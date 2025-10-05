Вучич: Всички държави се готвят за война, единственият въпрос е на коя страна ще са

Повечето държави продължават доброволно да увеличават военните разходи в подготовка за войни и конфликти, каза сръбският президент Александър Вучич.
„Когато го повишите (процента от БВП, изразходван за военни разходи) до 5%, а средният е 2,1%, това е огромна сума пари.“ „Това означава, че всички се готвят за конфликт и война“, цитира Вучич RTV.
Той отбеляза, че Сърбия би искала да избегне това, но поради нежеланието да се изслушват и обширните подготовки за война, обсъждането на други теми е станало трудно. На юнската среща на върха на НАТО в Хага беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% ще бъдат разпределени директно за военни разходи, а останалите 1,5% ще бъдат използвани за изграждане на инфраструктура, която може да се използва във военно време.
1 Свободен
Ще завлече сърбите в дупката на руснаците!
10:29 05.10.2025
3 Абе
10:30 05.10.2025
4 Последния Софиянец
10:31 05.10.2025
5 Кат си
До коментар #1 от "Свободен":Свободен, ае беги в Индия при прародителите си
10:31 05.10.2025
6 Пич
10:34 05.10.2025
7 САШ
10:34 05.10.2025
8 Давай
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си! Копай до дупка..
10:34 05.10.2025
9 таксиджия 🚖
10:36 05.10.2025
10 Българин
10:36 05.10.2025
11 Много ясно
До коментар #6 от "Пич":Добро утро. Жириновски го каза 2014 година.
10:36 05.10.2025
13 Мефистофел
Много не ми е ясно как точно се готвят "най-големите" сили на НАТО. Последите няколко месеца някой да е чувал за Абрамси, Челинджъри или Леопарди на фронта? Май ги унищожиха всичките, а? Никакви не се чуват, не се виждат. А Леклерките въобще и не се появиха там. С авиацията картинката е още по-жалка.
10:37 05.10.2025
14 И Беломорска Тракия
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Само Русия може да нарежда на северноскопските комундрели
10:38 05.10.2025
15 Атина Палада
10:38 05.10.2025
16 джак
10:39 05.10.2025
17 Пич
До коментар #11 от "Много ясно":Благодаря ! Добро утро и на теб !
10:40 05.10.2025
18 Да ти го напиша
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Отивай при тьотка Митрофанова, да е цункаш отдолу.
10:40 05.10.2025
20 ХА ХА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Чаай бе, тоа нали беше твой човек.
10:41 05.10.2025
21 Правилно
До коментар #13 от "Мефистофел":Всъщност това беше целта. Америка и Русия обезоръжиха Европа и я фалираха, както стана 1945.
10:41 05.10.2025
22 Атина Палада
До коментар #16 от "джак":Пишеш,че Европа се въоръжава с не Русия,т.е казваш,че европейците ще ядат печени танкове :)))
10:42 05.10.2025
23 Факт
10:43 05.10.2025
24 За БГ такъв въпрос не стои
10:43 05.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #16 от "джак":Европа на всеки 100 години тръгва на поход на Изток да превзема РусияТА и всеки път след това си ближе раните..Какво те кара да смяташ,че сега е различно?
10:44 05.10.2025
26 Мефистофел
До коментар #19 от "Правилно":Май наистина точно така стана.
10:46 05.10.2025
28 име
10:47 05.10.2025
29 Вучич,
10:47 05.10.2025
30 ти па
До коментар #12 от "Бгг":какви проблеми имаш в момента Вицове за бай тошо ли не миожеш да кажеш или на борисов че е тиква на президента че е прецедент и боташчия и шарлатанин или да кажем че някой е прасе.КОЛА ли не можеш да си купиш или цветен телевизор или в цяла европа само с лична карта да идеш Самолетен билет струва до 50 100 евра и кацаш за едно кафе като людмила живкова в париж А АКО ти се ходи по дал;еч канада япония и англия са без визи Я си опиши проблема моля ,или нещо ти се ходи на война Ами оди той путя прибира глупаци като теб
10:48 05.10.2025
31 оня
10:49 05.10.2025
32 име
До коментар #16 от "джак":"И рушлята отново ЩЕ си ядат танковете..."
Козяк, айде вземи се спри малко, да видим барем една твоя прогноза да се сбъдне, пък после продължавай със ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, СЛЕДВА и т.н. бълнувания.
