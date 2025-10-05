Не са регистрирани нередности по време на сирийските парламентарни избори

Министерството на вътрешните работи на преходното правителство на Сирия не е регистрирало нередности по време на гласуването за Народния съвет (еднокамарен парламент), което се провежда в повечето провинции на Арабската република. Източник от министерството съобщи пред телевизия Ал Хадат.

Според източника „не са наблюдавани нередности по време на гласуването“. В официалното изявление на Министерството на вътрешните работи се подчертава, че неговите звена „са изпълнили одобрения план за осигуряване на сигурността на избирателните секции, организиране на движението на гражданите и осигуряване на непрекъснат транспортен поток, позволявайки на избирателите лесно и безопасно да стигнат до своите урни за гласуване“.

На свой ред председателят на Върховния комитет за избори към Народния съвет, Мохамед ал-Ахмед, потвърди, че „изборният процес протича гладко“.

В неделя в 9:00 ч. местно време избирателните секции отвориха за членовете на избирателните колегии в 11 от 14-те губернатории на Сирия. В няколко от тях процесът на гласуване приключи и броенето започна, докато други, включително Националната библиотека в Дамаск, удължиха работното си време.

1578 кандидати се борят за парламентарни места, 14% от които са жени. Общо приблизително 6000 членове на избирателната колегия трябва да гласуват. Те ще изберат 140 от 210-те членове на върховния законодателен орган, докато останалите 70 ще бъдат назначени от временния президент Ахмед ал-Шараа. Очаква се окончателните резултати да бъдат обявени на пресконференция в началото на следващата седмица.

