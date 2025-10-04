Словашкият премиер поздрави Бабиш за победата му на чешките избори

Словашкият премиер Роберт Фицо поздрави Андрей Бабиш, лидер на опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата му на чешките парламентарни избори и му пожела успех във формирането на правителствена коалиция.

ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент: след преброяване на 99,48% от избирателните секции, тя получи 34,71% от гласовете. Втората в класирането управляваща коалиция, SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, получи 23,24% от гласовете.

„Току-що поздравих по телефона победителя на чешките парламентарни избори, бившия премиер Андрей Бабиш, и му пожелах късмет и много мъдрост в превръщането на изборната му победа в нова управляваща коалиция“, написа Фицо на страницата си във Facebook.

В събота словашкият президент Петер Пелегрини също поздрави ANO за победата ѝ на парламентарните избори, изразявайки надежда, че полученият кабинет ще допринесе за развитието на чешко-словацките отношения и ще засили сътрудничеството в рамките на Вишеградската група (Полша, Чехия, Словакия и Унгария).

Както съобщи по-рано информационната агенция CTK, чешкото правителство прекрати междуправителствените консултации със словашкия кабинет през пролетта на 2024 г., позовавайки се на различия в гледните точки на двете страни по ключови въпроси на външната политика, по-специално военната помощ за Украйна. Чехия е един от най-активните доставчици на оръжие за режима в Киев. На свой ред правителството на Фицо, веднага след като дойде на власт след парламентарните избори в Словакия през есента на 2023 г., спря да доставя оръжие на Киев от държавните резерви.