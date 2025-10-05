Първи избори в Сирия след бягството на Асад

Членовете на избирателните колегии в Сирия се събират днес да гласуват за нови депутати - избори, смятани за крайъгълен камък в отдалечаването на страната от сваления режим на Башар Асад и основен тест за приобщаване при настоящите, ръководени от ислямистите власти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът Ахмед аш Шараа, който дойде на власт, след като бунтовническото му настъпление свали от власт Асад през декември миналата година, се опитва да заздрави хватката си върху страна, разединена от 14-годишна война и изблици на междурелигиозно насилие, които подхранваха недоверието към него сред малцинствата.

В непреките избори ще участват общо 6000 членове на избирателни колегии, които ще пуснат бюлетини в регионалните избирателни колегии. Гласуването започва в 09:00 ч. местно (06:00 ч. по Гринуич), и ще продължи до около 17:00 ч.

Комисия, назначена от Шараа, одобри 1570 кандидати, които изложиха платформите си на семинари и дебати тази седмица.

Видима обществена предизборна кампания обаче почти нямаше, в големите градове не се виждаха плакати или билбордове, казаха репортери на Ройтерс.

Днешното гласуването ще определи състава на две трети от 210-местния парламент, а резултатите се очакват още довечера. Новият състав на парламента обаче ще бъде официално определен едва след като Шараа, бивш боец от Ал Каида, избере останалата трета от депутатите.

Властите твърдят, че са прибягнали до тази система, а не до всеобщи избори, поради липсата на надеждни данни за населението след разселването на милиони сирийци от войната. Позовавайки се на съображения за сигурност и политически причини, те отложиха вота в три провинции, контролирани от малцинствени групи, което оставя 19 места в парламента непопълнени.

Критиците разкритикуваха тези ходове, заявявайки, че частичното и непряко гласуване е непредставително и управлявано твърде централизирано.

Анализатори твърдят, че избирането на 70 депутати от Шараа в крайна сметка ще определи ефективността и легитимността на новия орган: изборът на жени или депутати от малцинствата може да добави разнообразие, но лоялистите могат да му помогнат да издава закони без законодателно оспорване.