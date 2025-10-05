Новини
Френският премиер представи новия кабинет

5 Октомври, 2025 19:18, обновена 5 Октомври, 2025 21:31 1 180 23

  • франция-
  • премиер-
  • кабинет-
  • министри

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде утре

Френският премиер представи новия кабинет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френското президентство разкри днес имената на основните министри от новото правителство, което ще бъде ръководено от премиера Себастиан Льокорню, предаде АФП, цитирана от БТА.

То ще бъде съставено от 18 министри и е третият кабинет за последната година.

Брюно Льо Мер, бивш министър на икономиката на Еманюел Макрон (2017-2024 г.), се завръща като министър на въоръжените сили. Няколко ключови министри запазиха постовете си, включително Жан-Ноел Баро в Министерството на външните работи, Брюно Рьотайо в Министерството на вътрешните работи и Жералд Дарманен в Министерството на правосъдието.

Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година. Преговорите по бюджета се усложняват, като се налага внимателно договаряне на компромиси между три идеологически противоположни блока в парламента, където няма ясно мнозинство, отбеляза Ройтерс.

Двамата предшественици на Льокорню бяха отстранени заради опитите си да ограничат бюджетния дефицит на Франция - най-големия в еврозоната - в момент, когато рейтинговите агенции и инвеститорите следят ситуацията отблизо.

В опит да спечели социалистите, Льокорню предложи данък върху богатството, за какъвто дълго настояваше левицата. Изключение ще се направи за активите на собствениците на фирми, за бъдат защитени компаниите и работните места.

Той също така изключи възможността да използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджета в парламента без гласуване.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 буксува

    4 3 Отговор
    ми анбреажа, мирише на феродо

    19:26 05.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Франция фалира и ще унищожи еврозоната и еврото.

    19:27 05.10.2025

  • 3 Пич

    6 2 Отговор
    Снимката показва че този не е сам !!! Има психични проблеми !

    Коментиран от #6, #13

    19:28 05.10.2025

  • 4 име

    4 2 Отговор
    Ма, той докато се накани и ще стане време за нов премиер и нов кабинет. Ай, че ротацията не трябва да закъснява. До края на годината поне още един кабинет да видим.

    19:28 05.10.2025

  • 5 Цончо

    5 0 Отговор
    Льо Пен вътре ли е?

    19:30 05.10.2025

  • 6 име

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Снимката е от момента на представянето на премиера, когато покрай него минава Микрон и госпожата му. Всеки гледа така след като покрай него мине госпожа Микрон. Има нещо в нея, забелязва се от близо, ама никой не казва какво е.....

    Коментиран от #8

    19:31 05.10.2025

  • 7 Франция

    5 0 Отговор
    е социалистическа страна! А крайнодесните всъщност са безкрайно леви!

    Коментиран от #9

    19:33 05.10.2025

  • 8 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Хахаха.....а не трябва ли да е някак си с по изхвърчали очи...?! Но пък и този може да се радва когато го изненадат...

    19:34 05.10.2025

  • 9 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Франция":

    И както всяка социалистичрска ко чина е фалирала.

    19:42 05.10.2025

  • 10 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    7 3 Отговор
    Премиера им защо е бял??

    19:43 05.10.2025

  • 11 Цяла Европа

    2 0 Отговор
    е лява!

    19:45 05.10.2025

  • 12 Плд

    2 0 Отговор
    Този Себастиан Льокорню, братчед на Андрю Корну (от АдълтФрендФайндър) и на Домбровскис, него ли намериха да изберат за Премиер на Франция

    20:39 05.10.2025

  • 13 Шарли Ебдо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Също като теб

    Коментиран от #20

    21:13 05.10.2025

  • 14 Плд

    1 0 Отговор
    Този Себастиан Льокорню, братчед на Андрю Корну (от АдълтФрендФайндър) и на Домбровскис, него ли намериха да изберат за Премиер на Франция

21:22 05.10.2025

    21:22 05.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А где

    0 1 Отговор
    МОЧАТА?

    21:28 05.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Шарли Ебдо":

    От значение е мнението само на тези които обичаме , и ни обичат ! Твоето не е !!!

    Коментиран от #21

    21:32 05.10.2025

  • 21 Копей,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    По-малко от 3 месеца ви останаха.Стягай се за еврото.

    21:35 05.10.2025

  • 22 123456

    0 0 Отговор
    Кога ще подават оставка !

    21:40 05.10.2025

  • 23 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    А кога ще подава оставка?

    21:41 05.10.2025

