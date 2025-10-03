Новини
Орбан: Европейската военна стратегия е обречена

3 Октомври, 2025 13:21 774 40

Унгарският премиер предупреди за тежки последици и настоя за дипломатически преговори

Орбан: Европейската военна стратегия е обречена - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската военна стратегия е погрешна и ще се срине с тежки последици, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на националното радио „Лайош Кошут“, цитиран от агенция МТИ, предава БТА.

По думите му стратегията се основава на предположението, че ресурсите на Русия ще се изчерпат по-бързо от тези на Европа, което ще доведе до недостиг на средства за производство на оръжие. През това време Европа ще продължи да финансира и въоръжава Украйна, а руската икономика ще отслабне дотолкова, че „дори може да избухнат въстания“.

„При такъв сценарий Русия би могла да бъде принудена да се откаже от военните си цели, което да позволи на Украйна да възстанови териториите си“, коментира Орбан.

Той обаче подчерта, че Европа трябва ясно да отговори на два въпроса: „Колко дълго ще продължи този процес и на каква цена“.

Унгарският премиер изтъкна, че ежедневно загиват стотици хора, а стотици милиони евро се изразходват за войната. Той повтори, че унгарската позиция се основава на призив за примирие и мир, като единственият път напред са дипломатическите преговори.


Унгария
Оценка 4.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъ........

    21 3 Отговор
    То и временното явление ЕС
    е обречено !
    Който се е хванал с нас,
    хаир не е видял 😁

    Коментиран от #2

    13:23 03.10.2025

  • 2 Орбан

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъ........":

    "Американският президент поиска мнението ми по този въпрос.
    Отговорих, че изходът от войната е решен: руснаците спечелиха. Този въпрос е приключен“, заяви Орбан по телевизията.
    „Неочаквано“ за Берлин и Брюксел: Макрон се противопостави на изземването на замразени руски активи.
    Макрон се противопостави на предложението на Европейската комисия и Германия да се отпуснат 140 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи.
    Френският президент направи това изявление преди срещата на върха на ЕС в Копенхаген, съобщава Politico.
    Макрон подчерта, че конфискацията на замразени руски активи и използването им за подкрепа на Украйна би нарушила международното право, би рискувала да подкопае доверието в европейските финансови институции и би могла да изплаши инвеститорите.

    Коментиран от #19

    13:25 03.10.2025

  • 3 Вичо

    4 1 Отговор
    е голям стратег !

    13:25 03.10.2025

  • 4 кленя

    12 4 Отговор
    а бе орбане,я тва го знам още от 97а коги куневица подписа за реакторите на аеца че еврокофтора е обречен,ти ча сеги ли разбра че членството на нашите държави които бяха в сиф е да крепят падналите гащи на западните клоуни,трябва да се отъмнем от тия акушерки и да си бъдем самостоятелни държави търгуващи със нормалния свят извън еврокофтора и тръмпетните халюцинации

    13:26 03.10.2025

  • 5 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 14 Отговор
    Руски боклук

    13:26 03.10.2025

  • 6 Лопата "Орешник"

    11 3 Отговор
    Ще разберат,че е грешна, когато се намесят новите оръжия на руснаците или когато хората от ЕС се събудят и не изритат крадливият "елит"

    13:26 03.10.2025

  • 7 Руснаков

    3 13 Отговор
    Троянски,тези мисли сподели ли ги с Кремълският,нали сте ду.. и гащи.

    13:26 03.10.2025

  • 8 Зеленски

    14 1 Отговор
    Не хареса тази новина

    13:27 03.10.2025

  • 9 Дон Маскарпоне

    9 0 Отговор
    Приготвил съм си в мазето запаси за месец и едно уиски за сирените ако завият. Дано не се налага, но всеки ден става по-вероятно за съжаление.

    13:28 03.10.2025

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    5 11 Отговор
    Малко е комично човекът, който докара Унгария и унгарците до последно място по покупателна възможност да говори за стратегии.
    Все едно унищожителя на всичко до, което се докосне-Делян Магнитски, да ти говори за стратегии и благосъстояние.
    То между орбан и шиши голяма разлика няма.

    Коментиран от #13

    13:29 03.10.2025

  • 11 Аре бе

    3 9 Отговор
    ЕС да приемат решенията с мнозинство, а не с единодушие, и да му вземат думата на тоя.

    Коментиран от #36

    13:30 03.10.2025

  • 12 Тома

    8 1 Отговор
    Единственият европеец който е в час

    13:30 03.10.2025

  • 13 Стига с този

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Доказа се, че това е политическа поръчка, а този който го вкара там в момента излежава присъдата си за подкуп.

