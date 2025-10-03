Новини
Словакия получи още два изтребителя F-16

3 Октомври, 2025 12:51

Братислава вече разполага със седем от общо 14 поръчани самолета

Словакия получи още два изтребителя F-16 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Още два изтребителя F-16 за Въоръжените сили на Словакия пристигнаха снощи във военната авиобаза „Кухиня“ в Братиславски окръг, съобщи националната агенция ТАСР, позовавайки се на Министерството на отбраната. Така страната вече има на разположение седем от общо 14 поръчани бойни самолета, предава БТА.

По данни на ведомството, последната доставка включва едноместен F-16 Block 70 и двуместен модел.

„Предстои процедура по административно и техническо приемане, след което самолетите ще бъдат включени в процеса на обучение“, уточняват от министерството.

Словакия подписа договора за 14 произведени в САЩ изтребителя F-16 C/D Block 70 в края на 2018 г. Доставките обаче се забавиха заради пандемията от COVID-19. Първият самолет бе получен миналото лято.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Този коментар е премахнат от модератор.

  2 Тагаренко

    Отговор
    На единия му изгорели платките а другият му тече горивото.

    12:53 03.10.2025

  3 бай Бай

    Отговор
    Я виж ти, за Фицо има, за Бокича и Певеца - нямаааа....

    Коментиран от #17

    12:53 03.10.2025

  4 Този коментар е премахнат от модератор.

  5 ккк

    Отговор
    то и ние полуяихме 2 и чакаме още ама не фъркат

    12:54 03.10.2025

  6 Ксаниба

    Отговор
    а нашият е ментак! Ще го ползвуваме за паметник на българо-американската "дружба:!!!

    12:54 03.10.2025

  7 Гост

    Отговор
    А Бойко разполага с три от 16 и то с теч на гориво и масло.

    Коментиран от #24

    12:54 03.10.2025

  8 Този коментар е премахнат от модератор.

  9 Делю Хайдутин

    Отговор
    Нали и нашите пътуваха заедно със словашките?

    12:54 03.10.2025

  10 оня с коня

    Отговор
    Словаците имат същата поръчка за 14 броя ф-16 блок 70 но са подали Документи преди нас,затова и ги получават по-рано.

    Коментиран от #16

    12:54 03.10.2025

  11 Сталин

    Отговор
    Няма по безмозъчно племе от цървулите ,Тиквата даде 5 милиарда за хвърчила от краварите преди 5 години и получихме само едно хвърчило и то със спукан резервоар

    Коментиран от #22

    12:55 03.10.2025

  12 приятелски съвет

    Отговор
    да внимават за платки от перални и пробити резервоари.че наште от два,два са малтретирани от 72 досега и премиера ни ни нарича БаЛХАРИ

    12:55 03.10.2025

  13 Българин

    Отговор
    Да те и у бугарско дойдоха и голям зор видоха докле пръхнат у небо

    12:55 03.10.2025

  14 Боруна Лом

    Отговор
    ЗАПРЯНОВ, НАШИТЕ ЩО ГИ НЯМА?А КАРАКАЧАНКАТА С КОЛКО МИЛИАРДА СЕ НАГУШИ?

    12:57 03.10.2025

  15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    Отговор
    Ама на снимката не е Фейк-16...

    12:57 03.10.2025

  16 Знаеш ли

    Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    НашТе дали ще дойдат за внуците ?
    Питам не за нещо друга,
    а дали ще има с кВо да си играят.

    Коментиран от #23

    12:59 03.10.2025

  17 Българин

    Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Ааа не така, има и още как, ние на макетата поне танкове за скраб им дадохме, а от америте получихме въздушно подкрепление от вятър

    12:59 03.10.2025

  18 Пенко Кубадински

    Отговор
    Гледам Путин- много зле изглежда. Лицето му бледо, на места със синкав отенък. Запътил се е към Ленин. Смяната в мавзолея идва.

    Коментиран от #34

    13:00 03.10.2025

  19 Българин

    Отговор
    Ааа не така, има и още как, ние на макетата поне танкове за скраб им дадохме, а от америте получихме въздушно подкрепление от вятър

    13:00 03.10.2025

  20 Димо

    Отговор
    А па кочината пратила на Иран вместо Су-35 износени МИГ -29

    Коментиран от #25

    13:02 03.10.2025

  21 Кеефф

    Отговор
    И при нас идват още два.

