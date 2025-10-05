Новини
Свят »
Сирия »
Първи избори в Сирия след бягството на Асад

Първи избори в Сирия след бягството на Асад

5 Октомври, 2025 07:19, обновена 5 Октомври, 2025 06:22 599 8

  • сирия -
  • избори-
  • парламент

Членовете на избирателни колегии гласуват за нов парламент

Първи избори в Сирия след бягството на Асад - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членовете на избирателните колегии в Сирия се събират днес да гласуват за нови депутати - избори, смятани за крайъгълен камък в отдалечаването на страната от сваления режим на Башар Асад и основен тест за приобщаване при настоящите, ръководени от ислямистите власти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът Ахмед аш Шараа, който дойде на власт, след като бунтовническото му настъпление свали от власт Асад през декември миналата година, се опитва да заздрави хватката си върху страна, разединена от 14-годишна война и изблици на междурелигиозно насилие, които подхранваха недоверието към него сред малцинствата.

В непреките избори ще участват общо 6000 членове на избирателни колегии, които ще пуснат бюлетини в регионалните избирателни колегии. Гласуването започва в 09:00 ч. местно (06:00 ч. по Гринуич), и ще продължи до около 17:00 ч.

Комисия, назначена от Шараа, одобри 1570 кандидати, които изложиха платформите си на семинари и дебати тази седмица.

Видима обществена предизборна кампания обаче почти нямаше, в големите градове не се виждаха плакати или билбордове, казаха репортери на Ройтерс.

Днешното гласуването ще определи състава на две трети от 210-местния парламент, а резултатите се очакват още довечера. Новият състав на парламента обаче ще бъде официално определен едва след като Шараа, бивш боец от Ал Каида, избере останалата трета от депутатите.

Властите твърдят, че са прибягнали до тази система, а не до всеобщи избори, поради липсата на надеждни данни за населението след разселването на милиони сирийци от войната. Позовавайки се на съображения за сигурност и политически причини, те отложиха вота в три провинции, контролирани от малцинствени групи, което оставя 19 места в парламента непопълнени.

Критиците разкритикуваха тези ходове, заявявайки, че частичното и непряко гласуване е непредставително и управлявано твърде централизирано.
Анализатори твърдят, че избирането на 70 депутати от Шараа в крайна сметка ще определи ефективността и легитимността на новия орган: изборът на жени или депутати от малцинствата може да добави разнообразие, но лоялистите могат да му помогнат да издава закони без законодателно оспорване.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    3 1 Отговор
    Тези избори няма да окажат влияние върху продължаващото разделение на Сирия и регионалната несъвместимост. Централната власт е силна само в Дамаск. На сто километра от столицата властта е в ръцете на племенни водачи и ислямистки групировки.Глобалните играчи все още влияят на баланса на силите и не допринасят за единството.Глобалните играчи продължават да влияят на баланса на силите и не допринасят за единството. Временно изпълняващият длъжността президент на Сирия Ахмед ал-Шараа ще посети Москва, за да участва в руско-арабската среща на върха, насрочена за 15 октомври. Сирия е изправена пред продоволствена и горивна катастрофа, която само Москва може да облекчи.

    Коментиран от #2

    06:40 05.10.2025

  • 2 изгорилке

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    колко арапа та облекчават

    06:46 05.10.2025

  • 3 Артилерист

    3 1 Отговор
    Демокрацията вече връзва, след като американците, в тясно взаимодействие с терористите от ислямска държава и Ал Каида, години наред тероризираха тази независима светска страна и накрая свалиха законната власт, начело с Башар Асад. Впрочем, американците окупираха най-багатия на нефт и житница но Сирия регион, и най-безпардонно продължават да го експлоатират. Много демократичните атлантици мълчат или само под мустак признават, че всъщност властта в Сирия е завзета от ислямски терористи...

    Коментиран от #5

    06:50 05.10.2025

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    Русия беше решена да евакуира оръжията си от Сирия и да затвори базите си. Но вместо радост, щастие и наслада, сирийското правителство започна трескаво да моли Русия да остане. В противен случай хаос и анархия щяха да настъпят в Сирия. Президентът ал-Шараа би дал на Москва всякакви условия за запазване на базите си в замяна на спасение от глад и горивна криза.Кремъл ще разгледа този въпрос и ще даде отговор по време на преговорите в Москва на 15 октомври 2025 г.

    07:01 05.10.2025

  • 5 двамцата

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Артилерист":

    само от арапи ли са навлажнявати

    07:02 05.10.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АФГАНИСТАН 2 :))

    07:08 05.10.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВИДЕО ОТ УЧИЛИЩЕ 1-10 КЛАС ПРО АСАД
    ДЕЦАТА СКАНДИРАТ ВСЯКА СУТРИН
    " ОБИЧАМ СИРИЯ , ОБИЧА СЛЪНЦЕТО И НАРОДА СИ
    ОБИЧАМ НАШАТА ЗЕМЯ"
    ......
    ВИДЕО ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА АЛ БАДЖАК
    ДЕЦАТА СКАНДИРАТ
    " СЛАВА НА АЛЛАХ, НИЕ СМЕ ВОЙНИ НА АЛЛАХ,
    АЛЛАХ Е НАШИЯ ВОДАЧ"

    Коментиран от #8

    07:16 05.10.2025

  • 8 така е !

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    вашия атец е иблиса !

    07:17 05.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания