Новини
Свят »
Израел »
Израел депортира в Турция 137 членове на флотилията Сумуд

Израел депортира в Турция 137 членове на флотилията Сумуд

4 Октомври, 2025 17:45 943 19

  • израел-
  • сумуд-
  • експолсиране

На 3 октомври Израел експулсира първата група задържани активисти – четирима италиански граждани

Израел депортира в Турция 137 членове на флотилията Сумуд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските власти експулсираха 137 задържани по-рано членове на флотилията Сумуд, която беше прихваната от израелския флот по пътя към ивицата Газа, обявиха от израелското външно министерство.

Според изявлението всички те са депортирани в Турция. Те са граждани и поданици на Алжир, Бахрейн, Обединеното кралство, Йордания, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Малайзия, Мароко, САЩ, Тунис, Турция и Швейцария. На 3 октомври Израел експулсира първата група задържани активисти – четирима италиански граждани.

Израелската страна обаче твърди, че действията на задържаните са били провокация. „Тези лица, действащи под прикритието на доставяне на „хуманитарна помощ“ за Газа, ясно показаха – чрез поведението си, отказа си от всички предложения за мирно прехвърляне на помощ и малкото количество товар, който превозваха – че истинската им цел е провокация в услуга на радикалното палестинско движение Хамас, а не хуманитарна помощ“, смята Министерството на външните работи.

Министерството добави, че Израел „се стреми да ускори депортирането“ на всички задържани. „Някои от тях умишлено възпрепятстват законния процес на депортиране, предпочитайки да останат в Израел.“ В същото време редица чуждестранни правителства изразиха нежелание да приемат полети, предназначени да върнат тези провокатори. „Въпреки това, всички участници в този PR трик ще бъдат депортирани възможно най-скоро“, уверена е дипломатическата мисия.

Флотилията „Сумуд“ отплава от Тунис за Газа в средата на септември. Тя се състои от над 40 кораба, принадлежащи на различни държави. Целта на мисията е била да се пробие блокадата на Ивицата и да се достави хуманитарна помощ до анклава.

Израелските власти многократно са заявявали, че няма да позволят на тези кораби да се приближават до бреговете на Газа, позовавайки се на морската блокада поради боевете в палестинския анклав. На активистите на флотилията е била предложена възможността да оставят товара в израелското пристанище Ашкелон, най-близо до Газа, или в пристанище в която и да е друга държава, откъдето помощта може да бъде доставена до Ивицата. Според израелското външно министерство активистите са отхвърлили всички тези предложения.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    А нашето момче?

    17:46 04.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Македонски радости

    4 7 Отговор
    Ето защо България трябва да се управлява от македонци!

    Коментиран от #7

    17:52 04.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петричката леля

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Македонски радости":

    Значи от селски бабаити?!

    Коментиран от #10

    18:00 04.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Македонска чест и слава

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Петричката леля":

    Българите на простотата са в състояние да се защитят от никого!

    Кой защити българите от турците? Македонци!

    18:03 04.10.2025

  • 11 Факт

    6 1 Отговор
    Израел няма по-приятелска държава в мюсюлманския свят от Турция . Пък и май е единствена , която мълчаливо си трае когато евреина избива . мюсюлмани-шиити .

    Коментиран от #19

    18:05 04.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чичо Дончо

    3 0 Отговор
    Ти да видиш до къде я докарахме .Ивритфашаги се появиха.

    18:11 04.10.2025

  • 14 Чичо

    1 2 Отговор
    Ердо покажи че си мъж .Удари чифута.

    18:13 04.10.2025

  • 15 Стрес

    1 1 Отговор
    Исраел се управлява от група садисти психично болни убийци

    18:18 04.10.2025

  • 16 Стрес

    3 2 Отговор
    СУМУД Е Глобална Флотилия създадена от Човечеството.
    Няма световната сила която да може да спре този прекрасен акт на Човечеството.
    Израел загуби още от сега.
    Страх тресе ционистите

    18:22 04.10.2025

  • 17 Горски

    5 1 Отговор
    Трябва да бъде обявена за терористична структура със всичките последици от това ... Международна изолация, пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи. В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал?

    18:22 04.10.2025

  • 18 моряка

    5 0 Отговор
    Тази флотилия кой я издържа,защото всеки ден трябва да се яде.Всеки ден!Всяка лодка дори да е вързана на кея всеки ден гълта пари.

    18:27 04.10.2025

  • 19 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Грета Тунбег е била бита и накарана насила да целува ционистското знаме !...Израел експулсира в Турция само граждани на страни които са прекъснали дипломатическите си отношения с израелската държава !...Останалите се съпроотивляват и не искат да напускат Израел без да предизвикат дипломатичен скандал !...

    18:31 04.10.2025