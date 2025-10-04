Новини
Путин определи основните задачи на Космическите сили на Русия

Путин определи основните задачи на Космическите сили на Русия

4 Октомври, 2025 09:36

Президентът поздрави военните с професионалния им празник

Путин определи основните задачи на Космическите сили на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Владимир Путин поздрави военните с Деня на Космическите сили и отбеляза значителния им принос за отбранителната способност на Русия.

„Уверен съм, че ще продължите твърдо да защитавате стратегическите интереси на нашата държава, да допринасяте значително за изпълнението на националната космическа програма и да осигурявате отбранителната способност на Родината“, се казва в телеграмата, публикувана на уебсайта на Кремъл.

Той подчерта, че Аерокосмическите сили "внимателно съхраняват и развиват славните традиции на своите предшественици".

Путин определи основните им задачи като управление на военни и двойно предназначени спътникови групи, идентифициране на заплахи в космоса и ефективно противодействие срещу тях.

Президентът по-рано отбеляза, че личният състав, войниците и офицерите от Въздушно-космическите сили са демонстрирали "смелост и храброст по време на специалната операция, извършили са хиляди бойни полети и са демонстрирали най-високо ниво на умение при решаване на поставените задачи".


Русия
  • 1 си дзън

    18 18 Отговор
    Путин определи основните задачи на Космическите сили на Русия - през
    2026 да уцелят Луната от раз.

    Коментиран от #6

    09:42 04.10.2025

  • 2 Пич

    6 3 Отговор
    Много интересни неща мога да ви кажа за истинските задачи на космическите сили на Русия и САЩ , но когато дойде подходяща тема !

    Коментиран от #48

    09:42 04.10.2025

  • 3 Путин

    15 17 Отговор
    Трябва да бъде канонизиран от православната църква и обявен за Светец за борбата му срещу сатанистите.

    Коментиран от #7, #15, #26

    09:43 04.10.2025

  • 4 Купейките го тачат понеже и те са много

    16 15 Отговор
    Най-многоходовия Президент на Бензиностанцията в цялата й история.. Бензиностанция в която заради мнгоходовост няма дори... бензин.

    Коментиран от #8

    09:44 04.10.2025

  • 5 оня

    13 11 Отговор
    Да им е честит празника на военните от Космическите сили на Русия !

    09:45 04.10.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кога ще се видим пак с теδ
    на лунна светлина, скъпа ?😘

    Коментиран от #22, #41

    09:45 04.10.2025

  • 7 По строежите търсят многоходови

    15 10 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    С такава "борба" Бензиностанцията остана без бензин и без мъже. Не го разбирате, защото сте многоходови.

    Коментиран от #16

    09:45 04.10.2025

  • 8 си дзън

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Купейките го тачат понеже и те са много":

    Снощи укрите думнали руската рафинерия КИНЕФ.

    Коментиран от #29

    09:46 04.10.2025

  • 9 Путлер от мазето

    16 7 Отговор
    Добро утро многоходови копейки!

    09:46 04.10.2025

  • 10 стоян

    11 9 Отговор
    Има ли значение какво е казал хартиения тигър от снимката - всички се подиграват с него

    Коментиран от #27

    09:47 04.10.2025

  • 11 Руски милиционер с токчета и ботокс

    11 8 Отговор
    Многоховоди сме, понеже сме глупави и страхливи

    09:47 04.10.2025

  • 12 Симпатизант

    6 6 Отговор
    Давай Страна Огромна.........я

    Коментиран от #20

    09:48 04.10.2025

  • 13 Уникално

    7 7 Отговор
    Малеее,колко ли перални ще са нужни? Последния път си ракетата разбиха ва Луната ,като кравешко

    09:48 04.10.2025

  • 14 Нов Афганистан

    13 10 Отговор
    4 г не могат да победят Украйна, бакшишът си върти синджирчето, ватите без ръце и крака

    Коментиран от #21

    09:48 04.10.2025

  • 16 Урсуланчо

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "По строежите търсят многоходови":

    мЧи то и из колективния западНАЛ
    не останаха мъже δρε Δβупосочен .
    Добре, че са хабиби–тата,
    че долу-горе да им поддържат
    популацията 😁

    Коментиран от #43

    09:49 04.10.2025

  • 17 ими

    6 5 Отговор
    Сваляй сателитите на краварите и островните poдocмecители. Може и острова да го потопити.

    09:49 04.10.2025

  • 18 Клоуна пусин 🤡💩

    8 7 Отговор
    "Космическите сили на Русия" 🤣🤣🤣🤣🤣
    Нефелното старче се изживява като стар ситски лорд - Дарт ПуСин 🤣
    Съвсем не го слуша главата

    09:49 04.10.2025

  • 19 Путин

    7 5 Отговор
    Купейки, пийте ги ги тези хапове бееее

    09:49 04.10.2025

  • 20 Путин от бункера

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Симпатизант":

    Многоходови сме

    09:50 04.10.2025

  • 21 Временното явление ЕС

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Нов Афганистан":

    И като 4 години не може
    да победи уКраИна,
    що надавате вой до небесата ⁉️

    09:50 04.10.2025

  • 22 Потрес

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нощес хлебарките танцуват

    Коментиран от #24

    09:52 04.10.2025

  • 23 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    12 7 Отговор
    Президента Зеленски и славните украинци показаха на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цялата им "сила" и "мощ" е лъжа и пропаганда.
    Украйна унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.

