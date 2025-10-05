Новини
Свят »
Сирия »
Не са регистрирани нередности по време на сирийските парламентарни избори

Не са регистрирани нередности по време на сирийските парламентарни избори

5 Октомври, 2025 17:43 466 5

  • сирия-
  • избори-
  • процес

1578 кандидати се борят за парламентарни места, 14% от които са жени

Не са регистрирани нередности по време на сирийските парламентарни избори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи на преходното правителство на Сирия не е регистрирало нередности по време на гласуването за Народния съвет (еднокамарен парламент), което се провежда в повечето провинции на Арабската република. Източник от министерството съобщи пред телевизия Ал Хадат.

Според източника „не са наблюдавани нередности по време на гласуването“. В официалното изявление на Министерството на вътрешните работи се подчертава, че неговите звена „са изпълнили одобрения план за осигуряване на сигурността на избирателните секции, организиране на движението на гражданите и осигуряване на непрекъснат транспортен поток, позволявайки на избирателите лесно и безопасно да стигнат до своите урни за гласуване“.

На свой ред председателят на Върховния комитет за избори към Народния съвет, Мохамед ал-Ахмед, потвърди, че „изборният процес протича гладко“.

В неделя в 9:00 ч. местно време избирателните секции отвориха за членовете на избирателните колегии в 11 от 14-те губернатории на Сирия. В няколко от тях процесът на гласуване приключи и броенето започна, докато други, включително Националната библиотека в Дамаск, удължиха работното си време.

1578 кандидати се борят за парламентарни места, 14% от които са жени. Общо приблизително 6000 членове на избирателната колегия трябва да гласуват. Те ще изберат 140 от 210-те членове на върховния законодателен орган, докато останалите 70 ще бъдат назначени от временния президент Ахмед ал-Шараа. Очаква се окончателните резултати да бъдат обявени на пресконференция в началото на следващата седмица.

Източник: tass.ru


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хамаз и поддръжниците му

    0 4 Отговор
    от населението трябва да се изгонят от Газа.

    17:45 05.10.2025

  • 2 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    В Сирия няма но в Чехия и Грузия е ясно че Русия се е намешила

    17:54 05.10.2025

  • 3 Сталин

    4 0 Отговор
    А изобщо има ли редности в изборите в Сирия,главатаря на ИДИЛ,креатура на Мосад ЦРУ и МИ6 ще става президент

    18:02 05.10.2025

  • 4 Браво

    2 0 Отговор
    Някой от гражданите смее ли да се оплаче...с тези терористи ....извинете бивши вече ...

    18:13 05.10.2025

  • 5 Бъдеще

    1 0 Отговор
    В цивилизована Сирия няма никакви нередности в изборите... А във варварска Румъния направо ги отмениха...

    18:22 05.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания