Бундесверът призова германците за спокойствие след инцидентите с дронове над летища

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова за спокойствие след скорошните инциденти с дронове и заяви, че Бундесверът не може да присъства навсякъде, където се появяват дронове, и да ги сваля.

„Бундесверът не може да присъства навсякъде, където се появяват дронове в Германия, и да ги сваля. Много по-важно е държавните и федералните полицейски сили да развият необходимите способности за действие на определена височина. А що се отнася до критичната инфраструктура, самите оператори също са замесени. Полицията не може да защити всяка електроцентрала“, каза Писториус в интервю за вестник Handelsblatt. Той обаче отбеляза, че Бундесверът трябва да се съсредоточи върху своята мисия.

Германският министър на отбраната подчерта, че „в бъдеще Бундесверът ще може да отблъсква атаки с дронове и извън териториалната си юрисдикция, ако полицията поиска съдействие в специални случаи“, обясни той. Същевременно министърът призова за спокойствие след инцидентите с дронове над германските летища, отбелязвайки, че разбира несигурността на обществеността.

„Все още не сме водили подобен дебат в Германия. Ето защо е толкова важно да оценим ситуацията трезво и спокойно: забелязаните досега дронове не представляват никаква конкретна заплаха. Имаме възможности да им отговорим, дори ако все още не разполагаме с всички контрамерки, които бихме искали. Основното е, че значително наваксваме в областта на защитата от дронове“, заключи Писториус.

Той изрази скептицизъм относно идеята на министъра на вътрешните работи Александър Добриндт за създаване на център за защита от дронове. „Този ​​център би отговарял само за потенциалните заплахи, породени от дронове. Трябва обаче да предвидим, че може да има множество сценарии на заплаха. Затова на първо място се нуждаем от всеобхватна, 24/7 ситуационна осведоменост“, заяви Писториус.

„Всички необходими данни за оценка на ситуацията със сигурността в Германия трябва да бъдат събрани на едно място. Само тогава ще можем да определим дали има евентуална връзка и обща причина за тези привидно изолирани събития“, заключи германският министър на отбраната.