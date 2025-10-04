Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул

Общинските власти в Истанбул отмениха концерта на британския певец Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври, който трябваше да бъде първият му в града, съобщиха организаторите.
Уилямс преди това е свирил в Бодрум, Турция. В интервю за турски медии той отбеляза, че е трябвало отдавна да посети Истанбул. Съпругата на певеца - Айда Фийлд, е наполовина туркиня. Няколко турски организации призоваха властите да отменят концерта на Уилямс, тъй като той преди това се е изказвал в подкрепа на Израел. В крайна сметка активисти обявиха отмяната още преди официалното съобщение.
„Концертът на Роби Уилямс в Истанбул на 7 октомври е отменен от провинциалното правителство на Истанбул“, съобщиха организаторите пред агенцията.
Организаторите обещаха възстановяване на сумите на закупилите билети. Организаторите два пъти промениха мястото на концерта. В крайна сметка те се спряха на открито място за концерти в квартал Атакьой в западен Истанбул. Билетите първоначално струваха от 100 USD, но с наближаването на концерта цената им се повиши, като същевременно останаха в продажба: най-евтините билети се предлагаха за около 155 долара, докато на VIP платформата се предлагаха за над 480 USD.
1 Сигурно
18:38 04.10.2025
4 глупости
Сега, навръщане може да им се смъкнат пак някой лев
18:45 04.10.2025
5 Васко Кръпката
Коментиран от #10
18:45 04.10.2025
6 хе хе
До коментар #3 от "Цвете":Ако беше живял в диктатура, щеше да ти е ясно.
18:46 04.10.2025
7 даи се опитаха да намекнат
Трябва да ги изриташ.
Проционисти, А ?!
Само, че тази есен турците търсят двама антиционисти.
18:48 04.10.2025
8 хе хе
18:49 04.10.2025
9 червени фашисти ленинци
До коментар #2 от "Цвете":Ако КопейкиныРадев и сие докарат руснаците много бързо ще разбереш как ...ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА МНЕНИЕ. ИЛИ ИМА НЕЩО НЕДОИЗКАЗАНО????...Има право на мнение, само и задължително ако то е същото като мнението на диктатора. Радвай се, че не знаеш от личен опит какво е диктатура.
Коментиран от #12, #14, #15, #16
18:52 04.10.2025
10 Червената шапчица
До коментар #5 от "Васко Кръпката":До Кръпко Васката... Той може и да е женен за жена, ама неговата жена е с по-голям от него и вечер го... много здраво.
18:53 04.10.2025
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:59 04.10.2025
13 хасан двата у..
19:03 04.10.2025
14 ф@тки
До коментар #9 от "червени фашисти ленинци":Драги, право на мнение, все още имаш на някои места в нета. 😁 За предпочитане правилно ... като твойто.
😄👍
19:04 04.10.2025
