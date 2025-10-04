Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

Многохиляден марш в подкрепа на Палестина се провежда в центъра на Рим в съботния следобяд, съобщава РИА Новости.
Колона от демонстранти се отправи от площад „Пиаца дела Цестий“, където се намира древната пирамида на Цестий, към Колизеума и площад „Сан Джовани ин Латерано“. Маршът се простира на два километра: докато водещата част на колоната преминаваше покрай Колизеума с транспарант с надпис „Спрете сътрудничеството с Израел, борете се с окупацията и геноцида“, хиляди други бяха на площада до пирамидата.
Организаторите на марша, скандирайки лозунги в подкрепа на палестинския народ през мегафон, оценяват броя на участниците на „стотици хиляди“. Римската полиция, в коментар за РИА Новости, не успя да оцени предварителния брой на демонстрантите.
Участниците в марша са помолени да премахнат всички партийни или синдикални символи, с изключение на палестинските знамена. Хеликоптер се рее над колоната. След като цялата колона премине, на площада близо до Латеранската катедрала ще се проведе голям митинг.
В петък в цяла Италия се проведоха демонстрации и шествия по време на стачката в подкрепа на палестинския народ и активистите на „Флотилия на съпротивата“. Според един от организаторите на инициативата, синдикатът CGIL (Италианска обща конфедерация на труда), са участвали над 2 милиона души. Министерството на вътрешните работи изчислява, че близо 400 000 демонстранти са излезли на улицата.
1 Бранко
Коментиран от #10
19:05 04.10.2025
2 Спецназ
Урсулата ЛайнЯНята това не я засяга.
ТАКА ли МА??
Така ли ще си говорим? А??
19:05 04.10.2025
3 Али
19:06 04.10.2025
4 Б🍑лгария
19:08 04.10.2025
5 Хайко
19:09 04.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ГРЪМОГЛАСНО МЪЛЧАТ❗
Вече седмица ГЪРМЯТ за скандала с .... 500€,
но нито дума за ЧУВАЛИТЕ С КИНТИ
5О ООО ООО
по КРАЖБАТА от "Хемус" ‼️
Коментиран от #13
19:09 04.10.2025
7 терористите
19:10 04.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:10 04.10.2025
9 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #11
19:15 04.10.2025
10 Даката
До коментар #1 от "Бранко":И тука има клетка на Хамас, и българи са вербувани! Тука има също голяма клетка на сръбският бандит Амстердама,
Коментиран от #14
19:16 04.10.2025
11 Ъъъъъъъъ
До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":"ТЕZИ ГЛАВОРЕZИ И ТЕРОРИСТИ , ZAЩО СИ КРИЯТ ЛИЦАТА"
Ми щото утре ще са в полицията... Не защото са извършили престъпление, а защото са участвали в митинга.😂
19:18 04.10.2025
12 СУМУД
Никой не може да спре Човечеството !
Исраел е губещия !
19:20 04.10.2025
13 Коста
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нали ПП ДБ изпраха Борисов бе. КО искаш?
19:23 04.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Даката":Има и не клетка, ами цял туморен израстък СукроФИЛИС‼️
19:25 04.10.2025
15 Ха ХаХа
Не протестират.
19:26 04.10.2025