Повечето държави продължават доброволно да увеличават военните разходи в подготовка за войни и конфликти, каза сръбският президент Александър Вучич.

„Когато го повишите (процента от БВП, изразходван за военни разходи) до 5%, а средният е 2,1%, това е огромна сума пари.“ „Това означава, че всички се готвят за конфликт и война“, цитира Вучич RTV.

Той отбеляза, че Сърбия би искала да избегне това, но поради нежеланието да се изслушват и обширните подготовки за война, обсъждането на други теми е станало трудно. На юнската среща на върха на НАТО в Хага беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% ще бъдат разпределени директно за военни разходи, а останалите 1,5% ще бъдат използвани за изграждане на инфраструктура, която може да се използва във военно време.