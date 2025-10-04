Новини
Свят »
Италия »
Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

4 Октомври, 2025 18:55 530 15

  • италия-
  • рим-
  • палестина-
  • марш

Участниците в марша са помолени да премахнат всички партийни или синдикални символи, с изключение на палестинските знамена

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Многохиляден марш в подкрепа на Палестина се провежда в центъра на Рим в съботния следобяд, съобщава РИА Новости.

Колона от демонстранти се отправи от площад „Пиаца дела Цестий“, където се намира древната пирамида на Цестий, към Колизеума и площад „Сан Джовани ин Латерано“. Маршът се простира на два километра: докато водещата част на колоната преминаваше покрай Колизеума с транспарант с надпис „Спрете сътрудничеството с Израел, борете се с окупацията и геноцида“, хиляди други бяха на площада до пирамидата.

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

Организаторите на марша, скандирайки лозунги в подкрепа на палестинския народ през мегафон, оценяват броя на участниците на „стотици хиляди“. Римската полиция, в коментар за РИА Новости, не успя да оцени предварителния брой на демонстрантите.

Участниците в марша са помолени да премахнат всички партийни или синдикални символи, с изключение на палестинските знамена. Хеликоптер се рее над колоната. След като цялата колона премине, на площада близо до Латеранската катедрала ще се проведе голям митинг.

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

В петък в цяла Италия се проведоха демонстрации и шествия по време на стачката в подкрепа на палестинския народ и активистите на „Флотилия на съпротивата“. Според един от организаторите на инициативата, синдикатът CGIL (Италианска обща конфедерация на труда), са участвали над 2 милиона души. Министерството на вътрешните работи изчислява, че близо 400 000 демонстранти са излезли на улицата.

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бранко

    6 5 Отговор
    Клетки на Хамас навсякъде, нека ви е! Западняци, но припознаха комунистите, голяма грешка.

    Коментиран от #10

    19:05 04.10.2025

  • 2 Спецназ

    7 2 Отговор
    От тези 400 хиляди, 350 хиляди са ИТАЛИАНЦИ!

    Урсулата ЛайнЯНята това не я засяга.

    ТАКА ли МА??
    Така ли ще си говорим? А??

    19:05 04.10.2025

  • 3 Али

    6 5 Отговор
    Къф палестински народ на?? Дебаисигъните мръсни!!!!

    19:06 04.10.2025

  • 4 Б🍑лгария

    2 1 Отговор
    Ей, ей, гъ🍑золюбци, хей, хей, ела тук!

    19:08 04.10.2025

  • 5 Хайко

    5 5 Отговор
    Защо си крият лицата, нали за мир таковат

    19:09 04.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    НЕнашите btv, NOVA, КАН1,
    ГРЪМОГЛАСНО МЪЛЧАТ❗
    Вече седмица ГЪРМЯТ за скандала с .... 500€,
    но нито дума за ЧУВАЛИТЕ С КИНТИ
    5О ООО ООО
    по КРАЖБАТА от "Хемус" ‼️

    Коментиран от #13

    19:09 04.10.2025

  • 7 терористите

    1 1 Отговор
    Малко ви бият и ...ибрат

    19:10 04.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Тоз има татус на АК 7 62 ,явно тов Друмев го е пратил да рути урсулианският свят.

    19:10 04.10.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ТЕZИ ГЛАВОРЕZИ И ТЕРОРИСТИ , ZAЩО СИ КРИЯТ ЛИЦАТА ...................... КАТО СА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА ? ? ? .......................

    Коментиран от #11

    19:15 04.10.2025

  • 10 Даката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бранко":

    И тука има клетка на Хамас, и българи са вербувани! Тука има също голяма клетка на сръбският бандит Амстердама,

    Коментиран от #14

    19:16 04.10.2025

  • 11 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    "ТЕZИ ГЛАВОРЕZИ И ТЕРОРИСТИ , ZAЩО СИ КРИЯТ ЛИЦАТА"

    Ми щото утре ще са в полицията... Не защото са извършили престъпление, а защото са участвали в митинга.😂

    19:18 04.10.2025

  • 12 СУМУД

    3 1 Отговор
    Мисия, Човечество !!!

    Никой не може да спре Човечеството !
    Исраел е губещия !

    19:20 04.10.2025

  • 13 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нали ПП ДБ изпраха Борисов бе. КО искаш?

    19:23 04.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даката":

    Има и не клетка, ами цял туморен израстък СукроФИЛИС‼️

    19:25 04.10.2025

  • 15 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Българите са с Израел.
    Не протестират.

    19:26 04.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания