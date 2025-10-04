Льо Пен поздрави лидера на чешкото движение ANO Андрей Бабиш

Марин Льо Пен, лидер на дясното крило на партията „Национален сбор“ във френския парламент, поздрави Андрей Бабиш, лидер на чешкото опозиционно движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата на неговото движение на парламентарните избори.
„Поздравления за Андрей Бабиш и партията ANO, които печелят с голяма разлика чешките парламентарни избори. В цяла Европа хората, които искат да си възвърнат свободата и просперитета, призовават патриотичните партии да вземат властта!“, написа Льо Пен на страницата си в социалните мрежи.
Движението ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент, получавайки 34,71% от гласовете след преброяване на 99,48% от избирателните секции. Управляващата коалиция SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, се класира на второ място с 23,24% от гласовете.
