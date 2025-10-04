Новини
Свят »
Франция »
Льо Пен поздрави лидера на чешкото движение ANO Андрей Бабиш

Льо Пен поздрави лидера на чешкото движение ANO Андрей Бабиш

4 Октомври, 2025 21:11 1 065 22

  • чехия-
  • андрей бабиш-
  • франция-
  • мари льо пен-
  • поздравление

Движението спечели изборите за долната камара на чешкия парламент, получавайки 34,71%

Льо Пен поздрави лидера на чешкото движение ANO Андрей Бабиш - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Марин Льо Пен, лидер на дясното крило на партията „Национален сбор“ във френския парламент, поздрави Андрей Бабиш, лидер на чешкото опозиционно движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата на неговото движение на парламентарните избори.

„Поздравления за Андрей Бабиш и партията ANO, които печелят с голяма разлика чешките парламентарни избори. В цяла Европа хората, които искат да си възвърнат свободата и просперитета, призовават патриотичните партии да вземат властта!“, написа Льо Пен на страницата си в социалните мрежи.

Движението ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент, получавайки 34,71% от гласовете след преброяване на 99,48% от избирателните секции. Управляващата коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, се класира на второ място с 23,24% от гласовете.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    10 33 Отговор
    Сбобичосала се е от яд и злоба тази путинистка.

    Коментиран от #3, #11

    21:13 04.10.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    28 9 Отговор
    Французите щи правят Frexit.

    Коментиран от #6

    21:14 04.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 плевен

    11 18 Отговор
    Нищо не са спечелили. Веднъж в Румъния и два пъти в Молдова ни показаха кой определя победителя.

    Коментиран от #10

    21:20 04.10.2025

  • 5 Тази

    3 21 Отговор
    женица ,много жалка картинка е станала!

    21:31 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лицето на русофилията.

    2 13 Отговор
    Вижте го.Един нормален няма.

    Коментиран от #12

    21:37 04.10.2025

  • 8 Факт

    5 0 Отговор
    Вероятно и във Франция. След всички въртележки!

    21:58 04.10.2025

  • 9 БлуΔницата УкраИна

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Киев за два дня.":

    Нервна си !!!😁

    22:01 04.10.2025

  • 10 Точно сега честно спечелиха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "плевен":

    А не като в Румъния и Молдова.....

    22:02 04.10.2025

  • 11 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    И ти ще се сбабичосаш,даже по бързо,особено това се отнася за вас,едерасите.Както пее онази ваша развратна педофилка - антипутинистка : "Жизнь невозможно повернут назад ....."

    22:03 04.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Моряка

    6 2 Отговор
    Светът се нормализира,връща се към патриотизма и националната си идентичност.Скоро Прайдовете ще пътуват за курортите Бухенвалд и Освиенцум.Бъдещето е на Льо Пен,Орбан,Бабиш,Костадиновов.И Путин- председател на Европейския съюз.

    Коментиран от #14

    22:09 04.10.2025

  • 14 👍👍👍

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Моряка":

    Накефи ме.......👍👍👍👍

    Коментиран от #22

    22:17 04.10.2025

  • 15 Атлантист+

    2 5 Отговор
    Споко - копейките да не се въодушевяват. Атлантическият ястреб Петр Павел - настоящ Президент, ще вземе мерки това да не се повтаря.

    22:22 04.10.2025

  • 16 Даа!

    2 1 Отговор
    Поздравления за народа на Чехия! Никога не са търпяли,някой да им се катери по главите .Много бързо и трезво,преценяват,кой какъв е.Там първи в цял ЕС,самия народ " укроти" разпишолилите се търговци и вериги.Топно по времето,когато един наш бивш премиер( бог да прости) Д.Попов,в същата ситуация ни посъветва: За бога братя,не купувайте!" Но тук не го разбрахме,а чехите го приложиха.Без протести,без площадни напъни.В Прага и големите градове,просто се разбраха,и нито един: повтарям: Нито един човек не е стъпил в магазините.Дори за хляб.Цяла седмица! В резултат,вместо скок в цените, всички търговци,без изключение,свалиха цените с 30- до 40 %.Нп там са нация!

    22:29 04.10.2025

  • 17 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 04.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русофоб

    1 1 Отговор
    Чехите може ли да се иазлагата така, сега когато победата над Русия е по-важна отвсякога. Ми да се учат от Молдова и Румъния как се правят демократични избори

    Коментиран от #21

    22:33 04.10.2025

  • 20 Уруспиляка залязва

    1 0 Отговор
    Иде нов световен ред ....Тръмп, Путин и Си Дзинпин пишат правилата ,а всички останали сме пионки в ръцете им!!!

    22:34 04.10.2025

  • 21 Тънко гъделичкане

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русофоб":

    Остроумно 👍

    22:36 04.10.2025

  • 22 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "👍👍👍":

    Благодаря,колега.На Вашите услуги,с каквото мога,ще помагам.

    22:37 04.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания