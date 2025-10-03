Словакия получи още два изтребителя F-16

Още два изтребителя F-16 за Въоръжените сили на Словакия пристигнаха снощи във военната авиобаза „Кухиня“ в Братиславски окръг, съобщи националната агенция ТАСР, позовавайки се на Министерството на отбраната. Така страната вече има на разположение седем от общо 14 поръчани бойни самолета, предава БТА.

По данни на ведомството, последната доставка включва едноместен F-16 Block 70 и двуместен модел.

„Предстои процедура по административно и техническо приемане, след което самолетите ще бъдат включени в процеса на обучение“, уточняват от министерството.

Словакия подписа договора за 14 произведени в САЩ изтребителя F-16 C/D Block 70 в края на 2018 г. Доставките обаче се забавиха заради пандемията от COVID-19. Първият самолет бе получен миналото лято.