Вучич: Всички държави се готвят за война, единственият въпрос е на коя страна ще са

5 Октомври, 2025 10:27

На среща на върха на НАТО през юни беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 година

Вучич: Всички държави се готвят за война, единственият въпрос е на коя страна ще са - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Повечето държави продължават доброволно да увеличават военните разходи в подготовка за войни и конфликти, каза сръбският президент Александър Вучич.

„Когато го повишите (процента от БВП, изразходван за военни разходи) до 5%, а средният е 2,1%, това е огромна сума пари.“ „Това означава, че всички се готвят за конфликт и война“, цитира Вучич RTV.

Той отбеляза, че Сърбия би искала да избегне това, но поради нежеланието да се изслушват и обширните подготовки за война, обсъждането на други теми е станало трудно. На юнската среща на върха на НАТО в Хага беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% ще бъдат разпределени директно за военни разходи, а останалите 1,5% ще бъдат използвани за изграждане на инфраструктура, която може да се използва във военно време.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    24 53 Отговор
    Тоя трябва да го изритат колкото се може по-бързо!
    Ще завлече сърбите в дупката на руснаците!

    Коментиран от #2, #5, #12, #87

    10:29 05.10.2025

  • 3 Абе

    31 11 Отговор
    То НАТОТО е тотална щета, кой ще воюва?!

    10:30 05.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Да ходим да копаем окопи на Сливница докато е време.

    Коментиран от #8, #20

    10:31 05.10.2025

  • 5 Кат си

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Свободен, ае беги в Индия при прародителите си

    10:31 05.10.2025

  • 6 Пич

    31 3 Отговор
    Лошото е , че това може и да е вярно ! Имам усещането , че световните пари имат нужда от война !!!

    Коментиран от #11, #47

    10:34 05.10.2025

  • 7 САШ

    27 6 Отговор
    САЩ фалираха. Армията им е в градовете не заради бездомните, а за да запазят реда и гражданска война.

    10:34 05.10.2025

  • 8 Давай

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ти си! Копай до дупка..

    10:34 05.10.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    7 4 Отговор
    Страна взимаме, на който ни обещае Македония! България цела да е!

    Коментиран от #14

    10:36 05.10.2025

  • 10 Българин

    28 7 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ Е НА ГУБЕЩАТА СТРАНА!

    10:36 05.10.2025

  • 11 Много ясно

    17 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Добро утро. Жириновски го каза 2014 година.

    Коментиран от #17

    10:36 05.10.2025

  • 13 Мефистофел

    16 10 Отговор
    " ... Всички държави се готвят за война ... "

    Много не ми е ясно как точно се готвят "най-големите" сили на НАТО. Последите няколко месеца някой да е чувал за Абрамси, Челинджъри или Леопарди на фронта? Май ги унищожиха всичките, а? Никакви не се чуват, не се виждат. А Леклерките въобще и не се появиха там. С авиацията картинката е още по-жалка.

    Коментиран от #19, #21

    10:37 05.10.2025

  • 14 И Беломорска Тракия

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Само Русия може да нарежда на северноскопските комундрели

    10:38 05.10.2025

  • 15 Атина Палада

    13 7 Отговор
    Не вярвам да има война.В Европа никой няма да раздаде оръжие на армиите си,защото армиите ще тръгнат към своите политически елити .

    10:38 05.10.2025

  • 16 джак

    8 22 Отговор
    трябва да си мноого слаб държавник за да говориш подобни глупости.Европа се въоръжава защото беше загърбила войната и сега увеличават военния си потенциал за да респектират русия.И рушлята отново ще си ядат танковете само че препечени и опечени от джавелините ..Айде на печеното че не остана

    Коментиран от #22, #25, #32

    10:39 05.10.2025

  • 17 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Много ясно":

    Благодаря ! Добро утро и на теб !

    10:40 05.10.2025

  • 18 Да ти го напиша

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Отивай при тьотка Митрофанова, да е цункаш отдолу.

    10:40 05.10.2025

  • 20 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Чаай бе, тоа нали беше твой човек.

    10:41 05.10.2025

  • 21 Правилно

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "Мефистофел":

    Всъщност това беше целта. Америка и Русия обезоръжиха Европа и я фалираха, както стана 1945.

    10:41 05.10.2025

  • 22 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "джак":

    Пишеш,че Европа се въоръжава с не Русия,т.е казваш,че европейците ще ядат печени танкове :)))

    Коментиран от #39

    10:42 05.10.2025

  • 23 Факт

    5 1 Отговор
    Няма преграда срещу глупостта!

    10:43 05.10.2025

  • 24 За БГ такъв въпрос не стои

    6 2 Отговор
    Сексът винаги е откъм гърба.

    10:43 05.10.2025

  • 25 Атина Палада

    14 6 Отговор

    До коментар #16 от "джак":

    Европа на всеки 100 години тръгва на поход на Изток да превзема РусияТА и всеки път след това си ближе раните..Какво те кара да смяташ,че сега е различно?

    Коментиран от #53

    10:44 05.10.2025

  • 26 Мефистофел

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Правилно":

    Май наистина точно така стана.

    10:46 05.10.2025

  • 28 име

    4 3 Отговор
    Пари няма, значи и война няма да има. Трябват пари за тая война, а парите на ЕССР потънаха в украйна. Отделно че и назападняците не им се мре за киевската хунта. Не слушате дойче вц кво писка.

    10:47 05.10.2025

  • 29 Вучич,

    6 6 Отговор
    Сърбия колко оръжие закупи от Русия, помниш ли? Май и учения някакви правихте с руснаците. Западът си беше ликвидирал почти изцяло ВПК след падането на СССР, сега просто го възстановява. РФ се оказа доста по-агресивна от СССР който беше 290млн. и зад него стояха 6 държави участнички във Варшавския договор.

    Коментиран от #48

    10:47 05.10.2025

  • 30 ти па

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Бгг":

    какви проблеми имаш в момента Вицове за бай тошо ли не миожеш да кажеш или на борисов че е тиква на президента че е прецедент и боташчия и шарлатанин или да кажем че някой е прасе.КОЛА ли не можеш да си купиш или цветен телевизор или в цяла европа само с лична карта да идеш Самолетен билет струва до 50 100 евра и кацаш за едно кафе като людмила живкова в париж А АКО ти се ходи по дал;еч канада япония и англия са без визи Я си опиши проблема моля ,или нещо ти се ходи на война Ами оди той путя прибира глупаци като теб

    Коментиран от #33, #38, #42, #56

    10:48 05.10.2025

  • 31 оня

    12 4 Отговор
    Вучич е прав - готвят се за война натювците срещу Русия , а по-важното е ,че пак Русия ще надделее ! Това дали на някой му харесва или не в случая няма никакво значение !

    Коментиран от #35, #37, #46

    10:49 05.10.2025

  • 32 име

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "джак":

    "И рушлята отново ЩЕ си ядат танковете..."

    Козяк, айде вземи се спри малко, да видим барем една твоя прогноза да се сбъдне, пък после продължавай със ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, СЛЕДВА и т.н. бълнувания.

    Коментиран от #44

    10:51 05.10.2025

  • 33 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "ти па":

    Къде било това?

    10:52 05.10.2025

  • 34 бай Шиле

    7 3 Отговор
    Не че нещо, но ми се струва, че ни подготвят за рестарт!

    10:53 05.10.2025

  • 35 ВСВ е между Съюзниците

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "оня":

    (Великобритания, САЩ и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония) а не само между Германия и Русия както лъжат руснаците. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #49

    10:54 05.10.2025

  • 36 Сталин

    8 3 Отговор
    Не е вярно че всички държави се готвят за война,ние в България сме на маса цял ден плюскаме пържоли и ракия, всеки уикенд сме на курорт в гръцко и мятаме кючеци по ресторанти те,нарязахме ракетите и самолетите

    Коментиран от #41

    10:55 05.10.2025

  • 37 Няма как

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "оня":

    Няма как да се подготвят. Просто грабят европеяните. Войната е цирк за вас, нарича се още еврейската жътва.

    10:55 05.10.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "ти па":

    Как пък един боклуК не замина за руският рай?

    10:56 05.10.2025

  • 39 жалко

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    че не си разбрала, Руснаците си се въоръжават по принцип.и сега още повече .Сръбчето говори за всички като намеква че европа за да се защити също е започнала да наваксва пропуснатото време през което си ликвидира армиите.А печените танкове определено ще са руски ако тръгнат към европа .Всъщност те няма да излезнат от украйна

    10:56 05.10.2025

  • 40 Мишел

    3 5 Отговор
    Ако НатО започне война с Русия, тя ще отговори с всички оръжия, които има . НатО никога няма да рискува ядрена война с Русия, защото пактът е наясно, че два часа след началото й няма да има НатО. .

