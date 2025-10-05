Новини
Свят »
Испания »
Лодка с туристи се взриви в испанския курорт Коста дел Сол

Лодка с туристи се взриви в испанския курорт Коста дел Сол

5 Октомври, 2025 05:02, обновена 5 Октомври, 2025 04:26 625 0

  • испания-
  • инцидент-
  • лодка-
  • пострадали

При инцидента са ранени осем души

Лодка с туристи се взриви в испанския курорт Коста дел Сол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души са ранени при експлозия на "туристическа лодка“ в курорта Фуенхирола на Коста дел Сол, съобщава Mirror, цитиран от ФОКУС.

Трима от ранените са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Инцидентът е станал, докато моторната лодка, описвана от местните като туристическа, е напускала пристанището във Фуенхирола.

Все още не е известно какво е гражданството на туристите. Кадри от мястото на инцидента показват пожарникари на пристанището, които използват маркучи, за да потушат пламъците от брега, докато местни жители на скутери и по-малки лодки се притичат на помощ на пътниците и се опитват да потушат пламъците.

Тревогата е вдигната в събота около 12:20 ч., местно време (11:20 българско време) след като няколко свидетели са се обадили на службите за спешна помощ, след като са видели черен стълб дим, издигащ се във въздуха, ясно видим от близките плажове. Причината за експлозията засега остава неизвестна, пише Mirror.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания