Le Parisien: Френският премиер представя тази вечер част от новия си кабинет

Френският премиер Себастиан Льокорню ще представи тази вечер, месец след назначаването си, част от новия си кабинет, съобщи вестник Le Parisien.

Източници на вестника твърдят, че премиерът е решил да обяви пълния списък с министри на два етапа. Броят им обаче ще бъде значително по-малък от този на предшественика му Франсоа Байру. Медийните съобщения се различават, като се посочва, че вместо 35 министерски портфейла ще бъдат разпределени само 20 до 25.

Според La Tribune се очаква министърът на вътрешните работи Бруно Райло, министърът на правосъдието Жералд Дарманен и министърът на външните работи Жан-Ноел Баро да запазят постовете си. Министърът на културата Рашида Дати, министърът на здравеопазването Катрин Вотрен и министърът на отвъдморските територии Мануел Валс също се очаква да запазят позициите си. Въпросът за Министерството на въоръжените сили, което Льокорню ръководеше преди назначаването си за министър-председател, обаче остава отворен. „La Tribune“ твърди, че бившият началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили Тиери Буркар не се бори за поста, противно на слуховете, докато „Le Journal du Dimanche“ предполага, че ще бъде номинирана бившият премиер и настоящ министър на образованието Елизабет Борн.

На 8 септември Националното събрание (долната камара на френския парламент) гласува вот на недоверие на правителството, ръководено от Франсоа Байру, поради предложените от него мерки за строги икономии, които включваха съкращения на социалните помощи. В деня след гласуването Байру подаде оставка, след което президентът Еманюел Макрон назначи Льокорню за министър-председател.