10:51 05.10.2025
33 Ами
До коментар #30 от "ти па":Къде било това?
10:52 05.10.2025
34 бай Шиле
10:53 05.10.2025
35 ВСВ е между Съюзниците
До коментар #31 от "оня":(Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
10:54 05.10.2025
36 Сталин
10:55 05.10.2025
37 Няма как
До коментар #31 от "оня":Няма как да се подготвят. Просто грабят европеяните. Войната е цирк за вас, нарича се още еврейската жътва.
10:55 05.10.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "ти па":Как пък един боклуК не замина за руският рай?
10:56 05.10.2025
39 жалко
До коментар #22 от "Атина Палада":че не си разбрала, Руснаците си се въоръжават по принцип.и сега още повече .Сръбчето говори за всички като намеква че европа за да се защити също е започнала да наваксва пропуснатото време през което си ликвидира армиите.А печените танкове определено ще са руски ако тръгнат към европа .Всъщност те няма да излезнат от украйна
10:56 05.10.2025
40 Мишел
10:57 05.10.2025
41 Нямаш опит
До коментар #36 от "Сталин":Една малка група баламурници ви подхвърлиха краишник, скоро ще ви секнат и на вас.
10:57 05.10.2025
42 Мдаа
До коментар #30 от "ти па":И кокошките ми в кокошарника са щастливи, имат храна, вода, щъкат из двора лежерно....докато не реша да ги заколя...
10:57 05.10.2025
43 Госあ
10:57 05.10.2025
44 Киев за два дня.
До коментар #32 от "име":Пумияр с пумияр.
10:58 05.10.2025
45 Как
10:58 05.10.2025
46 Не бива да се смесват
До коментар #31 от "оня":Наполеоновата война срещу Русия през 1810г. и войната между Шестата коалиция и Наполеонова Франция 1812-1814г.
За Наполеон. Великият пълководец е допуснал няколко големи грешки през 1810г. 1. Подценил е огромните разстояния и студената зима в Русия. 2. Смятал е, че като превземе Москва е победител и ще вземе несметни богатства там, но уви Русия се оказва бедна държава. 3. Запалвайки Москва в израз на отчаяние тръгва да се прибира пак през зимата и армията му е почти унищожена, измръзнала и окрадена, но и непобедена.
Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.
10:59 05.10.2025
47 Хахахаха
До коментар #6 от "Пич":Това за въоръжаването иди го обясни на путлера! Рашите гладни няма какво да ядат, но той парите ги ползва за ракети.
11:02 05.10.2025
48 Атина Палада
До коментар #29 от "Вучич,":Запада нищо не е ликвидирал! Ликвидира го САЩ !
САЩ държеше Запада обезоръжен и в подчинение
Нали затова за военното присъствие на САЩ в Европа,отговора им беше:-"За да държим Германия мирна"!
11:02 05.10.2025
49 В грешка си
До коментар #35 от "ВСВ е между Съюзниците":Я виж жертвите през ВСВ. Американците били победили щото дали пари, ами сега са във фалит. Финансовата система на Запада се срива. Как я виждаш ти? Азия работи, ЕС върти балони, ковид, имоти, инфлация,
11:04 05.10.2025
50 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #48 от "Атина Палада":Това са руски фейкове.
11:05 05.10.2025
52 пламен
11:06 05.10.2025
53 джак
До коментар #25 от "Атина Палада":както казах ти история не си чела. Руснаците са рядка порода диваци които унищожават БЪЛГАРИЯ от векове Да ти напомня че путин се бие на територията на велика и и волжка БЪЛГАРИЯ която уж била изконно негова територия .ВИЖ КАРТИ ПОНЕ ДО 1260Г ТРЯБВАШЕ да сме свободни 1824 г когато българите начело с ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ се бият за свободата си но русия не позволява и отвлича 150 000 българи в бесарабия просто за роби и през 1878г си ги везема заедно с територията А дели БЪЛГАРИЯ на 4 парчета и дава на румънците цяла добруджа .Като се опитва да прави добружанска нацияв ПРЕЗ 1916 г отново нахлува в добруджа и си яде печените коне.А ПРЕЗ 1941 бомбардира добрич Да не говорим какво прави на 9 9 44 с българите и БЪЛГАРИЯ
11:07 05.10.2025
54 az СВО Победа80
11:07 05.10.2025
55 !!!?
На кремълските кръволоци само Копейките са фенове...!
11:07 05.10.2025
56 Хаха
До коментар #30 от "ти па":За бай Тошо вицовете си ги разказвахме в междучасията и никой не е бил притесняван и репресипан заради това!
А сега каква е "свободата" - ти колко джурналя си виждал в ефир да се осмеляват да критикуват двете 🐷-расета!?
За едното безформено 🐷-расе дори вицове няма, официално в тв студио не се е появявало, движи се с плътен кордон от м.три, обгрижващи го като гаджета от НСО, а дори бай ти Тошо не е бил пазен така, както "безценното" 🐷-расе, управляващо държавата с дистанционно!
На това ли казваш "свобода" или на целогодишните гмо банани и др. б.клуци по магазините...
11:07 05.10.2025
57 Тойота произвежда
До коментар #43 от "Госあ":над 10 милиона автомобили годишно. Япония какви природни ресурси има? Конго е на второ място по природни богатства в света след Русия, гледам и двете цъфнали и вързали.
11:08 05.10.2025
58 Бай Тошо
До коментар #48 от "Атина Палада":Заводът ликвидира СССР без да гръмне една натовска пушка.
Сега е същото..
П.п Обменяй левове е евро.
11:08 05.10.2025
60 Атина Палада
До коментар #45 от "Как":И от кой трябва да се защитава бедна Европа?От извънземните ли?
Какво има Европа,че някой ,който и да било той да я напада? Освен заеми,друго Европа няма! Света се измести на Изток , Европа остана някакво парче никому ненужно ..Или викаш,че има будали,които да нападнат Европа за да й връщат заемите ли? Ти би ли връщал чужди заеми?
11:09 05.10.2025
61 Хахахаха
До коментар #40 от "Мишел":Не разбрахте, че при ядрена война няма победители! Пишете, та пишете за нея. Ядрената война е все едно да бутнеш някой от високо и да паднеш с него, но да си мислиш че ти си победил, щот ти си го бутнал. Така, че спрете се с тези заплахи, копейки. Даже заплахите на рашите с ядрено оръжие е показ, че те не печелят войната. И вие само повтаряте техните глупости.
11:09 05.10.2025
62 Гост
До коментар #53 от "джак":Джак, тези глупости кое нпо ти ги спусна да ръсиш в ефир...
Коментиран от #78
11:10 05.10.2025
63 Атина Палада
До коментар #45 от "Как":И от кой трябва да се защитава бедна Европа?От извънземните ли?
Какво има Европа,че някой ,който и да било той да я напада? Освен заеми,друго Европа няма! Света се измести на Изток , Европа остана някакво парче никому ненужно ..Или викаш,че има будали,които да нападнат Европа за да й връщат заемите ли? Ти би ли връщал чужди заеми?
11:10 05.10.2025
64 Мики Маус
11:10 05.10.2025
66 ахахаха
До коментар #58 от "Бай Тошо":СССР го ликвидира този който го създаде през 1917 и той вече се изнесе от Запада през 2001.
11:14 05.10.2025
67 Хаха
До коментар #63 от "Атина Палада":Да ти кажа ли какво има реално "богата" Евпопа, освен напечатани хартийки!?
По г-зо вУна! Е, изключение прави Дания с Гренландия, ама там Дончо се е наточил...
11:14 05.10.2025
68 аz СВО Победа 80
До коментар #47 от "Хахахаха":В Русия опашки за купони за бензин.🤣🤣🤣
11:15 05.10.2025
69 Ама и ти си
До коментар #60 от "Атина Палада":стоиш в Гърция - най-задлъжнялата държава в ЕС с дълг 150% от БВП. Иди в Русия, там имат дълг 16% от БВП или най-добре в С. Корея с 0% дълг.
11:15 05.10.2025
70 Това е безспорен
До коментар #57 от "Тойота произвежда":Факт.
11:16 05.10.2025
71 Атина Палада
До коментар #58 от "Бай Тошо":СССР го ликвидира Москва,а не Запада .
11:17 05.10.2025
72 Да бе да
До коментар #49 от "В грешка си":на теб кой ти каза че системата им се срива. Нещо икономист ли си падаш.това че всеки американец си ипотекира къщата по двапъти А банката му я пише веднъж като задължение и втори път като актив на банката не значи че някой на някого нещо дължи или е във фалит ,Да американеца ще работи до края на дните си за триетажна къща с басейн като кара джип и има още две коли все нови..Ти си карай жигулето и си мисли защо нашите управници имат милиарди ми живеят на същия принцип .Ти що не се опиташ да си ипотекираш жилището и да вземеш примерно 500 000 защото ти казват че струва 600 000 НИКОЙ НЯМА ДА ТИ ДАДЕ това е разликата
11:19 05.10.2025
73 Хаха
До коментар #72 от "Да бе да":Не се самозалъгвай!
Повечето мириканци живеят под наем в картони и малко ги купуват, като и децата им плащат ипотеки за талашита....
11:24 05.10.2025
74 Атина Палада
До коментар #72 от "Да бе да":Видяхме на баш богатите американци къщите им от талашит ,дето изгоряха като салфетки! А средно статистическия американец живее в бунгала ,като нашите по морето от времето на соца и ги изплаща цял живот .А по бедните американци живеят в кашони по тротоарите!
Това е истината.
11:24 05.10.2025
75 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #74 от "Атина Палада":Това са руски фейкове.
11:26 05.10.2025
77 издишати фъшита
11:28 05.10.2025
78 така де
До коментар #62 от "Гост":ти направо си гост на историята .Не си ли чувал че историята се крепи на факти СЕГА ако не те мързивиж ако имаш изкуствен интелект достоверността на фактите В българия са избити 40 премиери и все от руснаци А освобождението 1878 г включва изгарянето на цялата българска история намираща се в КУРШУМ ДЖАМИЯ в ТЪРНОВО т,е унищожават ни историята за дас ни затробят а 1944 Ни отмъкват целия държавен архив не им стига златорто и всичката валута в банките Ти знаеш ли как са живели българите преди да дойдат руснаците ЗЕМИ ЧЕТИ ИМА ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ
11:28 05.10.2025
79 Страните от НАТО
До коментар #40 от "Мишел":имат обща площ от 26 млн. кв. км., а РФ 4млн. кв. км. в европейската си част. В Сибир никой няма да удря с ЯО, там живеят по 2 души на кв. км. Русия ще е изпепелена изцяло ако посегне на столиците и големите градове от натовските държави. А колко ракети ще изстреля е друг въпрос. Едни няма да излетят, други ще бъдат унищожени още в силозите, на кораби, подводници, самолети, втори в активния участък на полета, трети в крайния участък. Не всички ще детонират ядрено от липса на адекватна поддръжка.
11:30 05.10.2025
80 Атина Палада
До коментар #69 от "Ама и ти си":Хе,че в Русия е много по добре от Гърция! Населението в Русия живее по добре от това в Гърция. А и като сигурност и безопасност ,сега в Русия е най безопасното място за живеене! Но за да смениш държавата на живеене не е като да смениш костюма си!
11:30 05.10.2025
81 Атина Палада
До коментар #75 от "Изпражнението гайтанджиева":Неееее,това са фактите!
11:32 05.10.2025
82 Комунистически ценности
Отговор:
- Това в Вълчи "Вой", паднал и се хлъзнал и се пързаля в собслвените "си КомунистическиЛайна"!
11:33 05.10.2025
83 факти
До коментар #77 от "издишати фъшита":Русофилите изживяват последните си дни.
11:34 05.10.2025
84 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #81 от "Атина Палада":Още един факт.На-големият гейКлуб се намира в Москва.Къде другаде?
11:37 05.10.2025
85 Моряка
До коментар #79 от "Страните от НАТО":Ясно ми е откъде черпиш тези задълбочени знания за руското ядрено оръжие.Личи си школата на Стоянчо.Момчето много знае,служил е даже и войник- кашик.
11:40 05.10.2025
87 Пезевенка
До коментар #1 от "Свободен":При майка ти ще ги докарам, да се наслаждават.
11:46 05.10.2025
88 Хахахаха
До коментар #80 от "Атина Палада":Е като е по-добре в раша, трудно ми е да разбера, защо не ходите там? 3 млн българи заминаха от България, даже и голяма част от тези 3 млн които заминаха на запад са копейки! Защо не заминавате към раша, не разбрах?
11:46 05.10.2025