Financial Times: Лондон спря да преследва китайски шпиони, пази отношенията си с Пекин

6 Октомври, 2025 06:46, обновена 6 Октомври, 2025 06:52 592 3

  • великобритания-
  • китай-
  • шпиони

Кралската прокуратура е оттеглила обвиненията срещу двама британци за нарушаване на Закона за служебните тайни в полза на Китай

Financial Times: Лондон спря да преследва китайски шпиони, пази отношенията си с Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британските власти са се отказали от наказателното преследване на предполагаеми китайски шпиони, за да поддържат добри търговски и дипломатически отношения с Китай, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

На 15 септември беше обявено, че Кралската прокуратура е оттеглила обвиненията срещу двама британци за нарушаване на Закона за служебните тайни в полза на Китай. Делото е образувано през април 2024 г. Кристофър Бери и Кристофър Кеш са обвинени, че между 28 декември 2021 г. и 3 февруари 2023 г. „с цел, вреда за сигурността или интересите на държавата“, са „получавали, събирали, записвали, публикували или съобщавали на друго лице статии, бележки, документи или информация, за които са смятали, че биха могли или биха могли да бъдат“ пряко или косвено „полезни за врага“, в нарушение на Закона за служебните тайни от 1911 г. В изявлението се уточнява, че въпросната друга страна е Китай.

Според вестника делото се е разпаднало, след като Матю Колинс, заместник-съветник по националната сигурност на британския премиер, е отказал да нарече Китай „враг“ в съда. Вестникът уточни, че обвиненията са били свалени поради усилията на британското правителство във външната политика за поддържане на добри отношения с Пекин.

По време на ареста си Кеш е работил като парламентарен асистент. Обикновено задълженията на такава позиция включват събиране на информация, която депутатите използват, за да формират мнението си по различни въпроси. Според The ​​Sunday Times задържаният е имал връзки с няколко депутати от тогава управлявалата Консервативна партия, включително такива с разрешения за достъп до класифицирана информация. Сред тях са бившият заместник-министър на вътрешните работи Том Тугендхат и бившият председател на Комисията по външни работи Алисия Кернс.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 А ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ

    4 0 Отговор
    Си го е преместил.

    07:10 06.10.2025

  • 2 факуса

    2 0 Отговор
    хи хи скоро и руски ще спре да търси

    07:59 06.10.2025

  • 3 Да се пазят гастарбайтерите

    2 0 Отговор
    Еми значи, службите им пак ще ловят български "шпиони", за да компенсират и да вършат нещо там. Така че да внимават всички фризьорки, чистачки, строителни работници, дюнерджии, пицаджии и др. МИ 6 не спи! И всички ще ги излови! И да се оглеждат нашите, дали не ги дебне иззад някой ъгъл Ристю Грозния, че и той огладня

    08:01 06.10.2025

