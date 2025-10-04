Военни са дроновете забелязани над летището в Мюнхен

Дроновете, забелязани над летище Мюнхен в събота вечер, са били военни разузнавателни дронове, твърди вестник „Билд“, позовавайки се на собствена информация.

„В Мюнхен са говорили за военни разузнавателни дронове“, съобщава вестникът.

Полицейски хеликоптер е търсил безуспешно лицето, което ги е задействало, добавя вестникът, позовавайки се на класифициран доклад на германската федерална полиция.

В четвъртък вечерта германският контрол на въздушното движение е ограничил полетите на летище Мюнхен за няколко часа поради няколко наблюдения на дронове с неизвестен произход. Според „Билд“, дроновете са прелетяли и над „иновационния център“ на германския Бундесвер на летище Ердинг близо до града.

В събота вечер аг. Reuters съобщи, че летище Мюнхен е спряло полетите за втори път за 24 часа поради наличие на дрон. В събота сутринта летището обяви възобновяването на полетите. Според таблоида Bild, вторият инцидент е довел до отклоняване на 23 полета и отмяна на 12 полета до Мюнхен, както и до отлагане или отмяна на 46 заминаващи полета от летището, което е засегнало приблизително 6500 пътници.

Bild съобщи на 8 август, че Федералната служба на криминалната полиция (Bundeskräfte der Kriminalamt) е идентифицирала 270 инцидента с дронове във военни бази и обекти от критична инфраструктура през първите три месеца на 2025 г. Според доклада, военните съоръжения са били основната цел, като са докладвани 117 инцидента. Германската полиция е регистрирала 88 инцидента над обекти на енергийната инфраструктура, предимно прелитания на дронове над терминали за втечнен природен газ.