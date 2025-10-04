Израел депортира в Турция 137 членове на флотилията Сумуд

Израелските власти експулсираха 137 задържани по-рано членове на флотилията Сумуд, която беше прихваната от израелския флот по пътя към ивицата Газа, обявиха от израелското външно министерство.
Според изявлението всички те са депортирани в Турция. Те са граждани и поданици на Алжир, Бахрейн, Обединеното кралство, Йордания, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Малайзия, Мароко, САЩ, Тунис, Турция и Швейцария. На 3 октомври Израел експулсира първата група задържани активисти – четирима италиански граждани.
Израелската страна обаче твърди, че действията на задържаните са били провокация. „Тези лица, действащи под прикритието на доставяне на „хуманитарна помощ“ за Газа, ясно показаха – чрез поведението си, отказа си от всички предложения за мирно прехвърляне на помощ и малкото количество товар, който превозваха – че истинската им цел е провокация в услуга на радикалното палестинско движение Хамас, а не хуманитарна помощ“, смята Министерството на външните работи.
Министерството добави, че Израел „се стреми да ускори депортирането“ на всички задържани. „Някои от тях умишлено възпрепятстват законния процес на депортиране, предпочитайки да останат в Израел.“ В същото време редица чуждестранни правителства изразиха нежелание да приемат полети, предназначени да върнат тези провокатори. „Въпреки това, всички участници в този PR трик ще бъдат депортирани възможно най-скоро“, уверена е дипломатическата мисия.
Флотилията „Сумуд“ отплава от Тунис за Газа в средата на септември. Тя се състои от над 40 кораба, принадлежащи на различни държави. Целта на мисията е била да се пробие блокадата на Ивицата и да се достави хуманитарна помощ до анклава.
Израелските власти многократно са заявявали, че няма да позволят на тези кораби да се приближават до бреговете на Газа, позовавайки се на морската блокада поради боевете в палестинския анклав. На активистите на флотилията е била предложена възможността да оставят товара в израелското пристанище Ашкелон, най-близо до Газа, или в пристанище в която и да е друга държава, откъдето помощта може да бъде доставена до Ивицата. Според израелското външно министерство активистите са отхвърлили всички тези предложения.
1 Последния Софиянец
17:46 04.10.2025
3 Македонски радости
Коментиран от #7
17:52 04.10.2025
7 Петричката леля
До коментар #3 от "Македонски радости":Значи от селски бабаити?!
Коментиран от #10
18:00 04.10.2025
10 Македонска чест и слава
До коментар #7 от "Петричката леля":Българите на простотата са в състояние да се защитят от никого!
Кой защити българите от турците? Македонци!
18:03 04.10.2025
11 Факт
Коментиран от #19
18:05 04.10.2025
13 Чичо Дончо
18:11 04.10.2025
14 Чичо
18:13 04.10.2025
15 Стрес
18:18 04.10.2025
16 Стрес
Няма световната сила която да може да спре този прекрасен акт на Човечеството.
Израел загуби още от сега.
Страх тресе ционистите
18:22 04.10.2025
17 Горски
18:22 04.10.2025
18 моряка
18:27 04.10.2025
19 Българските турци
До коментар #11 от "Факт":Грета Тунбег е била бита и накарана насила да целува ционистското знаме !...Израел експулсира в Турция само граждани на страни които са прекъснали дипломатическите си отношения с израелската държава !...Останалите се съпроотивляват и не искат да напускат Израел без да предизвикат дипломатичен скандал !...
18:31 04.10.2025