Мерц: Нови съюзи от автократи се формират срещу нас

Лидерите на Германия и Франция отбелязаха днес заедно 35 години от обединението на Германия и Деня на германското единство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че Европа трябва да направи повече срещу нелибералните, антиимиграционни партии, които се изкачват нагоре в социологическите проучвания, отчасти успяват да съживят страдащата икономика на континента.

"Нови съюзи от автократи се формират срещу нас и атакуват либералната демокрация като начин на живот", заяви Мерц пред аудиторията на тържество в град Саарбрюкен, на границата с Франция.

"Изправени пред завръщащото се "просвещение на тъмните сили" (...), за нас има и път и към ново просвещение", каза Макрон, цитиран от Ройтерс. Той посочи, че това ново просвещение идва от това да обичаш културата, музиката, литературата, дискусиите и дебатите, да вярваш, че уважението и знанието са по-силни от омразата и гнева.

Мерц предупреди, че икономическите проблеми на Европейския съюз са довели до формирането на крайнодесни националистически партии, които предлагат радикални решения в разрез с демокрацията.

"Годините на незаконна и ненасочена имиграция в Германия поляризираха страната", заяви Мерц, призовавайки гражданите на страната да осъзнаят колко е ценно да живееш в демокрация при върховенство на закона. "Политиката, държавата, правителството носят своята отговорност", каза канцлерът.

"Но степента на предизвикателството трябва да бъде разбрана от всички нас, от всеки гражданин на нашата страна", добави Мерц, цитиран от Ройтерс.

Макрон на свой ред призова демокрацията в Европа да бъде защитена и даде за пример френско-германското приятелство, информира ДПА. След векове на конфликти съседите Франция и Германия сега са партньори, отбеляза той. "Войната между нас вече не съществува", заяви Макрон, като дефинира двустранните отношения като "голямо постижение за днешна Европа".

Главните тържества по случай Деня на германското единство се провеждат всяка година в различна германска провинция, като тази година е редът на Саарланд. Макрон бе почетен гост на събитието.

Федерална република Германия (ФРГ) и Германската демократична република (ГДР) се обединиха на 3 октомври 1990 г., като обединена Германия прие името на ФРГ.

В 30-минутната си реч Макрон посочи, че войната все пак се е завърнала на континента, имайки предвид агресията на Русия срещу Украйна, продължаваща вече над три години и половина.

"За нещастие още веднъж се оказахме във време на конфронтация. Изправени пред нея, успяхме да останем единни", заяви френският държавен глава.

Той обърна внимание, че за първи път Европа се оформя като военна сила - но не за да води война, а за защитава територията и ценностите си.

Макрон предупреди, че европейската демокрация е поставена под натиск не само от външни заплахи, но и отвътре, посочвайки, че доверието в правителствата намалява и се увеличават съмненията в спазването на върховенството на закона.

Уважителният публичен дебат е отстъпил място на изпълнения с омраза спор, подклаждан чрез социалните медии, акцентира президентът на Франция.

"Ако ние, европейците, не се събудим и не кажем: "Искаме да си върнем контрола върху нашата демокрация", то тогава мога да ви кажа, че след десет години всички онези, които действат по тази схема, ще са победители", продължи Макрон. "И ще бъдем континент като всички останали - ще преливаме от теоретици на конспирацията, екстремисти, врява и гняв", обобщи той.