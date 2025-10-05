Премиерът на Грузия: Опозицията пак опита "Майдан", превратът не успя. Всички да приемат реалността

Премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе призова чуждестранните си партньори да рестартират отношението към грузинския народ след победата на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ на общинските избори на 4 октомври.
„Искам да напомня на всички, че „Грузинска мечта“ ще бъде на власт през следващите три години. След това ще има избори. Затова призовавам всички да приемат тази реалност. „Грузинска мечта“ ще поеме отговорност за управлението на тази страна и нейното развитие за много години напред. От прагматична гледна точка вероятно би било желателно всички да рестартират отношенията си с грузинския народ и грузинските власти“, каза правителственият глава на пресконференция.
„Относно вчерашните процеси, опитът за сваляне на правителството отново се провали. През последните четири години вече видяхме пет опита за организиране на „Майдан“ в нашата страна. През последните четири години нацистите вече пет пъти са се опитвали да свалят правителството и да организират „Майдан“, каза премиерът на брифинг.
Той изрази благодарност към Министерството на вътрешните работи, чиито подразделения „проведоха щателна специална операция на най-високо ниво, според най-високите стандарти“, за да предотвратят опита за сваляне на правителството.
На 4 октомври на площад „Свобода“ в Тбилиси се проведе митинг на опозицията. Един от организаторите му, бившият главен прокурор на Грузия Муртаз Зоделава, призова от сцената за „изземване на ключовете от президентския дворец“, след което някои протестиращи се насочиха към близката резиденция. Демонстрантите събориха оградата, но бяха отблъснати от силите за борба с безредиците, използваща водни оръдия и сълзотворен газ. При сблъсъците бяха ранени 32-ма полицаи.
Полицията арестува петима от инициаторите на протеста, включително Зоделава, както и оперния певец и политик Паата Бурчуладзе, за призиви за сваляне на правителството и организиране на групово насилие. Те са изправени пред до девет години затвор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чехия
11:10 05.10.2025
2 От 3 милиона Грузия вижте колко..
11:13 05.10.2025
3 Фактите
"Националното събрание обявява мирен преходен период, който ще осигури мирна предаване на властта, освобождаване на демократичните институции, незабавно възобновяване на диалога за присъединяване към ЕС и защита на мира и сигурността в страната", се посочва в декларация на протестиращите.
Муртаз Зоделава, член на опозиционната партия "Единно национално движение", заяви пред десетките хиляди, събрали се на площад "Свобода" в Тбилиси, че следващата стъпка ще бъде "превземането на президентския дворец", след като организаторите на протеста обявиха, че "властта се е върнала в ръцете на народа". От сградата излязоха представители на специалните части и жандармерия които използваха сълзотворен газ.
11:16 05.10.2025
5 Гошо
11:19 05.10.2025
6 Грандиозни масови протести
11:20 05.10.2025
7 И това какво го интересува
11:25 05.10.2025
8 Всичко което трябва да знаете
11:29 05.10.2025
9 БатУм
И те не са желани спретнаха им един псевдо Майдан.
Ах тези европейци.
11:35 05.10.2025
10 Стига повече атлантически майдани
11:38 05.10.2025
11 Последния Софиянец
11:39 05.10.2025
12 Влак от Китай до Грузия
11:42 05.10.2025
13 сара
11:49 05.10.2025