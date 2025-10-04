Новини
Чешката партия ANO ще се опита да оглави еднопартийно правителство. Бабиш смята, че Украйна не е готова за ЕС

4 Октомври, 2025 22:25, обновена 5 Октомври, 2025 03:27 2 267 47

Премиерите на Чехия и Словакия поздравиха лидера на победителите за успеха във вота

Чешката партия ANO ще се опита да оглави еднопартийно правителство, заяви нейният лидер Андрей Бабиш, след като партията постигна това, което той нарече „исторически“ резултат на парламентарните избори, но не успя да спечели мнозинство, предаде БНР.

ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент: след преброяване на 99,48% от избирателните секции, тя получи 34,71% от гласовете. Втората в класирането управляваща коалиция, SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, получи 23,24% от гласовете.

Бабиш, милиардер и бивш министър-председател между 2017 и 2021 г., каза, че ANO ще проведе преговори с крайнодясната “Свобода и пряка демокрация” и Партията на мотористите, която се противопоставя на зелените политики на ЕС, за да намери подкрепа за своето правителство.

71-годишният Бабиш заема и двусмислена позиция относно помощта за Украйна - за разлика от правителството на Фиала, което подкрепя Киев през цялата война с Русия. Той е и съюзник на премиера на Унгария Виктор Орбан в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Андрей Бабиш отговори на въпросите на журналистка от украинската обществена телевизия "Суспільне", предаде news.bg.

Бабиш се счита за евроскептик и поддържа добри отношения с министър-председателя на Унгария Виктор Орбан и министър-председателя на Словакия Роберт Фицо. Двамата политици са запазили връзки с Москва, въпреки руската инвазия в Украйна.

Служителката на украинската телевизия попита Бабиш за позицията му по отношение на подкрепата за Украйна.

"Срещал съм се със Зеленски три пъти. И го подкрепих след анексията на Крим", отговори Бабиш. "Така че ние помагаме на Украйна чрез ЕС, ЕС помага на Украйна. Това е включено в следващия европейски бюджет. Ние плащаме големи суми в европейския бюджет - и по този начин ще продължим да помагаме."

В миналото Бабиш също призова да се приключи чешката инициатива за доставки на артилерийски снаряди за Украйна. В рамките на тази инициатива Чехия търси снаряди по целия свят и ги купува за Украйна с подкрепата на други западни съюзници на Киев.

"Тя трябва да бъде прозрачна. И ако има война, никой не трябва да печели от нея. Това трябва да се организира от НАТО", каза Бабиш за тази програма.

На въпроса дали ще подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС и НАТО, Бабиш отговори: "Но вие не сте готови за ЕС. Първо трябва да приключим войната. Можем да сътрудничим с Украйна, но вие не сте готови за ЕС".

Бабиш се счита за кандидат за поста министър-председател на Чехия, но може и да не оглави новото правителство. AНO не получи абсолютно мнозинство, затова ѝ предстои да сформира управляваща коалиция.

Чешкият премиер Петър Фиала обяви, че е поздравил за победата лидера на опозиционното движение АНО Андрей Бабиш, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

АНО победи коалицията „Заедно“ на Фиала, която спечели 23% от гласовете при отчетени резултати от 99% от избирателните секции.

Словашкият премиер Роберт Фицо поздрави Андрей Бабиш, лидер на опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата му на чешките парламентарни избори и му пожела успех във формирането на правителствена коалиция.

„Току-що поздравих по телефона победителя на чешките парламентарни избори, бившия премиер Андрей Бабиш, и му пожелах късмет и много мъдрост в превръщането на изборната му победа в нова управляваща коалиция“, написа Фицо на страницата си във Facebook.

В събота словашкият президент Петер Пелегрини също поздрави ANO за победата ѝ на парламентарните избори, изразявайки надежда, че полученият кабинет ще допринесе за развитието на чешко-словацките отношения и ще засили сътрудничеството в рамките на Вишеградската група (Полша, Чехия, Словакия и Унгария).

Както съобщи по-рано информационната агенция CTK, чешкото правителство прекрати междуправителствените консултации със словашкия кабинет през пролетта на 2024 г., позовавайки се на различия в гледните точки на двете страни по ключови въпроси на външната политика, по-специално военната помощ за Украйна. Чехия е един от най-активните доставчици на оръжие за режима в Киев. На свой ред правителството на Фицо, веднага след като дойде на власт след парламентарните избори в Словакия през есента на 2023 г., спря да доставя оръжие на Киев от държавните резерви.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кикъл

    11 25 Отговор
    Честито !Победи,като мен !Само Костя се излага !

    22:28 04.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    52 12 Отговор
    Не желаят да са фронтова държава!

    22:30 04.10.2025

  • 5 Перо

    40 9 Отговор
    А нашия джендър дава заето!

    22:31 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Поделение 4042

    8 14 Отговор
    Да живее 1967 !

    Коментиран от #9

    22:32 04.10.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    49 13 Отговор
    Хаирлия да е ❗❗❗
    Днес в Словакия, утре и в България...

    Коментиран от #11

    22:32 04.10.2025

  • 9 Много

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Поделение 4042":

    Си дърт бе!

