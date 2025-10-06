Новини
Лавина затрупа трима хърватски туристи в Словения

6 Октомври, 2025 06:08, обновена 6 Октомври, 2025 05:31

Провежда се акция по спасяването им. Засега няма повече информация

Лавина затрупа трима хърватски туристи в Словения - 1
Снимка: YouTube
Трима хърватски планинари бяха затрупани днес от лавина под връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщават словенски и хърватски медии, цитирани от dariknews.bg.

Провежда се акция по спасяването им. Засега няма повече информация.

Заради лошите метеорологични условия в спасителната операция не може да се включи хеликоптер.

Условията на терен са много тежки. Дъждът, снегът и повишената опасност от лавини допълнително затрудняват работата на спасителите, посочва Словенската планинска спасителна служба, която потвърди за инцидента.

До 14 часа местно време вчера (15 часа българско време) спасителите все още не бяха успели да достигнат изчезналите туристи, за които не се знае в какво състояние са.

От местната полиция казаха за регионалната телевизия Ен1, че лавината е затрупала трима хърватски граждани. Групата се е състояла от седем души – четирима са останали в хижата Водников дом, а трима са тръгнали да качват връх Тосц.


Словения