    Коментиран от #61, #79

    10:57 05.10.2025

  • 41 Нямаш опит

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Една малка група баламурници ви подхвърлиха краишник, скоро ще ви секнат и на вас.

    10:57 05.10.2025

  • 42 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "ти па":

    И кокошките ми в кокошарника са щастливи, имат храна, вода, щъкат из двора лежерно....докато не реша да ги заколя...

    10:57 05.10.2025

  • 43 Госあ

    0 5 Отговор
    Война не се води с пари, а с ресурс. Русия и Китай държат голяма част от ресурсите на въглеводороди и редки метали. Да вземат да ги урегулират малко ! Виде се, че пазарната икономика е к@рв@ ! Регулация му е майката.

    Коментиран от #57

    10:57 05.10.2025

  • 44 Киев за два дня.

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Пумияр с пумияр.

    10:58 05.10.2025

  • 45 Как

    3 3 Отговор
    Европа разчиташе на САЩ да сдържа Русия да нападне европейска държава. Но Тръмп измени обстановката и сега Европа трябва да се защитава сама. Затова са тези разходи. Единствена за война с Европа се готви Русия!

    Коментиран от #60, #63

    10:58 05.10.2025

  • 46 Не бива да се смесват

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня":

    Наполеоновата война срещу Русия през 1810г. и войната между Шестата коалиция и Наполеонова Франция 1812-1814г.
    За Наполеон. Великият пълководец е допуснал няколко големи грешки през 1810г. 1. Подценил е огромните разстояния и студената зима в Русия. 2. Смятал е, че като превземе Москва е победител и ще вземе несметни богатства там, но уви Русия се оказва бедна държава. 3. Запалвайки Москва в израз на отчаяние тръгва да се прибира пак през зимата и армията му е почти унищожена, измръзнала и окрадена, но и непобедена.
    Войната на Шестата коалиция (1812 – 1814) е конфликт между Френската империя, от една страна, и коалиция, съставена от Австрия, Прусия, Руската империя, Великобритания, Португалия, Швеция, Испания и Рейнския съюз на германските държави. Така, че Русия е била във Франция, но в голяма коалиция със западните държави.

    10:59 05.10.2025

  • 47 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Това за въоръжаването иди го обясни на путлера! Рашите гладни няма какво да ядат, но той парите ги ползва за ракети.

    Коментиран от #68

    11:02 05.10.2025

  • 48 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Вучич,":

    Запада нищо не е ликвидирал! Ликвидира го САЩ !
    САЩ държеше Запада обезоръжен и в подчинение
    Нали затова за военното присъствие на САЩ в Европа,отговора им беше:-"За да държим Германия мирна"!

    Коментиран от #50, #58

    11:02 05.10.2025

  • 49 В грешка си

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "ВСВ е между Съюзниците":

    Я виж жертвите през ВСВ. Американците били победили щото дали пари, ами сега са във фалит. Финансовата система на Запада се срива. Как я виждаш ти? Азия работи, ЕС върти балони, ковид, имоти, инфлация,

    Коментиран от #72

    11:04 05.10.2025

  • 50 Изпражнението гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    11:05 05.10.2025

  • 52 пламен

    4 1 Отговор
    Руското зло започна войните

    11:06 05.10.2025

  • 53 джак

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    както казах ти история не си чела. Руснаците са рядка порода диваци които унищожават БЪЛГАРИЯ от векове Да ти напомня че путин се бие на територията на велика и и волжка БЪЛГАРИЯ която уж била изконно негова територия .ВИЖ КАРТИ ПОНЕ ДО 1260Г ТРЯБВАШЕ да сме свободни 1824 г когато българите начело с ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ се бият за свободата си но русия не позволява и отвлича 150 000 българи в бесарабия просто за роби и през 1878г си ги везема заедно с територията А дели БЪЛГАРИЯ на 4 парчета и дава на румънците цяла добруджа .Като се опитва да прави добружанска нацияв ПРЕЗ 1916 г отново нахлува в добруджа и си яде печените коне.А ПРЕЗ 1941 бомбардира добрич Да не говорим какво прави на 9 9 44 с българите и БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #62

    11:07 05.10.2025

  • 54 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    Мощно тричене на нацистите тази нощ!

    11:07 05.10.2025

  • 55 !!!?

