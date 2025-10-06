The Wall Street Journal: Китай гради инфраструктурни съоръжения на Иран в замяна на петрол

Доставките на ирански петрол за Китай се осъществяват чрез бартерна система, по която Китай изгражда инфраструктурни съоръжения в Иран, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на западни представители.

Според тях китайската застрахователна компания Sinosure и финансовата институция Chuxin участват в процеса на доставка на ирански петрол. Те заобикалят международната банкова система, а част от средствата се използват за финансиране на строителството на инфраструктура. Миналата година приблизително 8,4 милиарда долара плащания за ирански петрол са били използвани за финансиране на големи инфраструктурни проекти, които Китай изгражда в Иран.

Изданието отбелязва, че Китай се е ангажирал да инвестира приблизително 25 милиарда долара в строителство на инфраструктура в Иран от началото на века. Освен това обемът на китайските инфраструктурни работи в Ислямската република се е увеличил от 2021 г. насам.

В допълнение към подпомагането на строителството на инфраструктура, Иран използва приходите от петрол, за да закупува директно китайски стоки.