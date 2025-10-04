Новини
Военни са дроновете забелязани над летището в Мюнхен

4 Октомври, 2025 16:30 1 352 22

Полицейски хеликоптер е търсил безуспешно лицето, което ги е задействало

Военни са дроновете забелязани над летището в Мюнхен - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Дроновете, забелязани над летище Мюнхен в събота вечер, са били военни разузнавателни дронове, твърди вестник „Билд“, позовавайки се на собствена информация.

„В Мюнхен са говорили за военни разузнавателни дронове“, съобщава вестникът.

Полицейски хеликоптер е търсил безуспешно лицето, което ги е задействало, добавя вестникът, позовавайки се на класифициран доклад на германската федерална полиция.

В четвъртък вечерта германският контрол на въздушното движение е ограничил полетите на летище Мюнхен за няколко часа поради няколко наблюдения на дронове с неизвестен произход. Според „Билд“, дроновете са прелетяли и над „иновационния център“ на германския Бундесвер на летище Ердинг близо до града.

В събота вечер аг. Reuters съобщи, че летище Мюнхен е спряло полетите за втори път за 24 часа поради наличие на дрон. В събота сутринта летището обяви възобновяването на полетите. Според таблоида Bild, вторият инцидент е довел до отклоняване на 23 полета и отмяна на 12 полета до Мюнхен, както и до отлагане или отмяна на 46 заминаващи полета от летището, което е засегнало приблизително 6500 пътници.

Bild съобщи на 8 август, че Федералната служба на криминалната полиция (Bundeskräfte der Kriminalamt) е идентифицирала 270 инцидента с дронове във военни бази и обекти от критична инфраструктура през първите три месеца на 2025 г. Според доклада, военните съоръжения са били основната цел, като са докладвани 117 инцидента. Германската полиция е регистрирала 88 инцидента над обекти на енергийната инфраструктура, предимно прелитания на дронове над терминали за втечнен природен газ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 8 Отговор
    Украинска провокация.

    Коментиран от #3

    16:31 04.10.2025

  • 2 Мальовица

    34 5 Отговор
    Хахахахахахах
    Тоа лош Путин!!!

    16:33 04.10.2025

  • 3 Колега,

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    просто подготовка, На жълтите павета вече записват доброволци , но само умни и красиви.

    16:36 04.10.2025

  • 4 гост

    25 2 Отговор
    Те германците имат гооооолям опит в създаването на провокации! Спомнете си "Аферата Глайвиц" от 31 август 1939 година! Казус белли за да нападнат Полша! Техният "светъл пример" сега се следва от натЮвците в Дания, Норвегия, Белгия, а скоро и в други страни.

    16:38 04.10.2025

  • 5 ОТ СТРАХ.....

    17 3 Отговор
    .....ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СЕ УСЛИВАТ..........!

    16:41 04.10.2025

  • 6 А кой ги е управлявал

    23 1 Отговор
    Естествено Путин.. Си и севернокорееца. А в засада по околните хълмове бяха разположени Ленин Сталин мао дзедун и кимирсен. А чичо хошимин даваше разпореждания на цяла глутница виетнамци.

    16:41 04.10.2025

  • 7 оня

    28 2 Отговор
    С тия дронове западналите станаха за смях , а щели да борят мечката . Ха-ха !

    16:42 04.10.2025

  • 8 не искат да хванат

    19 3 Отговор
    украинеца който си играе

    16:42 04.10.2025

  • 9 Абе

    8 2 Отговор
    Тия не проумяват ли, че клин клин избива, а трябва дрон дрон трябва да сваля !

    16:45 04.10.2025

  • 10 Киро

    14 3 Отговор
    Поредната провокация. Я разпитайте украинския посланик. Ще започнете да сънувате дронове навсякъде умно красивите. Може и да изскочат из под леглото на фрау Урсула.

    16:47 04.10.2025

  • 11 Тома

    7 0 Отговор
    И в Лисабон са военни дронове

    16:51 04.10.2025

  • 12 Дедо ви...

    15 2 Отговор
    Бля, бля за отвличане на вниманието от случващото се с покрайнината. Бандерите яко са го закъсали.... Руснаците не спират да ги бомбят, до кога ли ще издържат. Няма ток, няма газ, няма железница само жертви и навсякъде гори. Купянск е в котел...

    16:51 04.10.2025

  • 13 матю хари

    3 16 Отговор
    Русия е варварска държава, която провокира НАТО и накрая ще изяде шамарите.

    Коментиран от #17

    16:53 04.10.2025

  • 14 Руски срам

    3 9 Отговор
    Пулсер милиционерчето не можа да установи въздушно превъзходство и да бомбардира всички складове и логистични връзки на Украйна. И боксува вече 100 години в калта в Украйна с милиони невинни руски жертви на простотията ми.

    Коментиран от #18

    16:56 04.10.2025

  • 15 6135

    13 1 Отговор
    Имайки предвид, че са ги видели само от далеч, как точно са ги определили като военно-разузнавателени дронове, а не, да кажем, учебно-развлекателени?

    16:56 04.10.2025

  • 16 Нещо нещата

    10 1 Отговор
    не се връзват!? Пише в събота вечер и най от долу на 8 август!? Тогава ли е била провокацията и ако "Да" защо се съобщава чак сега! Защо не попитате директно г-н Зеленски защо прави всичко възможно да предизвика глобален конфликт??

    16:57 04.10.2025

  • 17 прошляк ,

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "матю хари":

    Това с шамарите си го избий от кра----ту...ната ! Ако можеше - отдавна щяха да го направят !

    16:57 04.10.2025

  • 18 тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Руски срам":

    Понякога и медицината е безсилна за такива като теб !

    16:58 04.10.2025

  • 19 Объркани от

    9 1 Отговор
    приказките на собствените политици, запада започво да се страхува от сянкеата си. Ясно е, че дроновете не са руски, но незнойно кой ги пука и хвърля в ужас Западните управленци.

    17:00 04.10.2025

  • 20 само да питам

    9 0 Отговор
    a в чехия са забелязани парламентарни избори !!? някой нещо да знае ???

    17:06 04.10.2025

  • 21 бвх там

    6 1 Отговор
    Видях как Путин беше яхнал единия дрон...То какво може пивече да се каже...🤣🤣🤣

    17:10 04.10.2025

  • 22 Лудият от портиерната

    4 1 Отговор
    Ха ха. И как са разбрали че са воени след като никой не ги е намерил и нито знаят кой ги управляма дроновете ?

    17:19 04.10.2025

Новини по държави:
