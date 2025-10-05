Новини
Le Parisien: Френският премиер представя тази вечер част от новия си кабинет

5 Октомври, 2025 19:18, обновена 5 Октомври, 2025 19:23 478 11

  • франция-
  • премиер-
  • кабинет-
  • министри

Себастиан Льокорню е решил да обяви пълния списък с министри на два етапа, пише изданието

Le Parisien: Френският премиер представя тази вечер част от новия си кабинет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският премиер Себастиан Льокорню ще представи тази вечер, месец след назначаването си, част от новия си кабинет, съобщи вестник Le Parisien.

Източници на вестника твърдят, че премиерът е решил да обяви пълния списък с министри на два етапа. Броят им обаче ще бъде значително по-малък от този на предшественика му Франсоа Байру. Медийните съобщения се различават, като се посочва, че вместо 35 министерски портфейла ще бъдат разпределени само 20 до 25.

Според La Tribune се очаква министърът на вътрешните работи Бруно Райло, министърът на правосъдието Жералд Дарманен и министърът на външните работи Жан-Ноел Баро да запазят постовете си. Министърът на културата Рашида Дати, министърът на здравеопазването Катрин Вотрен и министърът на отвъдморските територии Мануел Валс също се очаква да запазят позициите си. Въпросът за Министерството на въоръжените сили, което Льокорню ръководеше преди назначаването си за министър-председател, обаче остава отворен. „La Tribune“ твърди, че бившият началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили Тиери Буркар не се бори за поста, противно на слуховете, докато „Le Journal du Dimanche“ предполага, че ще бъде номинирана бившият премиер и настоящ министър на образованието Елизабет Борн.

На 8 септември Националното събрание (долната камара на френския парламент) гласува вот на недоверие на правителството, ръководено от Франсоа Байру, поради предложените от него мерки за строги икономии, които включваха съкращения на социалните помощи. В деня след гласуването Байру подаде оставка, след което президентът Еманюел Макрон назначи Льокорню за министър-председател.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 буксува

    2 2 Отговор
    ми анбреажа, мирише на феродо

    19:26 05.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Франция фалира и ще унищожи еврозоната и еврото.

    19:27 05.10.2025

  • 3 Пич

    1 1 Отговор
    Снимката показва че този не е сам !!! Има психични проблеми !

    Коментиран от #6

    19:28 05.10.2025

  • 4 име

    1 1 Отговор
    Ма, той докато се накани и ще стане време за нов премиер и нов кабинет. Ай, че ротацията не трябва да закъснява. До края на годината поне още един кабинет да видим.

    19:28 05.10.2025

  • 5 Цончо

    2 0 Отговор
    Льо Пен вътре ли е?

    19:30 05.10.2025

  • 6 име

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Снимката е от момента на представянето на премиера, когато покрай него минава Микрон и госпожата му. Всеки гледа така след като покрай него мине госпожа Микрон. Има нещо в нея, забелязва се от близо, ама никой не казва какво е.....

    Коментиран от #8

    19:31 05.10.2025

  • 7 Франция

    2 0 Отговор
    е социалистическа страна! А крайнодесните всъщност са безкрайно леви!

    Коментиран от #9

    19:33 05.10.2025

  • 8 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Хахаха.....а не трябва ли да е някак си с по изхвърчали очи...?! Но пък и този може да се радва когато го изненадат...

    19:34 05.10.2025

  • 9 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Франция":

    И както всяка социалистичрска ко чина е фалирала.

    19:42 05.10.2025

  • 10 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    1 1 Отговор
    Премиера им защо е бял??

    19:43 05.10.2025

  • 11 Цяла Европа

    0 0 Отговор
    е лява!

    19:45 05.10.2025

