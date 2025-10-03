Орбан: Европейската военна стратегия е обречена

Европейската военна стратегия е погрешна и ще се срине с тежки последици, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на националното радио „Лайош Кошут“, цитиран от агенция МТИ, предава БТА.

По думите му стратегията се основава на предположението, че ресурсите на Русия ще се изчерпат по-бързо от тези на Европа, което ще доведе до недостиг на средства за производство на оръжие. През това време Европа ще продължи да финансира и въоръжава Украйна, а руската икономика ще отслабне дотолкова, че „дори може да избухнат въстания“.

„При такъв сценарий Русия би могла да бъде принудена да се откаже от военните си цели, което да позволи на Украйна да възстанови териториите си“, коментира Орбан.

Той обаче подчерта, че Европа трябва ясно да отговори на два въпроса: „Колко дълго ще продължи този процес и на каква цена“.

Унгарският премиер изтъкна, че ежедневно загиват стотици хора, а стотици милиони евро се изразходват за войната. Той повтори, че унгарската позиция се основава на призив за примирие и мир, като единственият път напред са дипломатическите преговори.