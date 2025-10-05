Преговарящите за кабинет в Прага имат общи цели: "Не" на еврото, Зелената сделка и забраната на автомобили с ДВГ

Чешкият президент Петър Павел смята, че е преждевременно да се инструктира който и да е да сформира правителство след изборите на 4 октомври за Камарата на депутатите (долната камара) на парламента на страната, предаде Irozhlas.
„Все още е преждевременно да се възлага на някого да сформира ново правителство“, каза президентът, коментирайки напредъка на консултациите за сформиране на кабинет с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.
Според него, нареждането за сформиране на кабинет има смисъл само след като е ясен планът за състава на правителство, което би могло да получи подкрепата на Камарата на депутатите. „Това все още е далеч“, каза Павел.
Чешките медии съобщиха по-рано, че учредителното заседание на новата Камара на депутатите е насрочено за началото на ноември. „Това ще даде на политическите партии достатъчно пространство за преговори“, отбеляза чешкият лидер. Освен всичко друго, парламентарните партии трябва да решат кои от техните представители ще заемат позиции в правителството и ръководството на Камарата на депутатите.
Междувременно чешките медии прогнозират, че задачата за сформиране на кабинет ще бъде поверена на Андрей Бабиш, бивш министър-председател на Чехия и председател на ANO (Действие на недоволните граждани), най-успешното политическо движение на изборите. Той вече е започнал преговори за бъдещото правителство с политическите движения SPD (Свобода и пряка демокрация) и Motoristé (Мотористи). Тези политически сили общо държат 108 от 200-те места в долната камара.
Бабиш, коментирайки напредъка на преговорите с потенциални партньори пред новинарския портал Idnes, изрази мнение, че ако те приключат успешно, постът на председател на Камарата на депутатите може да бъде зает от представител на SPD. Той също така категорично изключи възможността ANO да се откаже от поста министър на здравеопазването, ако бъде сформирано коалиционно правителство. „Няма да се откажем от здравеопазването заради никого. Това е абсолютен приоритет за нас“, каза политикът. Движението, което ръководи, каза той, възнамерява да се справи със значителните проблеми, съществуващи в здравната система на републиката, възможно най-ефективно.
Според Бабиш, ANO, SPD и Motoristé възнамеряват да постигнат цели, които се припокриват в програмите им. Това включва осигуряване на страната с по-евтина енергия. „Не искаме еврото, против сме забраната на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз, настояваме за технологичен неутралитет, казваме „не“ на квотите за въглеродни емисии или на Зелената сделка за Европа. Искаме да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, отбеляза политикът.
1 Велев
21:58 05.10.2025
2 А50
22:01 05.10.2025
3 ЗАТОВА
22:03 05.10.2025
4 12343211
22:03 05.10.2025
5 Искаме
22:05 05.10.2025
6 ЧЕХИТЕ НЕ ПОЗВОЛИХА
22:05 05.10.2025
7 ЗАЩО ЛИ.........
22:08 05.10.2025
8 ЗАЩО ЛИ.........
22:09 05.10.2025
9 123456
22:11 05.10.2025
10 вижда се
22:12 05.10.2025
11 1111
22:12 05.10.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИМАЛА СОБСТВЕНА ПОЛИТИКА НЯКОЛКО ВЕКА
......
И ДАЖЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ДА Е БИЛА НА МОМЕНТИ АНТИ - РУСКА , ДВЕТЕ ИМПЕРИИ СА СЕ УВАЖАВАЛИ ПО МНОГО ТОЧКИ .... ЧАК ДО ВРЕМЕТО НА СТАЛИН КОЙТО ИЗЛИЗА ОТ АВСТРИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е МОЖЕЛ ДА Я ОКУПИРА - БИЛА Е ЕРУСКА ......
УСПЕХ НА ЧЕХИТЕ :)
22:13 05.10.2025
13 стига илюзии!!!
До коментар #1 от "Велев":никой от тях няма да си плати ще плащаме ние много години!!! ние сме най-простия народ в историята на човечеството заслужаваме си тиквите и шишитата…!
