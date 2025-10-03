Хиляди излизат на протести в Европа и по света срещу спирането на хуманитарната флотилия за Газа

Хиляди хора в множество европейски държави и в Мексико излязоха на протести срещу решението на Израел да спре флотилията с хуманитарна помощ за Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Над 400 активисти на борда на 41 плавателни съда бяха задържани от израелските власти, които се готвят да ги експулсират. Рано тази сутрин последният кораб от флотилията продължаваше своя път, според организаторите.
В мексиканската столица над 10 000 души с палестински знамена се събраха на централния площад, като в хода на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и полицията. Те се състояха в деня на годишнината от кървавото потушаване на студентските протести в Тлателолко през 1968 г. При сблъсъците пострадаха 94 полицаи и 29 протестиращи.
„Това не е война, това е геноцид“, скандираха множеството, настоявайки правителството да прекъсне всякакви връзки с Израел.
В Италия хиляди се включиха в протести, организирани по призив на синдикати за обща стачка. В Рим демонстрантите се събраха близо до Колизеума, изразявайки несъгласие с позицията на премиерката Джорджа Мелони в подкрепа на Израел.
В Барселона десетки протестиращи с палестински знамена се събраха на централен площад, скандирайки лозунги като „Газа, ти не си сама“, „Бойкот на Израел“ и „Свобода за Палестина“.
В Брюксел около 3 000 души се събраха пред Европейския парламент, носейки палестински знамена и традиционни куфии. Те разпънаха транспарант с призив: „Плавайте към Газа и прекъснете обсадата“.
В Дъблин стотици се събраха пред парламента, а в Хага демонстранти блокираха железопътна линия след сблъсъци с полицията. В Париж на площад „Република“ се проведе голям протест, организиран от крайнолявата партия „Непокорна Франция“, при който се скандираха призиви за освобождаване на флотилията и Палестина.
Подобни демонстрации се проведоха и в Марсилия, Лил, Рен и Гренобъл, а в Женева няколко хиляди протестиращи преминаха по улиците, запалиха огън и блокираха мост, преди да бъдат разпръснати от полицията. Женевските власти отчетоха около 3 000 участници, от които близо сто бяха маскирани. При инцидентите пострадаха петима полицаи.
В Куала Лумпур десетки се събраха пред посолството на САЩ, изразявайки протест.
Междувременно организацията „Репортери без граници“ осъди арестите на над 20 международни журналисти от израелските сили при спирането на флотилията и призова за тяхното незабавно освобождаване.
„Арестът на журналисти и възпрепятстването на тяхната работа представлява сериозно нарушение на правото на информация“, заяви Мартин Ру, ръководител на кризисния център на организацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:00 03.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #37
12:01 03.10.2025
3 Факти
Коментиран от #7
12:02 03.10.2025
4 Моше Шекелщайн
12:03 03.10.2025
5 тез заблуденяци с промити мозъци
срещу инфлацията поради
купуване на газ на тройни цени
харченето им на данъците им за бункера
и обедняването им и нахлуването на поток от пришълци
в страните им
12:03 03.10.2025
6 Я пък тоя
12:04 03.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вервайте ми!
12:05 03.10.2025
9 Мързеливи
12:05 03.10.2025
10 И за какво протестират
12:05 03.10.2025
11 си дзън
12:06 03.10.2025
12 Четвърта година
Коментиран от #15, #16
12:07 03.10.2025
13 Стенли
Коментиран от #19
12:07 03.10.2025
14 Тези
12:08 03.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 си дзън
До коментар #12 от "Четвърта година":Ами кво чакаш маа Кукло,излизай и протестирай !
12:11 03.10.2025
17 Спиро
12:12 03.10.2025
18 Международна изолация
12:14 03.10.2025
19 Мухаа ха!
До коментар #13 от "Стенли":Какви ги говориш,приятел? Не видя ли,че в основните медии,всички поканени" разбирачи" буквално изкарват хората,че тръгнали с пиар акция,едва ли не- платени от палестниците.То бива слага често,ама нашите нямат равни.Само не разбирам,в какви зависимости са,за да дърдорят подобни ди вотии.
Коментиран от #24
12:14 03.10.2025
20 Неадекватното премиерче, хотелиера
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
Коментиран от #31
12:16 03.10.2025
21 Стачка
12:18 03.10.2025
22 Неоспорим факт!
С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада
Коментиран от #28
12:18 03.10.2025
23 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
Коментиран от #29
12:18 03.10.2025
24 Стенли
До коментар #19 от "Мухаа ха!":Ами нали точно това казвам че тези наши управници дълбаят дъното по слугинаж
12:18 03.10.2025
25 Наблюдател
12:21 03.10.2025
26 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
12:21 03.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стига дрънка глупости бре
До коментар #22 от "Неоспорим факт!":Не те ли е срам! ...
12:23 03.10.2025
29 Жалки кремълски папагали 🤡
До коментар #23 от "Колко неадекватен трябва да си верно":Това колко седмици ти заповядаха от посоль да го пускаш ? 🤣🤣🤣
12:23 03.10.2025
30 Всички
12:25 03.10.2025
31 дЖилезку трябва да бъде моментално
До коментар #20 от "Неадекватното премиерче, хотелиера":арестуван. Без никакви компромиси. Призна че е съучастник на издирвани от МНС престъпници. Точка
12:25 03.10.2025
32 Куала Лумпур
12:25 03.10.2025
33 „Това не е война, това е геноцид“
12:30 03.10.2025
34 Само че
12:32 03.10.2025
35 Факти
12:32 03.10.2025
36 Неадекватното премиерче, хотелиера
12:32 03.10.2025
37 Ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не са ги пленили, а са арестувани. Грета вчера беше на летището в Париж депортирана.
12:33 03.10.2025
38 Факт
12:33 03.10.2025
39 Неадекватното премиерче, хотелиера
12:35 03.10.2025
40 Тиквеник от Банкя
12:38 03.10.2025
41 Срам ме е че съм българин
12:43 03.10.2025
42 стоян
12:46 03.10.2025
43 нали
13:00 03.10.2025
44 Овчев
1. Няма кой да организира такъв протест (в София).
2. Няма кой да го разреши.
Изводът е, че в България няма отговорните институции или хора, които да организират или разрешат такъв протест, поне в София.
13:03 03.10.2025
45 Българин
13:16 03.10.2025
46 кансер
13:19 03.10.2025
47 неутрален
Коментиран от #48
13:31 03.10.2025
48 Всеки е в правото си да иска
До коментар #47 от "неутрален":Каквото си иска. Примерно ти може да себереш няколко чфута и да организирате протести с искане за освобождаване на чфутовете заложници. Никой не ти оспорва това право, но ти да казваш какво да искат другите си е чфутска наглост.
13:45 03.10.2025