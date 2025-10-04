Военни са дроновете забелязани над летището в Мюнхен

Дроновете, забелязани над летище Мюнхен в събота вечер, са били военни разузнавателни дронове, твърди вестник „Билд“, позовавайки се на собствена информация.
„В Мюнхен са говорили за военни разузнавателни дронове“, съобщава вестникът.
Полицейски хеликоптер е търсил безуспешно лицето, което ги е задействало, добавя вестникът, позовавайки се на класифициран доклад на германската федерална полиция.
В четвъртък вечерта германският контрол на въздушното движение е ограничил полетите на летище Мюнхен за няколко часа поради няколко наблюдения на дронове с неизвестен произход. Според „Билд“, дроновете са прелетяли и над „иновационния център“ на германския Бундесвер на летище Ердинг близо до града.
В събота вечер аг. Reuters съобщи, че летище Мюнхен е спряло полетите за втори път за 24 часа поради наличие на дрон. В събота сутринта летището обяви възобновяването на полетите. Според таблоида Bild, вторият инцидент е довел до отклоняване на 23 полета и отмяна на 12 полета до Мюнхен, както и до отлагане или отмяна на 46 заминаващи полета от летището, което е засегнало приблизително 6500 пътници.
Bild съобщи на 8 август, че Федералната служба на криминалната полиция (Bundeskräfte der Kriminalamt) е идентифицирала 270 инцидента с дронове във военни бази и обекти от критична инфраструктура през първите три месеца на 2025 г. Според доклада, военните съоръжения са били основната цел, като са докладвани 117 инцидента. Германската полиция е регистрирала 88 инцидента над обекти на енергийната инфраструктура, предимно прелитания на дронове над терминали за втечнен природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
16:31 04.10.2025
2 Мальовица
Тоа лош Путин!!!
16:33 04.10.2025
3 Колега,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":просто подготовка, На жълтите павета вече записват доброволци , но само умни и красиви.
16:36 04.10.2025
4 гост
16:38 04.10.2025
5 ОТ СТРАХ.....
16:41 04.10.2025
6 А кой ги е управлявал
16:41 04.10.2025
7 оня
16:42 04.10.2025
8 не искат да хванат
16:42 04.10.2025
9 Абе
16:45 04.10.2025
10 Киро
16:47 04.10.2025
11 Тома
16:51 04.10.2025
12 Дедо ви...
16:51 04.10.2025
13 матю хари
Коментиран от #17
16:53 04.10.2025
14 Руски срам
Коментиран от #18
16:56 04.10.2025
15 6135
16:56 04.10.2025
16 Нещо нещата
16:57 04.10.2025
17 прошляк ,
До коментар #13 от "матю хари":Това с шамарите си го избий от кра----ту...ната ! Ако можеше - отдавна щяха да го направят !
16:57 04.10.2025
18 тоя
До коментар #14 от "Руски срам":Понякога и медицината е безсилна за такива като теб !
16:58 04.10.2025
19 Объркани от
17:00 04.10.2025
20 само да питам
17:06 04.10.2025
21 бвх там
17:10 04.10.2025
22 Лудият от портиерната
17:19 04.10.2025