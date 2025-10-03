Орбан: Европейската военна стратегия е обречена

Европейската военна стратегия е погрешна и ще се срине с тежки последици, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на националното радио „Лайош Кошут“, цитиран от агенция МТИ, предава БТА.
По думите му стратегията се основава на предположението, че ресурсите на Русия ще се изчерпат по-бързо от тези на Европа, което ще доведе до недостиг на средства за производство на оръжие. През това време Европа ще продължи да финансира и въоръжава Украйна, а руската икономика ще отслабне дотолкова, че „дори може да избухнат въстания“.
„При такъв сценарий Русия би могла да бъде принудена да се откаже от военните си цели, което да позволи на Украйна да възстанови териториите си“, коментира Орбан.
Той обаче подчерта, че Европа трябва ясно да отговори на два въпроса: „Колко дълго ще продължи този процес и на каква цена“.
Унгарският премиер изтъкна, че ежедневно загиват стотици хора, а стотици милиони евро се изразходват за войната. Той повтори, че унгарската позиция се основава на призив за примирие и мир, като единственият път напред са дипломатическите преговори.
1 Ъ........
е обречено !
Който се е хванал с нас,
хаир не е видял 😁
Коментиран от #2
13:23 03.10.2025
2 Орбан
До коментар #1 от "Ъ........":"Американският президент поиска мнението ми по този въпрос.
Отговорих, че изходът от войната е решен: руснаците спечелиха. Този въпрос е приключен“, заяви Орбан по телевизията.
„Неочаквано“ за Берлин и Брюксел: Макрон се противопостави на изземването на замразени руски активи.
Макрон се противопостави на предложението на Европейската комисия и Германия да се отпуснат 140 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи.
Френският президент направи това изявление преди срещата на върха на ЕС в Копенхаген, съобщава Politico.
Макрон подчерта, че конфискацията на замразени руски активи и използването им за подкрепа на Украйна би нарушила международното право, би рискувала да подкопае доверието в европейските финансови институции и би могла да изплаши инвеститорите.
Коментиран от #19
13:25 03.10.2025
3 Вичо
13:25 03.10.2025
4 кленя
13:26 03.10.2025
5 УКРАЙНА 🇺🇦
13:26 03.10.2025
6 Лопата "Орешник"
13:26 03.10.2025
7 Руснаков
13:26 03.10.2025
8 Зеленски
13:27 03.10.2025
9 Дон Маскарпоне
13:28 03.10.2025
10 Възpожденец 🇧🇬
Все едно унищожителя на всичко до, което се докосне-Делян Магнитски, да ти говори за стратегии и благосъстояние.
То между орбан и шиши голяма разлика няма.
Коментиран от #13
13:29 03.10.2025
11 Аре бе
Коментиран от #36
13:30 03.10.2025
12 Тома
13:30 03.10.2025
13 Стига с този
До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":Доказа се, че това е политическа поръчка, а този който го вкара там в момента излежава присъдата си за подкуп.
13:30 03.10.2025
14 Счетоводителя
13:31 03.10.2025
15 Съдията
13:31 03.10.2025
16 Б.си бokлyka !
13:31 03.10.2025
17 Путин
13:31 03.10.2025
18 Ксаниба
Коментиран от #24
13:32 03.10.2025
20 орбан Фашист руски
13:34 03.10.2025
21 :))))
13:34 03.10.2025
22 Голем стратег
13:35 03.10.2025
23 Реалист
Коментиран от #27, #39
13:35 03.10.2025
25 Наглост без край
13:36 03.10.2025
26 Боклук
13:38 03.10.2025
27 ФАКТ Е
До коментар #23 от "Реалист":Разликата е, че нерезът ШИШИ си бримчи свинката ТУТУ
Коментиран от #33
13:39 03.10.2025
28 Виц
13:39 03.10.2025
29 Питам само
13:40 03.10.2025
30 Емзеперикс
13:43 03.10.2025
31 000
13:45 03.10.2025
32 Българин 🇧🇬
13:45 03.10.2025
33 Видьо Видев
До коментар #27 от "ФАКТ Е":ТУ ТУ протестирал пред Светият Синод, че Господ саботирал ГЕРБ и Желязков! Преди ни мореше без дъжд, сега ни удави с дъжд!
13:46 03.10.2025
34 ЧОРБАН
13:47 03.10.2025
36 Счетоводителя
До коментар #11 от "Аре бе":С мнозинство се губи правото на равноправна държава да налага вето. България не пуска Македония в ЕС, заради неуредици в закони/конституция с българите там. Хърватия също е против Сърбия, Гърция срещу Турция и т.н. Какво би направил ти, ако имаш проблем в блока, че комшиите ти взимат решения без теб, да речем, че искат да си построят една беседка пред блока,барбекю,които ти не ползваш,навеси за колите им,но само за тях, стойки за велосипеди/мотори,да плащаш пари, че някой от тях има тример за трева и искат да им платиш, въпреки, че това е задължение на общината и за всичко това да плащаш без да ползваш, което не е в твой интерес и никой не те пита.Какво ще кажеш, коментирай?
13:47 03.10.2025
37 Коментар
13:47 03.10.2025
39 Реалист 1
До коментар #23 от "Реалист":Разликата е че Орбан работи за благото на Европа и унгарците , а Боко и Шиши - за интересите на Турция и САЩ . Кое не разбра ?!
13:48 03.10.2025
40 Вертоломей първи
13:49 03.10.2025