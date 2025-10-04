Мъж застреля двама с "Калашников" в Ница

Двама души бяха убити, а петима други бяха ранени при стрелба в квартал Мулен, разположен близо до летището, в западната част на френския град Ница, съобщиха от префектурата Алпи-Маритим.
„Тази вечер в квартал Мулен в Ница е възникнала престрелка. Двама души бяха убити, а други двама са в тежко състояние. Трима са леко ранени. Правоохранителните органи и спасителните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявление на префектурата, публикувано на страницата ѝ във Facebook.
Префектурата добави, че министърът на вътрешните работи Бруно Ретаиллод е разпоредил разполагането на допълнителни полицейски части в района, за да се гарантира редът.
Според Nice Matin мъж е открил огън с автомат „Калашников“, след като е излязъл от кола, в която се придвижвал като пътник. Предполага се, че случилото се може да е инцидент, свързан с търговия с наркотици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #6
05:04 04.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
05:07 04.10.2025
3 Непременно трябва
05:33 04.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:02 04.10.2025
5 Това е само началото
06:25 04.10.2025
6 Георги
До коментар #1 от "Любопитен":не, руски си е. Даже шофьорът е бил Путин ама го премълчават.
06:46 04.10.2025
7 любопитен
06:48 04.10.2025