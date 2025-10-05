Новини
Преговарящите за кабинет в Прага имат общи цели: "Не" на еврото, Зелената сделка и забраната на автомобили с ДВГ

5 Октомври, 2025 21:53, обновена 5 Октомври, 2025 21:54 1 934 39

Рано е да възлагам съставяне на кабинет, заяви чешкият президент Петър Павел

Преговарящите за кабинет в Прага имат общи цели: "Не" на еврото, Зелената сделка и забраната на автомобили с ДВГ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият президент Петър Павел смята, че е преждевременно да се инструктира който и да е да сформира правителство след изборите на 4 октомври за Камарата на депутатите (долната камара) на парламента на страната, предаде Irozhlas.

„Все още е преждевременно да се възлага на някого да сформира ново правителство“, каза президентът, коментирайки напредъка на консултациите за сформиране на кабинет с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.

Според него, нареждането за сформиране на кабинет има смисъл само след като е ясен планът за състава на правителство, което би могло да получи подкрепата на Камарата на депутатите. „Това все още е далеч“, каза Павел.

Чешките медии съобщиха по-рано, че учредителното заседание на новата Камара на депутатите е насрочено за началото на ноември. „Това ще даде на политическите партии достатъчно пространство за преговори“, отбеляза чешкият лидер. Освен всичко друго, парламентарните партии трябва да решат кои от техните представители ще заемат позиции в правителството и ръководството на Камарата на депутатите.

Междувременно чешките медии прогнозират, че задачата за сформиране на кабинет ще бъде поверена на Андрей Бабиш, бивш министър-председател на Чехия и председател на ANO (Действие на недоволните граждани), най-успешното политическо движение на изборите. Той вече е започнал преговори за бъдещото правителство с политическите движения SPD (Свобода и пряка демокрация) и Motoristé (Мотористи). Тези политически сили общо държат 108 от 200-те места в долната камара.

Бабиш, коментирайки напредъка на преговорите с потенциални партньори пред новинарския портал Idnes, изрази мнение, че ако те приключат успешно, постът на председател на Камарата на депутатите може да бъде зает от представител на SPD. Той също така категорично изключи възможността ANO да се откаже от поста министър на здравеопазването, ако бъде сформирано коалиционно правителство. „Няма да се откажем от здравеопазването заради никого. Това е абсолютен приоритет за нас“, каза политикът. Движението, което ръководи, каза той, възнамерява да се справи със значителните проблеми, съществуващи в здравната система на републиката, възможно най-ефективно.

Според Бабиш, ANO, SPD и Motoristé възнамеряват да постигнат цели, които се припокриват в програмите им. Това включва осигуряване на страната с по-евтина енергия. „Не искаме еврото, против сме забраната на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз, настояваме за технологичен неутралитет, казваме „не“ на квотите за въглеродни емисии или на Зелената сделка за Европа. Искаме да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, отбеляза политикът.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велев

    92 8 Отговор
    Направете си сметка нашите продажници какви ги вършат в момента. Ще си платят скъпо и првакъпо!

    Коментиран от #13, #19, #28

    21:58 05.10.2025

  • 2 А50

    77 7 Отговор
    Добре за начало, да видим на къде ще тръгнат. Там си се заформя едно ядро с Унгария и Словакия, може и други около тях да се обърнат в правата вяра. В България няма никакъв шанс с то.луп до то.лупа

    22:01 05.10.2025

  • 3 ЗАТОВА

    80 6 Отговор
    Чехия е единствената държава успяла да вкара Боко в затвор.

    22:03 05.10.2025

  • 4 12343211

    60 7 Отговор
    Ами мислят за хората и държавата.

    22:03 05.10.2025

  • 5 Искаме

    60 6 Отговор
    Искаме и ние да имаме същите политици като в Чехия, за да не ставаме като в Непал

    22:05 05.10.2025

  • 6 ЧЕХИТЕ НЕ ПОЗВОЛИХА

    56 9 Отговор
    Урсула да им манипулира изборите както в Румъния и Молдова.

    22:05 05.10.2025

  • 7 ЗАЩО ЛИ.........

    46 5 Отговор
    НАЩЕ ОТПА ДЪЦИ ПАК НИ ПРОДАДОХА ЕВТИНО НА БРЗКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ

    22:08 05.10.2025

  • 8 ЗАЩО ЛИ.........

