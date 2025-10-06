Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
The Wall Street Journal: Китай гради инфраструктурни съоръжения на Иран в замяна на петрол

6 Октомври, 2025 06:36, обновена 6 Октомври, 2025 06:42 396 2

  • иран-
  • китай-
  • инфраструктура-
  • проекти-
  • петрол

Миналата година приблизително 8,4 милиарда долара плащания за ирански петрол са били използвани за финансиране на големи проекти

The Wall Street Journal: Китай гради инфраструктурни съоръжения на Иран в замяна на петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доставките на ирански петрол за Китай се осъществяват чрез бартерна система, по която Китай изгражда инфраструктурни съоръжения в Иран, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на западни представители.

Според тях китайската застрахователна компания Sinosure и финансовата институция Chuxin участват в процеса на доставка на ирански петрол. Те заобикалят международната банкова система, а част от средствата се използват за финансиране на строителството на инфраструктура. Миналата година приблизително 8,4 милиарда долара плащания за ирански петрол са били използвани за финансиране на големи инфраструктурни проекти, които Китай изгражда в Иран.

Изданието отбелязва, че Китай се е ангажирал да инвестира приблизително 25 милиарда долара в строителство на инфраструктура в Иран от началото на века. Освен това обемът на китайските инфраструктурни работи в Ислямската република се е увеличил от 2021 г. насам.

В допълнение към подпомагането на строителството на инфраструктура, Иран използва приходите от петрол, за да закупува директно китайски стоки.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж ти, виж ти !

    2 0 Отговор
    Това за някакво откритие на Уол Стрийт джърнъл ли да го смятаме? Хората правят бизнес и си сътрудничат.

    06:48 06.10.2025

  • 2 име

    0 0 Отговор
    Строят я, още предишния път китайците удариха рамо, а краварите разтягат локуми. Първото условие за преговори с Иран било да си спрат програмата за обогатяване на уран. А Тръмпоча каза като приключиха с бомбандирането, че била унищоэена тяхната програма.

    06:51 06.10.2025

