Белгия търси решение за претоварените си затвори - разговори с Косово и Албания

6 Октомври, 2025 11:35 627 7

Министри ще преговарят за прехвърляне на затворници и строеж на нови килии

Белгия търси решение за претоварените си затвори - разговори с Косово и Албания - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийските министри на правосъдието и на миграцията ще посетят тази седмица Косово и Албания за преговори относно възможността за разтоварване на претоварената затворническа система на страната, съобщават местни медии, предава БТА.

Предвижда се белгийските представители да обсъдят с колегите си от двете балкански държави възможността за прехвърляне на затворници, осъдени за престъпления и без право на престой в ЕС. Белгия е готова да наеме килии или да инвестира в строеж на нов затвор в Косово или Албания за тази цел.

Белгия страда от постоянен недостиг на места в затворите - в момента има 13 000 затворници при капацитет от 11 000 места. От тях 4 400 са лишени от свобода с нередовни документи за престой. Двете балкански държави са одобрени като потенциални места за прехвърляне на осъдени, според решение на белгийските служби за миграция и убежище.

Белгийските власти подчертават, че всеки чужденец без право на престой, извършил престъпление, трябва да напусне страната - или да бъде върнат в родината си, или да бъде изпратен в затвор извън Белгия. Белгия се стреми да приложи модела на Дания, която сключи подобно споразумение с Косово през 2021 г. Според него първите затворници ще бъдат прехвърлени през 2027 г., а Дания ще инвестира над 200 милиона евро за изграждането на 300 места в косовски затвор, отговарящи на датските изисквания.

Белгия ще се опита също така да постигне принципна договореност част от средствата на косовски и албански престъпни групи, осъдени в Белгия за разпространение на наркотици, да бъдат прехвърлени в белгийския бюджет. По данни на властите спрямо албански престъпни групи са приключени осем дела, по които са отнети 160 милиона евро.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    На Тошко лекарите за по $500 на месец идат.

    11:37 06.10.2025

  • 2 си дзън

    10 0 Отговор
    Всички затворници задължително на фронта в Украйна да изкупят вината си.

    Коментиран от #6

    11:37 06.10.2025

  • 3 Баце надзирателя на концлагера

    8 0 Отговор
    Ганя се натиска и той затвори да изгражда по норвежки модел с пари от чужбина.

    11:39 06.10.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Белгия има излаз на море, може да направи плаващи затвори в морето.

    11:40 06.10.2025

  • 5 Хипотетично

    5 0 Отговор
    Затвори под наем е оригинална иновативна идея.

    11:42 06.10.2025

  • 6 То добре ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    на чия страна ?

    11:55 06.10.2025

  • 7 мдааааааааааа

    1 0 Отговор
    Ма те там що имат затвори? Нали там всичко е по мед и масло.

    12:14 06.10.2025