    24 6 Отговор
    НАЩЕ ОТПА ДЪЦИ ПАК НИ ПРОДАДОХА ЕВТИНО НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ

    Коментиран от #21

    22:09 05.10.2025

  • 9 123456

    37 6 Отговор
    Ееееееее , крайно време беше за малко здрав разум ! Дано дойде и насам !

    22:11 05.10.2025

  • 10 вижда се

    37 5 Отговор
    Това са политици ,а не като нашите мижитурки и крадци !!

    22:12 05.10.2025

  • 11 1111

    30 7 Отговор
    2030. г. - ЕС се е разпаднал, само България не е изпълнила критериите за излизане от съюза, а Македония все още чака да я приемат...

    Коментиран от #14

    22:12 05.10.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 7 Отговор
    ИСТОРИЧЕСКИ АВСТРО - УНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ - АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ , ПОЛША , УНГАРИЯ, СЛОВАКИЯ
    Е ИМАЛА СОБСТВЕНА ПОЛИТИКА НЯКОЛКО ВЕКА
    ......
    И ДАЖЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ДА Е БИЛА НА МОМЕНТИ АНТИ - РУСКА , ДВЕТЕ ИМПЕРИИ СА СЕ УВАЖАВАЛИ ПО МНОГО ТОЧКИ .... ЧАК ДО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН КОЙТО ИЗЛИЗА ОТ АВСТРИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е МОЖЕЛ ДА Я ОКУПИРА - БИЛА Е ЕРУСКА ......
    УСПЕХ НА ЧЕХИТЕ :)

    Коментиран от #23

    22:13 05.10.2025

  • 13 стига илюзии!!!

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Велев":

    никой от тях няма да си плати ще плащаме ние много години!!! ние сме най-простия народ в историята на човечеството заслужаваме си тиквите и шишитата…!

    22:14 05.10.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "1111":

    АКО МАКЕДОНЦИТЕ СТАНАТ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ
    ДИРЕКТНО ВЛИЗАТ Е ЕС И ЕВРОЗОНАТА
    .....
    ВЪПРОС Е ОБАЧЕ ДАЛИ ЩЕ ИМА ЕС И ЕВРОЗОНА ДО 10 ГОДИНИ;)

    22:15 05.10.2025

  • 15 Петер Павел

    9 26 Отговор
    не е длъжен да даде мандата на Бабиш!

    Така е по чешката конституция.

    Павел дори заяви, че ако Бабиш декларира много анти ЕС действия, няма да получи мандат!

    22:16 05.10.2025

  • 16 теми за размисъл

    40 7 Отговор
    я обяснете защо чехите не искат еврото а нас ни набутаха по бързата процедура??? глупави ли са чехите а ? как мислите ?

    Коментиран от #24

    22:16 05.10.2025

  • 17 Техно

    26 4 Отговор
    Браво на чехите. Чакаме да се появи и тук някой, дето вижда ЕС без зеленизми и противно левичарство...

    22:18 05.10.2025

  • 18 Петер Павел

    7 21 Отговор
    ще изчака развитието на делото срещу Бабиш за документни и финансови измами и тогава ще реши за мандата!

    Копейките да не подскачат още!

    22:20 05.10.2025

  • 19 Не те

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Велев":

    А всичките такива като теб и мен ще го плащаме скъпо и пре-скъпо. Че и децата и внуците ни...

    22:20 05.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НАЩЕ ОТПА ДЪЦИ

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "ЗАЩО ЛИ.........":

    щото като клякат за всичко на БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ, на нато, на сащ
    няма да ги питат за корупцията, за еврофондовете, за чекмеджетата
    които ще продължават обезпокоявано да ги пълнят
    докато имат над 1 милион преизбиратели на греб и дпс
    без да броим на другите партии

    22:21 05.10.2025

  • 22 Друг случай

    13 8 Отговор
    Лесно е защо имат чехите такъв държавник.Не бързат,ще се събират,ще преговарят кои и как да бъдат назначени.През голямо сито.А не както днес стана ясно как са пратили от САЩ нашите хубавци от ПП на Кирил и Асен бавно и без да бързат да ни омаят и нито дума против руския газ.И когато ги избрахме,първо него спряха и ни нанесока първия удат,от който до днес не можем да се свестим.Защото от него всичко фръкна нагоре.Подмолно и вероломно ни закопаха.

