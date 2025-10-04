Новини
Свят »
Турция »
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул

4 Октомври, 2025 18:37 2 428 17

Съпругата на певеца - Айда Фийлд, е наполовина туркиня

Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Общинските власти в Истанбул отмениха концерта на британския певец Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври, който трябваше да бъде първият му в града, съобщиха организаторите.

Уилямс преди това е свирил в Бодрум, Турция. В интервю за турски медии той отбеляза, че е трябвало отдавна да посети Истанбул. Съпругата на певеца - Айда Фийлд, е наполовина туркиня. Няколко турски организации призоваха властите да отменят концерта на Уилямс, тъй като той преди това се е изказвал в подкрепа на Израел. В крайна сметка активисти обявиха отмяната още преди официалното съобщение.

Концертът на Роби Уилямс в Истанбул на 7 октомври е отменен от провинциалното правителство на Истанбул“, съобщиха организаторите пред агенцията.

Организаторите обещаха възстановяване на сумите на закупилите билети. Организаторите два пъти промениха мястото на концерта. В крайна сметка те се спряха на открито място за концерти в квартал Атакьой в западен Истанбул. Билетите първоначално струваха от 100 USD, но с наближаването на концерта цената им се повиши, като същевременно останаха в продажба: най-евтините билети се предлагаха за около 155 долара, докато на VIP платформата се предлагаха за над 480 USD.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигурно

    12 3 Отговор
    заради турското ДАИ !

    18:38 04.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глупости

    11 2 Отговор
    Част от камионите не са стигнали до местоназначението

    Сега, навръщане може да им се смъкнат пак някой лев

    18:45 04.10.2025

  • 5 Васко Кръпката

    10 5 Отговор
    Около този набеден музикант скандалите валят един след друг! На всичкото отгоре е женен за жена!☹️

    Коментиран от #10

    18:45 04.10.2025

  • 6 хе хе

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Ако беше живял в диктатура, щеше да ти е ясно.

    18:46 04.10.2025

  • 7 даи се опитаха да намекнат

    3 3 Отговор
    Но англетата от намек не вдяват.
    Трябва да ги изриташ.
    Проционисти, А ?!
    Само, че тази есен турците търсят двама антиционисти.

    18:48 04.10.2025

  • 8 хе хе

    0 8 Отговор
    Турция е пред война със Сирия. Надали Израел и Хамас са до главата.

    18:49 04.10.2025

  • 9 червени фашисти ленинци

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Ако КопейкиныРадев и сие докарат руснаците много бързо ще разбереш как ...ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА МНЕНИЕ. ИЛИ ИМА НЕЩО НЕДОИЗКАЗАНО????...Има право на мнение, само и задължително ако то е същото като мнението на диктатора. Радвай се, че не знаеш от личен опит какво е диктатура.

    Коментиран от #12, #14, #15, #16

    18:52 04.10.2025

  • 10 Червената шапчица

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Васко Кръпката":

    До Кръпко Васката... Той може и да е женен за жена, ама неговата жена е с по-голям от него и вечер го... много здраво.

    18:53 04.10.2025

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 3 Отговор
    Където пипне българинът трева не никне Това е краят на кариерата му

    18:59 04.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хасан двата у..

    0 0 Отговор
    Уилямс преди това е свирил в Бодрум, Турция..... на гъдулка ли бе ....тази

    19:03 04.10.2025

  • 14 ф@тки

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "червени фашисти ленинци":

    Драги, право на мнение, все още имаш на някои места в нета. 😁 За предпочитане правилно ... като твойто.
    😄👍

    19:04 04.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