    3 3 Отговор
    Копейките непрекъсната се подиграваха на Меркел, че оставила бундессвера без долни гащи докато Путлер нахлу в Украйна с варварските си орди и непрекъснато се ерчи с "орешките" си, а сега когато НАТО реши само да увеличи военния си бюджет за да догони малко превъзходството на кремълската фашистка хунта и вече са "военолюбци"...!
    На кремълските кръволоци само Копейките са фенове...!

    11:07 05.10.2025

  • 56 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "ти па":

    За бай Тошо вицовете си ги разказвахме в междучасията и никой не е бил притесняван и репресипан заради това!
    А сега каква е "свободата" - ти колко джурналя си виждал в ефир да се осмеляват да критикуват двете 🐷-расета!?
    За едното безформено 🐷-расе дори вицове няма, официално в тв студио не се е появявало, движи се с плътен кордон от м.три, обгрижващи го като гаджета от НСО, а дори бай ти Тошо не е бил пазен така, както "безценното" 🐷-расе, управляващо държавата с дистанционно!
    На това ли казваш "свобода" или на целогодишните гмо банани и др. б.клуци по магазините...

    11:07 05.10.2025

  • 57 Тойота произвежда

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Госあ":

    над 10 милиона автомобили годишно. Япония какви природни ресурси има? Конго е на второ място по природни богатства в света след Русия, гледам и двете цъфнали и вързали.

    Коментиран от #70

    11:08 05.10.2025

  • 58 Бай Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Заводът ликвидира СССР без да гръмне една натовска пушка.
    Сега е същото..
    П.п Обменяй левове е евро.

    Коментиран от #66, #71

    11:08 05.10.2025

  • 60 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Как":

    И от кой трябва да се защитава бедна Европа?От извънземните ли?
    Какво има Европа,че някой ,който и да било той да я напада? Освен заеми,друго Европа няма! Света се измести на Изток , Европа остана някакво парче никому ненужно ..Или викаш,че има будали,които да нападнат Европа за да й връщат заемите ли? Ти би ли връщал чужди заеми?

    Коментиран от #65, #69

    11:09 05.10.2025

  • 61 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Не разбрахте, че при ядрена война няма победители! Пишете, та пишете за нея. Ядрената война е все едно да бутнеш някой от високо и да паднеш с него, но да си мислиш че ти си победил, щот ти си го бутнал. Така, че спрете се с тези заплахи, копейки. Даже заплахите на рашите с ядрено оръжие е показ, че те не печелят войната. И вие само повтаряте техните глупости.

    11:09 05.10.2025

  • 62 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "джак":

    Джак, тези глупости кое нпо ти ги спусна да ръсиш в ефир...

    Коментиран от #78

    11:10 05.10.2025

  • 63 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Как":

    И от кой трябва да се защитава бедна Европа?От извънземните ли?
    Какво има Европа,че някой ,който и да било той да я напада? Освен заеми,друго Европа няма! Света се измести на Изток , Европа остана някакво парче никому ненужно ..Или викаш,че има будали,които да нападнат Европа за да й връщат заемите ли? Ти би ли връщал чужди заеми?

    Коментиран от #67

    11:10 05.10.2025

  • 64 Мики Маус

    3 0 Отговор
    Пазарите са в стагнация, оръжие обаче може да се купува до безкрай, така Запада има шанс да оцелее икономически. Затова обаче трябват плашила, като Кинчу, Утин, Чорбан, Трамп. А вие силно ги любете и мразете, важното е да работите за дяволите

    11:10 05.10.2025

  • 66 ахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Тошо":

    СССР го ликвидира този който го създаде през 1917 и той вече се изнесе от Запада през 2001.

    11:14 05.10.2025

  • 67 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Да ти кажа ли какво има реално "богата" Евпопа, освен напечатани хартийки!?
    По г-зо вУна! Е, изключение прави Дания с Гренландия, ама там Дончо се е наточил...

    11:14 05.10.2025

  • 68 аz СВО Победа 80

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    В Русия опашки за купони за бензин.🤣🤣🤣

    11:15 05.10.2025

  • 69 Ама и ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    стоиш в Гърция - най-задлъжнялата държава в ЕС с дълг 150% от БВП. Иди в Русия, там имат дълг 16% от БВП или най-добре в С. Корея с 0% дълг.

    Коментиран от #80

    11:15 05.10.2025

  • 70 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тойота произвежда":

    Факт.

    11:16 05.10.2025

  • 71 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Тошо":

    СССР го ликвидира Москва,а не Запада .

