Лодка с туристи се взриви в испанския курорт Коста дел Сол

Осем души са ранени при експлозия на "туристическа лодка“ в курорта Фуенхирола на Коста дел Сол, съобщава Mirror, цитиран от ФОКУС.

Трима от ранените са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Инцидентът е станал, докато моторната лодка, описвана от местните като туристическа, е напускала пристанището във Фуенхирола.

Все още не е известно какво е гражданството на туристите. Кадри от мястото на инцидента показват пожарникари на пристанището, които използват маркучи, за да потушат пламъците от брега, докато местни жители на скутери и по-малки лодки се притичат на помощ на пътниците и се опитват да потушат пламъците.

Тревогата е вдигната в събота около 12:20 ч., местно време (11:20 българско време) след като няколко свидетели са се обадили на службите за спешна помощ, след като са видели черен стълб дим, издигащ се във въздуха, ясно видим от близките плажове. Причината за експлозията засега остава неизвестна, пише Mirror.