21 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    4 0 Отговор
    АМИ КАЛПАВИ ВИ СА САТЕЛИТИТЕ БЕ МУЦКА
    А ДА ПИТАМ ВИЕ ЗАГЛУШАВАТЕ ЛИ РУСКИТЕ ИЛИ НЯААА КАК
    А УКРАИНСКИТЕ САТЕЛИТИ КАК СА

    11:47 03.10.2025

  • 19 Вале-каро

    1 0 Отговор
    Просто не мога да повярвам . Хора които ползват външни тоалетни да знаят и могат да заглушават военни сателити.Това показва какви са им сателитите.

    11:52 03.10.2025

  • 20 Кара-ганов

    2 0 Отговор
    Аз направо щях да ги думна, както в космоса, така над Черно море, даже и на мястото където ги създават и откъдето ги командват.

    11:56 03.10.2025

  • 21 Майор Мишев

    1 0 Отговор
    Недай боже да стане война ,на момента руснаците са унищожили сателитите на янките са и след това прехвалените войни отвъд Голямата Вода ще са като слепци .

    11:57 03.10.2025

  • 22 Клати Курти

    1 0 Отговор
    Евалла на руснаците ,щом с чипове от перални ,тостери и микровълнови взеха и хайтек сателити да заглушават ,значи положението за на тю -тю- тю е яко натопорчено .

    12:00 03.10.2025

  • 23 В загавието

    0 0 Отговор
    "предупреждава" е манипулация за малоумни. Енглето може само да информира и/или да се оплаква. Колко това е истина е друг въпрос.

    12:03 03.10.2025

Новини по държави:
