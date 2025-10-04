Многохиляден митинг в подкрепа на Палестина в центъра на Рим

Многохиляден марш в подкрепа на Палестина се провежда в центъра на Рим в съботния следобяд, съобщава РИА Новости.

Колона от демонстранти се отправи от площад „Пиаца дела Цестий“, където се намира древната пирамида на Цестий, към Колизеума и площад „Сан Джовани ин Латерано“. Маршът се простира на два километра: докато водещата част на колоната преминаваше покрай Колизеума с транспарант с надпис „Спрете сътрудничеството с Израел, борете се с окупацията и геноцида“, хиляди други бяха на площада до пирамидата.

Организаторите на марша, скандирайки лозунги в подкрепа на палестинския народ през мегафон, оценяват броя на участниците на „стотици хиляди“. Римската полиция, в коментар за РИА Новости, не успя да оцени предварителния брой на демонстрантите.

Участниците в марша са помолени да премахнат всички партийни или синдикални символи, с изключение на палестинските знамена. Хеликоптер се рее над колоната. След като цялата колона премине, на площада близо до Латеранската катедрала ще се проведе голям митинг.

В петък в цяла Италия се проведоха демонстрации и шествия по време на стачката в подкрепа на палестинския народ и активистите на „Флотилия на съпротивата“. Според един от организаторите на инициативата, синдикатът CGIL (Италианска обща конфедерация на труда), са участвали над 2 милиона души. Министерството на вътрешните работи изчислява, че близо 400 000 демонстранти са излезли на улицата.