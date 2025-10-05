Преговарящите за кабинет в Прага имат общи цели: "Не" на еврото, Зелената сделка и забраната на автомобили с ДВГ

Чешкият президент Петър Павел смята, че е преждевременно да се инструктира който и да е да сформира правителство след изборите на 4 октомври за Камарата на депутатите (долната камара) на парламента на страната, предаде Irozhlas.

„Все още е преждевременно да се възлага на някого да сформира ново правителство“, каза президентът, коментирайки напредъка на консултациите за сформиране на кабинет с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.

Според него, нареждането за сформиране на кабинет има смисъл само след като е ясен планът за състава на правителство, което би могло да получи подкрепата на Камарата на депутатите. „Това все още е далеч“, каза Павел.

Чешките медии съобщиха по-рано, че учредителното заседание на новата Камара на депутатите е насрочено за началото на ноември. „Това ще даде на политическите партии достатъчно пространство за преговори“, отбеляза чешкият лидер. Освен всичко друго, парламентарните партии трябва да решат кои от техните представители ще заемат позиции в правителството и ръководството на Камарата на депутатите.

Междувременно чешките медии прогнозират, че задачата за сформиране на кабинет ще бъде поверена на Андрей Бабиш, бивш министър-председател на Чехия и председател на ANO (Действие на недоволните граждани), най-успешното политическо движение на изборите. Той вече е започнал преговори за бъдещото правителство с политическите движения SPD (Свобода и пряка демокрация) и Motoristé (Мотористи). Тези политически сили общо държат 108 от 200-те места в долната камара.

Бабиш, коментирайки напредъка на преговорите с потенциални партньори пред новинарския портал Idnes, изрази мнение, че ако те приключат успешно, постът на председател на Камарата на депутатите може да бъде зает от представител на SPD. Той също така категорично изключи възможността ANO да се откаже от поста министър на здравеопазването, ако бъде сформирано коалиционно правителство. „Няма да се откажем от здравеопазването заради никого. Това е абсолютен приоритет за нас“, каза политикът. Движението, което ръководи, каза той, възнамерява да се справи със значителните проблеми, съществуващи в здравната система на републиката, възможно най-ефективно.

Според Бабиш, ANO, SPD и Motoristé възнамеряват да постигнат цели, които се припокриват в програмите им. Това включва осигуряване на страната с по-евтина енергия. „Не искаме еврото, против сме забраната на двигателите с вътрешно горене в Европейския съюз, настояваме за технологичен неутралитет, казваме „не“ на квотите за въглеродни емисии или на Зелената сделка за Европа. Искаме да ускорим развитието на транспортната инфраструктура“, отбеляза политикът.