    13:30 03.10.2025

  • 14 Счетоводителя

    7 0 Отговор
    Бедните ще стават по-бедни, богатите по-богати

    13:31 03.10.2025

  • 15 Съдията

    6 1 Отговор
    Дали на европейските политикани им харесва или не, но нямат печеливш ход. САЩ и Русия се разбраха, а Западна(ла) Европа ще трябва да свиква с мисълта, че ще става все по-незначителна икономически и политически, а Украйна ще стане съвсем незначителна териториално.😂

    13:31 03.10.2025

  • 16 Б.си бokлyka !

    4 7 Отговор
    Корумпето орбан, на което даже бойко и шиши завиждат на откраднатото, с какви очи си позволява да говори изобщо ?

    13:31 03.10.2025

  • 17 Путин

    0 1 Отговор
    Орбан каза,че за 24 часа може да приключи Украйна !Жалко ,че не е с мен !

    13:31 03.10.2025

  • 18 Ксаниба

    4 2 Отговор
    от 100 г ойропа е хаериен тигър! Без фащ са са за никъде!!!

    Коментиран от #24

    13:32 03.10.2025

  • 20 орбан Фашист руски

    2 4 Отговор
    орбан Фашист руски

    13:34 03.10.2025

  • 21 :))))

    0 1 Отговор
    Орбан ходи при Путин ,да урежда ,,конфликта" !

    13:34 03.10.2025

  • 22 Голем стратег

    2 0 Отговор
    Затова Унгария има най-силната армия в ЕС !

    13:35 03.10.2025

  • 23 Реалист

    1 4 Отговор
    Гледам cвиHятa орбан, гледам нашата си, намагнитизирана cвиHя Шиши и не мога да намеря разлика .

    Коментиран от #27, #39

    13:35 03.10.2025

  • 25 Наглост без край

    3 4 Отговор
    Марш от Евросъюза, бе! Докога ще те търпят? Седи в ЕС, краде от него и работи срещу него. Подавай молба за напускане и беж да те няма!

    13:36 03.10.2025

  • 26 Боклук

    1 1 Отговор
    много има в ЕС !

    13:38 03.10.2025

  • 27 ФАКТ Е

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Реалист":

    Разликата е, че нерезът ШИШИ си бримчи свинката ТУТУ

    Коментиран от #33

    13:39 03.10.2025

  • 28 Виц

    2 1 Отговор
    Унгарец войник !

    13:39 03.10.2025

  • 29 Питам само

    3 2 Отговор
    Какъв "капацитет" в тази област е този противен, мазен толуп, че да му се обръща внимание?

    13:40 03.10.2025

  • 30 Емзеперикс

    0 2 Отговор
    Гейза Мейзга !

    13:43 03.10.2025

  • 31 000

    0 0 Отговор
    Да живее федерална губерния европейски съюз и нейния велик лидер урсула! ЕС НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ ФЕДЕРАТ!

    13:45 03.10.2025

  • 32 Българин 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Да не забравяме и причините : Русия провежда наказателна операция , провокирана от убийствата на хиляди цивилни , жени и деца извършени от киевската хунта . Вместо да бъдат съдени , украинските убийци завличат и ЕС към дъното .

    13:45 03.10.2025

  • 33 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ФАКТ Е":

    ТУ ТУ протестирал пред Светият Синод, че Господ саботирал ГЕРБ и Желязков! Преди ни мореше без дъжд, сега ни удави с дъжд!

    13:46 03.10.2025

  • 34 ЧОРБАН

    0 0 Отговор
    НЕ МИ КОМЕНТИРАЙ, А КАКВО ПРЕДЛАГАШ, ДА СИ РАЗТВОРИМ БУЗИТЕ КТО ТЕБ И ДА НИ Ч...Т ОТ ИЗТОК ЛИ

    13:47 03.10.2025

  • 36 Счетоводителя

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Аре бе":

    С мнозинство се губи правото на равноправна държава да налага вето. България не пуска Македония в ЕС, заради неуредици в закони/конституция с българите там. Хърватия също е против Сърбия, Гърция срещу Турция и т.н. Какво би направил ти, ако имаш проблем в блока, че комшиите ти взимат решения без теб, да речем, че искат да си построят една беседка пред блока,барбекю,които ти не ползваш,навеси за колите им,но само за тях, стойки за велосипеди/мотори,да плащаш пари, че някой от тях има тример за трева и искат да им платиш, въпреки, че това е задължение на общината и за всичко това да плащаш без да ползваш, което не е в твой интерес и никой не те пита.Какво ще кажеш, коментирай?

    13:47 03.10.2025

  • 37 Коментар

    1 0 Отговор
    Който е чувал израза "Храни куче да те лае" веднага ще се сети за този противен тип.

    13:47 03.10.2025

  • 39 Реалист 1

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Реалист":

    Разликата е че Орбан работи за благото на Европа и унгарците , а Боко и Шиши - за интересите на Турция и САЩ . Кое не разбра ?!

    13:48 03.10.2025

  • 40 Вертоломей първи

    0 0 Отговор
    Слава ОРБАН, Великан е !

    13:49 03.10.2025

