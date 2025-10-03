Новини
Мерц: Нови съюзи от автократи се формират срещу нас
  Тема: Украйна

Мерц: Нови съюзи от автократи се формират срещу нас

3 Октомври, 2025 23:40 952 23

  • русия-
  • фридрих мерц-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • германия

След векове на конфликти съседите Франция и Германия сега са партньори, заяви Макрон

Мерц: Нови съюзи от автократи се формират срещу нас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Германия и Франция отбелязаха днес заедно 35 години от обединението на Германия и Деня на германското единство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че Европа трябва да направи повече срещу нелибералните, антиимиграционни партии, които се изкачват нагоре в социологическите проучвания, отчасти успяват да съживят страдащата икономика на континента.

Още новини от Украйна

"Нови съюзи от автократи се формират срещу нас и атакуват либералната демокрация като начин на живот", заяви Мерц пред аудиторията на тържество в град Саарбрюкен, на границата с Франция.

"Изправени пред завръщащото се "просвещение на тъмните сили" (...), за нас има и път и към ново просвещение", каза Макрон, цитиран от Ройтерс. Той посочи, че това ново просвещение идва от това да обичаш културата, музиката, литературата, дискусиите и дебатите, да вярваш, че уважението и знанието са по-силни от омразата и гнева.

Мерц предупреди, че икономическите проблеми на Европейския съюз са довели до формирането на крайнодесни националистически партии, които предлагат радикални решения в разрез с демокрацията.

"Годините на незаконна и ненасочена имиграция в Германия поляризираха страната", заяви Мерц, призовавайки гражданите на страната да осъзнаят колко е ценно да живееш в демокрация при върховенство на закона. "Политиката, държавата, правителството носят своята отговорност", каза канцлерът.

"Но степента на предизвикателството трябва да бъде разбрана от всички нас, от всеки гражданин на нашата страна", добави Мерц, цитиран от Ройтерс.

Макрон на свой ред призова демокрацията в Европа да бъде защитена и даде за пример френско-германското приятелство, информира ДПА. След векове на конфликти съседите Франция и Германия сега са партньори, отбеляза той. "Войната между нас вече не съществува", заяви Макрон, като дефинира двустранните отношения като "голямо постижение за днешна Европа".

Главните тържества по случай Деня на германското единство се провеждат всяка година в различна германска провинция, като тази година е редът на Саарланд. Макрон бе почетен гост на събитието.

Федерална република Германия (ФРГ) и Германската демократична република (ГДР) се обединиха на 3 октомври 1990 г., като обединена Германия прие името на ФРГ.

В 30-минутната си реч Макрон посочи, че войната все пак се е завърнала на континента, имайки предвид агресията на Русия срещу Украйна, продължаваща вече над три години и половина.

"За нещастие още веднъж се оказахме във време на конфронтация. Изправени пред нея, успяхме да останем единни", заяви френският държавен глава.

Той обърна внимание, че за първи път Европа се оформя като военна сила - но не за да води война, а за защитава територията и ценностите си.

Макрон предупреди, че европейската демокрация е поставена под натиск не само от външни заплахи, но и отвътре, посочвайки, че доверието в правителствата намалява и се увеличават съмненията в спазването на върховенството на закона.

Уважителният публичен дебат е отстъпил място на изпълнения с омраза спор, подклаждан чрез социалните медии, акцентира президентът на Франция.

"Ако ние, европейците, не се събудим и не кажем: "Искаме да си върнем контрола върху нашата демокрация", то тогава мога да ви кажа, че след десет години всички онези, които действат по тази схема, ще са победители", продължи Макрон. "И ще бъдем континент като всички останали - ще преливаме от теоретици на конспирацията, екстремисти, врява и гняв", обобщи той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    8 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:41 03.10.2025

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    Превод :
    Шмъркц и Макрон си отстояват правото някой да ги аве !!!

    23:42 03.10.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    10 1 Отговор
    На ДрегарЕтЕ Мерц, мИкрон,Фрау фон SS......
    им остава само да издигат лозунги 😁

    23:49 03.10.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    333 ЗА ВСИЧКИ 88 (ХАЙЛ ХИТЛЕР НН)

    23:51 03.10.2025

  • 5 Сърп и чук

    12 1 Отговор
    Е га ти лицемерието,САЩ избомбиха Япония, сума ти жертви и радиацията там не се очертава да свърши скоро, носят си последствията 80 г., сигурно още толкова ще има,но уж станаха "приятели" в името на мира,лелеее, сега тези боклуци се правят и те на приятели...е га ти...СВО показа истинските лица на всички

    23:52 03.10.2025

  • 6 Хер Флик

    6 1 Отговор
    Зиг хайл, Мерц

    23:53 03.10.2025

  • 7 Никой

    8 1 Отговор
    ЕС е неуспешен проект. Какво искаха. И те не знаят.

