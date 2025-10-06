Обилни дъждове заляха Гърция в началото на октомври

Обилни валежи обхванаха Гърция в първите дни на октомври. Според данни на метеорологичната мрежа meteo.gr, в няколко региона са отчетени значителни количества дъжд, предава News.bg.

Остров Тасос регистрира рекордни 123 милиметра валеж между сряда и събота на обяд, съобщава вестник „Та Неа“.

Общо 14 станции са отчели над 100 милиметра за четиридневния период, като северните и западните части на страната са били най-силно засегнати.

Нестабилното време се задържа и през уикенда, когато дъждове валяха и в централна, южна Гърция, както и в източната част на Егейско море.

Ветровете духаха от запад със сила от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки до 6 в морето.

Температурите варираха между 15 и 25 градуса по Целзий, като в северните и северозападните райони беше по-хладно.