    Коментиран от #39

    22:21 05.10.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ГРЕШКАТА - ПОНЕ ВСИЧКИ СА В ЕДИН РЕГИОН ГИ БЛЪСКАМ БЕЗ ДА МИСЛЯ КАТО ПИША
    .....
    ПОЛША - ХИЕНИТЕ - НЕ Е БИЛА ЧАСТ ОТ АВСТРОУНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ - СЪРБИЯ Е БИЛА

    22:23 05.10.2025

  • 24 В Чехия

    20 3 Отговор

    До коментар #16 от "теми за размисъл":

    да е имало хиперинфлация? Банкови фалити? Ограбване на Сребърния фонд? Кредитни милионери? Три буквени групировки? Виденови зими?

    Стана ли ти ясно?

    Коментиран от #30

    22:23 05.10.2025

  • 25 Чужденец

    17 7 Отговор
    "Не" на еврото!"
    "Чехите и поляците вероятно са глупави.
    вие сте най-умните. искате еврото като всички жалки и безгласни. ще ви кажат да смучем, ще смуче

    22:27 05.10.2025

  • 26 Бабиш

    10 12 Отговор
    спада към скептиците в ЕС, но никога не е бил за излизане от ЕС И НАТО, нито е искал Чехия да се връща в Евразия.

    Какво се радвате бе, копейките?

    22:27 05.10.2025

  • 27 Перо

    9 7 Отговор
    Чехия върви напред! Браво на Бабиш!

    22:30 05.10.2025

  • 28 Нашите управници

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Велев":

    Нищо няма да платим, всичко ще платите вие.

    22:32 05.10.2025

  • 29 Абе,

    8 2 Отговор
    да вземе и Буци/ Буда , най успешния политик в Европа ! На кражбите ,де...

    22:34 05.10.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "В Чехия":

    ЧЕШКИТЕ СЛАВЯНИ ПОДОБНО НА РУСКИТЕ СЛАВЯНИ
    НЕ СА БИЛИ 2 ВЕКА ПОД ВИЗАНТИЙСКО И 5 ВЕКА
    ПОД ТУРСКО РОБСТВО
    .....
    И ЗАТОВА ПОЛИТИЧЕСКОТО ИМ СЪЗНАНИЕ НЕ Е
    " ГЪВКАВО" КАТО НА БЪЛГАРИ :))

    Коментиран от #35

    22:35 05.10.2025

  • 31 Ако направят това

    5 2 Отговор
    Отивам да живея в Чехия!

    22:37 05.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "Действие на недоволните граждани, най-успешното политическо движение на изборите."

    Това май казва всичко. "Недоволните граждани" спечелиха в Чехия. От какво ли са недоволни, след като са в ЕС и всичко би трябвало да е цветя и рози?🤔

    22:48 05.10.2025

  • 35 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какви славяни са монголоидните руснаци? Славяните са в Украйна

    22:52 05.10.2025

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Важничи и най-много да го отстранят от поста!

    22:57 05.10.2025

  • 37 Сандо

    0 0 Отговор
    Тоя президент да не се чуди дали е Петър или е Павел и какъв номер да погоди на спечелилите,ами да им дава мандата за да могат хората да поемат управлението.

    23:07 05.10.2025

  • 38 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Четейки коментарите, си давам сметка, че такива като Урсула и Кая разделиха Европа с малоумната си политика. Разделиха България , разделиха Германия, разделиха Румъния, разделиха Франция, разделиха Великобритания, разделиха Молдова, разделиха Груьия, разделиха Чехия, настроиха срещу себе си Унгария и Словакия.....Разделиха Европа. И резултатите от изборите ясно показват това разделение. Ако искате да се правите на слепи и да не виждате очеизвадното, си лично ваш избор, но за състоянието, в което се намира Европа, са виновни такива като Кая и Урсула.

    23:12 05.10.2025

  • 39 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Друг случай":

    Как не те е срам да лъжеш така нагло!? Газът беше спрян от РУСНАЦИТЕ! Имахме перфектен договор, в който пише, че газът се плаща в долари, но те пожелаха да бъде плащан в рубли и го спряха! Аман от предатели!

    23:16 05.10.2025