22:14 05.10.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "1111":АКО МАКЕДОНЦИТЕ СТАНАТ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ
ДИРЕКТНО ВЛИЗАТ Е ЕС И ЕВРОЗОНАТА
.....
ВЪПРОС Е ОБАЧЕ ДАЛИ ЩЕ ИМА ЕС И ЕВРОЗОНА ДО 10 ГОДИНИ;)
22:15 05.10.2025
15 Петер Павел
Така е по чешката конституция.
Павел дори заяви, че ако Бабиш декларира много анти ЕС действия, няма да получи мандат!
22:16 05.10.2025
16 теми за размисъл
22:16 05.10.2025
17 Техно
22:18 05.10.2025
18 Петер Павел
Копейките да не подскачат още!
22:20 05.10.2025
19 Не те
До коментар #1 от "Велев":А всичките такива като теб и мен ще го плащаме скъпо и пре-скъпо. Че и децата и внуците ни...
22:20 05.10.2025
21 НАЩЕ ОТПА ДЪЦИ
До коментар #8 от "ЗАЩО ЛИ.........":щото като клякат за всичко на БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ, на нато, на сащ
няма да ги питат за корупцията, за еврофондовете, за чекмеджетата
които ще продължават обезпокоявано да ги пълнят
докато имат над 1 милион преизбиратели на греб и дпс
без да броим на другите партии
22:21 05.10.2025
22 Друг случай
22:21 05.10.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ГРЕШКАТА - ПОНЕ ВСИЧКИ СА В ЕДИН РЕГИОН ГИ БЛЪСКАМ БЕЗ ДА МИСЛЯ КАТО ПИША
.....
ПОЛША - ХИЕНИТЕ - НЕ Е БИЛА ЧАСТ ОТ АВСТРОУНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ - СЪРБИЯ Е БИЛА
22:23 05.10.2025
24 В Чехия
До коментар #16 от "теми за размисъл":да е имало хиперинфлация? Банкови фалити? Ограбване на Сребърния фонд? Кредитни милионери? Три буквени групировки? Виденови зими?
Стана ли ти ясно?
22:23 05.10.2025
25 Чужденец
"Чехите и поляците вероятно са глупави.
вие сте най-умните. искате еврото като всички жалки и безгласни. ще ви кажат да смучем, ще смуче
22:27 05.10.2025
26 Бабиш
Какво се радвате бе, копейките?
22:27 05.10.2025
27 Перо
22:30 05.10.2025
28 Нашите управници
До коментар #1 от "Велев":Нищо няма да платим, всичко ще платите вие.
22:32 05.10.2025
29 Абе,
22:34 05.10.2025
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "В Чехия":ЧЕШКИТЕ СЛАВЯНИ ПОДОБНО НА РУСКИТЕ СЛАВЯНИ
НЕ СА БИЛИ 2 ВЕКА ПОД ВИЗАНТИЙСКО И 5 ВЕКА
ПОД ТУРСКО РОБСТВО
.....
И ЗАТОВА ПОЛИТИЧЕСКОТО ИМ СЪЗНАНИЕ НЕ Е
" ГЪВКАВО" КАТО НА БЪЛГАРИ :))
22:35 05.10.2025
31 Ако направят това
22:37 05.10.2025
34 Ъъъъъъъъъ
Това май казва всичко. "Недоволните граждани" спечелиха в Чехия. От какво ли са недоволни, след като са в ЕС и всичко би трябвало да е цветя и рози?🤔
22:48 05.10.2025
35 Ха ха
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Какви славяни са монголоидните руснаци? Славяните са в Украйна
22:52 05.10.2025
36 Анонимен
22:57 05.10.2025
37 Сандо
23:07 05.10.2025
38 Ъъъъъъъъъъ
23:12 05.10.2025
39 Саша Грей
До коментар #22 от "Друг случай":Как не те е срам да лъжеш така нагло!? Газът беше спрян от РУСНАЦИТЕ! Имахме перфектен договор, в който пише, че газът се плаща в долари, но те пожелаха да бъде плащан в рубли и го спряха! Аман от предатели!
23:16 05.10.2025