    Коментиран от #14

    22:33 04.10.2025

  • 10 Урсуланчо

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Вдигни си гащите":

    Той го е насочил за твоЙт0 дЪ...
    а ти се правиш на скромна !
    Хайде стига с тези еврог...@йски номерца....

    22:34 04.10.2025

  • 11 Минута е много

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Временното явление ЕС":

    Немма време ....

    22:34 04.10.2025

  • 12 Русофоб

    43 5 Отговор
    Чехите може ли да се иазлагата така, сега когато победата над Русия е по-важна отвсякога. Ми да се учат от Молдова и Румъния как се правят демократични избори

    22:35 04.10.2025

  • 13 Чегъртач

    8 4 Отговор
    И аз бях победил...

    22:37 04.10.2025

  • 14 Полковник

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    бех !

    22:38 04.10.2025

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 5 Отговор
    Бохемия и ПСВ и ВСВ минаха между капките Сега пак ще минат Имат много добър ВПК може би най добрият в света Симпатяги са Пожелавам им да стоят далеч от бананите

    22:41 04.10.2025

  • 16 Сега му е майката

    25 5 Отговор
    Чехия и Словакия да се обединят и да стане пак Чехословакия

    Коментиран от #22, #24

    22:43 04.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майна

    23 7 Отговор
    Браво!
    Българите заслужават да нямат държава.
    Това е

    22:46 04.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Доцент Василев

    23 6 Отговор
    Само ние имаме дръглива опозиция !Необходим е нов проект !

    22:49 04.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А у нас

    12 3 Отговор
    Еврото идва :)))

    22:54 04.10.2025

  • 26 Майна

    29 11 Отговор
    България има пробългарската партия Възраждане!
    Но няма български народ!
    Има еснафско и самовлюбено в глупостта си население
    Браво на тези , които подкрепят Възраждане- това са българите!
    Е, не можеш да имаш държава, когато нямаш народ!
    Закривай.

    22:54 04.10.2025

  • 27 Не е сигурно,

    8 14 Отговор
    че Бабиш ще бъде премиер!

    Коментиран от #30, #38

    22:59 04.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 име

    16 7 Отговор
    Козяче, я споделе, колко милиарда рубли купиха гласовете на чехите?! Няма ли да има вой, че Чехия избира руския мир, чехите са прости и манипулирани от путинисти и други подобни като с румъния и молдова?!

    23:02 04.10.2025

  • 30 Льо Бабиш

    6 9 Отговор

    До коментар #27 от "Не е сигурно,":

    Сигурно е ,че няма да бъде !

    23:02 04.10.2025

  • 31 Ту тууу

    7 6 Отговор
    Льо Пен,Кикъл,Бабиш,Костадинов !

    23:05 04.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чехов

    0 3 Отговор
    Уморихме се да работим !Искаме 5 за 4 !

    23:12 04.10.2025

  • 34 Фицо Бабин

    7 4 Отговор
    Честито !

    23:13 04.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Друг случай

    17 4 Отговор
    Този Роберт Фицо не го ли гръмнаха преди време,че едва го спасиха.Явно ги е било страх от него.Но да му пожелаем успех и отлично здраве.

    23:17 04.10.2025

  • 37 Бабиш

    4 6 Отговор
    Фицо,Цицо,Шики и Мики !

    23:20 04.10.2025

  • 38 Ще е

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Не е сигурно,":

    кога и Костадинов !

    23:21 04.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Напълно нормално

    5 2 Отговор
    Свободолюбивите народи на Унгария и ЧехоСловакия, дори с комунистите си, първи се надигнаха още навремето срещу тиранията, за защита на свободата на словото и суверенинета си. Тогава бе срещу СССР. И като гърмяни зайци първи надушиха накъде залитна и ЕССР.
    Западняците които до неотдавна имаха прилични медии, човешки свободи и управници, което водеше до просперитет, я карат още по инерция и все още им трябва време.

    23:44 04.10.2025

  • 41 Смешник

    13 3 Отговор
    Чехия изглежда поема по правилния път А ние докога ще търпим Тиквата и Шиши

    Коментиран от #42, #46

    23:58 04.10.2025

  • 42 още малко

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "Смешник":

    До 01.01.2026г. После Урсулето ни поема на ръчно управление. Голямо ръчкане ще е.

    00:06 05.10.2025

  • 43 Бай араб

    2 6 Отговор
    Всичките копейки са с едни такива странни физиономии, но не могат да бият шефа си Путин по физиономия, даже и Радев със щръкналите уши нищо не е .

    Коментиран от #44

    00:55 05.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Бай араб":

    Шорошко 🇮🇱💩,разбрахме,че обичаш да ти е отзад бай Арабия...

    01:02 05.10.2025

  • 45 Кака ти

    1 0 Отговор
    Честито!

    01:03 05.10.2025

  • 46 Румен Решетников

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Смешник":

    Ти след като си петолъчник и отричаш Бог, откъде знаеш кой е правилният път? Глас свише ли ти проговори или бояришника?

    01:07 05.10.2025

  • 47 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Бабиш за друго не знам дали става, но поне ще образува нерви на урсулата и ще им прави скомина в Брюксел...

    03:30 05.10.2025

