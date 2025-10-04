Първата жена кандидат за премиер на Япония обеща усилена работа

Санае Такаичи - победоносният лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) на Япония (ЛДП), която ще е новият премиер и първата жена, заемаща поста в историята на страната, обеща да „работи, работи, работи“, повтаряйки фразата пет пъти в първата си реч. Изборите бяха излъчени онлайн по TBS.

„Заедно открихме нова ера за ЛДП. Благодаря ви много! Предстои ни упорита работа; много неща трябва да направим заедно, с всички сили. Много политики трябва да бъдат приети бързо... Трябва да трансформираме ЛДП в партия, която превръща тревогите на хората в надежда. Малко сме и всички трябва да работим. Аз лансирам лозунг за баланс между работа и личен живот. Ще работя, работя, работя, работя, работя“, каза Такаичи в първата си реч след избирането си.

Изборите за министър-председател ще се проведат в средата на октомври в парламента. Либерално-демократическата партия, след като загуби мнозинството си в двете камари, ще трябва да преговаря с опозицията, за да избере свой кандидат за министър-председател. Опозиционните партии, които съвместно държат мнозинство в двете камари, теоретично биха могли да номинират един кандидат и да изберат свой собствен министър-председател, но това е изключително малко вероятно поради широкия спектър от политически възгледи сред опозиционните партии.