    Коментиран от #36

    13:02 03.10.2025

  22 име

    Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    ПроститеПарчета и ДайБълтлгария осигуриха даже по-скъп договор, с 40 милиона по-скъп. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети минаха като "подарък" от краварите.

    Коментиран от #26

    13:04 03.10.2025

  23 оня с коня

    Отговор

    До коментар #16 от "Знаеш ли":

    С Кого бързаш да воюваш?

    13:05 03.10.2025

  24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Третия кога дойде❓❗🤔

    13:06 03.10.2025

  25 име

    Отговор

    До коментар #20 от "Димо":

    Квото и да им пратят, поне лети и е изправно. Ква файда за нас като имаме супер модерен самолет от началото на 80те, който не лети?!

    13:06 03.10.2025

  26 Мавзолея на Путин

    Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Много лъгеш и то аджамийски . Има много по голям оръжеен пакет

    Коментиран от #40

    13:06 03.10.2025

  27 Ганчо Ганев

    Отговор
    Е, ама защо Словакия поръча Ф-16, нали миговете са по-хубави и летят по 40 години? Ама защо словашките ЕФ-ки са изправни, а нашите - не? Ама словашките Ф-16 са по хубави от нашите, нищо че и двата са Блок 70. А защо Словакия има вече 7 самолета, а ние 4? Някой каза, че нашите ЕФ-ки са кацнали в Португалия и сега ще ни ги подменят с 40 годишни бракми, вЕрно ли е?

    Коментиран от #31

    13:07 03.10.2025

  28 Дали не текат като нашите тарги!?

    Отговор
    Тези " модерни тенекии са си боклуци от преди 50 години, новото в тези е един китайски модул, всичко друго е пребоядисано старо тенеке!? Никога няма да литнат, няма и на кого да ги продадат, освен да стават на скрап, така поне няколко пилота ще останат живи!?

    13:08 03.10.2025

  29 И Киев е Руски

    Отговор
    Путин:Уплашихте ме предавам се ще преговарям с трето половите за справедлив мир

    13:08 03.10.2025

  30 некаф селяк

    Отговор
    и те ли чистак бърсак нови с течове като нашия :Д

    13:08 03.10.2025

  31 Пецо

    Отговор

    До коментар #27 от "Ганчо Ганев":

    Щото словаците не си дават дупарте толко лесно като нас, а сигурно и техните не са толкова скъпи като нашите :Д

    13:09 03.10.2025

  32 Трол

    Отговор
    Да са им честити изтребителите и със здраве да си ги шофират!

    13:10 03.10.2025

  33 Механик

    Отговор
    Тия поне дали хвърчат или като нашите???

    13:11 03.10.2025

  34 Арестович

    Отговор

    До коментар #18 от "Пенко Кубадински":

    да не виждаш зеленцки, че той си е почти до ленин - на един бункер разстояние!!!

    13:12 03.10.2025

  35 Фицо

    Отговор
    Немаме пари за Су !

    13:17 03.10.2025

  36 Попето

    Отговор

    До коментар #21 от "Кеефф":

    Идат, ама не се видят...

    13:18 03.10.2025

  37 Фицо

    Отговор
    Моя приятел Румен,ще ме учи да карам !

    13:19 03.10.2025

  38 Бай Шиле

    Отговор
    Те нашите са за авиомузея в Крумово!Ще ги подредим там и ще ги забърсваме от прахоляка...

    13:22 03.10.2025

  39 Фейк на часа

    Отговор
    Виждал съм цени на закупени Ф-35 от други държави съпоставими с нашите ф-16. Така и не разбрах - казаха, че решението да закупим американска техника е политическо, щом е така защо не взехме Ф-35, които са по-модерни самолети?

    Коментиран от #41

    13:25 03.10.2025

  40 име

    Отговор

    До коментар #26 от "Мавзолея на Путин":

    Данните ги има на сайта армимедия бг, статията се казва Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16. А ти пробвай да лъжеш другаде.

    13:27 03.10.2025

  41 име

    Отговор

    До коментар #39 от "Фейк на часа":

    От 2021 до 2024г ПП са смукнали над 800 милиона по линия на УСАИД. Нали трябва да си заработят по някакъв начин тези пари. Затова осигуриха още по-скъп договор за още 8 бр.Кен Еф16, договор за чертежи на БТРи, ядрени реактори и ракети.

    13:31 03.10.2025

  42 Тома

    Отговор
    Ако има бракувана ефка носете я при запрянката за музея

    13:40 03.10.2025

Новини по държави:
