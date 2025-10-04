Путин определи основните задачи на Космическите сили на Русия

Президентът Владимир Путин поздрави военните с Деня на Космическите сили и отбеляза значителния им принос за отбранителната способност на Русия.
„Уверен съм, че ще продължите твърдо да защитавате стратегическите интереси на нашата държава, да допринасяте значително за изпълнението на националната космическа програма и да осигурявате отбранителната способност на Родината“, се казва в телеграмата, публикувана на уебсайта на Кремъл.
Той подчерта, че Аерокосмическите сили "внимателно съхраняват и развиват славните традиции на своите предшественици".
Путин определи основните им задачи като управление на военни и двойно предназначени спътникови групи, идентифициране на заплахи в космоса и ефективно противодействие срещу тях.
Президентът по-рано отбеляза, че личният състав, войниците и офицерите от Въздушно-космическите сили са демонстрирали "смелост и храброст по време на специалната операция, извършили са хиляди бойни полети и са демонстрирали най-високо ниво на умение при решаване на поставените задачи".
