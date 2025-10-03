Хиляди излизат на протести в Европа и по света срещу спирането на хуманитарната флотилия за Газа

Хиляди хора в множество европейски държави и в Мексико излязоха на протести срещу решението на Израел да спре флотилията с хуманитарна помощ за Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Над 400 активисти на борда на 41 плавателни съда бяха задържани от израелските власти, които се готвят да ги експулсират. Рано тази сутрин последният кораб от флотилията продължаваше своя път, според организаторите.

В мексиканската столица над 10 000 души с палестински знамена се събраха на централния площад, като в хода на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и полицията. Те се състояха в деня на годишнината от кървавото потушаване на студентските протести в Тлателолко през 1968 г. При сблъсъците пострадаха 94 полицаи и 29 протестиращи.

„Това не е война, това е геноцид“, скандираха множеството, настоявайки правителството да прекъсне всякакви връзки с Израел.

В Италия хиляди се включиха в протести, организирани по призив на синдикати за обща стачка. В Рим демонстрантите се събраха близо до Колизеума, изразявайки несъгласие с позицията на премиерката Джорджа Мелони в подкрепа на Израел.

В Барселона десетки протестиращи с палестински знамена се събраха на централен площад, скандирайки лозунги като „Газа, ти не си сама“, „Бойкот на Израел“ и „Свобода за Палестина“.

В Брюксел около 3 000 души се събраха пред Европейския парламент, носейки палестински знамена и традиционни куфии. Те разпънаха транспарант с призив: „Плавайте към Газа и прекъснете обсадата“.

В Дъблин стотици се събраха пред парламента, а в Хага демонстранти блокираха железопътна линия след сблъсъци с полицията. В Париж на площад „Република“ се проведе голям протест, организиран от крайнолявата партия „Непокорна Франция“, при който се скандираха призиви за освобождаване на флотилията и Палестина.

Подобни демонстрации се проведоха и в Марсилия, Лил, Рен и Гренобъл, а в Женева няколко хиляди протестиращи преминаха по улиците, запалиха огън и блокираха мост, преди да бъдат разпръснати от полицията. Женевските власти отчетоха около 3 000 участници, от които близо сто бяха маскирани. При инцидентите пострадаха петима полицаи.

В Куала Лумпур десетки се събраха пред посолството на САЩ, изразявайки протест.

Междувременно организацията „Репортери без граници“ осъди арестите на над 20 международни журналисти от израелските сили при спирането на флотилията и призова за тяхното незабавно освобождаване.

„Арестът на журналисти и възпрепятстването на тяхната работа представлява сериозно нарушение на правото на информация“, заяви Мартин Ру, ръководител на кризисния център на организацията.