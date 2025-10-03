Новини
„Стената от дронове“ на ЕС разделя страните членки

3 Октомври, 2025 13:11 726 23

Инициативата на Урсула фон дер Лайен среща подкрепа на източния фланг, но буди скептицизъм за осъществимост и цена в останалата Европа

„Стената от дронове“ на ЕС разделя страните членки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Идеята на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за изграждането на т.нар. „стена от дронове“ срещу нарастващата руска заплаха предизвиква сериозни разногласия между държавите членки още преди проектът да бъде започнат, пише „Политико“, предава News.bg.

Фон дер Лайен представи концепцията за мрежа от радари и системи за прихващане в речта си за състоянието на Съюза през септември, позовавайки се на инциденти с руски безпилотни апарати над Полша, Румъния и Северна Европа.

За балтийските страни и Полша предложението изглежда като адекватен отговор на нарастващата заплаха. Но държавите, по-отдалечени от Русия, изразяват резерви за неговата осъществимост и цена, както и за това дали не представлява опит за ограничаване на националния контрол върху отбранителната политика в полза на Брюксел.

„Дроновете и антидроновете са приоритет“, заяви френският президент Еманюел Макрон. „Но трябва да сме реалисти – Европа няма как да изгради перфектна стена по граница от 3000 километра.“

Комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс защити идеята, като посочи, че първоначалният план за защита на Полша и Балтийските страни ще струва около 1 милиард евро и може да бъде реализиран за по-малко от година. Той обаче уточни, че терминът „стена“ може да създаде погрешна представа: „Това няма да е нова линия Мажино.“

Скептицизъм изразяват и евродепутати. „Стената от дронове няма да ни защити от кибератаки, нито ще реши проблемите с производството на боеприпаси или сложните правила за взаимодействие“, предупреди Хана Нойман от групата на Зелените.

Спорът се задълбочава, тъй като Брюксел и източноевропейските държави искат финансиране от ЕС, което изисква единодушно съгласие. Южните страни настояват европейските отбранителни проекти да носят полза за целия блок, а не само за източния му фланг.

„Проявихме солидарност в кризите с COVID, миграцията и икономиката. Сега е моментът да я покажем и в сигурността“, заяви финландският премиер Петери Орпо.

Въпреки разногласията, лидерите на ЕС приеха предложението на Комисията, което означава, че проектът ще бъде реализиран под някаква форма. Подробности за срокове, разходи и технически параметри обаче все още не са уточнени.

„Не ме интересува името, стига да работи“, каза датският премиер Мете Фредериксен, използвайки формулировката „европейска мрежа от мерки срещу дронове“.

Въпреки че никой не очаква подобна система да елиминира напълно риска, източноевропейските лидери настояват за действия. „Няма 100 процента гаранции за сигурност. Но Европа и НАТО трябва да търсят методи, които максимизират нашата защита“, заяви полският премиер Доналд Туск.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Трябва стена на черноморието че се издави народа.

    13:12 03.10.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    1 16 Отговор
    Смерть антихристу путину!Европа срещу дявола!И България без една шепа путиноиди е срещу рашизма.

    Коментиран от #9

    13:13 03.10.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    18 1 Отговор
    Фрау фон SS не и ли стигнаха
    десетте милиарда, които открадна
    по време на Ковид фашизма,
    че сега и дробове....... ❗

    Коментиран от #6

    13:13 03.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    16 0 Отговор
    Наш Джилязко вече си направи стена с водопад.

    13:13 03.10.2025

  • 5 пешо

    16 0 Отговор
    от цялата работа вещицата ще гепи милиарди

    13:14 03.10.2025

  • 6 Апетитът...

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    ... идва с яденето!!! Древна поговорка!!!

    13:14 03.10.2025

  • 7 кленя

    15 0 Отговор
    явно нема тугли и вар за стената,еврокптора е опоскал и резервите си и сега е само по килотите на акушерката

    13:15 03.10.2025

  • 8 Хипотетично

    4 5 Отговор
    Страните , където няма руско говорящи, смятат, че като се снишат, бурята ще ги отмине и са забравили за студената война.

    13:15 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 123456

    9 1 Отговор
    Хора с болна фантазия!

    13:16 03.10.2025

  • 11 Ксаниба

    12 1 Отговор
    на орсула стена от дронове и дъжд от тухли са и малко!!!

    13:16 03.10.2025

  • 12 мунчо в затвора!

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мальовица":

    Само 25% подкрепят сатаната путлер.Кретени като тоя.

    Коментиран от #17

    13:18 03.10.2025

  • 13 оня с коня

    5 2 Отговор
    мелий каква красива жена с малко дупенце и без никакви цици е тая мърсуула

    как е кърмила тия седем деца? от къде ли са бозаеели?

    Коментиран от #15

    13:18 03.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    СПРЕТЕ СЕ БЕ! ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА НЕ Е РУСИЯ,А ЕСЕСССЕС УПРАВАТА! РАЗБЕРЕТЕ ГООО!

    13:21 03.10.2025

  • 15 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    ЯВНО ОТ ДЕДО ВИ Я

    13:23 03.10.2025

  • 16 име

    3 0 Отговор
    Mърсyлa e разпуснала нещо редиците, щом някои хора така открито си позволяват да роптаят срещу поредната схема за милиарди.

    13:23 03.10.2025

  • 17 Εβροмин ΔиΛи

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо в затвора!":

    Путин има над 80% поддръжка от руснаците.
    Кажи колко имат мИкрон, Урсуланка, Мерц....😁

    13:27 03.10.2025

  • 18 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Първият въпрос е както каква се изживява г-жа гинеколожката та иска стена от дронове -като главнокомандващ НАТО или като шеф на м-вото отбраната на ЕС!?Тя беше вече м-р на отбраната на Германия и всички знаят какво се получи!?А основанието за изграждане на стена от дронове е нещо като епруветката с бял прах от Садам Хюсеин !?Това още отсега се очертава като поредния резил но изглежда главния въпрос ще бъде не самият резил а доколко такива като г-жа Урсула могат да бъдат безсрамни безочливи безсъвестни и безогледни!?

    13:30 03.10.2025

  • 19 "Стената от дронове“ ...

    4 0 Отговор
    "Небесен европейски купол" .... ама само в кратуните на тея ненормалници

    13:32 03.10.2025

  • 20 нннн

    4 1 Отговор
    Никой не е доказал, че дроновете са руски.

    13:32 03.10.2025

  • 21 Тома

    5 0 Отговор
    Вчера Путин им обеща че повече дронове няма да им пуска.Даже и до Лисабон

    13:33 03.10.2025

  • 22 Баш Балък

    3 0 Отговор
    Ееееей пак измислиха схема за крадене. Мани че и ние сме в кюпа.

    13:34 03.10.2025

  • 23 стоян георгиев πи4оka

    0 0 Отговор
    Щурмбанфюрер Фон дер Лай Ненн щяла била да изхражда стена от дронове 😂😂😂 .

    13:43 03.10.2025

