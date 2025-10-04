Новини
Мъж застреля двама с "Калашников" в Ница

Мъж застреля двама с "Калашников" в Ница

4 Октомври, 2025 04:36, обновена 4 Октомври, 2025 04:43 1 008 7

  • ница-
  • стрелба-
  • загинали-
  • франция

Други петима са ранени при инцидента в квартал Мулен на френския град

Мъж застреля двама с "Калашников" в Ница - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити, а петима други бяха ранени при стрелба в квартал Мулен, разположен близо до летището, в западната част на френския град Ница, съобщиха от префектурата Алпи-Маритим.

„Тази вечер в квартал Мулен в Ница е възникнала престрелка. Двама души бяха убити, а други двама са в тежко състояние. Трима са леко ранени. Правоохранителните органи и спасителните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявление на префектурата, публикувано на страницата ѝ във Facebook.

View this post on Instagram

A post shared by ILTV Israel News 🇮🇱 (@iltv_israel)


Префектурата добави, че министърът на вътрешните работи Бруно Ретаиллод е разпоредил разполагането на допълнителни полицейски части в района, за да се гарантира редът.

Според Nice Matin мъж е открил огън с автомат „Калашников“, след като е излязъл от кола, в която се придвижвал като пътник. Предполага се, че случилото се може да е инцидент, свързан с търговия с наркотици.


Франция
  • 1 Любопитен

    8 0 Отговор
    Автомата от българските заводи ли е?

    Коментиран от #6

    05:04 04.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Спор за паркомясто?🦧🕌🦃🕌🦧

    05:07 04.10.2025

  • 3 Непременно трябва

    12 0 Отговор
    да се спомене вида на оръжието... Значи "Калашников: (АК-47?), руско оръжие, Русия и хоп - Путин... Даа, какви асоциации възникват след подобни статии...

    05:33 04.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    путин е виновен , няма кой друг да е

    06:02 04.10.2025

  • 5 Това е само началото

    4 0 Отговор
    Слабото и хаотично управление е причината за такива инциденти. Престъпниците ще стават все по-дръзки, а властта все по-безсилна да се справя с тях. Вместо да въведат ред в страните си, евролидерите се занимават с проблемите на Украйна и правят каквото им каже Зеленски. Жалка картина.

    06:25 04.10.2025

  • 6 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    не, руски си е. Даже шофьорът е бил Путин ама го премълчават.

    06:46 04.10.2025

  • 7 любопитен

    1 0 Отговор
    Мигрирал сърдечен хирург или инженер?

    06:48 04.10.2025

