Премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе призова чуждестранните си партньори да рестартират отношението към грузинския народ след победата на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ на общинските избори на 4 октомври.

„Искам да напомня на всички, че „Грузинска мечта“ ще бъде на власт през следващите три години. След това ще има избори. Затова призовавам всички да приемат тази реалност. „Грузинска мечта“ ще поеме отговорност за управлението на тази страна и нейното развитие за много години напред. От прагматична гледна точка вероятно би било желателно всички да рестартират отношенията си с грузинския народ и грузинските власти“, каза правителственият глава на пресконференция.

„Относно вчерашните процеси, опитът за сваляне на правителството отново се провали. През последните четири години вече видяхме пет опита за организиране на „Майдан“ в нашата страна. През последните четири години нацистите вече пет пъти са се опитвали да свалят правителството и да организират „Майдан“, каза премиерът на брифинг.

Той изрази благодарност към Министерството на вътрешните работи, чиито подразделения „проведоха щателна специална операция на най-високо ниво, според най-високите стандарти“, за да предотвратят опита за сваляне на правителството.

На 4 октомври на площад „Свобода“ в Тбилиси се проведе митинг на опозицията. Един от организаторите му, бившият главен прокурор на Грузия Муртаз Зоделава, призова от сцената за „изземване на ключовете от президентския дворец“, след което някои протестиращи се насочиха към близката резиденция. Демонстрантите събориха оградата, но бяха отблъснати от силите за борба с безредиците, използваща водни оръдия и сълзотворен газ. При сблъсъците бяха ранени 32-ма полицаи.

Полицията арестува петима от инициаторите на протеста, включително Зоделава, както и оперния певец и политик Паата Бурчуладзе, за призиви за сваляне на правителството и организиране на групово насилие. Те са изправени пред до девет години затвор.