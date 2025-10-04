Израел депортира в Турция 137 членове на флотилията Сумуд

Израелските власти експулсираха 137 задържани по-рано членове на флотилията Сумуд, която беше прихваната от израелския флот по пътя към ивицата Газа, обявиха от израелското външно министерство.

Според изявлението всички те са депортирани в Турция. Те са граждани и поданици на Алжир, Бахрейн, Обединеното кралство, Йордания, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Малайзия, Мароко, САЩ, Тунис, Турция и Швейцария. На 3 октомври Израел експулсира първата група задържани активисти – четирима италиански граждани.

Израелската страна обаче твърди, че действията на задържаните са били провокация. „Тези лица, действащи под прикритието на доставяне на „хуманитарна помощ“ за Газа, ясно показаха – чрез поведението си, отказа си от всички предложения за мирно прехвърляне на помощ и малкото количество товар, който превозваха – че истинската им цел е провокация в услуга на радикалното палестинско движение Хамас, а не хуманитарна помощ“, смята Министерството на външните работи.

Министерството добави, че Израел „се стреми да ускори депортирането“ на всички задържани. „Някои от тях умишлено възпрепятстват законния процес на депортиране, предпочитайки да останат в Израел.“ В същото време редица чуждестранни правителства изразиха нежелание да приемат полети, предназначени да върнат тези провокатори. „Въпреки това, всички участници в този PR трик ще бъдат депортирани възможно най-скоро“, уверена е дипломатическата мисия.

Флотилията „Сумуд“ отплава от Тунис за Газа в средата на септември. Тя се състои от над 40 кораба, принадлежащи на различни държави. Целта на мисията е била да се пробие блокадата на Ивицата и да се достави хуманитарна помощ до анклава.

Израелските власти многократно са заявявали, че няма да позволят на тези кораби да се приближават до бреговете на Газа, позовавайки се на морската блокада поради боевете в палестинския анклав. На активистите на флотилията е била предложена възможността да оставят товара в израелското пристанище Ашкелон, най-близо до Газа, или в пристанище в която и да е друга държава, откъдето помощта може да бъде доставена до Ивицата. Според израелското външно министерство активистите са отхвърлили всички тези предложения.