    Коментиран от #32, #36

    09:53 04.10.2025

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Потрес":

    А ние двамцата с Т0ва си дзън
    какво мислиш, че сме 🪳🪳

    09:55 04.10.2025

  • 25 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    9 7 Отговор
    Никога начело на Московията не е би толкова npocт и невзрачен като ходещото на токчета жуже Путлер.

    09:56 04.10.2025

  • 26 САТАНАТА

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Путин ми е брат...как ще се бори срещу брат си

    Коментиран от #33

    09:57 04.10.2025

  • 27 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    Кои всички Стоянчо?Ти и баба ти ли сте тия всички? :))))

    09:57 04.10.2025

  • 28 Б.си бokлyka !

    9 7 Отговор
    Този военнопрестъпник и терорист Путин е б.си смешника !
    "Могучиая" се качи на магарета и коне, той за космоса фантазира.

    09:58 04.10.2025

  • 30 Коментар

    8 6 Отговор
    Путлер определено не беше трезвен когато говореше във Валдай. По едно време толкова се обърка ,че се представи като шеф на ЦРУ .😁

    10:01 04.10.2025

  • 31 Путин определи...

    5 7 Отговор
    А пък урсула сложи още един памперс...И оная,дето не четяла и не слушала Путин. ..Забравих и името,Паола някаква си...

    Коментиран от #39

    10:02 04.10.2025

  • 32 Всъщност

    8 8 Отговор

    До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Украйна чезне и като територия и като човешки потенциал, защото Русия воюва успешно с Атлантическия Запад там. Така е, когато превърнеш страната си в марионетка на атлантическите ястреби

    Коментиран от #35, #38

    10:02 04.10.2025

  • 33 Напудреното носле

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "САТАНАТА":

    Снощи дърпахте линии с просячето 🤡
    в бункера и днес може да си
    и Калигула и Граф Дракула в едно 😁

    10:05 04.10.2025

  • 34 Димо

    7 4 Отговор
    Руснаците са на магарета и коне? Путлер говори за космически сили?! Откъде ги измисля? В руската кочина,каквато винаги е била населението още е крепостно!

    10:05 04.10.2025

  • 36 оли ,

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Медицината е безсилна и при теб !

    10:07 04.10.2025

  • 37 тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Киев за два дня.":

    Така ли наричаш роднините си , приятелю ?!

    10:08 04.10.2025

  • 38 Димитър Георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Всъщност":

    Боже,вразуми копейките,ако въобще това е възможно!Жал ми е за копейките, много са объркани горките. Величаят всичко руско, но нито една копейка не иска да замине за руския рай! Защо така?

    Коментиран от #40

    10:08 04.10.2025

  • 40 прошляк ,

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Димитър Георгиев":

    А ти като симпатизираш на зеленият гном , защо си още на миндера , а не на фронта ?! Сега е моментът да се включиш в СВО-то и да помогнеш на украинците , че нещо много са я закъсали , горките !

    10:10 04.10.2025

  • 41 Бояджия

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    взе ми се ориентирай към кой бряг си...

    10:10 04.10.2025

  • 42 русия е васал на Китай

    6 4 Отговор
    Колко жалък е лакея на Император Си в напъните си да даде някаква храна за гордост в дрипавите ватенки.... Император Си успешно води за нова всички чекисти и мафиоти в Кремъл, и те водят неговата война срещу САЩ и Запада, докато усвоява териториите на РФ.

    10:14 04.10.2025

  • 43 Търси лекари

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Урсуланчо":

    Оправдавай си многоходовостта със "запада" където са децата на руския елит, понеже запада е "западнал"

    10:18 04.10.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    7 1 Отговор
    Рузки пи3дежь 😄😄😄

    10:22 04.10.2025

  • 45 Тиква

    4 1 Отговор
    Бензиностанция с ракети, която няма бензин.

    Коментиран от #50

    10:28 04.10.2025

  • 46 Тъпа ушанка

    3 1 Отговор
    Путин определил нови задачи на космическо-галактическите войски на Русия. Те пък едни войски. Хихихи.

    10:35 04.10.2025

  • 47 комическите вайски

    2 1 Отговор
    на трушия

    10:38 04.10.2025

  • 48 Мимчят

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Що,ти да не би да си там и на тебе да се отчитат и допитват за космоса и космическите им сили....

    Коментиран от #52

    10:39 04.10.2025

  • 49 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха... "Космически" сили... Тези автомобил не могат да "сдялат" - космически сили.

    10:42 04.10.2025

  • 50 си дзън

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тиква":

    Снощи укрите думнали руските рафинерии КИНЕФ и Орск.

    10:43 04.10.2025

  • 51 50/50

    1 1 Отговор
    Имам усещането, че беседвам с изкуствения интелект! Пуснати безразборно факти, без осъзнаване и логичност! Един път не видях от сутринта да спомене някой, че на 4 октомври 1957 г. е изстрелян първият изкуствен спътник! Празник, празник, а защо е точно този ден празник..... Иначе, брътвежи много...

    10:48 04.10.2025

  • 52 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мимчят":

    Майка ти е таен агент , те се отчитат на нея , тя се отчита на мен !

    10:49 04.10.2025

