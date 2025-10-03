Русия редовно заглушава британски военни сателити, предупреждава генерал от Обединеното кралство

Русия редовно се опитва да заглуши сигналите на британски военни сателити, заяви началникът на Космическото командване на Обединеното кралство генерал-майор Пол Тедман, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА, предава БТА.
В интервю за Би Би Си Тедман посочи, че руските сили "всяка седмица" се стремят да предизвикат нарушения във военните операции на Великобритания и внимателно наблюдават космическите средства на страната. „Нашите сателити са целенасочено заглушавани от руснаците“, добави той.
Великобритания разполага с шест военни сателита за комуникации и наблюдение, оборудвани с технологии за противодействие на заглушаване. Но британските космически апарати не са единствената мишена. Миналия месец германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Русия е следила два спътника „Интелстат“ (Intelsat), използвани от Бундесвера. „Те могат да заглушават, манипулират и да предизвикват кинетически смущения по сателитите“, каза Писториус на пресконференция в Берлин.
В отговор на нарастващите заплахи Великобритания и САЩ проведоха миналия месец първите си съвместни космически маневри. Военнослужещи от двете страни оцениха учението като значителна стъпка към засилване на сътрудничеството в отбраната на орбиталните системи.
Между 4 и 12 септември американски спътник извърши инспекция на британски космически апарат в рамките на операция „Олимпийски защитник“ - съвместен проект за защита на сателитите.
„Гордея се с постигнатия напредък заедно с нашите съюзници“, каза генерал Тедман. „Сега заедно извършваме авангардни операции в орбита, за да пазим и защитаваме общите ни национални и военни интереси в космоса.“
