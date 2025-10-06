Белгия търси решение за претоварените си затвори - разговори с Косово и Албания

Белгийските министри на правосъдието и на миграцията ще посетят тази седмица Косово и Албания за преговори относно възможността за разтоварване на претоварената затворническа система на страната, съобщават местни медии, предава БТА.

Предвижда се белгийските представители да обсъдят с колегите си от двете балкански държави възможността за прехвърляне на затворници, осъдени за престъпления и без право на престой в ЕС. Белгия е готова да наеме килии или да инвестира в строеж на нов затвор в Косово или Албания за тази цел.

Белгия страда от постоянен недостиг на места в затворите - в момента има 13 000 затворници при капацитет от 11 000 места. От тях 4 400 са лишени от свобода с нередовни документи за престой. Двете балкански държави са одобрени като потенциални места за прехвърляне на осъдени, според решение на белгийските служби за миграция и убежище.

Белгийските власти подчертават, че всеки чужденец без право на престой, извършил престъпление, трябва да напусне страната - или да бъде върнат в родината си, или да бъде изпратен в затвор извън Белгия. Белгия се стреми да приложи модела на Дания, която сключи подобно споразумение с Косово през 2021 г. Според него първите затворници ще бъдат прехвърлени през 2027 г., а Дания ще инвестира над 200 милиона евро за изграждането на 300 места в косовски затвор, отговарящи на датските изисквания.

Белгия ще се опита също така да постигне принципна договореност част от средствата на косовски и албански престъпни групи, осъдени в Белгия за разпространение на наркотици, да бъдат прехвърлени в белгийския бюджет. По данни на властите спрямо албански престъпни групи са приключени осем дела, по които са отнети 160 милиона евро.