    Коментиран от #13

    23:54 03.10.2025

  • 8 Майна

    7 3 Отговор
    За всички в Германия вече е ясно- обединена Германия вече е ..разделяща се- Източна и Западна.
    Аз съм в по- умната и борбена - тази на " осите" !
    Наздраве за тази -DDR!

    23:59 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 горски

    9 1 Отговор
    Мерц, вземай каската и отивай на първа бойна линия! Немците са най-големите уникуми, сами се простреляха в крака, взривявайки тръбите за газ. Германският канцлер: Не сме във война, но вече не сме и в мир с Русия и много ми се иска до Т-34 пред Райхстага да се паркира и един Т-90. "Война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той". Някой да му припомни, че Украйна не е член на ЕС и НАТО. Така, че оти се бутаме в чужд проблем. И защо продължава ЕС да се държи все едно са водещата сила в света? Много е тъпо и нагло да говориш, че Русия е искала да дестабилизира ЕС, когато всъщност ЕС е започнал опитите да дестабилизира Русия и то много преди това. Русия през 90-те години си изтегли войските от Берлин... Мирно без да гръмне и една пушка и без да има нито една жертва ! Въпреки, че беше с танковете си почти 40 години Там ! НО, американците НЕ го Направиха ..ТЕ са още в Рамщайн ..Нали? Просто, си тръгна срещу НИЩО , направи ви подарък върна ви цялата Източна Германия със цялата територия и близо 16 милиона население. Направи го САМО срещу едно Обещание , че НАТО няма да се разширява към нейните граници ! НО , после НАТО се разшири на 5 вълни и отговорът беше НАГЪЛ , отговори им се , че тази договорка била САМО на думи и нямало НИЩО подписано на документи.

    Коментиран от #19

    00:00 04.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ПУТИН ВЧЕРА МНОГО ОПРЕДЕЛИ БЪДЕЩЕТО НА ЕС
    ....
    " ИМАТ ИКОНОМИЧЕСКИ И МИГРАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПОЧВАТ ДА СЕ СПАРУЖВАТ
    ( СКАПВАТ КАТО СТАР ЗАРЗАВАТ)"
    .....
    ВЪПРОСА Е АКО СЕ РАЗПАДНЕ ЕС , ПАК ЛИ ЩЕ ОБМЕНЯМЕ ПАРИТЕ И В КВО?

    00:01 04.10.2025

  • 12 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Дават гражданство на мирийци, мафганистанци, те почват да трепат коренното население... Сега къде ми е Демокрацията?? Големи боклуци, големи...

    00:04 04.10.2025

  • 13 Искаха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Да яздят, но бяха наяздени!

    00:04 04.10.2025

  • 14 Автократи, Технократи

    3 0 Отговор
    Мара да не се намира в съседна Данайска Република? Ало, марш в Гърция да се изживяваш на гъркиня, пацавуро!

    00:15 04.10.2025

  • 15 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Либерраските неадекваттници протестират, че нормалните хора вече се организират и искат да си върнат малкото останала нормалност в страните си. Култура, бели магистрали на корем, музика и голли хоррца са им в чуттурите на желаещите "управници", но едните загубиха колониите си, а неммччугите икдустрията и авомобилопроизводството си. Сега трябва да убедят паппллачта, която им се натрессе с нилиони и я издържат, да затягат коланите, за да има пари за укропитецците. Но нещо им е трудно убеждаването.

    00:17 04.10.2025

  • 16 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Тоя си унищожава държавата и после коймисра в гащите.. Ония дядоеб същия.

    00:24 04.10.2025

  • 17 Голям Мерц

    0 5 Отговор
    Мерц, освен че е два метра дълъг, има и пет пъти повече мозък от Путин, и то качествен, работещ мозък- не пихтия като на джуджето.

    00:30 04.10.2025

  • 18 Пабеда на кукуво лято

    0 0 Отговор
    Ще каже, че Русия е победила Германия, когато германците почнат да карат руски автомобили🤣🤣🤣. Точно никога. 😂

    00:32 04.10.2025

  • 19 Искандер М

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "горски":

    И ти давам 6+

    Коментиран от #20

    00:38 04.10.2025

  • 20 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Искандер М":

    Много ти благодаря, бъди жив и здрав!

    Коментиран от #21

    00:45 04.10.2025

  • 21 Искандер М

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Живи и здрави.

    00:51 04.10.2025

  • 22 Уса

    0 0 Отговор
    САЩ ви мрази предайте се

    00:53 04.10.2025

  • 23 Ф16

    0 0 Отговор
    Ами аз по "автократски" съюз от ЕС и бай Дончовата Америка не съм вуждал.
    Взеха парите, а самолети... няма. И ни забраниха са се иплакваме

    01:02 04.10.2025

