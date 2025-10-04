Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул

Общинските власти в Истанбул отмениха концерта на британския певец Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври, който трябваше да бъде първият му в града, съобщиха организаторите.

Уилямс преди това е свирил в Бодрум, Турция. В интервю за турски медии той отбеляза, че е трябвало отдавна да посети Истанбул. Съпругата на певеца - Айда Фийлд, е наполовина туркиня. Няколко турски организации призоваха властите да отменят концерта на Уилямс, тъй като той преди това се е изказвал в подкрепа на Израел. В крайна сметка активисти обявиха отмяната още преди официалното съобщение.

„Концертът на Роби Уилямс в Истанбул на 7 октомври е отменен от провинциалното правителство на Истанбул“, съобщиха организаторите пред агенцията.

Организаторите обещаха възстановяване на сумите на закупилите билети. Организаторите два пъти промениха мястото на концерта. В крайна сметка те се спряха на открито място за концерти в квартал Атакьой в западен Истанбул. Билетите първоначално струваха от 100 USD, но с наближаването на концерта цената им се повиши, като същевременно останаха в продажба: най-евтините билети се предлагаха за около 155 долара, докато на VIP платформата се предлагаха за над 480 USD.