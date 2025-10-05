Новини
Свят »
Грузия »
Премиерът на Грузия: Опозицията пак опита "Майдан", превратът не успя. Всички да приемат реалността

Премиерът на Грузия: Опозицията пак опита "Майдан", превратът не успя. Всички да приемат реалността

5 Октомври, 2025 11:07 833 13

  • грузия-
  • майдан-
  • ираклий кобахидзе-
  • коментар

„Грузинска мечта“ ще бъде на власт през следващите три години

Премиерът на Грузия: Опозицията пак опита "Майдан", превратът не успя. Всички да приемат реалността - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Грузия Ираклий Кобахидзе призова чуждестранните си партньори да рестартират отношението към грузинския народ след победата на управляващата партия „Грузинска мечта – Демократическа Грузия“ на общинските избори на 4 октомври.

„Искам да напомня на всички, че „Грузинска мечта“ ще бъде на власт през следващите три години. След това ще има избори. Затова призовавам всички да приемат тази реалност. „Грузинска мечта“ ще поеме отговорност за управлението на тази страна и нейното развитие за много години напред. От прагматична гледна точка вероятно би било желателно всички да рестартират отношенията си с грузинския народ и грузинските власти“, каза правителственият глава на пресконференция.

„Относно вчерашните процеси, опитът за сваляне на правителството отново се провали. През последните четири години вече видяхме пет опита за организиране на „Майдан“ в нашата страна. През последните четири години нацистите вече пет пъти са се опитвали да свалят правителството и да организират „Майдан“, каза премиерът на брифинг.

Той изрази благодарност към Министерството на вътрешните работи, чиито подразделения „проведоха щателна специална операция на най-високо ниво, според най-високите стандарти“, за да предотвратят опита за сваляне на правителството.

На 4 октомври на площад „Свобода“ в Тбилиси се проведе митинг на опозицията. Един от организаторите му, бившият главен прокурор на Грузия Муртаз Зоделава, призова от сцената за „изземване на ключовете от президентския дворец“, след което някои протестиращи се насочиха към близката резиденция. Демонстрантите събориха оградата, но бяха отблъснати от силите за борба с безредиците, използваща водни оръдия и сълзотворен газ. При сблъсъците бяха ранени 32-ма полицаи.

Полицията арестува петима от инициаторите на протеста, включително Зоделава, както и оперния певец и политик Паата Бурчуладзе, за призиви за сваляне на правителството и организиране на групово насилие. Те са изправени пред до девет години затвор.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чехия

    18 3 Отговор
    Много дръвца гризат евроатлантиците напоследък, после що имало глобално затопляне. Ами, то не остана дървесина, бе!

    11:10 05.10.2025

  • 2 От 3 милиона Грузия вижте колко..

    2 0 Отговор
    Излизат а от 6,4 милиона България няколко стотин на Възраждане

    11:13 05.10.2025

  • 3 Фактите

    3 2 Отговор
    На протеста, който се събра в центъра на Тбилиси, протестиращите заявяваха, че властта на "Грузинска мечта" е "загубила легитимност".

    "Националното събрание обявява мирен преходен период, който ще осигури мирна предаване на властта, освобождаване на демократичните институции, незабавно възобновяване на диалога за присъединяване към ЕС и защита на мира и сигурността в страната", се посочва в декларация на протестиращите.

    Муртаз Зоделава, член на опозиционната партия "Единно национално движение", заяви пред десетките хиляди, събрали се на площад "Свобода" в Тбилиси, че следващата стъпка ще бъде "превземането на президентския дворец", след като организаторите на протеста обявиха, че "властта се е върнала в ръцете на народа". От сградата излязоха представители на специалните части и жандармерия които използваха сълзотворен газ.

    11:16 05.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошо

    4 1 Отговор
    Оня поляка дето е дипломат от ЕС изглежда той ще го отнесе от шефовете си ,изложи се много

    11:19 05.10.2025

  • 6 Грандиозни масови протести

    2 1 Отговор
    В Грузия. Демонстрантите развяват Грузински Украински и знамето на ЕС. Власта по рано обяви контрапротести на които никой не се яви.

    11:20 05.10.2025

  • 7 И това какво го интересува

    2 2 Отговор
    Целокупният български народ?

    11:25 05.10.2025

  • 8 Всичко което трябва да знаете

    0 3 Отговор
    Но Путин е предател. И не се възползва от истината, че няма дезертьори от Донбас и руснаци които да се бият за Украйна. Може 2-милиона от Украйна да има армия която да се бие срещу режимът в Киев. И да се говори само за това, освобождение на средна Украйна до Лвов, и да има три територии от предишна Украйна. Към Русия който иска, НОВОРУСИЯ, втора територия Украйна антиевропейска, и трета западна украйна проевропейска. НО ПУТИН МЪЛЧИ? ПРЕДАТЕЛЛСССКККА С-ВИ-НЯ! Още иска да е цар и да живее 300 години. Но НАТО-САЩ натискат да сблъскат Източна Европа срещу Русия, това ще доведе разпад и на Русия и на ЕС, и на страните от ЕС. Което математически ще доведе до новия СССР, но вече единен като САЩ структура с единен народ и институции - а в него цяла Източна Европа и Гърция и Югославия, но вероятно цяла Европа и Турция, освен бившите от СССР. Ще има две държави Атлантически съюз и Евразийска държава, и през 22 век ще си разменят ядрени ракети през Атлантическият океан. Мкар баба Ванга да казва, че 2072г. ще има безкласово общество по цялата земя, и ще започне от Русия. ДЕВИЗЪТ НА НОВОТО ООН: Без мир, няма живот. Без оръжия, няма войни. (унищожение на 100% от оръжията)

    11:29 05.10.2025

  • 9 БатУм

    3 0 Отговор
    Грузия се опитваше и работеше усърдно да удовлетвори условията наложени при кандидатстването и за присъединяване към ЕС.

    И те не са желани спретнаха им един псевдо Майдан.
    Ах тези европейци.

    11:35 05.10.2025

  • 10 Стига повече атлантически майдани

    3 1 Отговор
    Стига повече Нацизъм и ционизъм . Не това е нужно на Европа хора.

    11:38 05.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В 12 часа шествие в подкрепа на Палестина на пилоните на НДК.

    11:39 05.10.2025

  • 12 Влак от Китай до Грузия

    0 0 Отговор
    Магистрала от Китай през Азия за Грузия и безмитен китайски внос. Развитието на мултимодален транспортен коридор, свързващ Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция и Европа....  

    11:42 05.10.2025

  • 13 сара

    0 0 Отговор
    Котелът кипи...няма да спре този процес.

    11:49 05.10.2025