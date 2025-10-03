Словакия получи още два изтребителя F-16

Още два изтребителя F-16 за Въоръжените сили на Словакия пристигнаха снощи във военната авиобаза „Кухиня“ в Братиславски окръг, съобщи националната агенция ТАСР, позовавайки се на Министерството на отбраната. Така страната вече има на разположение седем от общо 14 поръчани бойни самолета, предава БТА.
По данни на ведомството, последната доставка включва едноместен F-16 Block 70 и двуместен модел.
„Предстои процедура по административно и техническо приемане, след което самолетите ще бъдат включени в процеса на обучение“, уточняват от министерството.
Словакия подписа договора за 14 произведени в САЩ изтребителя F-16 C/D Block 70 в края на 2018 г. Доставките обаче се забавиха заради пандемията от COVID-19. Първият самолет бе получен миналото лято.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тагаренко
12:53 03.10.2025
3 бай Бай
Коментиран от #17
12:53 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ккк
12:54 03.10.2025
6 Ксаниба
12:54 03.10.2025
7 Гост
Коментиран от #24
12:54 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Делю Хайдутин
12:54 03.10.2025
10 оня с коня
Коментиран от #16
12:54 03.10.2025
11 Сталин
Коментиран от #22
12:55 03.10.2025
12 приятелски съвет
12:55 03.10.2025
13 Българин
12:55 03.10.2025
14 Боруна Лом
12:57 03.10.2025
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:57 03.10.2025
16 Знаеш ли
До коментар #10 от "оня с коня":НашТе дали ще дойдат за внуците ?
Питам не за нещо друга,
а дали ще има с кВо да си играят.
Коментиран от #23
12:59 03.10.2025
17 Българин
До коментар #3 от "бай Бай":Ааа не така, има и още как, ние на макетата поне танкове за скраб им дадохме, а от америте получихме въздушно подкрепление от вятър
12:59 03.10.2025
18 Пенко Кубадински
Коментиран от #34
13:00 03.10.2025
19 Българин
13:00 03.10.2025
20 Димо
Коментиран от #25
13:02 03.10.2025
21 Кеефф
Коментиран от #36
13:02 03.10.2025
22 име
До коментар #11 от "Сталин":ПроститеПарчета и ДайБълтлгария осигуриха даже по-скъп договор, с 40 милиона по-скъп. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети минаха като "подарък" от краварите.
Коментиран от #26
13:04 03.10.2025
23 оня с коня
До коментар #16 от "Знаеш ли":С Кого бързаш да воюваш?
13:05 03.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Гост":Третия кога дойде❓❗🤔
13:06 03.10.2025
25 име
До коментар #20 от "Димо":Квото и да им пратят, поне лети и е изправно. Ква файда за нас като имаме супер модерен самолет от началото на 80те, който не лети?!
13:06 03.10.2025
26 Мавзолея на Путин
До коментар #22 от "име":Много лъгеш и то аджамийски . Има много по голям оръжеен пакет
Коментиран от #40
13:06 03.10.2025
27 Ганчо Ганев
Коментиран от #31
13:07 03.10.2025
28 Дали не текат като нашите тарги!?
13:08 03.10.2025
29 И Киев е Руски
13:08 03.10.2025
30 некаф селяк
13:08 03.10.2025
31 Пецо
До коментар #27 от "Ганчо Ганев":Щото словаците не си дават дупарте толко лесно като нас, а сигурно и техните не са толкова скъпи като нашите :Д
13:09 03.10.2025
32 Трол
13:10 03.10.2025
33 Механик
13:11 03.10.2025
34 Арестович
До коментар #18 от "Пенко Кубадински":да не виждаш зеленцки, че той си е почти до ленин - на един бункер разстояние!!!
13:12 03.10.2025
35 Фицо
13:17 03.10.2025
36 Попето
До коментар #21 от "Кеефф":Идат, ама не се видят...
13:18 03.10.2025
37 Фицо
13:19 03.10.2025
38 Бай Шиле
13:22 03.10.2025
39 Фейк на часа
Коментиран от #41
13:25 03.10.2025
40 име
До коментар #26 от "Мавзолея на Путин":Данните ги има на сайта армимедия бг, статията се казва Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16. А ти пробвай да лъжеш другаде.
13:27 03.10.2025
41 име
До коментар #39 от "Фейк на часа":От 2021 до 2024г ПП са смукнали над 800 милиона по линия на УСАИД. Нали трябва да си заработят по някакъв начин тези пари. Затова осигуриха още по-скъп договор за още 8 бр.Кен Еф16, договор за чертежи на БТРи, ядрени реактори и ракети.
13:31 03.10.2025
42 Тома
13:40 03.10.2025