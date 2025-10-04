Чешката партия ANO ще се опита да оглави еднопартийно правителство. Бабиш смята, че Украйна не е готова за ЕС

Чешката партия ANO ще се опита да оглави еднопартийно правителство, заяви нейният лидер Андрей Бабиш, след като партията постигна това, което той нарече „исторически“ резултат на парламентарните избори, но не успя да спечели мнозинство, предаде БНР.

ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент: след преброяване на 99,48% от избирателните секции, тя получи 34,71% от гласовете. Втората в класирането управляваща коалиция, SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, получи 23,24% от гласовете.

Бабиш, милиардер и бивш министър-председател между 2017 и 2021 г., каза, че ANO ще проведе преговори с крайнодясната “Свобода и пряка демокрация” и Партията на мотористите, която се противопоставя на зелените политики на ЕС, за да намери подкрепа за своето правителство.

71-годишният Бабиш заема и двусмислена позиция относно помощта за Украйна - за разлика от правителството на Фиала, което подкрепя Киев през цялата война с Русия. Той е и съюзник на премиера на Унгария Виктор Орбан в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Андрей Бабиш отговори на въпросите на журналистка от украинската обществена телевизия "Суспільне", предаде news.bg.



Бабиш се счита за евроскептик и поддържа добри отношения с министър-председателя на Унгария Виктор Орбан и министър-председателя на Словакия Роберт Фицо. Двамата политици са запазили връзки с Москва, въпреки руската инвазия в Украйна.



Служителката на украинската телевизия попита Бабиш за позицията му по отношение на подкрепата за Украйна.



"Срещал съм се със Зеленски три пъти. И го подкрепих след анексията на Крим", отговори Бабиш. "Така че ние помагаме на Украйна чрез ЕС, ЕС помага на Украйна. Това е включено в следващия европейски бюджет. Ние плащаме големи суми в европейския бюджет - и по този начин ще продължим да помагаме."



В миналото Бабиш също призова да се приключи чешката инициатива за доставки на артилерийски снаряди за Украйна. В рамките на тази инициатива Чехия търси снаряди по целия свят и ги купува за Украйна с подкрепата на други западни съюзници на Киев.



"Тя трябва да бъде прозрачна. И ако има война, никой не трябва да печели от нея. Това трябва да се организира от НАТО", каза Бабиш за тази програма.

На въпроса дали ще подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС и НАТО, Бабиш отговори: "Но вие не сте готови за ЕС. Първо трябва да приключим войната. Можем да сътрудничим с Украйна, но вие не сте готови за ЕС".



Бабиш се счита за кандидат за поста министър-председател на Чехия, но може и да не оглави новото правителство. AНO не получи абсолютно мнозинство, затова ѝ предстои да сформира управляваща коалиция.

Чешкият премиер Петър Фиала обяви, че е поздравил за победата лидера на опозиционното движение АНО Андрей Бабиш, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



АНО победи коалицията „Заедно“ на Фиала, която спечели 23% от гласовете при отчетени резултати от 99% от избирателните секции.

Словашкият премиер Роберт Фицо поздрави Андрей Бабиш, лидер на опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата му на чешките парламентарни избори и му пожела успех във формирането на правителствена коалиция.

„Току-що поздравих по телефона победителя на чешките парламентарни избори, бившия премиер Андрей Бабиш, и му пожелах късмет и много мъдрост в превръщането на изборната му победа в нова управляваща коалиция“, написа Фицо на страницата си във Facebook.

В събота словашкият президент Петер Пелегрини също поздрави ANO за победата ѝ на парламентарните избори, изразявайки надежда, че полученият кабинет ще допринесе за развитието на чешко-словацките отношения и ще засили сътрудничеството в рамките на Вишеградската група (Полша, Чехия, Словакия и Унгария).

Както съобщи по-рано информационната агенция CTK, чешкото правителство прекрати междуправителствените консултации със словашкия кабинет през пролетта на 2024 г., позовавайки се на различия в гледните точки на двете страни по ключови въпроси на външната политика, по-специално военната помощ за Украйна. Чехия е един от най-активните доставчици на оръжие за режима в Киев. На свой ред правителството на Фицо, веднага след като дойде на власт след парламентарните избори в Словакия през есента на 2023 г., спря да доставя оръжие на Киев от държавните резерви.