    11:17 05.10.2025

  • 72 Да бе да

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "В грешка си":

    на теб кой ти каза че системата им се срива. Нещо икономист ли си падаш.това че всеки американец си ипотекира къщата по двапъти А банката му я пише веднъж като задължение и втори път като актив на банката не значи че някой на някого нещо дължи или е във фалит ,Да американеца ще работи до края на дните си за триетажна къща с басейн като кара джип и има още две коли все нови..Ти си карай жигулето и си мисли защо нашите управници имат милиарди ми живеят на същия принцип .Ти що не се опиташ да си ипотекираш жилището и да вземеш примерно 500 000 защото ти казват че струва 600 000 НИКОЙ НЯМА ДА ТИ ДАДЕ това е разликата

    Коментиран от #73, #74

    11:19 05.10.2025

  • 73 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да бе да":

    Не се самозалъгвай!
    Повечето мириканци живеят под наем в картони и малко ги купуват, като и децата им плащат ипотеки за талашита....

    11:24 05.10.2025

  • 74 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Да бе да":

    Видяхме на баш богатите американци къщите им от талашит ,дето изгоряха като салфетки! А средно статистическия американец живее в бунгала ,като нашите по морето от времето на соца и ги изплаща цял живот .А по бедните американци живеят в кашони по тротоарите!
    Това е истината.

    Коментиран от #75

    11:24 05.10.2025

  • 75 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #81

    11:26 05.10.2025

  • 77 издишати фъшита

    2 4 Отговор
    Българския народ е с Русия...Продажните политици не....

    Коментиран от #83

    11:28 05.10.2025

  • 78 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Гост":

    ти направо си гост на историята .Не си ли чувал че историята се крепи на факти СЕГА ако не те мързивиж ако имаш изкуствен интелект достоверността на фактите В българия са избити 40 премиери и все от руснаци А освобождението 1878 г включва изгарянето на цялата българска история намираща се в КУРШУМ ДЖАМИЯ в ТЪРНОВО т,е унищожават ни историята за дас ни затробят а 1944 Ни отмъкват целия държавен архив не им стига златорто и всичката валута в банките Ти знаеш ли как са живели българите преди да дойдат руснаците ЗЕМИ ЧЕТИ ИМА ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ

    11:28 05.10.2025

  • 79 Страните от НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    имат обща площ от 26 млн. кв. км., а РФ 4млн. кв. км. в европейската си част. В Сибир никой няма да удря с ЯО, там живеят по 2 души на кв. км. Русия ще е изпепелена изцяло ако посегне на столиците и големите градове от натовските държави. А колко ракети ще изстреля е друг въпрос. Едни няма да излетят, други ще бъдат унищожени още в силозите, на кораби, подводници, самолети, втори в активния участък на полета, трети в крайния участък. Не всички ще детонират ядрено от липса на адекватна поддръжка.

    Коментиран от #85

    11:30 05.10.2025

  • 80 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ама и ти си":

    Хе,че в Русия е много по добре от Гърция! Населението в Русия живее по добре от това в Гърция. А и като сигурност и безопасност ,сега в Русия е най безопасното място за живеене! Но за да смениш държавата на живеене не е като да смениш костюма си!

    Коментиран от #88

    11:30 05.10.2025

  • 81 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Неееее,това са фактите!

    Коментиран от #84

    11:32 05.10.2025

  • 82 Комунистически ценности

    1 2 Отговор
    Някой зне ли "От къде идва думата Война"?
    Отговор:
    - Това в Вълчи "Вой", паднал и се хлъзнал и се пързаля в собслвените "си КомунистическиЛайна"!

    11:33 05.10.2025

  • 83 факти

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "издишати фъшита":

    Русофилите изживяват последните си дни.

    11:34 05.10.2025

  • 84 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Още един факт.На-големият гейКлуб се намира в Москва.Къде другаде?

    11:37 05.10.2025

  • 85 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Страните от НАТО":

    Ясно ми е откъде черпиш тези задълбочени знания за руското ядрено оръжие.Личи си школата на Стоянчо.Момчето много знае,служил е даже и войник- кашик.

    11:40 05.10.2025

  • 87 Пезевенка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    При майка ти ще ги докарам, да се наслаждават.

    11:46 05.10.2025

  • 88 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Е като е по-добре в раша, трудно ми е да разбера, защо не ходите там? 3 млн българи заминаха от България, даже и голяма част от тези 3 млн които заминаха на запад са копейки! Защо не заминавате към раша, не разбрах?

    11:46 05.10.2025

