Словашкият премиер поздрави Бабиш за победата му на чешките избори

4 Октомври, 2025 22:25 461 14

Фицо: Пожелах на Бабиш късмет и много мъдрост в превръщането на изборната му победа в нова управляваща коалиция

Словашкият премиер Роберт Фицо поздрави Андрей Бабиш, лидер на опозиционното движение ANO (Действие на недоволните граждани), за победата му на чешките парламентарни избори и му пожела успех във формирането на правителствена коалиция.

ANO спечели изборите за долната камара на чешкия парламент: след преброяване на 99,48% от избирателните секции, тя получи 34,71% от гласовете. Втората в класирането управляваща коалиция, SPOLU (Заедно), водена от премиера Петр Фиала, получи 23,24% от гласовете.

„Току-що поздравих по телефона победителя на чешките парламентарни избори, бившия премиер Андрей Бабиш, и му пожелах късмет и много мъдрост в превръщането на изборната му победа в нова управляваща коалиция“, написа Фицо на страницата си във Facebook.

В събота словашкият президент Петер Пелегрини също поздрави ANO за победата ѝ на парламентарните избори, изразявайки надежда, че полученият кабинет ще допринесе за развитието на чешко-словацките отношения и ще засили сътрудничеството в рамките на Вишеградската група (Полша, Чехия, Словакия и Унгария).

Както съобщи по-рано информационната агенция CTK, чешкото правителство прекрати междуправителствените консултации със словашкия кабинет през пролетта на 2024 г., позовавайки се на различия в гледните точки на двете страни по ключови въпроси на външната политика, по-специално военната помощ за Украйна. Чехия е един от най-активните доставчици на оръжие за режима в Киев. На свой ред правителството на Фицо, веднага след като дойде на власт след парламентарните избори в Словакия през есента на 2023 г., спря да доставя оръжие на Киев от държавните резерви.


Словакия
  • 1 Симпатизант

    11 3 Отговор
    Най-важното сега е народите от Централна и Източна Европа да покажат ясно, че не искат и няма да стават марионетки във войната на западните атлантически ястреби с Русия. Успех!

    Коментиран от #3

    22:28 04.10.2025

  • 2 Кикъл

    3 5 Отговор
    Честито !Победи,като мен !Само Костя се излага !

    22:28 04.10.2025

  • 3 Вдигни си гащите

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Симпатизант":

    симпатизант !

    Коментиран от #6, #10

    22:29 04.10.2025

  • 4 Анонимен

    7 2 Отговор
    Не желаят да са фронтова държава!

    22:30 04.10.2025

  • 5 Перо

    5 1 Отговор
    А нашия джендър дава заето!

    22:31 04.10.2025

  • 6 Що бе

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вдигни си гащите":

    Спря ли да му флейтуваш?

    22:32 04.10.2025

  • 7 Поделение 4042

    1 0 Отговор
    Да живее 1967 !

    Коментиран от #9

    22:32 04.10.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    5 2 Отговор
    Хаирлия да е ❗❗❗
    Днес в Словакия, утре и в България...

    Коментиран от #11

    22:32 04.10.2025

  • 9 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Поделение 4042":

    Си дърт бе!

    Коментиран от #14

    22:33 04.10.2025

  • 10 Урсуланчо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вдигни си гащите":

    Той го е насочил за твоЙт0 дЪ...
    а ти се правиш на скромна !
    Хайде стига с тези еврог...@йски номерца....

    22:34 04.10.2025

  • 11 Минута е много

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Временното явление ЕС":

    Немма време ....

    22:34 04.10.2025

  • 12 Русофоб

    2 0 Отговор
    Чехите може ли да се иазлагата така, сега когато победата над Русия е по-важна отвсякога. Ми да се учат от Молдова и Румъния как се правят демократични избори

    22:35 04.10.2025

  • 13 Чегъртач

    0 0 Отговор
    И аз бях победил...

    22:37 04.10.2025

  • 14 Полковник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много":

    бех !

    22:38 04.10.2025

